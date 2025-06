Historia de los Impuestos de Hidrocarburos

Historia de los Impuestos sobre la Gasolina en los A帽os 70

Lecciones del Embargo del Petr贸leo de los A帽os 70

Las crisis del petr贸leo de los a帽os 70 dieron lugar a una serie de pol铆ticas. Algunas de ellas -los controles de precios y los programas de racionamiento- ya no existen. Otras, como las normas CAFE, los impuestos a los consumidores de gasolina y los mandatos de combustibles alternativos, siguen vigentes. En la literatura econ贸mica no faltan trabajos que sugieren que estas pol铆ticas son mucho menos eficientes que los impuestos pigouvianos. En este texto se revisa los debates p煤blicos que tuvieron lugar sobre c贸mo abordar los altos precios del petr贸leo. Los impuestos sobre la gasolina se discutieron con frecuencia, incluso m谩s que en la actualidad. Por ejemplo, el n煤mero de art铆culos del New York Times que conten铆an las frases "impuesto sobre la gasolina" era mucho menor durante la subida de los precios de la gasolina en 2008, en comparaci贸n con las subidas de los a帽os 70.

Mientras que los impuestos sobre la gasolina, y el permitir que los precios sean descontrolados, parecen haber estado sobre la mesa y haber sido discutidos activamente como una alternativa a los controles de precios, las normas CAFE, los impuestos a los devoradores de gasolina, y el apoyo p煤blico a la pol铆tica eficiente fueron inexistentes.

Un argumento frecuente para justificar la existencia de las normas CAFE y los mandatos sobre combustibles alternativos es que estas pol铆ticas ocultan su verdadero coste. Este argumento es dif铆cil de conciliar con el apoyo del p煤blico a pol铆ticas igualmente ineficientes, como el control de precios m谩s racionamiento y los impuestos a los consumidores. Los costes asociados a los controles de precios m谩s racionamiento y a los impuestos sobre la gasolina son ciertamente importantes. Los consumidores de la 茅poca hab铆an experimentado el racionamiento y las largas colas para comprar gasolina, por lo que habr铆an comprendido los costes de estas pol铆ticas. Los consumidores tambi茅n comprendieron que los precios de los veh铆culos poco eficientes en cuanto a combustible aumentar铆an con los impuestos sobre el consumo de gasolina.

Los debates de la 茅poca sugieren que los cambios significativos en los impuestos sobre la gasolina como forma de reducir el consumo estaban sobre la mesa; el debate p煤blico parec铆a ser mucho mayor que el actual. Esto es as铆 a pesar de que los controles de precios estaban claramente en contra de dichos impuestos. Algunos miembros del Congreso y muchos asesores presidenciales de los gobiernos de Nixon, Ford y Carter apoyaron y propusieron impuestos sobre la gasolina. Los presidentes Nixon y Carter apoyaron el aumento de los impuestos sobre la gasolina, mientras que el presidente Ford no lo hizo. Sin embargo, Ford era un firme defensor del descontrol de los precios del petr贸leo y, por lo tanto, comprend铆a los incentivos que supondr铆an unos precios m谩s altos.

Los principales obst谩culos para los impuestos eran el Congreso y el pueblo estadounidense. Los datos de las encuestas de la 茅poca sugieren que los consumidores prefer铆an el control de los precios y el racionamiento a la subida de los impuestos sobre la gasolina. Tambi茅n prefer铆an los impuestos sobre los veh铆culos de bajo consumo a los aumentos de los precios de la gasolina. Dada la relevancia de los costes asociados al racionamiento del consumo de gasolina, a saber, el potencial de las colas, parece dif铆cil argumentar que estas pol铆ticas alternativas se adoptaron porque ocultan sus verdaderos costes. Esto parece sugerir una de las dos posibilidades, o una combinaci贸n de ambas:

tendemos a exagerar el valor del tiempo de las personas para actividades como el repostaje, y

la preocupaci贸n por la regresividad de pol铆ticas como los impuestos sobre la gasolina supera su ganancia de eficiencia.

El Congreso (y la administraci贸n Ford) consideraron inicialmente la posibilidad de aplicar impuestos a los "devoradores de gasolina". Los valores iniciales del impuesto sobre los devoradores de gasolina habr铆an aplicado un impuesto de 1.000 d贸lares a los coches con un consumo inferior a 13 millas por gal贸n. Esta medida fue rechazada por un margen de 235 a 166.

Las normas del CAFE se consideraron mucho m谩s d茅biles que los impuestos sobre el consumo de gasolina propuestos y "los fabricantes de autom贸viles no se opusieron en茅rgicamente".16 La votaci贸n fue de 306 a 86. Una segunda raz贸n que sugiere por qu茅 los sindicatos y los fabricantes de autom贸viles apoyaron las normas del CAFE (en relaci贸n con el impuesto sobre la gasolina) fue que los dos grupos tuvieron en cuenta la historia de posponer la aplicaci贸n de las normas de contaminaci贸n del tubo de escape cuando los fabricantes argumentaron que eran demasiado costosas.17 De hecho, despu茅s de que los precios del petr贸leo cayeran a mediados de la d茅cada de 1980, las normas del CAFE se relajaron porque los fabricantes argumentaron que eran demasiado costosas.

