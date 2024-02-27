Historia de los Medios de Comunicación Globales
El telégrafo y las comunicaciones globales, siglos XIX a mediados del XX
Las noticias en la era de los imperios coloniales, de 1850 a 1950
Los medios de comunicación en el mundo colonial y postcolonial en Asia y Oriente Medio
Los medios de comunicación en el mundo colonial y poscolonial en África
Historias de los medios de comunicación en América Latina
Los medios de comunicación y la Guerra Fría
Literatura sobre la Historia de los Medios de Comunicación Globales
Inspirada por el "giro global" en las humanidades y las ciencias sociales, la historia de los medios de comunicación globales se ha convertido en los últimos años en un floreciente campo interdisciplinar que integra actualmente un amplio espectro de enfoques y disciplinas diversas, que van desde los estudios sobre medios y comunicación hasta la historia, pasando por las ciencias políticas.
