Historia de los Términos de Intercambio

Antecedentes históricos

La evoluci√≥n de las teor√≠as sobre el comercio Las pruebas arqueol√≥gicas han demostrado que las entidades pol√≠ticas de la antig√ľedad llevaban a cabo lo que puede llamarse comercio internacional (intercambios de bienes a larga distancia con otras entidades pol√≠ticas), y es razonable suponer que el objetivo de las civilizaciones que participaban en el comercio era aumentar su bienestar mediante esos intercambios. Los antiguos fil√≥sofos griegos adoptaron una visi√≥n dual del comercio, reconociendo que el comercio pod√≠a beneficiar a la sociedad en su conjunto al tiempo que amenazaba los medios de vida de algunos productores y trabajadores nacionales.

La primera teor√≠a econ√≥mica sistem√°tica del comercio fue el mercantilismo, que surgi√≥ en Europa en los siglos XVII y XVIII. Las ideas que conforman el mercantilismo surgieron en una serie de panfletos que circularon por Inglaterra y otros lugares de Europa. Al discutir los valores relativos de las importaciones y las exportaciones, los escritores de estas obras generalmente cre√≠an que un pa√≠s deb√≠a buscar una balanza comercial favorable, lo que significaba que pod√≠a acumular riqueza exportando m√°s de lo que importaba. Uno de los primeros ensayos m√°s influyentes sobre la idea de una balanza comercial favorable fue "England's Treasure by Forraign Trade, or the Balance of Our Forraign Trade Is the Rule of Our Treasure", escrito por Thomas Mun (1571-1641) en alg√ļn momento de la d√©cada de 1620 y publicado en 1664. Otros escritores que contribuyeron a la teor√≠a del mercantilismo fueron los comerciantes ingleses Gerard de Malynes (fl. 1586-1641) y Josiah Child (1630-1699) y el pol√≠tico franc√©s Jean-Baptiste Colbert (1619-1683).

Estos escritores tambi√©n desarrollaron una teor√≠a sobre la composici√≥n de las mercanc√≠as en el comercio, argumentando que el crecimiento econ√≥mico depend√≠a de la exportaci√≥n de productos manufacturados y la importaci√≥n de materias primas. Las naciones pod√≠an a√Īadir valor a las materias primas utiliz√°ndolas para fabricar productos acabados y pod√≠an obtener beneficios vendiendo esos productos acabados en los mercados internacionales. La importaci√≥n de materias primas tambi√©n creaba puestos de trabajo, lo que daba a los trabajadores locales el poder adquisitivo para comprar productos acabados en los mercados nacionales. La capacidad de fabricar productos tambi√©n serv√≠a para la defensa nacional. La exportaci√≥n de materias primas, por el contrario, daba a las naciones rivales la oportunidad de obtener beneficios de los productos manufacturados y de aumentar su fuerza militar.

Uno de los principales problemas del mercantilismo era que sus políticas no podían coexistir entre naciones soberanas que practicaban el comercio, ya que no todos los países podían mantener una balanza comercial favorable tal y como la definían los mercantilistas. Además, a menos que las naciones soberanas dependieran casi exclusivamente del comercio con sus colonias, no podían importar simultáneamente materias primas y exportar productos acabados.

Adam Smith y el concepto de ventaja absoluta

En "An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations" (1776), el economista y filósofo escocés Adam Smith (1723-1790) ofreció una convincente refutación de los principios mercantilistas y argumentó que, en lugar de buscar una balanza comercial favorable, las naciones podían aumentar la productividad a través de la especialización, es decir, centrándose en la fabricación en determinados sectores. Smith creía que las naciones, al igual que los individuos, debían producir sólo lo que podían fabricar a menor costo que lo que podían comprar y comerciar por cualquier otra cosa.

Por ejemplo, si un productor ten√≠a los recursos para fabricar productos de hierro de forma econ√≥mica, pod√≠a maximizar los beneficios concentr√°ndose en la fabricaci√≥n de dichos productos y renunciando a la fabricaci√≥n de otros bienes que no pudiera producir de forma tan barata. Si un segundo productor dispon√≠a de recursos para fabricar textiles de forma econ√≥mica, los dos productores pod√≠an entablar un comercio mutuamente beneficioso intercambiando, por ejemplo, bastidores de m√°quinas por textiles. Este principio se conoce como ventaja absoluta. El comercio seg√ļn este principio maximizaba la producci√≥n y el beneficio entre los socios comerciales. Smith demostr√≥ que las restricciones al comercio, como los aranceles a las importaciones y las subvenciones a las industrias que no ten√≠an ninguna ventaja absoluta, reduc√≠an los beneficios de una naci√≥n en el comercio.

