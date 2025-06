Historia del Judaismo Durante el Período Helenístico-Romano

Previo al judaísmo helenístico (siglo IV a.C.-siglo II a.C.)

Antecedentes: El período de la restauración Después de conquistar Babilonia, Ciro justificó tanto las esperanzas puestas en él que permitió a los judíos que lo deseaban volver y reconstruir su Templo.

El acontecimiento constitucional decisivo de la nueva comunidad fue el pacto suscrito por sus dirigentes en el a√Īo 444, por el que la Tor√° se convert√≠a en la ley del pa√≠s: una carta concedida por el rey persa Artajerjes I a Esdras -escolta y sacerdote del exilio babil√≥nico- le facultaba para hacer cumplir la Tor√° como ley imperial para los jud√≠os de la provincia de Avar-nahra (M√°s all√° del r√≠o), en la que se encontraba el distrito de Jud√° (ahora reducido a una peque√Īa zona). La carta exig√≠a la publicaci√≥n de la Tor√° y la publicaci√≥n, a su vez, conllevaba su edici√≥n final, ahora atribuida plausiblemente a Esdras y su c√≠rculo. La preocupaci√≥n por la observancia de la Tor√° se vio alimentada por el desfase entre las expectativas mesi√°nicas y la gris realidad de la restauraci√≥n. La brecha significaba el continuo desagrado de Dios, y la √ļnica manera de recuperar su favor era hacer su voluntad. Por eso Malaqu√≠as, el √ļltimo de los profetas, concluye con una advertencia para que se tenga presente la Tor√° de Mois√©s. Sin embargo, el descontento de Dios siempre hab√≠a sido se√Īalado por una ruptura de la comunicaci√≥n con √©l. A medida que pasaba el tiempo y las esperanzas mesi√°nicas segu√≠an sin cumplirse, se impuso la sensaci√≥n de una suspensi√≥n permanente de las relaciones normales con Dios, y la profec√≠a se extingui√≥. Se cre√≠a que alg√ļn d√≠a Dios se reconciliar√≠a con su pueblo y entonces se producir√≠a un glorioso renacimiento de la profec√≠a. Por el momento, sin embargo, la vitalidad religiosa se expresaba en la dedicaci√≥n al desarrollo de instituciones que hicieran efectiva la Tor√° en la vida. El curso de este desarrollo est√° oculto a la vista por la escasez de fuentes del per√≠odo persa. Pero la comunidad que emergi√≥ a la luz de la historia en la √©poca helen√≠stica es una comunidad que se transform√≥ radicalmente gracias a este trascendental y silencioso proceso.

El judaísmo helenístico (siglo IV a.C.-siglo II d.C.)

El período griego (332-63 a.C.)

El helenismo y el judaísmo

El contacto real entre griegos y semitas se remonta a la época minoica y micénica y se refleja en ciertos términos en Homero y en otros autores griegos tempranos. Sin embargo, no es hasta finales del siglo IV cuando los escritores griegos mencionan por primera vez a los judíos, que los elogian como valientes, autodisciplinados y filósofos.

Tras ser conquistada por Alejandro Magno (332 a.C.), Palestina pasó a formar parte del reino helenístico del Egipto ptolemaico, cuya política consistía en permitir a los judíos una considerable libertad cultural y religiosa.

Cuando en el a√Īo 198 a.C. Palestina fue conquistada por el rey Ant√≠oco III (247-187 a.C.), de la dinast√≠a siria de los sel√©ucidas, los jud√≠os recibieron un trato a√ļn m√°s liberal y se les concedi√≥ una carta para gobernarse por su propia constituci√≥n, es decir, la Tor√°. Sin embargo, la influencia griega ya se estaba manifestando. Algunas de las 29 ciudades griegas de Palestina alcanzaron un alto nivel cultural. Los papiros de Zen√≥n de mediados del siglo III a.C. -que contienen la correspondencia de un gerente de negocios de un alto funcionario ptolemaico- presentan la imagen de un jud√≠o rico, Tob√≠as, que a trav√©s del contacto comercial con los tolomeos adquiri√≥ un barniz de helenismo, a juzgar por las expresiones paganas y religiosas de sus cartas griegas. Su hijo y, sobre todo, sus nietos se convirtieron en helenistas ardientes. Se ha argumentado que la influencia hel√©nica era tan fuerte entre los jud√≠os de Judea a principios del siglo II que si el proceso hubiera continuado sin la intervenci√≥n forzosa de los sel√©ucidas en los asuntos jud√≠os (v√©ase m√°s adelante) el juda√≠smo judaico se habr√≠a vuelto a√ļn m√°s sincretista que el de Fil√≥n, el fil√≥sofo jud√≠o helenista de Alejandr√≠a (c. 15 a.C.-40 d.C.). El escritor ap√≥crifo Jes√ļs ben Sirach denunci√≥ tan amargamente a los helenizadores en Jerusal√©n (c. 180 a.C.) que fue obligado por las autoridades a moderar sus palabras.

