Historia de los Medios de Comunicación Globales

Contenido:

El telégrafo y las comunicaciones globales, siglos XIX a mediados del XX

Las noticias en la era de los imperios coloniales, de 1850 a 1950

Los medios de comunicación en el mundo colonial y postcolonial en Asia y Oriente Medio

Los medios de comunicación en el mundo colonial y poscolonial en África

Historias de los medios de comunicación en América Latina

Los medios de comunicación y la Guerra Fría

Literatura sobre la Historia de los Medios de Comunicación Globales

Inspirada por el "giro global" en las humanidades y las ciencias sociales, la historia de los medios de comunicación globales se ha convertido en los últimos años en un floreciente campo interdisciplinar que integra actualmente un amplio espectro de enfoques y disciplinas diversas, que van desde los estudios sobre medios y comunicación hasta la historia, pasando por las ciencias políticas.

Este texto revisa en particular la erudición histórica…