La Ley de Impuestos sobre la Energ铆a de 1978 (Ley P煤blica 95-618) estableci贸 impuestos sobre los consumidores de gasolina. Estos eran mucho m谩s bajos que los considerados en 1974. El impuesto comenz贸 con los veh铆culos del a帽o 1980 y se limit贸 a los coches que pesaban menos de 6.000 libras; los camiones ligeros estaban exentos. Los veh铆culos que estaban sujetos al impuesto y ten铆an un consumo de combustible de entre 14 y 15 mpg estaban gravados con 200 d贸lares (474 d贸lares en 2011), mientras que los que ten铆an un consumo de combustible inferior a 14 mpg estaban gravados con 550 d贸lares (1304 d贸lares en 2011). La ley preve铆a que estos impuestos aumentaran a 1.800 y 3.850 d贸lares, respectivamente.18 El n煤mero de veh铆culos gravados era extremadamente bajo. En 1980, s贸lo 11 veh铆culos estaban sujetos al impuesto; esta cifra aument贸 a 12 veh铆culos en 1981 y a 20 en 1982.

Los impuestos sobre los devoradores de gasolina se mantienen en la actualidad. Los tipos impositivos y los l铆mites de consumo de combustible no han cambiado desde 1991. Por lo tanto, la inflaci贸n y el progreso tecnol贸gico han erosionado sus niveles impositivos efectivos; es decir, que el hecho de que un veh铆culo sea un "devorador de gasolina" es un t茅rmino relativo que depende del nivel tecnol贸gico.

Algunas investigaciones recogen los niveles impositivos y los topes establecidos en 1991. Tambi茅n recogen los niveles impositivos y los topes "equivalentes" para 2011. Espec铆ficamente, ajustan los niveles impositivos para tener en cuenta la inflaci贸n. Tambi茅n calculan los l铆mites equivalentes de ahorro de combustible de 1991 teniendo en cuenta el progreso tecnol贸gico utilizando una tasa del 2% anual. Por ejemplo, un veh铆culo actual cuyo consumo de combustible se sit煤a entre 21,5 mpg y 22,5 mpg estar铆a en la misma porci贸n de la distribuci贸n del consumo de combustible que un veh铆culo de 1991 cuyo consumo de combustible estaba entre 14,5 mpg y 15,1 mpg. Ese veh铆culo de 1991 estar铆a gravado con 1.000 d贸lares, pero en d贸lares de hoy esto equivale a un impuesto de 660 d贸lares.

Tambi茅n se adoptaron varias pol铆ticas que subvencionaban impl铆cita o expl铆citamente los combustibles alternativos. La Ley de Impuestos sobre la Energ铆a de 1978, adem谩s de crear los impuestos sobre los devoradores de gasolina, conten铆a una disposici贸n que exim铆a a la gasolina mezclada con al menos un 10% de etanol del impuesto federal sobre la gasolina (4 c茅ntimos en aquel momento). M谩s tarde, la Ley de Combustibles Alternativos para Motores de 1988 (Ley P煤blica 100-494) concedi贸 cr茅ditos en el marco del CAFE a los veh铆culos capaces de funcionar con determinados combustibles alternativos. Seg煤n esta ley, el consumo de gasolina de un veh铆culo, a efectos del CAFE, se calcula suponiendo que el 50% del tiempo el veh铆culo funciona con gasolina pura, mientras que el otro 50% del tiempo funciona con su combustible alternativo. La norma de incentivos a la fabricaci贸n de veh铆culos de combustible alternativo de 2004 ampli贸 estos cr茅ditos.

Algunos pa铆ses europeos suavizaron la crisis de los precios reduciendo los impuestos sobre el combustible. Ambos puntos se ilustran en la literatura para un subconjunto de pa铆ses de la Organizaci贸n para la Cooperaci贸n y el Desarrollo Econ贸mico (OCDE). Los precios canadienses no respondieron mucho en 1978 y 1979, pero s铆 en 1980. Los precios del Reino Unido cayeron en 1978 y no aumentaron tanto como los de Italia, ni tampoco los de Alemania y Francia. Como los impuestos sobre la gasolina en EE.UU. eran tan bajos, los cambios en los precios del crudo tuvieron un mayor impacto, en t茅rminos porcentuales, sobre los precios.

Impuestos sobre la Gasolina bajo los distintos Presidentes Americanos

Nota: Hacemos referencia a las administraciones presidenciales de la 茅poca exclusivamente.

La Administraci贸n Nixon El presidente Nixon no estaba en contra de los impuestos sobre la gasolina. De hecho, Nixon impuls贸 los impuestos a la gasolina incluso antes del embargo petrolero. En noviembre de 1970, el presidente Nixon propuso al Congreso un modesto impuesto de dos a tres centavos por gal贸n (9 y 14 centavos en d贸lares de 2011, respectivamente) para la gasolina con plomo. La propuesta no respond铆a a la preocupaci贸n por las importaciones de petr贸leo, sino que se consideraba un generador de ingresos y una forma de promover la gasolina sin plomo. La administraci贸n Nixon volvi贸 a considerar un impuesto sobre la gasolina en 1973. Antes del embargo, los precios de la gasolina aumentaron de 38,5 centavos por gal贸n en mayo a m谩s de 55 centavos en junio. Los impuestos sobre la gasolina se consideraron una forma de reducir la escasez generada por los controles de precios. Se inform贸 de que en junio de 1973 muchos de los asesores de Nixon apoyaban un impuesto de hasta diez centavos por gal贸n (40 centavos en d贸lares de 2011). La regresividad de un impuesto de este tipo se se帽al贸 con frecuencia en los art铆culos de prensa y en los art铆culos de opini贸n de la 茅poca. Por ejemplo, una carta del New York Times del 6 de junio de 1973 dirigida a la redacci贸n por Carl M. Selinger, decano del Bard College, titulada "La inmoralidad de aumentar el impuesto sobre la gasolina", comparaba un impuesto sobre la gasolina con una ley en la que "ser铆a ilegal que cualquier trabajador con una familia numerosa, unos ingresos bajos y otras pesadas obligaciones financieras condujera su coche al trabajo. . . . "Previendo la gran literatura econ贸mica que se desarrollar铆a como resultado de no imponer impuestos a la gasolina, el art铆culo de opini贸n s铆 admit铆a que las alternativas" pueden darnos una sociedad algo menos eficiente, pero ese no es un precio excesivo a pagar para mantenerla decentemente justa".

