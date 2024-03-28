Historia del Imperio Bizantino en el Siglo VI

Principales Acontecimientos en este Período

El propio nombre de bizantino ilustra los conceptos erróneos a los que a menudo se ha sometido la historia del imperio, ya que sus habitantes difícilmente habrían considerado el término apropiado para ellos mismos o para su estado. En su opinión, el suyo no era otro que el Imperio Romano, fundado poco antes del comienzo de la Era Cristiana por la gracia de Dios para unificar a su pueblo en preparación de la venida de su Hijo. Orgullosos de esa herencia cristiana y romana, convencidos de que su imperio terrenal se parecía tanto al modelo celestial que nunca podría cambiar, se llamaban a sí mismos Romaioi, o romanos. Los historiadores modernos están de acuerdo con ellos sólo en parte. El término Roma Oriental describía con precisión la unidad política que abarcaba las provincias orientales del antiguo Imperio Romano hasta …