De la ventaja absoluta a la ventaja comparativa

Trabajando de forma independiente, el economista británico Robert Torrens (1780-1864), en "An Essay on the External Corntrade" (1815), y el economista británico David Ricardo (1772-1823), en "Principles of Political Economy and Taxation" (1817), ampliaron las opiniones de Smith proponiendo la idea de la ventaja comparativa. Esta teoría sugiere que un país debe comerciar con algunos bienes aunque tenga una ventaja absoluta sobre su socio comercial en la producción de esos bienes.

En su famoso ejemplo sobre la ventaja comparativa, Ricardo comienza proponiendo que Portugal tiene una ventaja absoluta sobre Inglaterra en la producci√≥n de vino y telas, pero argumenta que Portugal obtendr√≠a mayores beneficios econ√≥micos si se especializara en la producci√≥n de vino y comerciara con Inglaterra por telas. Ricardo explica que esto es as√≠ porque Portugal puede fabricar vino de forma m√°s eficiente que el pa√Īo. Por lo tanto, Portugal puede maximizar sus beneficios si destina toda su mano de obra a la producci√≥n de vino, en lugar de utilizar una parte para fabricar vino y otra para fabricar pa√Īos, cuya fabricaci√≥n le cuesta m√°s y le reporta menos beneficios.

Inglaterra, por su parte, que produce tela con más eficiencia que vino, puede dedicar toda su mano de obra a la producción de tela. Por lo tanto, aunque Portugal tiene una ventaja absoluta sobre Inglaterra tanto en la producción de vino como de telas, Inglaterra tiene una ventaja comparativa sobre Portugal en la producción de telas porque, en general, la economía inglesa se beneficia más de la producción nacional de telas que la portuguesa.

Siguiendo el principio de la ventaja comparativa, los socios comerciales pueden asignar sus recursos a las actividades que producen mayores beneficios. La teoría de Ricardo también demostró que abstenerse de producir ciertos bienes, aunque un país tuviera la capacidad de producirlos con beneficio, podía aumentar la producción acumulada y maximizar el crecimiento económico entre los socios comerciales. Al igual que el trabajo de Smith, la teoría de Ricardo se consideraba generalmente como un argumento a favor del libre comercio, o el concepto de que el funcionamiento del mercado, sin control de las intervenciones de inspiración mercantilista, conduciría a los mejores resultados para los socios comerciales.

El concepto de relación de intercambio de Torrens y la hipótesis de Prebisch-Singer

Torrens, uno de los creadores del concepto de ventaja comparativa, sosten√≠a que hab√≠a numerosas circunstancias en las que el libre comercio no era mutuamente beneficioso para ambos socios comerciales. En "The Budget: On Commercial and Colonial Policy" (1844), Torrens introdujo el concepto de relaci√≥n de intercambio, o la relaci√≥n entre los precios de las exportaciones y las importaciones, y demostr√≥ que las reducciones arancelarias sol√≠an provocar un deterioro de la relaci√≥n de intercambio. Un mercado completamente libre, observ√≥ Torrens, de diez establece precios bajos para las exportaciones de un pa√≠s mientras que fija precios altos para sus importaciones. Aunque el comercio seg√ļn el principio de la ventaja comparativa podr√≠a garantizar un elevado flujo de ingresos en un pa√≠s, dicho comercio podr√≠a provocar un mayor flujo de ingresos fuera del pa√≠s. En estos casos, argumentaba, a un pa√≠s le conviene restringir el comercio para garantizar una mejor relaci√≥n de intercambio.

El fil√≥sofo y economista brit√°nico John Stuart Mill (1806-1873) expuso un argumento similar en "Of the Laws and the Interchange between Nations" (De las leyes y el intercambio entre naciones) y "Distribution of Gains of Commerce among the Countries of the Commercial World" (Distribuci√≥n de los beneficios del comercio entre los pa√≠ses del mundo comercial), dos ensayos publicados en 1844. En el transcurso de finales del siglo XIX y principios del XX, los pa√≠ses industrializados obtuvieron una relaci√≥n de intercambio m√°s elevada que los pa√≠ses en desarrollo. En sendos trabajos de finales de la d√©cada de 1940 y principios de la de 1950, el economista germano-brit√°nico Hans Wolfgang Singer (1910-2006) y el economista argentino Ra√ļl Prebisch (1901-1986) argumentaron que, a largo plazo, los precios de las materias primas, como el hierro o el cobre por, disminuyen, mientras que los precios de los productos manufacturados, como los autom√≥viles y los ordenadores, aumentan. Esta observaci√≥n pas√≥ a conocerse como la hip√≥tesis de Prebisch-Singer.

