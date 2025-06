Historia de los Hititas

Despu茅s de Telipino los registros hist贸ricos son escasos hasta el Nuevo Reino Hitita, o imperio (c. 1400-c. 1200 a.C.). Bajo Suppiluliumas I (c. 1380-c. 1346 a.C.), el imperio alcanz贸 su m谩ximo esplendor. A excepci贸n de una exitosa campa帽a contra Arzawa en el suroeste de Anatolia, la carrera militar de Suppiluliumas se dedic贸 a las luchas con el reino de Mitanni al sureste y al establecimiento de un firme punto de apoyo hitita en Siria.

Bajo Muwatallis (c. 1320-c. 1294 a.C.) una lucha por el dominio de Siria con el resurgido Egipto bajo Seti I y Rams茅s II condujo a una de las mayores batallas del mundo antiguo, que tuvo lugar en Kadesh, en el Orontes, en 1299 a.C. Aunque Rams茅s se adjudic贸 una gran victoria, el resultado fue probablemente indeciso, y 16 a帽os despu茅s, bajo Hattusilis III (c. 1275-c. 1250 a.C.), se concluy贸 un tratado de paz, un pacto de defensa mutua y un matrimonio din谩stico entre los hititas y los egipcios.

La ca铆da del imperio hitita (c. 1193 a.C.) fue repentina y puede atribuirse a las migraciones a gran escala que incluyeron a los Pueblos del Mar. Mientras que el coraz贸n del imperio fue inundado por los frigios, algunos de los dominios de Cilicia y Siria conservaron su identidad hitita durante otros cinco siglos, evolucionando pol铆ticamente en una multitud de peque帽os principados y ciudades-estado independientes, que fueron incorporados gradualmente por Asiria hasta que en el 710 a.C. los 煤ltimos vestigios de la independencia pol铆tica neohitita hab铆an sido borrados.

Las tablillas cuneiformes hititas descubiertas en Bogazk枚y (en la actual Turqu铆a) han aportado informaci贸n importante sobre su organizaci贸n pol铆tica, estructura social, econom铆a y religi贸n. El rey hitita no s贸lo era el gobernante principal, el l铆der militar y el juez supremo, sino tambi茅n el suplente terrenal del dios de la tormenta; al morir, 茅l mismo se convert铆a en un dios. La sociedad hitita era esencialmente feudal y agraria, y la gente com煤n era libre, "artesana" o esclava. Anatolia era rica en metales, especialmente plata y hierro. En el periodo del imperio, los hititas desarrollaron la tecnolog铆a del trabajo del hierro, contribuyendo a iniciar la Edad de Hierro.

La religi贸n de los hititas s贸lo se conoce de forma incompleta, aunque puede caracterizarse como un polite铆smo tolerante que inclu铆a no s贸lo a las deidades ind铆genas de Anatolia, sino tambi茅n a divinidades sirias y hurritas.

El arte pl谩stico de la cultura hitita preimperial es escaso; del imperio hitita, sin embargo, se han encontrado muchos ejemplos de esculturas en piedra de un estilo poderoso, aunque poco refinado. El arte de los estados hititas tard铆os es muy diferente y muestra una combinaci贸n de motivos e influencias hititas, sirias, asirias y, ocasionalmente, egipcias y fenicias.

Auge y ca铆da de los hititas

La ocupaci贸n hitita de Anatolia

El primer indicio de la presencia de los hititas en Anatolia central durante la Edad del Bronce Medio es la aparici贸n en las tablillas de K眉ltepe de nombres personales indoeuropeos en la correspondencia de los comerciantes asirios y los gobernantes locales de Anatolia central (la "Tierra de Hatti"), cuya lengua no indoeuropea se conoce como hattiano (khattiano, hattico o khattico). Aunque ahora se sabe que estos indoeuropeos llamaban a su lengua nesita (por la ciudad de Nesa), se sigue llamando, confusamente, hitita. Adem谩s del nesita, se encontraron otros dos dialectos indoeuropeos en Anatolia: El luviano (Luvian), hablado por los inmigrantes en el suroeste de Anatolia a finales de la Edad de Bronce Temprana y posteriormente escrito con los pictogramas com煤nmente llamados jerogl铆ficos hititas; y el m谩s oscuro palaico, hablado en el distrito norte conocido en la 茅poca cl谩sica como Paphlagonia.

El primer conocimiento de los hititas, pues, depende de la aparici贸n de nombres t铆picamente nesitas entre los nombres asirios y hattianos predominantes en los textos. El problema del origen de los hititas ha sido objeto de cierta controversia y a煤n no se ha resuelto de forma concluyente. Por motivos ling眉铆sticos, algunos estudiosos se inclinaron al principio por traerlos de tierras al oeste del Mar Negro, pero posteriormente se demostr贸 que esta teor铆a entra en conflicto con muchas pruebas arqueol贸gicas. Una autoridad defiende su llegada a Anatolia desde el noreste, basando su teor铆a en el incendio o abandono durante el siglo XX a.C. de una l铆nea de asentamientos que representaban los accesos a Capadocia desde esa direcci贸n. Sin embargo, las pruebas de las ciudades cercanas al r铆o Kzl (Halys) y a Capadocia no apoyan esta imagen de un ej茅rcito invasor que destruye los asentamientos a su paso y desaloja a sus habitantes. La impresi贸n es m谩s bien la de una penetraci贸n pac铆fica, que conduce por grados al monopolio del poder pol铆tico. Desde su primera aparici贸n entre los ind铆genas anatolios, los hititas parecen haberse mezclado libremente, mientras que la lengua nesita, m谩s flexible, sustituy贸 gradualmente a la hattiana. Se ha llegado a afirmar que Anatolia fue la patria original de los indoeuropeos y que 茅stos se extendieron gradualmente hacia el este y el oeste despu茅s del 7000 a.C., llevando consigo no s贸lo su lengua sino tambi茅n la invenci贸n de la agricultura. Sin embargo, hay buenas razones para rechazar esta teor铆a.

