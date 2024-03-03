Historia del Impacto de Asia en las Américas

El arte asiático y su impacto en América, 1565-1840

Entre 1565 y 1815, los virreinatos españoles de Nueva España y Perú importaron enormes cantidades de productos asiáticos de exportación enviados a través del Pacífico, convirtiéndose en uno de los centros comerciales más importantes del mundo. Al mismo tiempo, los portugueses establecieron ciudades portuarias clave en Salvador y Río de Janeiro en su colonia de Brasil, que se beneficiaron del comercio directo con Asia desde el este a través del Atlántico. En estos dos grandes centros coloniales, las exóticas y hermosas importaciones asiáticas -principalmente sedas, porcelana, muebles, lacas y otras artes decorativas- tuvieron un profundo impacto en la cultura visual y material de las regiones, capturando la imaginación de consumidores y artesanos por igual. Esto ocurrió más de un siglo antes de que el furor por todo lo asiático -conocido comúnmente como "chino…