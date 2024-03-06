Historia de los Lugares de Mendicidad

Historia de los Lugares de Mendicidad en la Irlanda anterior a las Hambrunas

Los mendigos y la mendicidad eran rasgos omnipresentes de la sociedad irlandesa anterior a las hambrunas de 1845- 1849. Esta plataforma digital trata de analizar las complejas culturas de la mendicidad, así como el modo en que las percepciones sociales más amplias y las respuestas a la mendicidad estaban enmarcadas por la clase social, el género y la religión. Se estudian las dispares formas en que los mendicantes eran percibidos por los contemporáneos. El movimiento de las sociedades de mendicidad, que floreció en toda Irlanda en las tres décadas posteriores a 1815, pone de relieve la importancia de las sociedades de caridad y de la cultura asociativa para responder a la amenaza percibida de la mendicidad. El caso de las sociedades de mendicidad ilustra hasta qué punto los comentaristas y reformadores sociales irlandeses se vieron influido…