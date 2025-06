Historia del Mendigo Amenazante

Historia del Mendigo Amenazante en la Irlanda anterior a las Hambrunas

Los mendigos y la mendicidad eran rasgos omnipresentes de la sociedad irlandesa anterior a las hambrunas de 1845- 1849. Esta plataforma digital trata de analizar las complejas culturas de la mendicidad, as铆 como el modo en que las percepciones sociales m谩s amplias y las respuestas a la mendicidad estaban enmarcadas por la clase social, el g茅nero y la religi贸n. Se estudian las dispares formas en que los mendicantes eran percibidos por los contempor谩neos. El movimiento de las sociedades de mendicidad, que floreci贸 en toda Irlanda en las tres d茅cadas posteriores a 1815, pone de relieve la importancia de las sociedades de caridad y de la cultura asociativa para responder a la amenaza percibida de la mendicidad. El caso de las sociedades de mendicidad ilustra hasta qu茅 punto los comentaristas y reformadores sociales irlandeses se vieron influidos por las teor铆as y pr谩cticas imperantes en el mundo transatl谩ntico en relaci贸n con la gesti贸n de los pobres y los desviados.

Est谩 claro que para muchos en esta sociedad los mendigos supon铆an una amenaza real: propagaban enfermedades por todo el pa铆s, agravadas en tiempos de crisis cuando aumentaba la movilidad de esta clase de personas, e intimidaban a los clientes para que se alejaran de las puertas de los tenderos y comerciantes. Las comunidades comerciales se percib铆an a s铆 mismas como muy vulnerables a esta amenaza y recurrieron a diversas iniciativas para mitigar el problema, ya sea mediante el empleo de inspectores de calle en algunas grandes ciudades, o la creaci贸n de sociedades de mendicidad, como se puso de manifiesto en toda Europa occidental y el mundo atl谩ntico.

Los mendigos y la propagaci贸n de enfermedades

La asociaci贸n entre la mendicidad y la enfermedad es anterior a cualquier conocimiento cient铆fico de esta 煤ltima. La enfermedad, si bien no discrimina entre las diferentes clases sociales, afecta sin embargo a los pobres de forma desproporcionada. Las consecuencias de la pobreza, como una dieta insuficiente y unas condiciones de vida miserables, aumentan la susceptibilidad a la infecci贸n, y en la Irlanda anterior a la hambruna, el ataque de la enfermedad pod铆a impulsar r谩pidamente a una familia antes industrial e independiente a una vida de dependencia e incluso de indigencia.

La conexi贸n entre los mendigos y la diseminaci贸n de la peste fue apreciada por las sociedades de la Europa medieval y de principios de la moderna, cuando la estigmatizaci贸n y la expulsi贸n de los pobres vagabundos eran comunes. En Irlanda, en el mismo periodo, se pueden identificar asociaciones similares. La aplicaci贸n de medidas punitivas contra los vagabundos y mendigos se intensificaba en tiempos de peste: "El mendigo no era simplemente una molestia, un holgaz谩n y un fastidio; era una fuente definitiva de peligro para la comunidad, de la que la sombra de la peste nunca estaba muy lejos".聽 La propagaci贸n de la fiebre durante la hambruna de 1739-41 condujo a un aumento de las medidas punitivas contra los vagabundos y mendigos, mientras que a lo largo del siglo XIX se culp贸 a los mendigos de introducir y diseminar enfermedades -m谩s com煤nmente la fiebre tifoidea, el c贸lera y la viruela- tanto en las zonas rurales como en las urbanas de toda Irlanda. De hecho, el propio lenguaje desplegado en el discurso p煤blico sobre el tema de la mendicidad se basaba en la imaginer铆a de la enfermedad y la pestilencia, describi茅ndose com煤nmente las zonas como "infestadas" de "enjambres" de mendigos.