El embargo dio lugar a m谩s debates sobre las ventajas de un impuesto sobre la gasolina. Un art铆culo del New York Times del 10 de noviembre informa de que la administraci贸n estaba considerando un impuesto sobre la gasolina de 40 centavos (1,61 d贸lares en 2011), cuyos ingresos se devolver铆an a los consumidores. Los asesores econ贸micos de Nixon apoyaban ese plan, pero el Departamento del Tesoro se opon铆a porque un impuesto reembolsado ser铆a dif铆cil de administrar. La administraci贸n parece haber abandonado un impuesto tan grande, y los informes de diciembre de 1973 afirman que el presidente Nixon presion贸 para que se aplicara un impuesto de 10 centavos por gal贸n de gasolina. Despu茅s de que esto se encontrara con la resistencia del Congreso, la administraci贸n lanz贸 la idea de gravar el "exceso" de consumo de gasolina. Seg煤n el plan, las familias podr铆an comprar 14 galones de gasolina libres de impuestos para su primer coche y siete galones de gasolina libres de impuestos para el segundo coche, pero no parece que esto gane tracci贸n.

La Administraci贸n Ford A diferencia de Nixon, y a pesar de contar con un gran apoyo dentro de su administraci贸n, el presidente Ford se opuso rotundamente a aumentar los impuestos sobre la gasolina. Sin embargo, no estaba en contra de aumentar el precio de la gasolina, ya que apoyaba los aranceles sobre el petr贸leo extranjero y presionaba para descontrolar los precios del petr贸leo.

Ford pidi贸 que se redujera el consumo de petr贸leo en Estados Unidos en un mill贸n de barriles diarios para finales de 1975, lo que supon铆a una reducci贸n del 6% respecto a los niveles de 1974. Art铆culos de prensa de noviembre y diciembre de 1974 sugieren que muchos de los principales asesores energ茅ticos del presidente abogaron por un impuesto sobre la gasolina para alcanzar este objetivo, a pesar de la impopularidad de dicho impuesto entre el p煤blico. El Secretario del Interior Rogers C. B. Morton fue uno de los principales defensores, aunque se inform贸 de que cuatro de los principales asesores de Nixon apoyaban dicho impuesto: Morton, el secretario del Tesoro, William E. Simon, el secretario de Estado, Henry Kissinger, el presidente del Consejo de Asesores Econ贸micos (CEA), Alan Greenspan, y el administrador federal de energ铆a de aquel momento. Despu茅s de que Ford descartara p煤blicamente un aumento de los impuestos sobre la gasolina en octubre de 1974, Sawhill apareci贸 en un programa televisado a nivel nacional para presentar una propuesta de aumentar el impuesto sobre la gasolina entre 10 y 30 centavos y utilizar los ingresos para reducir los impuestos sobre la renta.

En noviembre de 1974, el secretario Morton sali贸 en televisi贸n apoyando un impuesto sobre la gasolina. Al d铆a siguiente, el presidente respondi贸 diciendo: "Creo que otros miembros del poder ejecutivo se han enterado, y espero que esta noticia se transmita a mi buen amigo, el secretario del Interior. Se cree que el apoyo p煤blico al impuesto sobre la gasolina provoc贸 el despido de Morton y Sawhill.

Ford sugiri贸 que sus principales preocupaciones eran la regresividad de un impuesto de este tipo y su gran incidencia en las comunidades rurales. Pero, el presidente tambi茅n parece haber visto la idea de gravar un producto, pero luego devolver los ingresos de ese impuesto a los consumidores, como una incoherencia l贸gica.

Seg煤n la Associated Press de la 茅poca, la Casa Blanca estaba considerando normas de kilometraje, cr茅ditos fiscales para los coches eficientes, restricciones de peso y potencia, racionamiento y, algo ir贸nico, aranceles sobre el petr贸leo que podr铆an convertirse en impuestos sobre toda la producci贸n de petr贸leo.

Adem谩s de los asesores de Ford, otros pol铆ticos de la 茅poca estaban a favor de los impuestos sobre la gasolina. El Comit茅 Econ贸mico Conjunto bipartidista recomend贸 un impuesto sobre la gasolina de 30 centavos, con un reembolso estimado de 25.000 millones de d贸lares a los consumidores. Para poner esto en perspectiva, el impuesto federal sobre la gasolina en ese momento era de apenas cuatro centavos. Los argumentos a favor del impuesto se帽alan que los costes de transacci贸n son menores que los del racionamiento y lo equiparan a un programa de racionamiento con cupones que se pueden vender (aunque cambiando qui茅n capta las rentas). Los argumentos en contra se centran en la regresividad de dicho impuesto y su efecto inflacionista.

