La Historia de los Medios de Comunicación Filipinos

La Historia de los Medios de Comunicación Filipinos

Filipinas es, junto con México y algunos otros, uno de los países más peligrosos para ser periodista. Los datos del Comité para la Protección de los Periodistas (2019) muestran que ha habido 156 periodistas asesinados en el país entre 1992 y 2019, mientras que el Sindicato Nacional de Periodistas de Filipinas (2019) cuenta con 185 periodistas asesinados desde 1986. El asesinato más mortífero se produjo en 2009, cuando 33 periodistas fueron asesinados a tiros y enterrados en una fosa común por cubrir la inscripción de un candidato a gobernador para las próximas elecciones en Maguindanao. Según la Federación Internacional de Periodistas (2018), la masacre de Ampatuan, como se denominó el incidente, es el ataque más mortífero registrado contra los medios de comunicación en cualquier lugar. En una entrevista con la FIP (2018), Luis Teodoro, del Centro p…