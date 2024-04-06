Historia de los Mayas

Los mayas de Mesoamérica, junto con los aztecas de México y los incas de Perú, constituían las altas civilizaciones de los indios americanos en la época de la conquista española. Tanto los aztecas como los incas eran imperios tardíos (alrededor de 1300-1533 d.C.), piedras angulares de una secuencia de civilizaciones en el centro de México y en los Andes de Sudamérica, respectivamente. Pero los mayas de Yucatán y Guatemala mostraron una continuidad cultural de más de 2.000 años (1000 a.C.-1542 d.C.), y muchos aspectos de su cultura continúan hasta el presente.

Mesoamérica tuvo tres grandes periodos: preclásico (2000 a.C.-300 d.C.), clásico (300-900) y postclásico (900-1500). Durante los seis siglos del periodo clásico, la civilización maya floreció primero en los bosques del Petén en Guatemala y áreas adyacentes -creando ciudades como Tikal, Uaxactun, Quirigua, Copan y Palenque- y luego en los matorrales semiárid…