A principios del siglo II a.C., los jud√≠os helenizantes llegaron a controlar el propio sumo sacerdocio. Jas√≥n, como sumo sacerdote (175-172 a.C.), estableci√≥ en Jerusal√©n una ciudad griega, Antioqu√≠a de Jerusal√©n, con instituciones educativas griegas. Su destituci√≥n por una facci√≥n helenizadora a√ļn m√°s extrema, que estableci√≥ a Menelao (muerto en 162 a.C.) como sumo sacerdote, ocasion√≥ una guerra civil, en la que los arist√≥cratas ricos apoyaron a Menelao y los masivos a Jas√≥n. El rey sirio Ant√≠oco IV Ep√≠fanes, que inicialmente hab√≠a concedido exenciones y privilegios a los jud√≠os, intervino a petici√≥n del partido de Menelao. La promulgaci√≥n por parte de Ant√≠oco de decretos contra la pr√°ctica del juda√≠smo y las medidas ofensivas y crueles para hacerlos cumplir provocaron la revuelta de un viejo sacerdote, Matat√≠as, y sus cinco hijos: los llamados macabeos o asmoneos. Se ha conjeturado que uno de los Rollos del Mar Muerto, la Guerra de los Hijos de la Luz contra los Hijos de la Oscuridad, refleja la ferocidad de esta lucha. En cualquier caso, la figura del m√°rtir, tal y como se conoce en el juda√≠smo y el cristianismo -la persona que da testimonio de la fe a trav√©s de su sufrimiento y muerte- data de este acontecimiento.

Las t√°cticas empleadas tanto en el campo como en Jerusal√©n por los asmoneos en su contraataque contra los jud√≠os helenizantes, cuyos hijos circuncidaban a la fuerza, indican la incursi√≥n que el helenismo ya hab√≠a hecho. En general, sin embargo, la principal fuerza de los helenizadores resid√≠a en la poblaci√≥n urbana rica, mientras que los macabeos obten√≠an su fuerza de los campesinos y las masas urbanas. Sin embargo, hay pruebas de que la crueldad mostrada por los asmoneos hacia las ciudades griegas de Palestina ten√≠a un origen pol√≠tico m√°s que cultural, y que, de hecho, luchaban por el poder personal no menos que por la Tor√°. En cualquier caso, algunos de los que lucharon del lado de los macabeos eran jud√≠os adoradores de √≠dolos. Los macabeos pronto encontraron un modus vivendi con el helenismo: Jonat√°n (160-142), seg√ļn el historiador jud√≠o Josefo (c. 38-c. 100 d.C.), negoci√≥ un tratado de amistad con Esparta; Arist√≥bulo (104-103 a.C.) se autodenomin√≥ filoheleno (amante del helenismo); Alejandro Jannaeus (103-76) contrat√≥ mercenarios griegos e inscribi√≥ sus monedas tanto en griego como en hebreo. La influencia griega alcanz√≥ su punto √°lgido bajo el rey Herodes I de Judea (37-4 a.C.), que construy√≥ un teatro, un anfiteatro y un hip√≥dromo griegos en Jerusal√©n o sus alrededores.

Divisiones sociales, políticas y religiosas

Durante el periodo helenístico, los sacerdotes eran la clase más rica y el grupo político más fuerte entre los judíos de Jerusalén. Los más ricos de todos eran la familia Oniad, que ostentaba el cargo hereditario de sumo sacerdote hasta que fueron sustituidos por los asmoneos; el Templo que supervisaban era, de hecho, un banco, donde se guardaba la riqueza del Templo y donde los particulares también depositaban su dinero. Por lo tanto, desde un punto de vista social y económico, Josefo está justificado al llamar al gobierno de Judea una teocracia (gobierno de los que tienen autoridad religiosa). La oposición a la opresión de los sacerdotes surgió entre un grupo urbano de clase media conocido como escribas (soferim), que eran intérpretes e instructores de la Torá sobre la base de una tradición oral que probablemente se remonta a la época del regreso del exilio babilónico (538 a.C. y posteriores). Un grupo especial de escribas conocido como Hasidim (en griego, Hasideos), o "pietistas", se convirtieron en los precursores de los fariseos (judíos liberales de clase media que reinterpretaron la Torá y los escritos proféticos para satisfacer las necesidades de su tiempo) y se unieron a los asmoneos en la lucha contra los helenistas, aunque por motivos religiosos más que políticos.

Josefo sosten√≠a que los fariseos y los dem√°s partidos jud√≠os eran escuelas filos√≥ficas, y algunos eruditos modernos han argumentado que las agrupaciones segu√≠an principalmente l√≠neas econ√≥micas y sociales; pero las principales distinciones entre ellos eran religiosas y se remontan a mucho antes de la revuelta macabea. La equiparaci√≥n del farise√≠smo con el juda√≠smo "normativo" ya no puede sostenerse, al menos no antes de la destrucci√≥n del Templo en el a√Īo 70 de la era cristiana. El hecho de que en el a√Īo 70, seg√ļn el Talmud palestino (v√©ase m√°s abajo Juda√≠smo rab√≠nico [siglos II-XVIII]), hubiera 24 tipos de "herejes" en Palestina indica que, de hecho, hab√≠a mucha divergencia entre los jud√≠os; y este panorama se ve confirmado por Josefo, que se√Īala numerosos casos de l√≠deres religiosos que dec√≠an ser profetas y que obtuvieron un seguimiento considerable.

Otros estudiosos modernos han tratado de interpretar la oposición de los fariseos a los saduceos -judíos adinerados y conservadores que sólo aceptaban la Torá como autoridad- como algo basado en una dicotomía entre lo urbano y lo rural; pero una gran parte de la preocupación farisaica se centraba en los asuntos agrícolas. Asociar a los rabinos con la urbanización parece una distorsión. El principal apoyo de los fariseos provenía de las clases bajas, ya sea en el campo o en la ciudad.

