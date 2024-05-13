Historia de los Mercenarios

Los mercenarios, a los que a menudo se hace referencia como la "segunda profesión más antigua del mundo", han formado parte de la historia de la guerra desde sus inicios. Aunque su descripción precisa ha variado a lo largo del tiempo, en términos generales, los mercenarios son combatientes que no son miembros del grupo que los contrata (ya sea ese grupo un estado, una ciudad-estado o los seguidores de un señor feudal) y suelen estar motivados por el beneficio económico (aunque esta característica varía a lo largo del tiempo; la idea de la motivación por el beneficio económico tiene poco sentido como marcador de un mercenario en el periodo medieval). Este artículo se centra en los mercenarios del periodo postclásico, aunque existe una amplia literatura sobre los mercenarios de la Grecia y la Roma clásicas. Además, el artículo se centra en los mercenarios dentro de la tradición bélica europea, ya que …