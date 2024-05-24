Historia de los Pueblos Nómadas

Historia de los Pueblos Nómadas

El surgimiento y la expansión del nomadismo pastoral

La domesticación de los animales hizo posible una base alternativa para el apoyo y la organización de las sociedades humanas: el pastoreo nómada. No sabemos cuándo surgieron las sociedades verdaderamente nómadas porque los pueblos que las desarrollaron no tenían registros escritos y su cultura material basada en la madera, el cuero y el hueso se deterioró rápidamente en los duros entornos esteparios y semidesérticos en los que vivían. Pero es probable que las alternativas nómadas a la agricultura sedentaria surgieran en algún momento después de las primeras civilizaciones, y que los pastores nómadas estuvieran ampliamente distribuidos en el año 1500 a.C. También es probable que el nomadismo pastoril se originara entre los pueblos que habían sido expulsados con sus rebaños de los fértiles valles fluviales de los núcleos civilizados o entre l…