A finales de 1974, el presidente Ford podr铆a haber dejado la puerta ligeramente abierta a un aumento de los impuestos sobre la gasolina. El New York Times inform贸 de que el presidente Ford hizo que sus principales asesores se reunieran con 茅l en Colorado el 26 de diciembre para discutir la pol铆tica energ茅tica. El art铆culo informa de que el presidente estudiar铆a propuestas para aumentar los impuestos sobre la gasolina. 驴Por qu茅 el cambio? La necesidad de ingresos. El Congreso pidi贸 una reducci贸n de los tipos del impuesto sobre la renta para aliviar la recesi贸n y Ford consider贸 que un impuesto sobre la gasolina era una forma de compensar estas reducciones de ingresos. Este cambio es coherente con que Ford no entendiera las ventajas de gravar un producto para cambiar los incentivos marginales y devolver los ingresos del impuesto a los consumidores.

La puerta no estuvo abierta por mucho tiempo, ya que se cerr贸 de golpe al d铆a siguiente cuando Ford dijo sobre un impuesto a la gasolina "Es la opci贸n m谩s muerta que conozco. . . . Creo que hay muchas opciones mejores". Ford reiter贸 este punto de vista en su discurso sobre el estado de la Uni贸n de enero de 1975, en el que destac贸 su plan energ茅tico, declarando: "Quiero que sepan que antes de que se produzca un cambio en la pol铆tica energ茅tica, el gobierno de los Estados Unidos debe tener en cuenta la necesidad de un impuesto sobre la gasolina: "Quiero que sepan que antes de decidir mi programa de conservaci贸n de la energ铆a, consider茅 el racionamiento y el aumento de los impuestos sobre la gasolina como alternativas. A mi juicio, ninguna de ellas lograr铆a los resultados deseados y ambas producir铆an desigualdades inaceptables." En su lugar, Ford pidi贸 normas de kilometraje.

Un poco en contra de esa fuerte oposici贸n a los impuestos sobre la gasolina, en su discurso sobre el estado de la Uni贸n, Ford tambi茅n dijo que utilizar铆a sus poderes presidenciales (espec铆ficamente la Secci贸n 232 de la Ley de Expansi贸n Comercial de 1962) para imponer un arancel de 1 d贸lar por barril al petr贸leo importado a partir del 1 de febrero de 1975 (3,33 d贸lares en 2011). El arancel aumentar铆a a 2 d贸lares el 1 de marzo y a 3 d贸lares el 1 de abril. Ford tambi茅n pidi贸 que se descontrolaran los precios del crudo nacional. Prometi贸 rescatar los aranceles cuando "se promulgue una legislaci贸n m谩s amplia pero necesaria". Continu贸 diciendo: "Para ello, solicito al Congreso que act煤e en un plazo de 90 d铆as sobre un programa fiscal energ茅tico m谩s amplio. Incluye: impuestos especiales y tasas de importaci贸n por un total de 2 d贸lares por barril sobre las importaciones de productos y sobre todo el petr贸leo crudo; la desregulaci贸n del nuevo gas natural, y la promulgaci贸n de un impuesto especial sobre el gas natural." Los intentos de Ford de descontrolar los precios del petr贸leo fueron anulados por la C谩mara en julio de 1975.

驴Hasta qu茅 punto era receptivo el Congreso a un aumento de los impuestos sobre la gasolina o el petr贸leo? El apoyo y la oposici贸n de todos los partidos pol铆ticos, aunque los dem贸cratas, en promedio, parecen haber sido m谩s favorables. El l铆der dem贸crata del Senado, Mike Mansfeld, declar贸 que estaba abierto a un aumento de los impuestos sobre la gasolina:

Volver铆a a estudiar las propuestas de aumentar el impuesto federal sobre la gasolina "en 10, 20, 25 centavos por gal贸n" si el presidente Ford propusiera dicho aumento como parte de un paquete equilibrado de medidas de conservaci贸n de la energ铆a.

Otros senadores dem贸cratas clave apoyaron los impuestos sobre la gasolina. Por ejemplo, Lloyd Bentsen, dem贸crata de Texas, propuso un impuesto sobre la gasolina, que se devolver铆a a los consumidores, que comenzar铆a con cinco centavos en 1976 y aumentar铆a a 30 centavos por gal贸n en cuatro a帽os. El plan energ茅tico de los dem贸cratas de la C谩mara de Representantes para 1975 inclu铆a un aumento del impuesto sobre la gasolina de 23 centavos por gal贸n.

Otros dem贸cratas se opon铆an a los impuestos sobre la gasolina. Uno de los mayores opositores fue el presidente dem贸crata del Comit茅 de Medios y Arbitrios, Wilbur D. Mills, de Arkansas. En un discurso pronunciado en agosto de 1974 ante la Asociaci贸n de Agricultores del Sur, Mills declar贸 que si el gobierno de Ford propon铆a un impuesto sobre la gasolina de diez centavos, "茅l (Ford) sabr铆a que mientras yo sea presidente del Comit茅 de Medios y Arbitrios no se promulgar铆a". Los senadores Walter Mondale, dem贸crata de Minnesota, y Edmund Muskie, dem贸crata de Maine, tambi茅n se opusieron p煤blicamente. La oposici贸n a los aumentos de impuestos parece haberse basado, al menos p煤blicamente, en la naturaleza regresiva del impuesto. Por ejemplo, el representante Peter Peyser, republicano de Nueva York, y John Brademas, dem贸crata de Indiana, hicieron circular una carta en la que ped铆an a sus colegas que se opusieran a un impuesto por considerar que "llevar铆a al trabajador y a la trabajadora, ya sometidos a una gran presi贸n, m谩s all谩 del punto de ruptura financiera".