S贸lo unas pocas tablillas de los archivos hititas encontradas en Bogazk枚y pueden fecharse antes del siglo XVII a.C.; sin embargo, algunos textos hist贸ricos de este periodo han sobrevivido en forma de copias m谩s o menos fiables realizadas en los siglos XIV o XIII. Uno de ellos se refiere a dos reyes semilegendarios de Kussara (Kushshar) llamados Pitkhanas y Anittas. La ciudad llamada Kussara a煤n no ha sido identificada, pero el texto ofrece una impresionante lista de ciudades que Pitkhanas hab铆a conquistado, y entre ellas aparece el nombre de Nesa, que su hijo, Anittas, adopt贸 posteriormente como capital. Tambi茅n se incluye en la lista Hattusas (Khattusas), que se sabe que es el antiguo nombre de la posterior capital hitita de Bogazk枚y, que se dice que Anittas destruy贸. El hecho de que no se pudiera inferir ninguna conexi贸n directa entre estos dos reyes y la posterior historia de los hititas se ha explicado por los descubrimientos arqueol贸gicos posteriores, que demostraron que Pitkhanas y Anittas eran en realidad gobernantes nativos de Anatolia (Hattian) del siglo XVIII a.C. De hecho, en K眉ltepe se ha encontrado una daga con el nombre de Anittas.

El antiguo reino hitita

Los dos periodos principales de la historia hitita se denominan habitualmente Reino Antiguo (c. 1700-c. 1500 a.C.) y Reino Nuevo o Imperio (c. 1400-c. 1180). El interludio menos documentado de unos cien a帽os se denomina a veces Reino Medio. Entre los textos de Bogazk枚y, conservados o recopilados por los archiveros imperiales, los relativos al Reino Antiguo son comparativamente escasos. Durante muchos a帽os, los historiadores de ese periodo se basaron en su mayor parte en un 煤nico documento notable: el Edicto constitucional de Telipino, uno de sus 煤ltimos reyes. Al contrastar la prosperidad de la naci贸n bajo sus primeros predecesores con la decadencia en la que hab铆a ca铆do en el momento de su propia ascensi贸n, Telipino proporciona un resumen 煤til aunque no siempre fiable de la historia hitita temprana. Anteriormente Labarnas era el Gran Rey; y entonces sus hijos, sus hermanos, sus conexiones por matrimonio, sus parientes de sangre y sus soldados estaban unidos. Y el pa铆s era peque帽o; pero all铆 donde marchaba a la batalla, somet铆a a los pa铆ses de sus enemigos con su fuerza. Destruy贸 los pa铆ses y los hizo impotentes e hizo del mar su frontera. Y cuando regres贸 de la batalla, sus hijos fueron cada uno a cada parte del pa铆s, a Hupisna, a Tuwanuwa, a Nenassa, a Landa, a Zallara, a Parsuhanda y a Lusna, y gobernaron el pa铆s, y en sus manos tambi茅n prosperaron las grandes ciudades [...]. Despu茅s Hattusilis se convirti贸 en rey [...]. Por lo tanto, parece que los hititas consideraban que su propia historia comenzaba con un rey llamado Labarnas (Labarnash); esta inferencia se confirma por el uso en tiempos posteriores de su nombre y el de su esposa Tawannannas como t铆tulos din谩sticos o nombres de tronos de gobernantes posteriores. Sin embargo, no se sabe nada m谩s sobre este rey, y no es seguro que fuera el primero de su l铆nea. Los textos contempor谩neos m谩s antiguos datan del reinado de su hijo Hattusilis (Khattushilish; mencionado por Telipinus), y el m谩s importante de ellos es una inscripci贸n biling眉e en hitita y acadio encontrada en 1957. En la versi贸n acadia su nombre se da como Labarnas, y se da a entender que es de hecho el sobrino de Tawannannas. En hitita se convierte en Hattusilis y se le da el doble t铆tulo de "Rey de Hattusas" y "Hombre de Kussara". Esta circunstancia ha dado lugar a la suposici贸n de que, si bien la sede original de su dinast铆a estaba en Kussara, en alg煤n momento de su reinado traslad贸 su capital a Hattusas (destruida hace tiempo por Anittas) y adopt贸 as铆 el nombre de Hattusilis.

La identidad geogr谩fica de los top贸nimos de los textos hist贸ricos hititas siempre ha sido objeto de controversia, pero se conocen algunos de los mencionados en el Edicto de Telipino: Tuwanuwa (Tyana cl谩sica, cerca de la moderna Bor); Hupisna (Heraclea Cybistra cl谩sica; Eregli moderna); Parsuhanda (Purushkhanda; probablemente la moderna Acemh枚y眉k); y Lusna (Lystra cl谩sica). Con la excepci贸n de Landa (probablemente al norte), todos los yacimientos est谩n situados en el territorio al sur del r铆o Kzl, llamado por los hititas la Tierra Baja, lo que sugiere que la primera extensi贸n del reino hitita desde su restringida tierra natal en el recodo del r铆o Kzl sigui贸 de cerca el establecimiento de la nueva capital en Bogazk枚y. El alcance y la direcci贸n de esta expansi贸n pueden haber sido imprevistos cuando se eligi贸 el lugar. Como fortaleza monta帽osa que dominaba la esquina noreste de la meseta, Bogazk枚y puede haber tenido en su momento mucho que recomendar, pero las conquistas posteriores la dejaron en la periferia del reino, y su seguridad se vio consecuentemente disminuida. Esta posibilidad se refleja en el texto biling眉e, que relata detalladamente los acontecimientos de seis a帽os sucesivos del reinado de Hattusilis.

