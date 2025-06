Historia del Derecho de Extranjería

Concepto de Derecho de extranjería

Véase la definición de Derecho de extranjería en el diccionario. Extranjero es un migrante, una persona que se desplaza fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones. Por ello, extranjeros sería, referido a las personas, los migrantes (personas que se desplazan fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de forma temporal o permanente, y por diversas razones).

Historia del Derecho de Extranjería

Origen e historia

La palabra "extranjero" deriva del latín alienus, que significa "perteneciente a otro", pero los juristas de la antigua Roma se referían al extranjero como "peregrinus" (véase más detalles). El concepto jurídico de "extranjero" en el derecho consuetudinario inglés se remonta a los años 1200. En la actualidad, el término se utiliza ampliamente en varios países cuyos sistemas jurídicos se vieron influidos por el common law). No obstante, tiene connotaciones distintas en determinados contextos constitucionales, en los que puede referirse a algunos extranjeros y no a otros, y aplicarse también a personas jurídicas como las corporaciones (véase más en la plataforma central sobre la distinción entre "extranjero" y "forastero" en el contexto jurídico de los Estados Unidos). Aunque el término apareció en la legislación federal estadounidense ya en el siglo XVIII (por ejemplo, en el Alien Tort Statute (1789), la Alien Friends' Act (1798) o la Alien Enemies Act (1798)), su significado moderno se remonta a principios del siglo XX (por entonces algún autor sostiene que el extranjero estadounidense moderno nació gracias a la política federal de exclusión de China). A menos que se indique lo contrario, esta entrada trata al "extranjero" principalmente como una idea o concepto abstracto sinónimo de "extranjero". En ese sentido, es distinto del "extranjero" (y sus afines) como término jurídico dentro de un entorno constitucional concreto.

El uso del término inglés "alien" es controvertido, en particular debido a su asociación con la frase peyorativa "illegal alien" (extranjero ilegal), que tiene connotaciones de exclusión y estigmatización, pero también debido a su ambigüedad (véase el Glosario 8 de la OIM; Lacey 377, sobre la propuesta de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de sustituir el término "alien" por "noncitizen" en su lista de encabezamientos de materia). Más allá de las prácticas oficiales de clasificación, algunos juristas evitan el término, sustituyéndolo por el aparentemente más neutro "no ciudadano" o "extranjero". Otros reconocen el bagaje histórico del término y lo adoptan como parte de las historias constitucionales de diversas políticas (algunos autores utilizan el término con precaución para describir un estatus legal y social particular, no un rasgo intrínseco). El término "extranjero" tiene distintos significados y connotaciones según el contexto en el que se utilice, al igual que sus cognados. Por un lado, las connotaciones peyorativas del término dan cuenta de sus funciones constitucionales comparativas y sociales más amplias. Por otro lado, la invocación irreflexiva del término "extranjero" corre el riesgo de normalizar una categoría que apoya "normas de exclusión" similares a las barreras feudales a la movilidad que protegen un privilegio injusto".

El término "extranjero" -al igual que sus equivalentes en inglés y otros idiomas- se utiliza ampliamente en los textos jurídicos (incluidas las constituciones) y en los debates académicos, donde aparece tanto como término jurídico específico como concepto general (véase, por ejemplo, el artículo 1101(a)(3) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, 8 USC 1101 (US)). Como concepto, es sinónimo o está relacionado con el de "no ciudadano", "extranjero" o "inmigrante", todos los cuales pueden subcategorizarse. La mayoría de las lenguas, si no todas, contienen una o más palabras para referirse al "extranjero" o "forastero", lo que refleja tanto la universalidad como la contingencia de la idea de extranjería en las distintas sociedades (véase, por ejemplo, en la plataforma digital general sobre la idea de extranjería; o sobre la idea de extranjero en la cultura estadounidense; sobre la historia de la idea del "bárbaro" en el imperio romano; sobre la idea del extranjero en China;sobre el extranjero en la antigua Roma; y sobre el extranjero en el antiguo Egipto).