Respuesta de las principales partes interesadas a los impuestos sobre la gasolina

Mientras que el presidente Ford parec铆a estar en contra de los impuestos sobre la gasolina, otro Ford apoyaba un aumento de los mismos. Henry Ford II recomend贸 un impuesto de diez centavos sobre la gasolina en noviembre de 1974. Su apoyo a este impuesto se debi贸 a su deseo de utilizar los ingresos para ayudar a la industria automovil铆stica estadounidense. General Motors y Chrysler se opusieron inicialmente a la idea, pero menos de un mes despu茅s, el reci茅n nombrado presidente de General Motors, Thomas A. Murphy, declar贸 "Si a juicio de la administraci贸n parece que es necesario un impuesto sobre la gasolina, creo que deber铆amos considerarlo".

Un mes de reflexi贸n por parte de la industria del autom贸vil condujo a un apoyo a煤n mayor al aumento de los impuestos, aunque a los impuestos sobre el petr贸leo en lugar de los impuestos sobre la gasolina. La industria automovil铆stica entend铆a que el aumento de los precios de la gasolina podr铆a suponer algunos beneficios porque la escasez afectaba negativamente a las ventas. Un impuesto sobre el petr贸leo tambi茅n ampliar铆a el alcance de las subidas de precios. La industria de veh铆culos ligeros s贸lo consum铆a el 28% del petr贸leo de EE.UU. en ese momento, y gran parte del petr贸leo se destinaba a la calefacci贸n y a la generaci贸n de electricidad.

Un art铆culo del New York Times del 23 de diciembre de 1974 informaba que la industria del autom贸vil "se inclina por favorecer alg煤n tipo de impuesto sobre el petr贸leo con la esperanza de garantizar un suministro de gasolina no regulado y adecuado para sus productos en el futuro. La industria tambi茅n cree que un impuesto sobre el petr贸leo, aunque aumentar铆a los precios de la gasolina y, por tanto, tender铆a a reducir las ventas de coches y a acelerar la tendencia hacia coches m谩s peque帽os, ser铆a menos doloroso que algunas de las medidas de conservaci贸n de la energ铆a que est谩n considerando el Congreso y la administraci贸n Ford."

Aunque la opini贸n generalizada hoy en d铆a parece ser que las normas CAFE fueron favorecidas por los fabricantes de autom贸viles estadounidenses en su momento, no est谩 claro. El mismo art铆culo contin煤a diciendo que "Elliott M. Estes, presidente de la General Motors Corporation, por ejemplo, dijo en una entrevista reciente que estar铆a a favor de un impuesto sobre el petr贸leo importado, lo que provocar铆a un aumento de los precios de la gasolina, en lugar de m谩s regulaciones gubernamentales para mejorar el ahorro de combustible en los coches."

Henry Ford II tambi茅n ajust贸 su posici贸n al afirmar que "otra forma de lograr estos objetivos ser铆a aplicar un impuesto especial general sobre el petr贸leo. Esto podr铆a ser m谩s eficaz y equitativo y, sin duda, generar铆a m谩s ingresos". El mismo art铆culo dice que se esperaba que Chrysler y American Motors Corporation (AMC) tambi茅n apoyaran un impuesto especial, as铆 como la eliminaci贸n de los controles de precios del "petr贸leo viejo".

Otro grupo clave de interesados eran los agricultores. Aunque hay algunos indicios de que los agricultores se opusieron a un aumento del impuesto sobre la gasolina (por ejemplo, el discurso de Mills comentado anteriormente), su oposici贸n no parece ser especialmente ruidosa. Las b煤squedas de peri贸dicos en la nueva hemeroteca de Google sobre "impuesto sobre la gasolina y agricultor/agricultura/agricultura" son escasas. Adem谩s, es dif铆cil separar el efecto agricultor del efecto renta baja.

No parece que la industria petrolera se haya manifestado mucho respecto a los impuestos sobre la gasolina o el petr贸leo, al menos p煤blicamente. La industria petrolera fue a menudo vilipendiada por el p煤blico y muchos responsables pol铆ticos expresaron su preocupaci贸n por los beneficios inesperados de los productores nacionales de petr贸leo resultantes de los cambios en el precio mundial del petr贸leo. Por lo tanto, pueden haber tratado conscientemente de mantenerse al margen de los foros p煤blicos. Tambi茅n hay pruebas de que la amenaza de una mayor regulaci贸n presion贸 a las empresas petroleras, especialmente a las grandes, para que mantuvieran bajos los precios de los productos refinados.

Los consumidores parec铆an ser los mayores opositores a los impuestos sobre la gasolina. Las encuestas de la 茅poca suger铆an que el p煤blico apoyaba los impuestos sobre la gasolina s贸lo en determinadas circunstancias, poco realistas.

Una encuesta de Harris plante贸 a 1.525 hogares una serie de preguntas sobre la variaci贸n del tama帽o del impuesto, su impacto en las importaciones de petr贸leo y el uso de los ingresos. La encuesta preguntaba a los consumidores si apoyar铆an una subida de impuestos de diez o 20 c茅ntimos sin ninguna otra condici贸n. Los consumidores se opusieron de forma abrumadora a dicho impuesto. El apoyo aumentaba si los consumidores recib铆an un cr茅dito en el impuesto sobre la renta por los impuestos sobre la gasolina o si el impuesto de 10 c茅ntimos significaba que Estados Unidos dejar铆a de importar petr贸leo de Oriente Medio. S贸lo si los consumidores pod铆an condonar el pago de los impuestos y un impuesto de 10 c茅ntimos llevaba a Estados Unidos a ser independiente del petr贸leo de Oriente Medio, una ligera mayor铆a de los encuestados apoyaba el impuesto.

