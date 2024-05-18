Historia de los Mapas

Los mapas más antiguos que se conservan son los de Mesopotamia realizados en tablillas de arcilla y los de las antiguas culturas mediterráneas realizados en mosaico. Los escritos de la antigua Grecia y Roma hacen referencia a otros mapas, pero éstos fueron dibujados en pergamino o papel perecedero, y los originales han desaparecido. Sin embargo, algunos de los primeros mapas han sobrevivido al ser copiados y reeditados. Todavía se conservan copias medievales de un antiguo texto de geografía atribuido a Ptolomeo de Alejandría, que vivió en el siglo II d.C. El texto de Ptolomeo contiene mapas dibujados en un tipo de proyección cónica e información sobre ubicaciones y los efectos de la latitud.

La cartografía europea medieval era menos avanzada que la de la antigüedad. Muchos mapas realizados en la Edad Media eran de la variedad "T en O". Los mapas de este tipo estaban delimitados por un círculo oceánico y tenían una masa de agua en fo…