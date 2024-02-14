Historia del Derecho a Mendigar

Historia del Derecho a Mendigar en la Irlanda anterior a las Hambrunas

Algunos comentaristas hablaron del derecho natural de los que estaban en apuros a solicitar limosna públicamente y enmarcaron esta práctica como una estrategia de supervivencia necesaria en una tierra cristiana; otros desarrollaron este sentimiento y enfatizaron la inviolabilidad fundamental de la relación entre el dador y el receptor de la limosna, un intercambio apreciado con roles y comportamientos definidos y que merecía ser preservado frente a las iniciativas cívicas contra la mendicidad.

Los mendigos y la mendicidad eran rasgos omnipresentes de la sociedad irlandesa anterior a las hambrunas de 1845- 1849. Esta plataforma online trata de analizar las complejas culturas de la mendicidad, así como el modo en que las percepciones sociales más amplias y las respuestas a la mendicidad estaban enmarcadas por la clase social, el género y la religión. Se e…