Los consumidores parecen haber preferido otras formas menos eficientes de reducir el consumo. Cuando se les pregunt贸 si preferir铆an un impuesto sobre la gasolina o un impuesto sobre los coches grandes e ineficientes para limitar el consumo de gasolina, el 70% de los encuestados por el 脥ndice de Opini贸n P煤blica de la Corporaci贸n de Investigaci贸n de la Opini贸n (ORC) en diciembre de 1974 prefirieron un impuesto sobre los coches grandes; s贸lo el 13% estuvo a favor de un impuesto sobre la gasolina.

Los consumidores tambi茅n prefer铆an el racionamiento a los aumentos de los precios de los combustibles. Cuando se les pregunt贸 si prefer铆an que el pa铆s conservara el petr贸leo mediante un racionamiento obligatorio de la gasolina sobre una base impar o un aumento de 11 c茅ntimos en los precios de la gasolina como resultado de un arancel sobre el petr贸leo, el 60% de los consumidores prefirieron el racionamiento, el 25% prefirieron el arancel, y el 15% se mostraron indecisos. Este es un tema com煤n. En una encuesta similar realizada en enero de 1975 se pregunt贸 a los consumidores si prefer铆an el arancel de Ford sobre el petr贸leo (que aumentar铆a los precios de la gasolina en 11 c茅ntimos) a un programa de racionamiento a escala nacional, entendiendo que los consumidores no obtendr铆an toda la gasolina que necesitaran. Un 61% de los encuestados prefer铆a el racionamiento. Un art铆culo del New York Times de enero de 1974 dec铆a que la Oficina Federal de Energ铆a estaba recibiendo m谩s de 2.000 cartas y telegramas al d铆a sobre c贸mo resolver la crisis energ茅tica. Cerca del 90% de las cartas prefer铆an el racionamiento.

Los sindicatos tambi茅n estaban en contra de los impuestos sobre la gasolina. El 24 de noviembre de 1973, en respuesta a George P. Shultz, Secretario del Tesoro de Nixon, que argumentaba a favor de un impuesto sobre la gasolina, la Federaci贸n Americana del Trabajo y el Congreso de la Organizaci贸n Industrial (AFL-CIO) pidieron al Congreso que impidiera a la administraci贸n Nixon aumentar los impuestos sobre la gasolina.

La administraci贸n Carter El presidente Carter impuls贸 los impuestos sobre la gasolina y los aranceles sobre el petr贸leo durante toda su presidencia. En su plan energ茅tico de 1977, Carter ped铆a un aumento del impuesto federal sobre la gasolina y el descontrol de los precios del petr贸leo y la gasolina. Los precios del petr贸leo segu铆an rondando los 50 d贸lares en t茅rminos reales; se hab铆an mantenido m谩s o menos constantes de 1974 a 1977. Sin embargo, los controles de los precios del petr贸leo y la preocupaci贸n por el nivel de las importaciones hicieron que continuaran los esfuerzos para incentivar la conservaci贸n.

El plan de impuestos sobre la gasolina de Carter se basaba en el hecho de que el consumo de petr贸leo del pa铆s superara una l铆nea de base. Seg煤n el plan, si el consumo de gasolina superaba el objetivo en 1978, se impondr铆a un impuesto de cinco centavos. Por cada punto porcentual en que el consumo futuro superara el objetivo, se a帽adir铆an cinco c茅ntimos m谩s al impuesto. Los ingresos del impuesto se devolver铆an a los consumidores en forma de cr茅ditos fiscales per c谩pita.

La propuesta de Carter tambi茅n preve铆a la sustituci贸n de los controles de precios del crudo por un impuesto igual a la diferencia entre el control de precios y el precio mundial. Una vez m谩s, una de las motivaciones, si no la principal, de los controles de precios del petr贸leo nacional era la preocupaci贸n de que permitir que los suministros nacionales obtuvieran el precio del mercado dar铆a lugar a beneficios inesperados para las compa帽铆as petroleras. Un impuesto igual a las diferencias de precios tambi茅n lo consegu铆a, pero como los precios de la gasolina se basaban en los costes medios de adquisici贸n, el plan de Carter aumentar铆a los precios de la gasolina (y alejar铆a las rentas de las refiner铆as). Seg煤n el plan, todos los precios nacionales aumentar铆an hasta el "nuevo" precio del petr贸leo de 11,28 d贸lares por barril (en d贸lares nominales) en 1979, y el petr贸leo viejo ser铆a gravado con la diferencia entre el control de precios actual (2,25 d贸lares por barril) y 11,28 d贸lares. Los precios del petr贸leo nacional para los recursos existentes seguir铆an estando sujetos a controles de precios de 2,25 d贸lares y 11,28 d贸lares por barril para el petr贸leo y el petr贸leo nuevo. El petr贸leo reci茅n descubierto podr铆a evolucionar hacia el precio de mercado durante un periodo de tres a帽os. El petr贸leo nuevo se defin铆a como un pozo situado a m谩s de 2,5 millas de un pozo existente o a 1.000 pies de profundidad si estaba dentro del radio de 2,5 millas.

A pesar de estar controlado por los dem贸cratas, el Congreso bloque贸 sus intentos. La principal oposici贸n provino de los estados rurales y de los grupos sindicales. Poco despu茅s de su propuesta, el presidente del Departamento de Oficios de la Construcci贸n de la AFL-CIO dijo "No debemos golpear m谩s fuerte a los que tienen los ingresos m谩s bajos. El presidente de la Hermandad Internacional de Camioneros, Frank E. Fitzsimmons, dijo que ser铆a "terriblemente duro para la gente que tiene que desplazarse unos 30 y 30 kil贸metros para trabajar ".