En el relato de la campa帽a del primer a帽o, los oscuros top贸nimos no dan m谩s que una impresi贸n general de una operaci贸n localizada, quiz谩 en Capadocia. En los registros del segundo a帽o, sin embargo, la extensi贸n de las conquistas hititas es m谩s impresionante, y hay cierta justificaci贸n para la afirmaci贸n de Hattusilis de haber "hecho del mar su frontera". De hecho, el primer top贸nimo mencionado sit煤a a Hattusilis m谩s all谩 de los pasos del Tauro, en las llanuras del norte de Siria. Alalkha es casi con toda seguridad Alalakh (la actual Tell A莽ana, cerca de Antioqu铆a), cuyas ruinas fueron excavadas por el arque贸logo brit谩nico Sir Leonard Woolley entre 1937 y 1949. La prioridad otorgada a esta ciudad sugerir铆a una aproximaci贸n a Siria a trav茅s de Cilicia y por el paso de Bel茅n sobre los montes Nur. Otras dos ciudades, Igakalis y Taskhiniya, siguen sin ser identificadas, pero se sabe que Urshu, que Hattusilis siti贸 (probablemente sin 茅xito) en su viaje de regreso, estaba situada en el 脡ufrates por encima de Carchemish. Resulta bastante curioso que en este relato no se haga ninguna referencia al importante reino de Yamkhad (centrado en Alepo), del que Alalakh era un estado vasallo. Durante el resto del reinado de Hattusilis, parece que Alepo sigui贸 siendo la principal potencia del norte de Siria, a cuyos ej茅rcitos y aliados sus propias tropas se enfrentaron en repetidas ocasiones.

El registro del tercer a帽o introduce los nombres de dos estados que m谩s tarde jugar铆an un papel importante en la historia hitita. El primero de ellos era Arzawa, un poderoso reino con un extenso territorio en la parte suroeste de la pen铆nsula, contra el que Hattusilis organiz贸 ahora una campa帽a. Al hacerlo, dej贸 desprotegidas sus posesiones en el sur y el sureste, que fueron r谩pidamente anexionadas por los hurritas, un pueblo que entra ahora en la historia de Anatolia por primera vez. Desde finales del tercer milenio a.C., los hurritas se hab铆an infiltrado en el norte de Mesopotamia y Siria desde el norte y pronto constituyeron un elemento importante en la poblaci贸n de ambos territorios. En esta ocasi贸n, tras abandonar su ataque a Arzawa, Hattusilis parece haberles hecho retroceder y recuperar sus p茅rdidas, pero pas贸 los dos a帽os siguientes restableciendo sus fronteras. En el sexto y 煤ltimo a帽o de sus actividades registradas, se encontr贸 de nuevo con la oposici贸n de los ej茅rcitos hurritas en el norte de Siria, esta vez apoyados por tropas de Alepo. Su disputa con Alepo nunca se resolvi贸 en vida, pues se sabe por otras fuentes que regres贸, malherido, a su antigua residencia de Kussara, ansioso por nombrar un sucesor que pudiera continuar la lucha. Uno de los documentos m谩s notables y humanamente reveladores de la 茅poca es un largo y amargo lamento en el que Hattusilis reprende a sus hijos por su infidelidad e ingratitud. Este texto es uno de los primeros ejemplos de la lengua hitita escrita en cuneiforme, y se cree que los escribas babil贸nicos hab铆an sido importados a la capital con el fin de idear una f贸rmula para hacerlo.

Hattusilis acab贸 adoptando a su nieto Mursilis (Murshilish) como sucesor, y demostr贸 ser una elecci贸n acertada. Su primera preocupaci贸n fue vengar la muerte de Hattusilis ajustando cuentas con Alepo, a la que destruy贸 tras derrotar definitivamente a los ej茅rcitos hurritas. Tras esta victoria, lanz贸 una expedici贸n extraordinaria contra Babilonia y, seg煤n Telipino, destruy贸 la ciudad. Los historiadores han encontrado dif铆cil explicar el hecho de que el ej茅rcito de Mursilis fuera capaz de avanzar casi 500 millas por el 脡ufrates y superar las defensas de la capital mesopot谩mica. Su ocupaci贸n de la ciudad parece haber sido extremadamente breve, porque no fueron los hititas, sino los casitas, quienes despu茅s asumieron el control del pa铆s y fundaron una dinast铆a en Babilonia. Los casitas hab铆an penetrado en el norte de Mesopotamia, probablemente desde el este, pisando los talones de los hurritas. No es en absoluto improbable que Mursilis los haya acogido como aliados, y el ataque a Babilonia puede haber sido posible gracias a su apoyo. Dado que debi贸 tener lugar justo antes o despu茅s de la muerte de Samsuditana, el 煤ltimo rey de la 1陋 dinast铆a de Babilonia, el acontecimiento puede datarse en el a帽o 1595 a.C. Esta fecha tambi茅n puede corresponder a la muerte de Mursilis, ya que despu茅s de que 茅ste regresara a su propia capital cargado de bot铆n, una conspiraci贸n entre sus parientes provoc贸 su asesinato. La sucesi贸n de su cu帽ado Hantilis marc贸 el inicio del per铆odo catastr贸fico al que se refiere el Edicto de Telipino, durante el cual el reino hitita estuvo a punto de extinguirse.

Un desastre importante durante este per铆odo, que eclips贸 otros fracasos militares, fue la conquista de Cilicia por los hurritas. Esta gran llanura costera al sur de los montes Tauro, conocida como la "tierra de Adaniya" (Adana), pas贸 a llamarse Kizzuwadna y se convirti贸 en la sede de una dinast铆a hurrita. Las ciudades del norte de Siria quedaron as铆 inaccesibles para los ej茅rcitos hititas, excepto a trav茅s de los pasos del sureste del Tauro, y as铆 permanecieron hasta la 茅poca imperial. Cuando Telipino trat贸 de establecer fronteras defendibles, se vio obligado a concluir un tratado con un rey de Kizzuwadna llamado Isputakhsus y tambi茅n se vio obligado a renunciar a sus reclamaciones sobre el pa铆s vecino de Arzawa.