La doctrina principal de los fariseos (literalmente "separatistas") era que la Ley Oral hab√≠a sido revelada a Mois√©s al mismo tiempo que la Ley Escrita. En su ex√©gesis e interpretaci√≥n de esta tradici√≥n oral, particularmente bajo el rabino Hillel a finales del siglo I a.C., los fariseos eran liberales, y su consideraci√≥n por el p√ļblico les gan√≥ un apoyo considerable. El hecho de que el gobernante macabeo Juan Hircano I rompiera con ellos y que Josefo fijara su n√ļmero en apenas "m√°s de 6.000" en la √©poca del rey Herodes indica que eran menos numerosos e influyentes de lo que Josefo quer√≠a hacer creer a sus lectores. Los fariseos enfatizaban la importancia de cumplir todos los mandamientos, incluso aquellos que parec√≠an tener poca importancia; aquellos que eran particularmente estrictos en su observancia de las reglas lev√≠ticas eran conocidos como haverim ("compa√Īeros"). Cre√≠an en la direcci√≥n providencial del universo, en los √°ngeles, en la recompensa y el castigo en el mundo venidero y en la resurrecci√≥n de los muertos, creencias todas ellas a las que se opon√≠an los saduceos. Sin embargo, al encontrar un modus vivendi con el helenismo, al menos en la forma y en la terminolog√≠a, los fariseos no difer√≠an mucho de los saduceos. De hecho, el consejo supremo de la Gran Sinagoga (o Gran Asamblea) de los fariseos segu√≠a el modelo de organizaci√≥n de las asociaciones religiosas y sociales helen√≠sticas. Debido a que no tomaron un papel activo en el fomento de la rebeli√≥n contra Roma en 66-70 EC, pudieron, a trav√©s de su l√≠der Johanan ben Zakkai, obtener el permiso romano para establecer una academia en Jabneh (Jamnia), donde, en efecto, reemplazaron el culto del Templo con el estudio y la oraci√≥n.

Los saduceos y su grupo subsidiario, los boetianos, que se identificaban con los grandes terratenientes y las familias sacerdotales, estaban m√°s profundamente influenciados por la helenizaci√≥n. El surgimiento de los fariseos puede ser visto, en cierto sentido, como una reacci√≥n contra la helenizaci√≥n m√°s profunda favorecida por los saduceos, que estaban aliados con los asmoneos filohelenos. Desde la √©poca de Juan Hircano (135-104 a.C.), los saduceos ocupaban en general una posici√≥n m√°s elevada en comparaci√≥n con los fariseos y gozaban del favor de los gobernantes jud√≠os. Religiosamente m√°s conservadores que los fariseos, rechazaban la idea de una interpretaci√≥n oral revelada de la Tor√°, aunque, por supuesto, ten√≠an su propia tradici√≥n, el sefer gezerot ("libro de decretos" o "decisiones"). Asimismo, rechazaban la inspiraci√≥n de los libros prof√©ticos de la Biblia, as√≠ como las creencias farisaicas en los √°ngeles, los premios y los castigos en el mundo venidero, el gobierno providencial de los acontecimientos humanos y la resurrecci√≥n de los muertos. Para ellos, el juda√≠smo se centraba en el Templo; pero unos diez a√Īos antes de la destrucci√≥n del Templo en el a√Īo 70 de la era cristiana, los saduceos desaparecieron de la vida jud√≠a cuando los fariseos los excluyeron de la entrada al Templo.

No constitu√≠an ning√ļn partido en particular las masas rurales iletradas conocidas como 'amme ha-aretz ("gente de la tierra"), que se encontraban tanto entre los fariseos como entre los saduceos e incluso entre los samaritanos, descendientes de los israelitas del norte que ten√≠an su propia Tor√° y su propio santuario. Los 'amme ha-aretz no daban los diezmos prescritos, no observaban las leyes de la pureza y eran negligentes con las leyes de la oraci√≥n; y tan grande era el antagonismo entre ellos y los fariseos eruditos que a sus hijas se les aplic√≥ el vers√≠culo b√≠blico: "Maldito sea el que se acueste con cualquier clase de bestia". La antipat√≠a era rec√≠proca, pues en el mismo pasaje del Talmud de Babilonia (Pesahim) se a√Īaden las palabras: "Mayor es el odio con el que los 'amme ha-aretz odian al erudito que el odio con el que los paganos odian a Israel." Que hab√≠a, sin embargo, movilidad social queda claro por la sentencia talm√ļdica: "Presta atenci√≥n a los hijos del 'am ha-aretz, porque ellos ser√°n la fuente viva de la Tor√°". El hecho de que haya pocas pruebas de que la iglesia cristiana primitiva tuviera especial √©xito en la conversi√≥n de los 'amme ha-aretz sugiere que su posici√≥n no era insoportable.