Aunque la identificaci贸n y comprensi贸n de las distintas enfermedades del tifus, la fiebre tifoidea y la fiebre recidivante data de mediados del siglo XIX, la poblaci贸n irlandesa hab铆a apreciado durante generaciones el car谩cter contagioso de la fiebre. Seg煤n Laurence Geary, "la exposici贸n del pueblo irland茅s a siglos de fiebre les dej贸 un conocimiento inigualable de los s铆ntomas y las consecuencias de la enfermedad". Los harapos llenos de piojos que llevaban los mendigos errantes de la 茅poca anterior a la hambruna eran veh铆culos ideales para la reproducci贸n segura de los organismos febriles, mientras que los h谩bitos insalubres, las viviendas superpobladas y el estilo de vida transitorio de esos individuos garantizaban la propagaci贸n de la enfermedad. El Freeman's Journal, en septiembre de 1817, se hizo eco de estos puntos de vista, afirmando que "se ha comprobado que la infecci贸n contagiosa se conserva durante mucho tiempo en los sucios trapos de estos miserables parias, y ha sido esparcida con demasiada frecuencia por por todo el pa铆s, con efectos generales y nefastos". El primer informe de la Sociedad de Mendicidad de Dubl铆n, fundada en 1818 en el punto 谩lgido de una epidemia de fiebre, afirmaba que "las multitudes de mendigos desafortunados y clamorosos" llevaban con frecuencia "en sus personas y ropas las semillas de enfermedades contagiosas".聽 En una l铆nea similar, el Dr. Francis Barker, del Hospital de Fiebre de la Calle Cork, en Dubl铆n, afirmaba que "la fiebre y la mendicidad, como muchos otros males, se producen rec铆procamente, y la supresi贸n de cualquiera de ellos debe tender a la de ambos". A trav茅s de la propagaci贸n de enfermedades, los h谩bitos n贸madas de los mendigos condujeron a una creciente demanda de los limitados recursos de las instituciones m茅dicas y de beneficencia del pa铆s. En un informe de un subcomit茅 de la Casa de la Industria de Kilkenny, se afirmaba que las demandas sobre los fondos del hospital y el dispensario de fiebres de la ciudad "deben disminuir cuando se impide que el mendigo se pasee y esparza por donde va las semillas del contagio".

Los mendigos y la epidemia de fiebre de 1816-19 en Irlanda

El final de las guerras napole贸nicas en junio de 1815, apenas unas semanas despu茅s de una cat谩strofe meteorol贸gica sin precedentes, dio paso a lo que John D. Post denomin贸 c茅lebremente "la 煤ltima gran crisis de subsistencia del mundo occidental". En toda Europa, cientos de miles de hombres desmovilizados regresaron a sus hogares a sociedades sacudidas por la recesi贸n econ贸mica de la posguerra, la angustia agraria, un prolongado periodo de inclemencias meteorol贸gicas (debido a la distribuci贸n mundial de las cenizas de la erupci贸n del volc谩n Tambora en Indonesia) y las malas cosechas consecutivas. Tambi茅n prevaleci贸 el desorden social y, en algunas partes del noroeste de Europa, los disturbios alimentarios y populares se convirtieron en actos de rebeli贸n a gran escala.

A esta angustia se sum贸 una grave epidemia de fiebre tifoidea que result贸 especialmente destructiva en Irlanda, siempre "un pa铆s asolado por la fiebre" (tambi茅n se registraron graves epidemias en las tierras de los Habsburgo al sur de los Alpes, en Italia y en Suiza), y la migraci贸n generalizada de personas pobres en busca de alimentos, empleo y otras opciones de supervivencia. Las filas de los mendigos se engrosaron en consecuencia y en todo el continente 1817 pas贸 a ser conocido como "el a帽o de los mendigos". El alcance de la mendicidad en Irlanda durante esta crisis se asemejaba a partes de la Europa preindustrial, como el este de Francia y el centro de Europa, debido a los menores niveles de desarrollo econ贸mico y a las administraciones menos racionalizadas. Por otra parte, aunque Gran Breta帽a a mediados y finales de la d茅cada de 1810 se vio afectada por un mercado laboral desbordado, una dislocaci贸n demogr谩fica y unos niveles crecientes de desempleo y de ayuda a los pobres, el pa铆s no estuvo sometido a los extraordinarios niveles de mendicidad que marcaron Irlanda, Suiza, el suroeste de Alemania, Italia, el Imperio de los Habsburgo y la pen铆nsula de los Balcanes en estos a帽os. Una notable excepci贸n a esta pauta fue Londres, que como centro urbano y ciudad portuaria atrajo a un gran n煤mero de pobres m贸viles de las provincias, y el aumento del n煤mero de mendigos en la metr贸poli influy贸 en la creaci贸n de un comit茅 parlamentario (1815-16) sobre la mendicidad en la ciudad y tambi茅n de la Sociedad de Mendicidad de Londres en enero de 1818.

