Historia del Cristianismo

Una Historia del Cristianismo

Introducción

Una tarde del año 30 d.C., dos hombres iban caminando desde Jerusalén hasta la cercana aldea de Emaús. Su conversación se centró en los acontecimientos notables que habían ocurrido la semana anterior. Mientras caminaban, se les unió un desconocido que parecía desconocer estos acontecimientos. Sorprendidos, le preguntaron: "¿Eres la única persona que se queda en Jerusalén que no sabe lo que ha ocurrido allí en los últimos días?". Entonces le explicaron sobre un tal Jesús de Nazaret, "un profeta poderoso en la palabra y en la acción ante Dios y ante todo el pueblo. Nuestros sumos sacerdotes y gobernantes lo entregaron [a las autoridades romanas] para que lo condenaran a muerte, y [lo] crucificaron. Pero nosotros esperábamos que fuera el hombre que liberara a Israel". Y aún más sorprendente, dijeron, fueron los informes de algunas mujeres que visitaron su tumba de que estaba vivo de nuevo,…