En el Congreso hubo cierto optimismo inicial sobre la posibilidad de aprobar ese impuesto. El representante Al Ullman, dem贸crata de Oreg贸n, presidente del Comit茅 de Medios y Arbitrios, dijo que "Siempre ha habido una fuerte oposici贸n y siempre la habr谩. Es algo autom谩tico". Sin embargo, continu贸 diciendo: "Un impuesto sobre la gasolina, puesto de cierta manera, con reembolsos adecuados, ser铆a aprobable". Otros se mostraron m谩s esc茅pticos. El senador William D. Hathaway, dem贸crata de Maine, dijo: "Los estados rurales tendr铆an un problema especial para adaptarse a un aumento del impuesto sobre la gasolina. . . . La historia indica que no tendr铆a muchas posibilidades de ser aprobada en el Congreso". A estas alturas, muchos estaban convencidos de que la cultura automovil铆stica de EE.UU. hac铆a que el aumento de los impuestos sobre la gasolina no fuera un 茅xito. El senador Henry M. Jackson, dem贸crata de Washington, y presidente del Comit茅 de Energ铆a y Recursos Naturales, calific贸 el impuesto sobre la gasolina de Carter de "sencillamente inviable" y continu贸 diciendo: "Bien o mal, tenemos una cultura del autom贸vil. La verdad es que la gente va a seguir comprando gasolina porque tiene que ir a trabajar". En 1977 hab铆a 0,67 veh铆culos per c谩pita, frente a los m谩s de 0,80 actuales.

Las opiniones del senador Jackson parec铆an representar las de los consumidores. Una encuesta de CBS/New York Times, realizada d铆as despu茅s de que se propusiera el plan energ茅tico de Carter, revel贸 que los consumidores se opon铆an al aumento de los precios de la gasolina por un margen de 62 a 32, y al aumento de los precios del petr贸leo por un margen de 53 a 37. La encuesta tambi茅n revel贸 que las familias de cuello azul eran menos propensas a favorecer los impuestos sobre la gasolina que las familias de cuello blanco. Al igual que en el debate actual sobre el cambio clim谩tico, una de las causas de la falta de apoyo a los impuestos es que no todos est谩n convencidos de que exista una crisis energ茅tica. Los encuestados que conduc铆an coches peque帽os estaban de acuerdo con Carter sobre la gravedad de la crisis energ茅tica por un margen de 56 a 38, pero s贸lo el 38% de los encuestados que conduc铆an coches grandes estaban de acuerdo.

El 9 de junio de 1977, el Comit茅 de Medios y Arbitrios vot贸 27 a 10 contra el impuesto "stand-by" de Carter. El 9 de junio de 1977, el Comit茅 de Medios y Arbitrios vot贸 27 a 10 en contra del impuesto "stand-by" de Carter, y 25 a 11 en contra de un impuesto de tres centavos, cuyos ingresos financiar铆an el transporte p煤blico. Finalmente, se estableci贸 un impuesto sobre el uso industrial del petr贸leo en los casos en que el carb贸n era una opci贸n, pero no se aprob贸 ning煤n impuesto que afectara a los precios de la gasolina.

El panorama de los precios del petr贸leo y la gasolina volvi贸 a cambiar en 1979 con la revoluci贸n iran铆. Los precios del petr贸leo comenzaron el a帽o por debajo de los 50 d贸lares el barril (en d贸lares de 2011), pero empezaron a subir a partir de mayo, cuando los precios alcanzaron los 56 d贸lares el barril. El 4 de noviembre de 1979, un grupo de estudiantes revolucionarios iran铆es tomaron la embajada de EE.UU. en Teher谩n y retuvieron a m谩s de 60 estadounidenses como rehenes. Carter respondi贸 imponiendo un embargo de petr贸leo a Ir谩n. Nuevos disturbios en Ir谩n cerraron las exportaciones de petr贸leo. A finales de a帽o, los precios eran de aproximadamente 93 d贸lares por barril. En febrero de 1980, el precio era de unos 100 d贸lares el barril. Los llamamientos para aumentar los impuestos sobre la gasolina empezaron a aparecer en los art铆culos de opini贸n. Un art铆culo de opini贸n del New York Times ped铆a un impuesto neutro de 1 d贸lar por gal贸n, pero admit铆a que "el pueblo estadounidense, seg煤n la mayor铆a de los pol铆ticos, est谩 menos dispuesto a aceptar un impuesto sobre la energ铆a de los autom贸viles que un impuesto sobre la leche materna".61 Un mes despu茅s, Robert Stobaugh y Daniel Yergin ped铆an un impuesto de entre 25 y 50 c茅ntimos. En diciembre, otro art铆culo de opini贸n en el New York Times ped铆a un impuesto de 50 centavos diciendo: "Estados Unidos puede desplegar su propia arma petrolera: un impuesto fuerte que mantendr铆a la demanda de gasolina y cuyos ingresos se devolver铆an al p煤blico".

Sin embargo, el destino de un impuesto significativo sobre la gasolina parec铆a estar sellado en 1980. Los funcionarios de Carter comentaron en enero de 1980 que 茅ste hab铆a rechazado las propuestas de la Casa Blanca de aumentar el impuesto sobre la gasolina en 50 centavos. La sorprendente derrota del primer ministro canadiense, Joe Clark, en la C谩mara de los Comunes, despu茅s de que su partido intentara aumentar los impuestos sobre la gasolina, fue otra advertencia sobre las ramificaciones pol铆ticas de impulsar los impuestos sobre la gasolina64.