En Dubl铆n, otro factor, singular en la ciudad, contribuy贸 a la profundizaci贸n de la crisis demogr谩fica, social y m茅dica. En 1816, la Casa de la Industria de la ciudad, una instituci贸n financiada por el Estado que durante m谩s de 40 a帽os hab铆a sido el principal lugar de reclusi贸n de los mendigos de la calle, dej贸 de admitir a los mendicantes por obligaci贸n en sus locales del norte de la ciudad, por orden del Secretario Principal, Robert Peel. En su lugar, los recursos de la Casa de la Industria deb铆an centrarse en el alivio de diversas categor铆as de pobres enfermos, a los que Peel describi贸 como "los objetos propios de la admisi贸n en la Casa de la Industria". Se cre铆a que la admisi贸n continuada de "mendigos vagabundos y refractarios, que constituyen esa clase que se llama obligada" estirar铆a los recursos de la instituci贸n m谩s all谩 de su capacidad. Desde este punto de vista, Jacinta Prunty ha percibido la decisi贸n, tomada tras las crisis de hacinamiento de 1815 y 1816 y la "anarqu铆a" que supon铆an las admisiones indiscriminadas de pobres vagabundos, como una muestra de que la instituci贸n estaba decidida a "lavarse las manos de las clases problem谩ticas".聽 Ir贸nicamente, mientras los gobernantes de la Casa de la Industria pod铆an afirmar con orgullo en su informe anual de 1818 que los "ancianos y enfermos ocupan ahora los lugares que antes ocupaban los vagabundos y sanos", lo que resultaba en "m谩s salud, limpieza, sobriedad y orden" dentro de la instituci贸n, ellos parec铆an haber ignorado el hecho de que en las calles de la ciudad, fuera de los muros de la Casa de la Industria, las consecuencias de sus acciones iban a verse en la horrible realidad. Gran parte del Dubl铆n fuera de esos muros, el Dubl铆n de 1818, era cualquier cosa menos sano, limpio, sobrio y ordenado.

La epidemia de fiebre hizo estragos en Irlanda durante tres a帽os y la estimaci贸n contempor谩nea m谩s fiable situaba el n煤mero total de v铆ctimas mortales en hasta 65.000, mientras que se cre铆a que 1,5 millones de personas hab铆an padecido la enfermedad en alg煤n momento del brote. Aunque otros factores contribuyeron a la propagaci贸n de la enfermedad, la importancia de la mendicidad en este sentido fue tal que el gobierno (tard铆amente) aprob贸 una ley sobre la fiebre en mayo de 1819 que facultaba a las autoridades locales a confinar, lavar y limpiar o expulsar a los mendigos de una parroquia. Mientras diversas autoridades nacionales y locales luchaban, y en muchos casos fracasaban, para hacer frente al nivel de angustia, observadores bien situados intentaron identificar las causas de la epidemia. Se publicaron varias historias del brote en la d茅cada posterior a su desaparici贸n y todas destacaron el papel que los mendicantes desempe帽aron en la propagaci贸n de la enfermedad. En su exhaustiva historia de Dubl铆n, Warburton et al. afirmaron que "a trav茅s de Dubl铆n se supon铆a que [el tifus] era propagado por 5.000 mendigos que transmit铆an el contagio en sus ropas de calle en calle y de casa en casa".

Los autores se hicieron eco de la opini贸n generalizada de que el contagio era introducido en la ciudad por mendigos errantes procedentes de zonas rurales y, una vez que la epidemia se estableci贸 entre la poblaci贸n de Dubl铆n, su avance a trav茅s de las viviendas superpobladas e insalubres de las clases m谩s pobres de la ciudad fue implacable. Los m茅dicos fueron los m谩s destacados en culpar de la propagaci贸n de la epidemia a los mendigos vagabundos. Los doctores Francis Barker y John Cheyne, m茅dicos del Hospital de la Fiebre de la Calle Cork y de la Casa de la Industria, respectivamente, atribuyeron la propagaci贸n del contagio a los mendigos errantes y a sus "ropas sucias y descuidadas", mientras que se consideraba que la costumbre entre los pobres, especialmente en las zonas rurales, de proporcionar alojamiento a mendigos extra帽os contribu铆a a "este mal".聽 Los m茅dicos del Hospital de Fiebre de la Calle Cork afirmaban con confianza en enero de 1818 que estaban "satisfechos por los relatos recibidos de todas las partes del pa铆s de que los mendigos han contribuido en gran medida a extender la infecci贸n".