Igualmente interesante es el programa de reformas pol铆ticas del Edicto de Telipino. Citando ejemplos de los males pol铆ticos que hab铆a provocado en el pasado la desuni贸n aristocr谩tica a la muerte de un monarca, estableci贸 una ley precisa de sucesi贸n, especificando un orden exacto de precedencia que deb铆a observarse en la selecci贸n de un nuevo gobernante. Adem谩s, prescribi贸 que los nobles deb铆an volver a permanecer unidos en la lealtad al trono, y si no estaban satisfechos con la conducta del rey o de uno de sus hijos, deb铆an recurrir a los medios legales de reparaci贸n y abstenerse de tomarse la justicia por su mano mediante el asesinato. El tribunal supremo para castigar a los malhechores debe ser el pankus [conjunto de ciudadanos]. El significado de la palabra pankus (pankush) ha sido muy discutido, ya que se ha considerado que significa una asamblea general en el sentido democr谩tico, compuesta por los combatientes y los servidores del rey. Como se sabe que el pankus era un concepto esencialmente indoeuropeo y que no sobrevivi贸 en la 茅poca imperial, su existencia se ha citado como prueba de que en este periodo la aristocracia indoeuropea a煤n no se hab铆a fusionado con la poblaci贸n nativa de Hattian. Sin embargo, hay pocas pruebas que apoyen esta sugerencia, y en las inscripciones nunca se utiliza ning煤n t茅rmino o ep铆teto espec铆fico para distinguir a la poblaci贸n ind铆gena no hitita.

El Reino Medio

Telipino es considerado normalmente como el 煤ltimo rey del Reino Antiguo. Su muerte marca el inicio de un periodo m谩s oscuro que dur贸 hasta la creaci贸n del imperio hitita. Las provincias sirias, que Telipino se vio obligado a abandonar, cayeron brevemente en manos de Hanigalbat, una de las unidades pol铆ticas en las que se hab铆an organizado los hurritas. Hanigalbat, a su vez, las entreg贸 a Egipto, tras el 茅xito de la octava campa帽a de Tutmosis III (que gobern贸 entre 1479 y 26 a.C.). Esta guerra tambi茅n parece ser la primera ocasi贸n en la que los hititas se encontraron en alianza con Egipto, ya que les brind贸 la oportunidad de atacar Alepo, que una vez m谩s consiguieron capturar y destruir. La deuda de los hititas con Egipto por su ayuda puede deducirse de un acuerdo entre los dos estados, alrededor de 1471 a.C., por el que un rey hitita -presumiblemente Zidantas II o Huzziyas- pagaba tributo al fara贸n a cambio de ciertos ajustes fronterizos, pero no est谩 claro hasta qu茅 punto Siria fue dominada por Tutmosis III entre 1471 y su muerte. Durante este periodo, la unidad nacional de los hurritas parece haberse reavivado por la imposici贸n de una aristocracia extranjera y la fundaci贸n de una nueva dinast铆a aria. Los hititas se encontraron ahora enfrentados en sus fronteras meridionales a un poderoso estado conocido como Mitanni. A principios del reinado en Egipto de Amenhotep II (c. 1426-1400 a.C.), los mitanios lograron recuperar Siria y establecer su autoridad sobre Kizzuwadna. La situaci贸n fue pol铆ticamente desastrosa para el reino hitita, ya que se concluy贸 una firme alianza entre Mitanni y Egipto. 脡sta se sell贸 con un matrimonio real entre una hija del rey mitanio, Artatama I, y el joven rey egipcio Tutmosis IV (c. 1400-1390 a.C.).

El imperio hitita hasta c. 1180 a.C.

Es posible que la rama de la familia real hitita que se hizo con el control en el siglo XV a.C. tuviera su origen en Kizzuwadna. Aunque los nombres din谩sticos siguieron siendo hititas, empezaron a aparecer nombres hurritas en la familia real. La profunda penetraci贸n de las ideas hurritas en la civilizaci贸n hitita, que se acentu贸 en 茅pocas posteriores, se inici贸 durante este periodo. Se ha demostrado que los textos asignados anteriormente a los reyes de finales del siglo XIII Tudhaliyas (Tudkhaliash) IV y Arnuwandas III pertenecen a los reinados de sus predecesores Tudhaliyas II (o I) y Arnuwandas I a finales del siglo XV y principios del XIV a.C. Tudhaliyas II conquist贸 Arzawa y Assuwa (m谩s tarde Asia) en el oeste y en el sureste captur贸 y destruy贸 Alepo, derrot贸 a Mitanni y estableci贸 una alianza con Kizzuwadna, que posteriormente incorpor贸 a su reino. En el norte, sin embargo, el acceso al Mar Negro fue bloqueado por las invasiones de las tribus Kaska (Kashku), y esta amenaza continu贸 en los reinados de sus sucesores.

A Tudhaliyas II le sucedi贸 su hijo Arnuwandas I, que fue atacado desde todas las direcciones: incluso Hattusas, la capital, fue incendiada. Arzawa se independiz贸; se han encontrado cartas dirigidas a su rey en los archivos de Tell el-Amarna en Egipto. El hijo de Arnuwandas, Tudhaliyas III, parece haber pasado la mayor parte de su reinado haciendo campa帽a para recuperar los territorios perdidos.