Los pros√©litos (conversos) al juda√≠smo, aunque no constitu√≠an una clase, se hicieron cada vez m√°s numerosos tanto en Palestina como especialmente en la di√°spora (los jud√≠os que viv√≠an m√°s all√° de Palestina). Las estimaciones de los estudiosos sobre la poblaci√≥n jud√≠a de esta √©poca oscilan entre 700.000 y 5.000.000 en Palestina y entre 2.000.000 y 5.000.000 en la Di√°spora, y la opini√≥n predominante es que alrededor de una d√©cima parte de la poblaci√≥n del mundo mediterr√°neo a principios de la era cristiana era jud√≠a. Estas cifras representan un aumento considerable con respecto a √©pocas anteriores y deben haber incluido un gran n√ļmero de pros√©litos. Ya en el a√Īo 139 a.C. los jud√≠os de Roma fueron acusados por el pretor (administrador civil) de intentar contaminar la moral romana con su religi√≥n, presumiblemente una alusi√≥n al proselitismo. Las primeras conversiones a gran escala fueron las de Juan Hircano y Arist√≥bulo, quienes, en el 130 y 103 a.C., respectivamente, obligaron a los pueblos de Idumea, en el sur de Palestina, y de Ituraea, en el norte, a convertirse en jud√≠os. El af√°n de los fariseos por ganar conversos se ve en una afirmaci√≥n de Mateo de que los fariseos "atravesar√≠an mar y tierra para hacer un solo pros√©lito". Sin duda, algunos de los pros√©litos, seg√ļn Josefo, volvieron a sus costumbres paganas, pero la mayor√≠a aparentemente se mantuvo fiel a su nueva religi√≥n. Adem√°s, hab√≠a muchos "simpatizantes" del juda√≠smo que observaban una o m√°s pr√°cticas jud√≠as sin estar totalmente convertidos.

Fuera del judaísmo en la mayoría de los aspectos, aunque no en todos, estaban los samaritanos, quienes, al igual que los saduceos, se negaban a reconocer la validez de la Ley Oral; y, de hecho, la ruptura entre los saduceos y los samaritanos no se produjo hasta la conquista de Siquem por Juan Hircano (128 a.C.). Al igual que los posteriores llamados pactantes de Qumrán (el grupo monástico con el que se asocian los Rollos del Mar Muerto), se oponían al sacerdocio judío y al culto del Templo, consideraban a Moisés como una figura mesiánica y prohibían la revelación de doctrinas esotéricas a los forasteros.

Los estudiosos han revisado recientemente una antigua concepción de un judaísmo farisaico "normativo" dominante en Palestina y un judaísmo desviado dominante en la diáspora. Por un lado, el panorama del judaísmo "normativo" es más amplio de lo que se creía al principio, y está claro que había muchas diferencias de énfasis dentro del partido farisaico; y, por otro lado, las supuestas diferencias entre el judaísmo alejandrino y el palestino no eran tan grandes como se había pensado anteriormente. En Palestina, no menos que en la Diáspora, hubo entonces desviaciones de las normas farisaicas.

A pesar de los intentos de los l√≠deres fariseos por frenar la ola de influencia griega, ellos mismos mostraron al menos una helenizaci√≥n superficial. En primer lugar, en el corpus talm√ļdico se encuentran entre 2.500 y 3.000 palabras de origen griego, que aportan t√©rminos importantes en los campos del derecho, el gobierno, la ciencia, la religi√≥n, la tecnolog√≠a y la vida cotidiana, especialmente en los sermones populares predicados por los rabinos. Cuando predicaban, los rabinos talm√ļdicos sol√≠an dar la traducci√≥n griega de los vers√≠culos b√≠blicos en beneficio de quienes s√≥lo entend√≠an el griego. El predominio del griego en las inscripciones de los osarios (entierros) y el descubrimiento de papiros griegos en las cuevas del Mar Muerto confirman el uso generalizado de la lengua, aunque parece que pocos jud√≠os dominaban realmente el griego. De nuevo, hab√≠a una helenizaci√≥n superficial en la frecuente adopci√≥n de nombres griegos, incluso por parte de los rabinos; y hay pruebas (Talmud, Sota) de una escuela a principios del siglo II que ten√≠a 500 estudiantes de "sabidur√≠a griega". Incluso despu√©s del a√Īo 117 de la era cristiana, cuando los rabinos prohibieron ense√Īar griego a los hijos, el rabino Jud√° el Pr√≠ncipe, editor de la Mishna (compilaci√≥n autorizada de la Ley Oral) a finales del siglo II, coment√≥: "¬ŅPor qu√© hablar sir√≠aco en Palestina? Hablen en hebreo o en griego". Incluso las sinagogas de la √©poca tienen la forma de bas√≠licas helen√≠stico-romanas, tienen frecuentes inscripciones en griego y a menudo tienen motivos paganos. Muchas de las an√©cdotas que se cuentan sobre los rabinos tienen paralelos socr√°ticos y c√≠nicos. Hay pruebas de discusiones de los rabinos con atenienses, alejandrinos y fil√≥sofos romanos, e incluso con el emperador Antonino; pero en todas estas discusiones s√≥lo hay pruebas de un rabino, Elisha ben Abuyah, que se convirti√≥ en un hereje gn√≥stico, aceptando ciertos puntos de vista dualistas religiosos esot√©ricos. Los rabinos nunca mencionan a los fil√≥sofos griegos Plat√≥n o Arist√≥teles ni al fil√≥sofo jud√≠o helenista Fil√≥n, y nunca utilizan ning√ļn t√©rmino filos√≥fico griego; el √ļnico autor griego que nombran es Homero. Una vez m√°s, los paralelos entre la ret√≥rica helen√≠stica y la hermen√©utica rab√≠nica son m√°s bien terminol√≥gicos que sustanciales, y los que existen entre el derecho romano y el talm√ļdico no son concluyentes. Parte de la explicaci√≥n de esto puede ser que, aunque hab√≠a 29 ciudades griegas en Palestina, ninguna estaba en Judea, el verdadero basti√≥n de los jud√≠os.