En un informe separado, redactado por 茅l mismo, el Dr. Cheyne ampli贸 esta cuesti贸n y culp贸 de la propagaci贸n de la enfermedad directamente a los mendicantes errantes de Irlanda. Aunque se帽al贸 el papel que desempe帽aron otros factores sociales, como la celebraci贸n de velatorios y reuniones en ferias y capillas, Cheyne continu贸 afirmando que "probablemente no se sabe hasta qu茅 punto los h谩bitos vagabundos de muchos de los pobres y los movimientos migratorios de los mendigos resultan perjudiciales al diseminar el contagio. Esto se observa principalmente en el sur y el oeste de Irlanda, pero el norte no est谩 del todo exento del mal; de hecho, se piensa generalmente que los mendigos fueron los grandes portadores del contagio durante la 煤ltima epidemia, y que a ellos se debi贸 que la enfermedad se extendiera tan r谩pidamente por toda Irlanda."

Cheyne bas贸 su an谩lisis en la correspondencia mantenida con m茅dicos de toda Irlanda y sus notas atestiguan la fuerza con la que la asociaci贸n entre mendigos y enfermedad era sostenida por los hombres de medicina en esta 茅poca. La tabla 3.1 revela los lugares en los que los m茅dicos, en su correspondencia con Cheyne, atribuyeron la propagaci贸n de enfermedades a los h谩bitos errantes de los mendigos. Esta tabla no es exhaustiva y no est谩n representados todos los condados. Sin embargo, la tabla demuestra que en toda Irlanda, de hecho en cada una de las cuatro provincias, la introducci贸n de la fiebre tifoidea en una zona concreta fue atribuida por los expertos locales, especialmente los m茅dicos, a los mendigos errantes. Los resultados est谩n respaldados por un informe contempor谩neo similar, pero independiente, del Dr. William Harty, m茅dico del Hospital del Rey en Dubl铆n, basado en los relatos de cada uno de los treinta y dos condados.

En los relatos de primera mano de las autoridades de toda Irlanda, los peligros inherentes a la movilidad de un gran n煤mero de personas pobres y enfermas de fiebre ocupan un lugar destacado. Un Dr. Galway, escribiendo desde Mallow, observ贸 que su localidad hab铆a sido testigo de un aumento de mendicantes migratorios procedentes del condado de Kerry, y afirm贸 que "cada pocilga de los granjeros y cada casucha estaban ocupadas por grupos de criaturas escu谩lidas, a las que se segu铆a viendo arrastr谩ndose... [y] pidiendo limosna, en todos los lapsos de fiebre tifoidea". En el extremo del pa铆s, en Ballyshannon, un caballero local coment贸 que "la fiebre se ha mantenido y propagado ampliamente por la hospitalidad de la gente que permite el alojamiento a mendicantes y viajeros pobres".

En el este, la fiebre era llevada a este barrio por mendigos y jornaleros itinerantes. Todos los habitantes de las caba帽as donde se alojaban cog铆an la fiebre". Aunque se consideraba que los mendigos eran portadores del contagio, s贸lo a trav茅s de su interacci贸n con otras personas pod铆a difundirse la enfermedad entre la poblaci贸n. Se desaconsejaba en茅rgicamente la relaci贸n entre la poblaci贸n general y los mendigos, una propuesta muy dif铆cil dada la pr谩ctica generalizada en las zonas rurales de admitir a los vagabundos errantes en el propio hogar, donde se les ofrec铆a comida o un lugar para dormir. En la ciudad de Galway, se aconsej贸 a los miembros de las "贸rdenes inferiores" que fueran "particulares en la admisi贸n de mendigos extra帽os en sus casas", mientras que un aviso impreso de 1817, para una localidad no especificada del Ulster, aconsejaba al p煤blico: "no alojar a los mendigos, a menos que sea en una dependencia". En los condados de Wicklow y Wexford, la pr谩ctica de dar refugio a los mendigos fue amonestada desde el altar por varios sacerdotes.

