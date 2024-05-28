Historia de los Oficiales Militares

Literatura sobre la Historia de los Oficiales Militares de los Estados Unidos

Durante más de dos siglos, los estadounidenses se han sentido fascinados por las hazañas de los oficiales militares en la guerra. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, la mayoría de los estudios escritos sobre las vidas de los oficiales individuales eran biografías hagiográficas diseñadas para deificar a hombres como George Washington y Joseph Warren, de fama revolucionaria estadounidense. La generación de hombres que alcanzó la mayoría de edad después de la independencia de Estados Unidos fue, como Joyce Applebee los calificó tan acertadamente, "la primera generación de americanos". Estos hombres, los hijos de los padres fundadores, lucharon por definir su propio sentido de propósito en los días de la primera república; los que llegaron a servir como oficiales militares a menudo utilizaron las memorias para contar sus historias com…