El rey hitita Suppiluliumas I (Shuppiluliumash, Subbiluliuma) domin贸 la historia de Oriente Medio durante el siglo XIV a.C., aunque las fechas de su reinado son discutibles. En un principio se pensaba que hab铆a subido al trono hacia 1380 y que hab铆a reinado durante unas cuatro d茅cadas, pero algunos estudiosos defienden ahora un reinado mucho m谩s corto, desde aproximadamente 1343 hasta 1322 o 1318. Hijo de Tudhaliyas III, en cuya compa帽铆a hab铆a adquirido experiencia militar antes de subir al trono, Suppiluliumas dedic贸 los primeros a帽os de su reinado a consolidar la patria hitita y a mejorar las defensas de Hattusas; es posible que fuera en esta 茅poca cuando se construy贸 el circuito de murallas de la ciudad, muy ampliado, que encerraba un 谩rea de m谩s de 300 acres (120 hect谩reas). A continuaci贸n se dedic贸 a la tarea de ajustar cuentas con Mitanni, el principal enemigo de sus predecesores inmediatos. Tras un intento fallido de acercarse a Siria por la ruta convencional a trav茅s de los pasos del Tauro y Kizzuwadna, Suppiluliumas intent贸 un ataque m谩s cuidadosamente preparado desde la retaguardia a trav茅s de Malatya y el valle del 脡ufrates. Encontr贸 poca resistencia y pudo entrar y saquear la capital de Mitania, Wassukkani (posiblemente situada cerca de la cabecera del r铆o Khabur, cerca de la actual Diyarbakr). Al oeste del 脡ufrates, la mayor铆a de las ciudades del norte de Siria se apresuraron a ofrecer su sumisi贸n. El rey de Kadesh opuso cierta resistencia, pero fue derrotado, y los ej茅rcitos hititas penetraron hacia el sur, casi hasta Damasco. Los aliados egipcios del reino mitanio parecen haber sido indiferentes a su subyugaci贸n al por mayor; bajo el fara贸n ap贸stata Akhenaton (Amenhotep IV; gobern贸 c. 1353-36 a.C.) Egipto hab铆a perdido temporalmente el inter茅s por la defensa imperial. Los tratados realizados despu茅s de esta brillante expedici贸n muestran, por ejemplo, que Nuhassi (Siria central) y Amurru (incluyendo la mayor parte de lo que hoy es el L铆bano) y ciudades como Alepo y Alalakh pasaron entonces a formar parte de los dominios hititas. No es f谩cil entender por qu茅 se permiti贸 que Carchemish, que controlaba los cruces del 脡ufrates, mantuviera su independencia y que Wassukkani, en alg煤n lugar del este, en la cabecera del r铆o Khabur, permaneciera sin ocupaci贸n.

Suppiluliumas regres贸 entonces a su capital, dejando a su hijo Telipino, conocido como Telipino el Sacerdote, para que organizara la defensa de las provincias sirias. Su tarea pudo complicarse por una nueva situaci贸n que hab铆a surgido en los restos del estado de Mitania. El rey de Mitania, Tushratta, fue asesinado, y su sucesor, el rey Artatama, que no quer铆a seguir confiando en Egipto, se dirigi贸 a Asiria en busca de una alianza contra los hititas. Mientras tanto, Suppiluliumas regres贸 para completar su conquista de Siria, capturando Carchemish tras un asedio de ocho d铆as. Telipino se convirti贸 en rey de Alepo y su hermano, Piyasilis (Shar-Kushukh), en rey de Carchemish. A Suppiluliumas s贸lo le quedaba obtener el control de la antigua capital mitaniana de Wassukkani, lo que hizo, instalando a un hijo del asesinado Tushratta como gobernante vasallo de un estado tap贸n entre 茅l y los asirios.

Durante esta 煤ltima campa帽a se produjo un incidente que ilustra el elevado estatus que entonces se le conced铆a al rey hitita como resultado de sus conquistas. Mientras Suppiluliumas acampaba ante Carchemish, lleg贸 un mensajero de la reina de Egipto con la propuesta de que enviara a uno de sus hijos para convertirse en su esposo. Suppiluliumas accedi贸 a su petici贸n y le envi贸 a uno de sus hijos, pero fue asesinado cuando lleg贸 a Egipto. La identidad de esta reina es incierta. Puede que fuera Ankhesenamen (Ankhesenpaaten), la viuda de Tutankam贸n que se vio obligada a casarse con el ambicioso cortesano-sacerdote Ay, legitimando as铆 su usurpaci贸n del trono. Otra posibilidad es que fuera Meritat贸n, hija de Ajenat贸n y viuda de su sucesor Smenkhkare. Poco despu茅s, el propio Suppiluliumas muri贸 de una peste. Su hijo mayor y sucesor, Arnuwandas II, tambi茅n muri贸, y el trono recay贸 en el joven e inexperto Mursilis II.