En marzo de 1980, Carter utiliz贸 sus poderes presidenciales, al igual que hizo Ford antes que 茅l, para imponer un arancel de 4,62 d贸lares por barril sobre el petr贸leo importado que comenzar铆a el 15 de mayo (10,95 d贸lares en 2011). Se preve铆a que el arancel aumentar铆a los precios de la gasolina en diez centavos (24 centavos en d贸lares de 2011). Una vez m谩s, el Congreso se resisti贸. Tanto la C谩mara de Representantes como el Senado aprobaron leyes para bloquear el arancel. Carter vet贸 estos intentos. Lo que puede haber sido el 煤ltimo clavo en el ata煤d del impuesto sobre la gasolina, la C谩mara de Representantes anul贸 el veto de Carter por 335 votos a favor y 34 en contra. El Senado vot贸 en contra del veto por 68 votos a favor y 10 en contra.66 Esta fue la primera vez desde 1952 que el veto de un presidente fue anulado a pesar de que su partido controlaba ambas c谩maras.

Una vez m谩s se cit贸 la regresividad del impuesto. El senador Dale Bumpers, dem贸crata de Arkansas, fue citado diciendo: "Es una pol铆tica elitista que dice: 'los ricos ir谩n a caballo y los pobres caminar谩n'". Otros parec铆an sugerir que podr铆an haber apoyado el arancel si los ingresos se utilizaban para reducir otros impuestos. El senador Sam Nunn, dem贸crata de Georgia, que inicialmente vot贸 en contra de la legislaci贸n que la bloqueaba, pero que luego vot贸 para anular el veto, cit贸 la falta de garant铆as por parte de la Casa Blanca de que bajar铆an otros impuestos como la raz贸n de su cambio de opini贸n.

Los datos de las encuestas de la 茅poca sugieren que el Congreso estaba votando con la voluntad del pueblo; los consumidores segu铆an prefiriendo el racionamiento a los impuestos sobre la gasolina o a permitir que los precios se liberaran del mercado. Una encuesta de Cambridge Reports/Research International realizada en 1977 a 1.500 personas revel贸 que el 65% de los encuestados prefer铆a el racionamiento a permitir que los precios se ajustaran a 2 d贸lares (los precios nominales eran de aproximadamente 60 centavos) como forma de reducir una escasez de gasolina del 25%; s贸lo el 15% prefer铆a el resultado del mercado68 . En abril de 1978, la Organizaci贸n Gallup realiz贸 una encuesta en la que se preguntaba: "Si se quiere reducir el consumo de petr贸leo y gasolina en Estados Unidos, 驴cu谩l de estas dos formas preferir铆a usted para conseguirlo: iniciar un programa de racionamiento que obligue a los conductores a reducir los kil贸metros que recorren en una cuarta parte, o aumentar el impuesto sobre la gasolina para que el gal贸n cueste 25 c茅ntimos m谩s que en la actualidad?" Alrededor del 55% de los encuestados estaba a favor del racionamiento, mientras que s贸lo el 25% estaba a favor de permitir que los precios aumentaran 25 c茅ntimos.

Justo antes de las largas colas para comprar gasolina que se produjeron en el verano de 1979, Los Angeles Times realiz贸 una encuesta en la que se preguntaba si la respuesta a la escasez de petr贸leo y gasolina era el aumento de los precios o el racionamiento. Un 42% de los encuestados prefer铆a el racionamiento, y un 18% prefer铆a "alguna otra soluci贸n". S贸lo el 28% prefer铆a precios m谩s altos. Poco despu茅s de las largas colas, los consumidores no parecen haber cambiado de opini贸n. Una encuesta de ABC News-Harris realizada a 1.192 personas en enero de 1980 revel贸 que el 80% de los consumidores estaba en contra de un impuesto de 50 c茅ntimos sobre la gasolina. Por el contrario, el 70% de los encuestados estaba a favor de un racionamiento de la gasolina impar, y el 65% consideraba que el Congreso deb铆a aprobar una legislaci贸n de racionamiento de la gasolina m谩s estricta. Un sondeo del New York Times realizado en la misma 茅poca sugiere que puede que no haya habido una fuerte divisi贸n entre las zonas urbanas y las rurales en esta cuesti贸n. De los 502 residentes de la ciudad de Nueva York encuestados en diciembre de 1979, el 90% se opuso a aumentar los impuestos sobre la gasolina como forma de reducir la demanda. El racionamiento fue favorecido por m谩s del 60%.

La comparaci贸n de preguntas redactadas de forma similar a lo largo del tiempo proporciona una forma de medir en qu茅 medida han cambiado las actitudes de los consumidores. Cambridge Reports/National Omnibus Survey realiz贸 una encuesta similar (en 1980), a su encuesta de 1977 en la que se preguntaba si los consumidores preferir铆an un racionamiento a unos precios de la gasolina de 2 d贸lares. En primer lugar, los precios aumentaron hasta aproximadamente 1,20 d贸lares. En segundo lugar, los consumidores ten铆an presentes los aspectos negativos de la escasez. A pesar de ello, el 49% de los consumidores segu铆a apoyando el racionamiento, frente a s贸lo el 25% que apoyaba la subida de los precios. Sin embargo, esto supuso un descenso respecto al 65% que estaba a favor del racionamiento en 1977.