El temor a la introducci贸n de enfermedades en las localidades se acentu贸 en respuesta al aumento de la migraci贸n de un gran n煤mero de pobres mendicantes, que escapaban de los brotes localizados de enfermedades y buscaban alivio. Los informes contempor谩neos comentaban invariablemente el importante movimiento de pobres durante esta crisis: en Limerick, se observaba que "todo el pa铆s parec铆a estar en movimiento", mientras que el escritor de viajes John Gamble escribi贸 sobre Strabane

Hordas [sic] de mendigos errantes, impelidos por las ansias del hambre, llevaban el moquillo de puerta en puerta; y, desde sus miserables habilitaciones, difund铆an el contagio a lo largo y ancho. Casi toda la poblaci贸n de las monta帽as, literalmente hablando, tom贸 sus camas y camin贸; y, con sus mantas enfermas envueltas alrededor de ellos, busc贸, en las tierras bajas, el socorro que la caridad no pod铆a dar, sino a riesgo de la vida.

Se aplicaron sistemas de expulsi贸n, reviviendo as铆 una pr谩ctica que hab铆a funcionado en toda Europa desde la 茅poca medieval. Las autoridades de Viena expulsaron a los forasteros, mientras que los vagabundos no nativos de Baviera fueron azotados y confinados en casas de trabajo obligatorias (con un sistema de castigos escalonado para los reincidentes); otras autoridades aprobaron ordenanzas que prohib铆an la mendicidad p煤blica. En varias localidades de Irlanda, se apostaron guardias en los per铆metros de la ciudad, con 贸rdenes estrictas de impedir la entrada de mendigos. En Tullamore, los guardias interceptaron a los "ambulantes enfermos" y les impidieron entrar en la ciudad, que cerr贸 el comercio y otras interacciones con las zonas vecinas y se describi贸 como "as铆, en estado de bloqueo". Se adoptaron medidas similares en la ciudad de Roscommon, mientras que en Coleraine se emitieron avisos p煤blicos que instaban a "expulsar de la ciudad a todos los mendigos extranjeros, si es posible".聽 Esta pol铆tica de expulsi贸n y prohibici贸n fue elogiada por el Freeman's Journal por ser tan "justificable como esa primera ley, o deber de autoconservaci贸n, que permite privar de la vida a un semejante, si se hace indispensablemente necesario para la protecci贸n de la propia". La disuasi贸n de los mendigos se consideraba una cuesti贸n de autodefensa, justificada por el recurso a la ley natural. La apreciaci贸n de que los mendigos itinerantes propagaban enfermedades no se limitaba a las autoridades y a los miembros m谩s ricos de la sociedad; los pobres tambi茅n establec铆an conexiones entre el movimiento de los mendigos vagabundos y la difusi贸n del contagio y respond铆an en consecuencia. "Los pobres estaban tan convencidos de que la enfermedad era infecciosa que su conducta en muchos lugares hacia los itinerantes, y en particular hacia los mendigos itinerantes, de ser amable y hospitalaria, se hab铆a vuelto severa y repulsiva; expulsaban a todos los mendigos de sus puertas, acus谩ndolos de ser los autores de sus mayores desgracias, al propagar la enfermedad por el pa铆s".

Mendigos y comerciantes

Para la comunidad comercial de las ciudades, la presencia de hordas de mendigos amenazaba sus negocios. Habiendo "observado con frecuencia" a los clientes "ir a otras tiendas, antes que sufrir semejante persecuci贸n" en la ciudad de Dubl铆n de 1730, Jonathan Swift describi贸 a los comerciantes como "los mayores quejosos" de la mendicidad callejera. El primer informe de la Sociedad de Mendicidad de Waterford se quejaba de que las puertas de las tiendas estaban abarrotadas 'por personas cuyos clamores imped铆an la transacci贸n de los negocios, y a menudo obligaban al comprador que pretend铆a hacer una retirada precipitada a alg煤n otro lugar, donde en vano esperaba experimentar menos molestias'.聽 Una gu铆a de Dubl铆n de la d茅cada de 1820 recordaba que, pocos a帽os antes, "siempre que una persona bien vestida entraba en una tienda para comprar cualquier cosa, la puerta se ve铆a asediada por mendigos, que esperaban su salida". Como se ha se帽alado en el cap铆tulo 1, una respuesta habitual de los comerciantes era proporcionar regularmente limosnas ("subsidios") a los mendigos, bien para librarse de la molestia inmediata o como parte de un acuerdo para que los clientes de los comerciantes no fueran solicitados posteriormente.