Ritos y costumbres religiosas en Palestina: Templo y sinagogas La instituci√≥n religiosa m√°s importante de los jud√≠os hasta su destrucci√≥n en el a√Īo 70 fue el Templo de Jerusal√©n: el Segundo Templo, erigido entre los a√Īos 538 y 516 antes de Cristo. Aunque los servicios fueron interrumpidos durante tres a√Īos por Ant√≠oco Ep√≠fanes (167-164 a.C.) y aunque el general romano Pompeyo profan√≥ el Templo (63 a.C.), Herodes hizo grandes gastos para reconstruirlo. El propio sumo sacerdocio se degrad√≥ por el helenismo extremo de sumos sacerdotes como Jas√≥n y Menelao; y la instituci√≥n decay√≥ cuando Herodes inici√≥ la costumbre de nombrar a los sumos sacerdotes por consideraciones pol√≠ticas y financieras. El hecho de que no s√≥lo la multitud de jud√≠os sino el propio sacerdocio sufrieran fuertes divisiones queda claro por la amarga guerra de clases que finalmente estall√≥ en el a√Īo 59 d.C. entre los sumos sacerdotes, por un lado, y los sacerdotes ordinarios y los l√≠deres del populacho de Jerusal√©n, por otro.

Aunque el Templo sigui√≥ siendo el centro del culto jud√≠o, es posible que las sinagogas hayan surgido ya durante el exilio babil√≥nico en el siglo VI a.C. En cualquier caso, en el siglo siguiente, Esdras se subi√≥ a un p√ļlpito de madera y ley√≥ la Tor√° al pueblo (Nehem√≠as). Seg√ļn la interpretaci√≥n de algunos estudiosos, exist√≠a una sinagoga incluso dentro del recinto del Templo; y ciertamente en la √©poca de Jes√ļs, a juzgar por las referencias a las sinagogas galileas en el Nuevo Testamento, las sinagogas eran comunes en Palestina. Por lo tanto, cuando el Templo fue destruido en el a√Īo 70, el vac√≠o espiritual no era tan grande como lo hab√≠a sido despu√©s de la destrucci√≥n del Primer Templo (586 a.C.).

El principal √≥rgano legislativo, judicial y educativo de los jud√≠os palestinos durante el per√≠odo del Segundo Templo era el Gran Sanedr√≠n (tribunal del consejo), compuesto por 71 miembros, entre los cuales los saduceos eran un partido importante. Los miembros compart√≠an el gobierno con el rey durante los primeros a√Īos de la dinast√≠a asmonea, pero a partir del reinado de Herodes su autoridad se limit√≥ a los asuntos religiosos. Adem√°s, exist√≠a otro sanedr√≠n, creado por el sumo sacerdote, que serv√≠a como tribunal del consejo pol√≠tico, as√≠ como una especie de gran jurado.

La literatura palestina

El hecho de que la comunidad judía de Alejandría estuviera preocupada en el siglo I a.C. y en el siglo I d.C. por obtener derechos como ciudadanos -lo que sin duda implicaba compromisos con el judaísmo, incluida la participación en festivales y sacrificios paganos- demuestra hasta qué punto estaban dispuestos a desviarse.

Durante este per√≠odo, la literatura se compuso en Palestina en hebreo, arameo y griego, aunque la lengua exacta sigue siendo objeto de disputa entre los eruditos en muchos casos y las obras a menudo parecen haber sido compuestas por m√°s de un autor durante un per√≠odo de tiempo considerable. La mayor√≠a de las obras compuestas en hebreo, muchas de las cuales s√≥lo existen en griego -Eclesi√°stico, I Macabeos, Judit, Testamentos de los Doce Patriarcas, Baruc, Salmos de Salom√≥n, Oraci√≥n de Manas√©s- y muchos de los Rollos del Mar Muerto son, en general, imitaciones conscientes de libros b√≠blicos, a menudo reflejando los dram√°ticos acontecimientos de la lucha macabea y a menudo con un tinte apocal√≠ptico (que implica la dram√°tica intervenci√≥n de Dios en la historia). La literatura en arameo consiste en lo siguiente (1) leyendas b√≠blicas o parecidas a la Biblia o adiciones midr√°shicas (interpretativas): el Testamento de Job, el Martirio de Isa√≠as, los Paralip√≥menos de Jerem√≠as, la Vida de Ad√°n y Eva, el Ap√≥crifo del G√©nesis del Mar Muerto, Tobit, Susana, Bel y el Drag√≥n; y (2) apocalipsis: el Enoc (quiz√°s escrito originalmente en hebreo), la Asunci√≥n de Mois√©s, el Baruc sir√≠aco, el II (IV) Esdras y el Apocalipsis de Abraham. En griego, las principales obras de los palestinos son las historias de la Guerra de los Jud√≠os contra Roma y de los reyes jud√≠os de Justo de Tiber√≠ades (ambas se han perdido) y la historia de la Guerra de los Jud√≠os, originalmente en arameo, y las Antig√ľedades Jud√≠as de Josefo (ambas escritas en Roma).