La primera desgracia hitita tras la llegada de Mursilis II fue la p茅rdida del peque帽o reino vasallo basado en Wassukkani, el 煤ltimo remanente del otrora poderoso estado mitanio. Fue invadido y ocupado por los asirios bajo el mando de Ashur-uballit I (c. 1354-18 a.C.), que pudo as铆 establecer una frontera con Siria en el 脡ufrates. Sin embargo, Carchemish y Alepo permanecieron fieles a los hititas, lo que permiti贸 a Mursilis enfrentarse a una nueva amenaza procedente de sus posesiones en el suroeste de Anatolia. Arzawa, con sus sat茅lites Mira, Kuwaliya, Hapalla y la "Tierra del r铆o Seha", se rebelaron. Se conserva un relato detallado de la campa帽a de dos a帽os en la que el joven Mursilis reprimi贸 esta insurrecci贸n, matando al rey de Arzawa e instalando gobernadores hititas como gobernantes de los distintos reinos. Mientras tanto, una amenaza procedente del norte result贸 m谩s dif铆cil. Los kaska, que ahora habitaban los remotos valles monta帽osos entre la patria hitita y el Mar Negro, parecen haber estado continuamente en rebeli贸n. Su organizaci贸n tribal y sus t谩cticas de guerrilla impidieron a los hititas la conquista definitiva del pa铆s, a pesar de las campa帽as anuales hititas. Los disturbios en el pa铆s de Kaska parecen haber afectado tambi茅n al estado m谩s bien nebuloso de Azzi-Hayasa, un reino cliente situado m谩s al este, en el curso superior del r铆o Lico. Suppiluliumas hab铆a sufrido una buena cantidad de problemas por parte de este pueblo a principios de su reinado, y en el s茅ptimo a帽o del reinado de Mursilis se rebelaron de nuevo. El rey, que se encontraba en Kummanni (Comana) para cumplir con sus obligaciones religiosas, confi贸 su pacificaci贸n a uno de sus generales. Mientras el rey estaba en Kummanni, se le uni贸 su hermano Piyasilis, rey de Carchemish, que enferm贸 y muri贸; su muerte provoc贸 una revuelta en Siria apoyada por Egipto y Asiria, pero la aparici贸n del propio rey al frente de su ej茅rcito imperial fue suficiente para reprimirla. Mursilis rein贸 durante 25 a帽os (c. 1345-20 a.C., o posiblemente desde 1321 o 1317) y leg贸 a su sucesor, Muwatallis, un importante imperio, rodeado de forma segura por estados dependientes.

A principios del reinado de Muwatallis, Egipto, bajo sus reyes de la dinast铆a XIX, comenz贸 a recuperar sus ambiciones imperialistas. Seti I (c. 1290-79 a.C.) dirigi贸 su ej茅rcito a Cana谩n para restaurar el sistema de administraci贸n colonial, al que se hab铆a renunciado en tiempos de Akenat贸n, y avanz贸 hasta Kadesh (la actual Tall an-Nabi Mind), en el r铆o Orontes. Se evit贸 un enfrentamiento entre las dos potencias hasta el final de su reinado. Sin embargo, con la llegada de Rams茅s II en el a帽o 1279 a.C., el enfrentamiento entre ambos se hizo inminente y Muwatallis consigui贸 el apoyo de sus aliados. (Los registros hititas de esta 茅poca son fragmentarios, pero los escribas egipcios mencionan por primera vez a los dardanos, conocidos por la Il铆ada de Homero, y a los filisteos). Los ej茅rcitos hititas y egipcios se encontraron en Kadesh hacia el 1275 a.C., y la batalla que sigui贸 es una de las primeras de la historia de la que se conserva una descripci贸n t谩ctica. El especialista hitita O.R. Gurney resume el texto egipcio de la siguiente manera: El ej茅rcito hitita basado en Kadesh consigui贸 ocultar completamente su posici贸n a los exploradores egipcios; y cuando los desprevenidos egipcios avanzaron en orden de marcha hacia la ciudad y empezaron a acampar, un fuerte destacamento de carros hititas pas贸 inadvertido por detr谩s de la ciudad, cruz贸 el r铆o Orontes y cay贸 sobre el centro de la columna egipcia con una fuerza demoledora. El ej茅rcito egipcio habr铆a sido aniquilado si no hubiera llegado un regimiento egipcio separado desde otra direcci贸n y hubiera sorprendido a los hititas mientras saqueaban el campamento. Esta suerte permiti贸 al rey egipcio salvar el resto de sus fuerzas y representar la batalla como una gran victoria. (De O.R. Gurney, The Hittites, Penguin Books, 1952.)Evidentemente, la batalla no fue concluyente, ya que Muwatallis avanz贸 posteriormente hasta el sur de Damasco, y los hititas mantuvieron su dominio en Siria. El rey se vio entonces obligado a trasladar su residencia a Dattassa, una ciudad situada en la zona del Tauro, y asign贸 el gobierno de sus provincias del norte a su hermano Hattusilis. Cuando Muwatallis muri贸 y fue sucedido por su hijo, Urhi-Teshub (Mursilis III), el t铆o del muchacho se convirti贸 en rival del trono y, tras una disputa de siete a帽os, le oblig贸 a exiliarse en Siria.

La llegada de Hattusilis III hacia el a帽o 1266 a.C. inaugur贸 un periodo de relativa paz y prosperidad. Las relaciones entre los hititas y Egipto mejoraron constantemente, quiz谩s como resultado de su inter茅s mutuo en protegerse contra Asiria. En 1259, Hattusilis negoci贸 un famoso tratado con Rams茅s II, asegurando la paz y la seguridad del estado de Levante. Trece a帽os m谩s tarde, se cre贸 un nuevo v铆nculo con el matrimonio de su hija con el fara贸n. La madre de esta muchacha era Puduhepa (Pudu-Kheba), hija de un sacerdote kizzuwadiano, con quien Hattusilis se hab铆a casado. Puduhepa era evidentemente una mujer de car谩cter fuerte que gobern贸 junto a su marido; juntos reocuparon y reconstruyeron la antigua capital en Hattusas, ordenaron la recopilaci贸n de los archivos nacionales e instituyeron reformas constitucionales. Entre los numerosos textos que se conservan de este reinado, uno parece ser la apolog铆a personal del rey para justificar su toma del trono y su desplazamiento de Urhi-Teshub, el heredero leg铆timo.

