Historia del Mediterráneo durante la Gran Guerra (1914-1918)

Aunque la mayor parte de la acción naval en el Mediterráneo durante la Primera Guerra Mundial tuvo lugar en el este y en el Adriático, en aguas que bañaban las costas de los imperios en desintegración de los otomanos y los Habsburgo, todo el Mediterráneo se convirtió en el escenario de la rivalidad entre 1918 y 1939. En el centro de la lucha por el dominio del Mediterráneo se encontraban las ambiciones de Benito Mussolini, después de ganar el control de Italia en 1922. Su actitud hacia el Mediterráneo fue vacilante. En algunos momentos soñaba con un imperio italiano que se extendiera hasta "los océanos" y ofreciera a Italia "un lugar bajo el sol"; intentó hacer realidad este sueño con la invasión de Abisinia en 1935, que, aparte de su pura dificultad como campaña militar, fue un desastre político porque le hizo perder toda la consideración que Gran Bretaña y Francia habían mostrado por él hast…