De la literatura sapiencial compuesta en hebreo, el libro de la Sabidur√≠a de Jes√ļs Hijo de Sirach, o Eclesi√°stico (c. 180-175 a.C.), basado en el libro de los Proverbios, identificaba la Sabidur√≠a con la observancia de la Tor√°. Los Testamentos de los Doce Patriarcas, escritos probablemente en la segunda mitad del siglo II a.C., siguiendo el modelo de las bendiciones de Jacob a sus hijos, se consideran ahora pertenecientes a la literatura escatol√≥gica relacionada con los Rollos del Mar Muerto. La identificaci√≥n de la Sabidur√≠a y la Tor√° se acent√ļa en el tratado mishnaico Pirqe Avot ("Dichos de los Padres"), que, aunque se edit√≥ en el a√Īo 200 a.C., contiene aforismos de rabinos que se remontan al a√Īo 300 a.C.

Libros como el Testamento de Job, el Ap√≥crifo del G√©nesis de los Rollos del Mar Muerto, el Libro de los Jubileos (que ahora se sabe que fue compuesto en hebreo, como se ve por su aparici√≥n entre los Rollos del Mar Muerto), y las Antig√ľedades B√≠blicas, falsamente atribuidas a Fil√≥n (originalmente escritas en hebreo, luego traducido al griego, pero que ahora s√≥lo existe en lat√≠n), as√≠ como la primera mitad de las Antig√ľedades Jud√≠as de Josefo, a menudo muestran afinidades con los Midrashim rab√≠nicos (obras interpretativas) en sus agregados legendarios de detalles b√≠blicos. A veces, como en los Jubileos y en la obra de Pseudo-Philo, estas adiciones pretenden responder a las preguntas de los herejes, pero a menudo, especialmente en el caso de Josefo, son apolog√©ticas al presentar a los h√©roes b√≠blicos bajo una apariencia que atraer√≠a a un p√ļblico helenizado.

Las tendencias apocalípticas, que recibieron un considerable impulso con la victoria de los macabeos sobre los griegos sirios, no estaban -como se pensaba antes- restringidas a los círculos fariseos. También se encontraban (como se desprende de los Rollos del Mar Muerto) en otros grupos, y son de particular importancia por su influencia tanto en el misticismo judío como en el cristianismo primitivo. Estos libros, que guardan una estrecha relación con el Libro de Daniel bíblico, subrayan la imposibilidad de una solución racional al problema de la teodicea: cómo reconciliar la justicia de Dios con el mal observable. También subrayan la inminencia del día de la salvación, que ha de ser precedido por terribles dificultades, y que presumiblemente refleja el escenario histórico actual. En el libro de Enoc se hace hincapié en el terrible castigo infligido a los pecadores en el Juicio Final, en la inminente llegada del Mesías y de su reino, y en el papel de los ángeles.

El √ļnico autor jud√≠o palestino que escribe en griego y cuyas obras se conservan es Josefo. Su relato de la guerra contra los romanos en su Vida y, en menor medida, en la Guerra de los Jud√≠os son en gran medida una defensa de su propio comportamiento cuestionable como comandante de las fuerzas jud√≠as en Galilea. Pero estas obras, y especialmente Contra Api√≥n y las Antig√ľedades Jud√≠as, son en gran medida defensas del juda√≠smo contra los ataques antisemitas. La Guerra Jud√≠a de Josefo es a menudo deliberadamente paralela a la Historia de la Guerra del Peloponeso de Tuc√≠dides; y sus Antig√ľedades Jud√≠as son deliberadamente paralelas a las Antig√ľedades Romanas de Dionisio de Halicarnaso, que datan de principios del mismo siglo.

El periodo romano (63 a.C.-135 d.C.)

Nuevos partidos y sectas

Bajo el dominio romano surgieron en Palestina una serie de nuevos grupos, en su mayor√≠a pol√≠ticos. Su objetivo com√ļn era buscar un estado jud√≠o independiente. Todos eran celosos y estrictos en la observancia de la Tor√°.

Los herodianos eran un grupo político que después de la muerte de Herodes -a quien aparentemente consideraban el Mesías- buscaban el restablecimiento del gobierno de los descendientes de Herodes sobre una Palestina independiente como requisito previo para la preservación judía. Sin embargo, a diferencia de los zelotes, no se negaban a pagar impuestos a los romanos.

El partido de los zelotes, fundado hacia el a√Īo 6-9 de la era cristiana, se negaba a pagar tributos a los romanos y abogaba por derrocarlos sobre la base de que deb√≠an reconocer a Dios como √ļnico amo. Los zelotes, un movimiento de resistencia sacerdotal y de orientaci√≥n escatol√≥gica, se dedicaban especialmente a mantener la pureza del Templo y su culto, y para ello utilizaban t√°cticas de guerrilla. Los Sicarii (Asesinos), llamados as√≠ por la daga (sica) que llevaban, surgieron hacia el a√Īo 54, seg√ļn Josefo, como un grupo de bandidos que secuestraban o asesinaban a quienes hab√≠an encontrado un modus vivendi con los romanos. Fueron ellos los que se plantaron en la fortaleza de Masada, cerca del Mar Muerto, suicid√°ndose antes de ser capturados por los romanos (73).