Prebisch y Singer observaron que los productos manufacturados tienen una mayor elasticidad de la demanda respecto a la renta que las materias primas. Esto significa que, a medida que aumentan los ingresos, también aumenta la cantidad demandada de productos manufacturados. Sin embargo, la cantidad demandada de materias primas, o productos primarios, no aumenta necesariamente con el incremento de la renta real. La teoría sugiere que los países que exportan grandes cantidades de materias primas e importan productos acabados sufrirán una relación de intercambio desfavorable, es decir, una relación de intercambio con un valor inferior a 100.

Un enfoque para superar la relación de intercambio desfavorable es invertir los ingresos comerciales en educación y desarrollo tecnológico y diversificar la producción desarrollando un sector manufacturero. Otro enfoque es restringir las exportaciones para hacer subir el precio de las materias primas exportadas en los mercados internacionales.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), un cártel de naciones ricas en petróleo que incluye a Arabia Saudí, Irán, Irak, Nigeria y Venezuela, ha seguido este camino. La política de la OPEP ha mejorado a veces las condiciones comerciales de los países miembros a expensas de sus socios comerciales.

La Ronda de Desarrollo de Doha de la Organización Mundial del Comercio

En general, los pa√≠ses desarrollados disfrutan de una ventaja en t√©rminos de comercio sobre los pa√≠ses menos desarrollados (PMA), porque los pa√≠ses desarrollados tienen exportaciones m√°s diversificadas que los PMA. Al mismo tiempo, muchos PMA dependen de la exportaci√≥n de productos b√°sicos cuyo precio fluct√ļa mucho. Los pa√≠ses desarrollados tambi√©n tienen m√°s poder para establecer pol√≠ticas que afectan a los precios de los productos en los mercados internacionales.

A finales de 2001, la Organizaci√≥n Mundial del Comercio (OMC), organizaci√≥n fundada en 1995 para promover el libre comercio mundial, inici√≥ una ronda de negociaciones comerciales destinada a ayudar a los pa√≠ses pobres a aumentar los beneficios de sus exportaciones. La idea era que ayudar a las naciones pobres a prosperar reducir√≠a la amenaza del terrorismo. La primera serie de reuniones se celebr√≥ en Doha, Qatar, en noviembre de 2001, y el proyecto se conoci√≥ informalmente como la Ronda de Desarrollo de Doha. Las siguientes rondas de negociaciones se celebraron anualmente durante varios a√Īos en Ginebra (Suiza). Los pa√≠ses afectados por las conversaciones podr√≠an dividirse aproximadamente en tres grupos econ√≥micos: pa√≠ses desarrollados, como Estados Unidos y los miembros de la Uni√≥n Europea; pa√≠ses en desarrollo, como China, Brasil, Chile, M√©xico y Tailandia; y pa√≠ses pobres, como la Rep√ļblica del Congo y Cuba.

Las negociaciones empezaron a fracasar debido, en parte, a las disputas entre las naciones en desarrollo. Poco despu√©s de que se iniciaran las conversaciones, India, China y Brasil se convirtieron en las principales naciones en desarrollo. Con sus econom√≠as en r√°pido crecimiento, se mostraron reacios a abandonar las restricciones comerciales que cre√≠an que hab√≠an contribuido a su crecimiento econ√≥mico. Otros pa√≠ses en desarrollo, como Chile, Colombia y Costa Rica, argumentaron que las pol√≠ticas proteccionistas de India, Brasil y China limitaban sus oportunidades de crecimiento econ√≥mico. India y Brasil, sin embargo, se negaron a bajar los aranceles por temor a que una avalancha de importaciones procedentes de China revirtiera sus recientes ganancias econ√≥micas. Tambi√©n se presion√≥ a Estados Unidos para que redujera sus subsidios agr√≠colas, cuyo promedio era de m√°s de 16.000 millones de d√≥lares al a√Īo a principios del siglo XXI. Esto impidi√≥ las exportaciones agr√≠colas africanas.

Las conversaciones finalmente fracasaron en 2008, principalmente debido a una disputa entre Estados Unidos e India sobre la política comercial agrícola. India insistió en mantener los aranceles que protegían a sus agricultores pobres de la volatilidad de los precios en el mercado agrícola internacional y de las oleadas de importaciones. En particular, Estados Unidos acusó a India de haber puesto el listón demasiado bajo para un mecanismo de salvaguardia de la seguridad, una medida que permite a los países pobres promulgar aranceles especiales en respuesta a la volatilidad de los precios en los mercados internacionales. India, por su parte, acusó a los subsidios estadounidenses de poner los intereses comerciales de su país por encima de las necesidades de los pobres del mundo.