Urhi-Teshub durante este periodo parece haber estado conspirando con Kadashman-Enlil II, rey casita de Babilonia (c. 1264-55 a.C.), y esto fue probablemente responsable del deterioro de las relaciones entre los dos reyes. Kurunta, otro hijo de Muwatallis, fue instalado como Gran Rey de un estado centrado en la ciudad de Tarhuntassa, probablemente al suroeste de Konya, con igual estatus que el gobernante de Carchemish; la ciudad habr铆a servido como base para operaciones m谩s al oeste. Esto puede estar relacionado con los acontecimientos mencionados en un documento conocido como la Carta de Tawagalawas, que describe una campa帽a hitita en las tierras de Lukka y las actividades all铆 de un tal Piyamaradus. Piyamaradus utiliz贸 Millawanda (posiblemente Mileto) como base; esa ciudad era una dependencia de Ahhiyawa, un pa铆s grande y formidable, cuya identidad y ubicaci贸n geogr谩fica han sido objeto de una prolongada controversia. Algunos estudiosos identifican a los ahhiyawanos con los aqueos de Homero, o al menos con alguna subdivisi贸n del mundo mic茅nico, mientras que otros los sit煤an en Rodas o en la Anatolia continental al norte de Assuwa, identificando a los ahhiyawanos como antepasados de los troyanos.Tras la muerte de Hattusilis, su hijo Tudhaliyas IV (c. 1240-10 a.C.) extendi贸 las reformas de su padre a la estructura e instituciones de la religi贸n estatal hitita. En esto estuvo muy influenciado por su madre, Puduhepa, que se convirti贸 en corregente con Tudhaliyas. Probablemente fue durante su reinado cuando se esculpieron los relieves en roca que representan un pante贸n hurrita en Yazlkaya, cerca de Bogazk枚y. Tudhaliyas particip贸 en un intento infructuoso de frenar el creciente poder de Tukulti-Ninurta I de Asiria (c. 1233-1197 a.C.), lo que provoc贸 una rebeli贸n en Siria (Ugarsit). Una tablilla de bronce excavada en Bogazk枚y en 1986 recoge un tratado entre Tudhaliyas IV y su primo Kurunta de Tarhuntassa, que posteriormente pudo rebelarse.

Se sabe poco sobre Arnuwandas III y Suppiluliumas II, que sucedieron a Tudhaliyas, y estos episodios finales de la saga de la historia hitita son dif铆ciles de reconstruir. En este 煤ltimo reinado se puede fechar una expedici贸n mar铆tima, tal vez con Chipre, y las primeras inscripciones jerogl铆ficas hititas de cualquier longitud. La invasi贸n frigia de Asia Menor ya debe haber comenzado, y en todo Oriente Medio se hab铆a iniciado un movimiento de masas que estaba destinado no s贸lo a destruir el imperio hitita, sino tambi茅n a barrer a los hititas de su tierra natal en la meseta de Anatolia y en Siria.

Anatolia desde el final del imperio hitita hasta el periodo aquem茅nico

Con el fin del imperio hitita, Anatolia y todo el antiguo Oriente Medio se vieron gravemente sacudidos. Los grupos migratorios de los Pueblos del Mar que se desplazaban a lo largo de la costa sur de Anatolia y la orilla del mar de Siria y Palestina causaron grandes estragos y trastornos. Los Pueblos del Mar segu铆an la antigua ruta comercial entre el mundo mic茅nico griego y las ciudades costeras de Siria, los centros comerciales de Oriente Medio. Las caracter铆sticas geogr谩ficas de Anatolia facilitaban la conexi贸n oeste-este, mientras que las cordilleras a lo largo de la costa norte del Mar Negro y el sur del Mediterr谩neo dificultaban el tr谩fico entre el norte y el sur.

Anatolia funcionaba como un puente que conectaba el mundo griego de Occidente con los grandes imperios de Oriente. Cuando los grupos migratorios pasaban por este puente, a menudo algunos de sus habitantes se quedaban y se asentaban, como ocurri贸 cuando los hititas entraron en Anatolia. Los frigios llegaron de manera similar, ya sea en relaci贸n con el imperio hitita o despu茅s de su ca铆da. Los reci茅n llegados se adaptaron f谩cilmente a un modelo cultural ya existente, y la geograf铆a del pa铆s dio lugar al crecimiento de un gran n煤mero de peque帽os poderes locales y peque帽os jefes.

Hay pocos registros escritos sobre el periodo comprendido entre el 1200 y el 1000 a.C., y el panorama no siempre es claro, pero las pruebas arqueol贸gicas arrojan algo de luz sobre las nuevas divisiones pol铆ticas que surgieron en Anatolia tras la desintegraci贸n del imperio hitita. En la costa occidental (del Egeo) se establecieron varias ciudades-estado griegas, entre ellas Mileto, Priene y 脡feso. La parte meridional de esta zona pas贸 a llamarse Jonia, y la parte septentrional, Eolia. La historia temprana de estas ciudades se conoce principalmente por los hallazgos arqueol贸gicos y por los comentarios dispersos en los escritos de los historiadores griegos posteriores. La mayor parte de Anatolia occidental y central estaba ocupada por los frigios. En el noreste estaban los Kaska, que probablemente hab铆an participado en el desmembramiento del imperio hitita. En el sureste se encontraban los luvianos, emparentados cultural y 茅tnicamente con los hititas. Estaban organizados en una serie de peque帽os estados neohititas (como Carchemish, Malatya, Tabal y Que) que se extend铆an hasta el norte de Siria. Para la regi贸n oriental, las pruebas arqueol贸gicas se complementan con textos asirios y con unas 150 inscripciones jerogl铆ficas neohititas de Luwian.

Dioses hititas

B = Babil贸nico ALALUS: Padre de Anus. Anus lo destituy贸 del trono.

ANUS: Dios del cielo. Destituy贸 a su padre Alalus del trono, y fue, 茅l mismo, destituido por su hijo Kumarbis. B = Anu.

ARINNA: Diosa del Sol. Envi贸 un 谩guila en busca de Telepinus. El esfuerzo fracas贸.