Los sectarios han sido identificados como zelotes, un grupo antirromano sin nombre y, sobre todo, esenios; pero una diferencia importante entre los grupos de Qumr√°n y los esenios es que los primeros eran militarmente activistas (el descubrimiento de himnos y un calendario en Masada -un basti√≥n de los sicarios- que se hab√≠a encontrado previamente en Qumr√°n, puede indicar una conexi√≥n entre los grupos), mientras que los segundos eran, en su mayor√≠a, pacifistas. Que los grupos ten√≠an ense√Īanzas secretas, presumiblemente apocal√≠pticas, queda claro por el hecho de que entre los pergaminos hay algunos en escritura criptogr√°fica y escritura invertida; y sin embargo, a pesar de su extrema piedad y conservadurismo legalista, aparentemente no ignoraban el helenismo, a juzgar por la presencia de libros griegos en Qumr√°n.

Se ha debatido durante mucho tiempo si los sistemas gn√≥sticos de los siglos I y II se remontan al colapso de las corrientes apocal√≠pticas del juda√≠smo -que esperaban un acontecimiento catastr√≥fico transformador final- cuando el Templo fue destruido en el a√Īo 70. Es dudoso que exista una fuente jud√≠a directa para este gnosticismo, aunque algunas doctrinas gn√≥sticas caracter√≠sticas se encuentran en ciertos grupos de jud√≠os del siglo I particularmente apocal√≠pticos: la dicotom√≠a del cuerpo y el alma y el desprecio por el mundo material, una noci√≥n de conocimiento esot√©rico y un intenso inter√©s en los √°ngeles y en los problemas de la creaci√≥n.

Origen del cristianismo: los primeros cristianos y la comunidad judía

Aunque al principio atrajo poca atención entre paganos y judíos, el surgimiento del cristianismo fue, con mucho, el desarrollo "sectario" más importante del periodo romano. Con la revisión, debida en gran parte a los descubrimientos de Qumrán, de la opinión de que el judaísmo farisaico debía considerarse normativo, el cristianismo primitivo, con sus intereses apocalípticos y escatológicos, ha pasado a ser considerado por muchos estudiosos ya no como "sectario" o periférico al desarrollo judío, sino, al menos inicialmente, como parte de un amplio espectro de actitudes dentro del judaísmo.

Hubo cuatro etapas principales en la ruptura final entre el cristianismo y el juda√≠smo: (1) la huida de los cristianos jud√≠os de Jerusal√©n a Pella, al otro lado del Jord√°n, en el a√Īo 70, y su negativa a continuar la lucha contra los romanos; (2) la instituci√≥n por parte del patriarca Gamaliel II de una oraci√≥n en las Dieciocho Bendiciones contra tales herejes (c. 100), y (3 y 4) el fracaso de los cristianos en unirse a los l√≠deres mesi√°nicos Lukuas-Andreas y Bar Kokhba en las revueltas contra Trajano (115-117) y Adriano (132-135), respectivamente.

El judaísmo bajo el dominio romano

Cuando Pompeyo entr√≥ en el Templo en el a√Īo 63 a.C. como √°rbitro tanto en la guerra civil entre Hircano y Arist√≥bulo como en la lucha de los fariseos contra ambos gobernantes jud√≠os, Judea se convirti√≥ de hecho en un estado t√≠tere de los romanos. Durante la guerra civil entre Pompeyo y Julio C√©sar, el idumeo Ant√≠patro se hab√≠a congraciado con C√©sar ayud√°ndole y fue recompensado con el nombramiento de gobernador de Judea; los jud√≠os fueron recompensados mediante la promulgaci√≥n de una serie de decretos favorables a ellos, que fueron reafirmados por Augusto y posteriores emperadores. Su hijo Herodes, rey de Judea, admirador de la cultura griega, apoy√≥ un culto al emperador y construy√≥ templos a Augusto en ciudades no jud√≠as. Como era de origen idumeo, muchos jud√≠os lo consideraban un extranjero. (Los idumeos, o edomitas, fueron convertidos a la fuerza al juda√≠smo por Juan Hircano; v√©ase m√°s arriba). En varias ocasiones, durante y despu√©s de su reinado, las delegaciones farisaicas trataron de convencer a los romanos de que pusieran fin al gobierno jud√≠o casi independiente. Tras la muerte del hijo y sucesor de Herodes, Arquelao, en el a√Īo 6 de la era cristiana, sus dominios fueron gobernados por procuradores romanos, el m√°s famoso o infame de los cuales, Poncio Pilato (26-36), intent√≥ introducir bustos del emperador romano en Jerusal√©n y descubri√≥ el intenso celo religioso de los jud√≠os al oponerse a esta medida. Cuando Cal√≠gula orden√≥ al gobernador de Siria, Petronio, que instalara una estatua suya en el Templo, un gran n√ļmero de jud√≠os proclam√≥ que sufrir√≠an la muerte antes que permitir tal profanaci√≥n. Petronio, en respuesta, consigui√≥ que el emperador lo retrasara. Los procuradores de Judea, al ser de rango ecuestre (caballero) y a menudo de estirpe griega oriental, eran m√°s antisemitas que los gobernadores de Siria, que eran del orden senatorial superior. Los √ļltimos procuradores, en particular, eran indiferentes a las sensibilidades religiosas jud√≠as; y diversos grupos patri√≥ticos, para los que el nacionalismo era parte integrante de su religi√≥n, consiguieron polarizar a la poblaci√≥n jud√≠a y provocar una guerra extremadamente sangrienta con Roma en el 66-70. El punto culminante de la guerra fue la destrucci√≥n del Templo en el a√Īo 70, aunque, seg√ļn Josefo, el general romano (y m√°s tarde emperador) Tito trat√≥ de perdonarlo. Sin embargo, la guerra no termin√≥ hasta el a√Īo 73, cuando los sicarii de Masada se suicidaron antes de someterse a los romanos.

Los papiros indican que la guerra contra Trajano (115-117), en la que participaron los jud√≠os de Egipto, Cirenaica, Chipre y Mesopotamia (aunque s√≥lo en menor medida los de Palestina), fue una revuelta generalizada bajo el mando de un rey-mes√≠as cirenaico, Lukuas-Andreas, cuyo objetivo era liberar a Palestina del dominio romano. El mismo esp√≠ritu de libertad impuls√≥ a otro mes√≠as, Bar Kokhba, que cont√≥ con el apoyo del mayor rabino de la √©poca, Akiba, en su levantamiento espont√°neo (132-135). El resultado fueron los decretos de Adriano que prohib√≠an la circuncisi√≥n y la instrucci√≥n p√ļblica de la Tor√°, aunque pronto fueron revocados por Antonino P√≠o. Tras sufrir tan tremendas p√©rdidas en el campo de batalla, el juda√≠smo volc√≥ su dinamismo en el desarrollo continuado del Talmud.

El judaísmo rabínico (siglos II al XVIII)

La época de los Tannaim (135-c. 200)

El papel de los rabinos

Con la derrota de Bar Kokhba y el consiguiente colapso de la resistencia jud√≠a activa al dominio romano (135-136), los elementos rab√≠nicos pol√≠ticamente moderados y quietistas siguieron siendo el √ļnico grupo cohesionado dentro de la sociedad jud√≠a. Con Jerusal√©n fuera de los l√≠mites de los jud√≠os, la ideolog√≠a y la pr√°ctica rab√≠nicas, que no depend√≠an del Templo, el sacerdocio o la independencia pol√≠tica para su vitalidad, proporcionaron un programa viable para la vida aut√≥noma de la comunidad y llenaron as√≠ el vac√≠o creado por la supresi√≥n de todos los dem√°s l√≠deres jud√≠os. Los romanos, confiados en que la voluntad de insurrecci√≥n se hab√≠a desvanecido, pronto relajaron las prohibiciones hadrianas de la ordenaci√≥n jud√≠a, la reuni√≥n p√ļblica y la regulaci√≥n del calendario, y permitieron a los rabinos que hab√≠an huido del pa√≠s regresar y restablecer una academia en la ciudad de Usha, en Galilea.

La fuerza del rabinato residía en su capacidad para representar simultáneamente los intereses de los judíos y de los romanos, cuyas necesidades religiosas y políticas, respectivamente, coincidían ahora. Los rabinos eran considerados favorablemente por los romanos, como una clase políticamente sumisa que, con su amplia influencia sobre las masas judías, podía traducir la Pax Romana (la paz impuesta por el dominio romano) en preceptos religiosos judíos. Para los judíos, en cambio, la ideología rabínica daba una apariencia de continuidad al autogobierno judío y de libertad frente a la injerencia extranjera.

Aparte del derecho a ense√Īar las Escrituras p√ļblicamente, la necesidad m√°s apremiante que sent√≠an los rabinos supervivientes era la reorganizaci√≥n de un organismo reconocido que reactivara las funciones del antiguo Sanedr√≠n y decidiera sobre cuestiones disputadas de derecho y dogma. En consecuencia, se organiz√≥ un alto tribunal bajo la direcci√≥n de Sime√≥n ben Gamaliel (que rein√≥ entre 135 y 175), hijo del anterior patriarca (t√©rmino romano para designar al jefe de la comunidad jud√≠a palestina) de la casa de Hillel, en asociaci√≥n con rabinos que representaban otras escuelas e intereses. En la subsiguiente lucha por el poder, el patriarca consigui√≥ concentrar toda la autoridad comunal en su cargo. El papel dominante del patriarcado alcanz√≥ su cenit en tiempos de su hijo y sucesor, Jud√° el Pr√≠ncipe, cuyo reinado (c. 175-220) marc√≥ el punto √°lgido de este periodo de actividad rab√≠nica, tambi√©n conocido como la "era de los tannaim" (maestros). Armado con la riqueza, el respaldo romano y la legitimidad din√°stica (que ahora el patriarca remontaba a la casa de David), Jud√° trat√≥ de estandarizar la pr√°ctica jud√≠a a trav√©s de un corpus de normas legales que reflejaran las opiniones reconocidas del rabinato sobre todos los aspectos de la vida. La Mishna (colecci√≥n de derecho rab√≠nico) que pronto surgi√≥ se convirti√≥ en la principal fuente de referencia en todas las escuelas rab√≠nicas y constituy√≥ el n√ļcleo en torno al cual se compil√≥ posteriormente el Talmud (comentario sobre la Mishna, literalmente "ense√Īanza"). Por lo tanto, sigue siendo la mejor introducci√≥n al conjunto de valores y pr√°cticas rab√≠nicas tal y como evolucionaron en la Palestina romana.