EA: Reside en el Apsu, al igual que en Babilonia. Lo que hace en el pante贸n hitita no lo s茅. Es el que decidi贸 c贸mo derrotar a Ulikummis, utilizando el cuchillo de cobre que fue "utilizado para separar el cielo y la tierra". B.

ENLIL: Enlil tambi茅n hace una aparici贸n en el mito de Ulikummis. Vio a Ulikummis cuando era un ni帽o y dijo a los dioses m谩s tarde, despu茅s de que el ni帽o hab铆a crecido hasta su gran tama帽o, que no pod铆an esperar derrotarlo.

HEBAT: Esposa de Teshub.

HANNAHANNAS: Reina de los cielos. Insta a Teshub a hacer algo con respecto a la desaparici贸n de Telepinus. Teshub lleg贸 hasta la propia puerta de Telepinus, donde golpe贸 la puerta hasta romper su martillo, y as铆 abandon贸 la b煤squeda.

ILLUYANKAS: Un drag贸n asesinado por Teshub. Hay dos versiones de este mito. En la versi贸n antigua, los dos dioses luchan y gana Illuyankas. Teshub" acude entonces a Inaras para que le aconseje, y ella idea una trampa para el drag贸n. Se dirige a 茅l con grandes cantidades de licor y le incita a beber hasta saciarse. Una vez bebido, el drag贸n es atado, y Teshub aparece con los otros dioses y lo mata. En la versi贸n posterior, los dos dioses luchan y Teshub, de nuevo, pierde. Illuyankas toma entonces los ojos y el coraz贸n de Teshub. Teshub tiene entonces un hijo, que crece y se casa con la hija de Illuyankas. Teshub le dice a su hijo que le pida sus ojos y su coraz贸n como regalo de bodas, y se los da. Restablecido, Teshub va a enfrentarse a Illuyankas una vez m谩s. A punto de vencer al drag贸n, el hijo de Teshub se entera de la batalla; d谩ndose cuenta de que hab铆a sido utilizado para este fin. Exige que su padre lo lleve junto a Illuyankas, y as铆 Teshub los mata a ambos.

La hija de Illuyankas: Ver Illuyankas.

IMBALURIS: Un mensajero de Kumarbis.

INARAS: Diosa que tendi贸 una trampa a Illuyankas en la versi贸n antigua del mito.

DEIDADES DE IRSIRRA: O bien son las "Doncellas del Cielo" o bien son deidades del inframundo.

ISHTAR: S贸lo aparece en el mito hitita en un intento de adormecer a Ulikummis desnud谩ndose y cant谩ndole. Su intento fracas贸 ya que la criatura no la vio ni la escuch贸. B.

KAMRUSEPAS: Diosa de la curaci贸n y la magia. Calma y purifica a Telepinus a su regreso.

KUMARBIS: El Alto Dios Hittlte (como El de los cananeos), Padre de los Dioses. Desplaz贸 a su padre, Anus, del trono. Para evitar que su hijo Teshub le quitara el trono, hizo que Ulikummis se opusiera a 茅l.

MUKISANUS: Visir de Kumarbis.

Diosa del mar: Kumarbis acudi贸 a esta diosa para que le aconsejara c贸mo impedir que Teshub ocupara el trono. Su consejo parece haber conducido a la creaci贸n de Ulikummis.

SHAUSHKA: una diosa del amor.

hijo de teshub: Ver Illuyankas.

TELEPINUS: Es como Tammuz, un dios de la fertilidad. Se enfurece por razones desconocidas y se marcha a las estepas donde se queda dormido. La sequ铆a y la hambruna se suceden. Fue tra铆do de vuelta por una abeja, despu茅s de que la b煤squeda exhaustiva por parte de los dioses hubiera fracasado. Hijo de Teshub.

TESHUB: Dios gobernante (como Baal de los cananeos), hijo de Kumarbis. Tambi茅n es un dios del sol y de la fertilidad. Lleva un martillo como arma. Derrot贸 a Ulikummis con la ayuda de Ea. Cuando Kumarbis intent贸 por primera vez destituir a su padre, Anus, del trono, le mordi贸 los lomos en la lucha. As铆, la semilla de Anus se implant贸 dentro de Kumarbis y naci贸 Teshub.

UBELLURIS: Esta deidad es muy parecida al Atlas griego, que sostiene el mundo sobre sus hombros. Las deidades de Irsirra colocaron a Ulikummis sobre su hombro derecho para que creciera alto y fuerte. Ubelluris no se dio cuenta de su presencia hasta que Ea se lo indic贸.

ULIKUMMIS: Hijo de Kumarbis. Fue hecho para oponerse a Teshub. Tambi茅n se menciona que destoca a parte de la humanidad. Sin embargo, en realidad se le describe como ciego, sordo y mudo; as铆 como inm贸vil. Fue hecho de piedra y colocado en el hombro de Ubelluris para crecer. Creci贸 hasta llegar al mismo cielo. Cuando los dioses lo encontraron, Ishtar se quit贸 la ropa e intent贸 arrullarlo con m煤sica, pero 茅l no la vio ni la oy贸 (ya que era una criatura ciega y sorda). Los dioses intentaron destruirlo, pero no tuvieron efecto (ni siquiera se dio cuenta). Finalmente, Ea llam贸 al Cuchillo de Cobre que hab铆a sido utilizado en la separaci贸n del cielo y la tierra. Entonces utiliz贸 la hoja para separar a Ulikummis del hombro de Ubelluris, cortando a la criatura por los pies. Teshub pudo entonces destruir totalmente a la criatura. Es interesante observar que el nombre de este dios es el mismo que el de un par de monta帽as volc谩nicas gemelas en Asia Menor. Esto puede explicar por qu茅 se dice que est谩 destruyendo a la humanidad, incluso en su estado aparentemente catat贸nico.