Los temores de los comerciantes se reflejaron en los dos primeros informes anuales de la Sociedad de Mendicidad de Dubl铆n, que llevaban en sus portadas la afirmaci贸n del Spectator de un siglo antes de que "De todos los hombres que viven, nosotros, los comerciantes, que vivimos de la compra y la venta, nunca deber铆amos alentar a los mendigos". La prominencia dada a esta cita en la literatura fundacional de la sociedad de mendicidad significa que las clases comerciales eran la principal agrupaci贸n econ贸mica que constitu铆a la membres铆a de la organizaci贸n, y tambi茅n que esta cohorte de comerciantes se percib铆an a s铆 mismos y a sus intereses econ贸micos como muy vulnerables al "mal" de la mendicidad.

El primer informe de la Sociedad de Mendicidad de Dubl铆n lamentaba el hecho de que "las puertas de los carruajes y de las tiendas, ante la interrupci贸n de los negocios, se ve铆an asediadas por multitudes de mendigos desafortunados y clamorosos, que exhib铆an la miseria y la decrepitud en una variedad de formas", mientras que el Freeman's Journal, comentando que la capital estaba "ya abarrotada de grupos [sic] de mendigos", editorializaba al comienzo de la epidemia de fiebre de 1816-19 'uno no puede detenerse en las calles ni un momento sin ser rodeado y obstruido por ellos; todos los mercados est谩n terriblemente infestados de mendigos; y la mayor铆a de las puertas de las tiendas est谩n completamente tapadas por ellos'. Debido a la proximidad de los barrios bajos de la ciudad a los distritos residenciales ricos y al coraz贸n comercial de la ciudad, el esc谩ndalo de los hambrientos y desesperados se extend铆a f谩cilmente a las propias puertas de los salones y escaparates de la sociedad respetable, incluso en momentos de aparente "normalidad". Para los habitantes de la ciudad de Dubl铆n en esta 茅poca, los mendigos eran una presencia omnipresente en las calles donde viv铆an, trabajaban, compraban y rend铆an culto.

La dif铆cil situaci贸n de los tenderos y comerciantes de Dubl铆n fue planteada a las autoridades del Castillo de Dubl铆n por el doctor Robert Perceval, del Hospital de Fiebre de Hardwicke, en diciembre de 1817, cuando la epidemia de fiebre tifoidea de la posguerra hac铆a estragos en la ciudad. En una carta dirigida al secretario jefe Robert Peel, el Dr. Perceval afirmaba que "los comerciantes deben ser conscientes de la p茅rdida que sufren por el abandono de sus tiendas (por temor a la infecci贸n de los mendigos) y por las normas de cuarentena". Dos meses m谩s tarde, Perceval volvi贸 a tratar el tema de la amenaza que supon铆an los mendigos enfermos para la comunidad comercial, en una propuesta para frenar el avance del contagio en la ciudad principalmente mediante la supresi贸n de la mendicidad callejera. El plan se centraba, en primer lugar, en propuestas para establecer una oficina a la que los mendigos, una vez confirmadas sus afirmaciones de indigencia, pudieran acudir y hacer lavar sus ropas, y, en segundo lugar, en una declaraci贸n p煤blica en la que se pidiera a la ciudadan铆a que no diera limosna en la calle. Perceval se refiri贸 al "inter茅s que deben sentir los comerciantes en mantener sus puertas libres de mendigos mugrientos, que es bien sabido que disuaden a sus clientes de frecuentar sus tiendas". Al presentar su plan al Castillo de Dubl铆n, Perceval era muy consciente de lo sensibles que eran las clases comerciales a la amenaza que supon铆a la mendicidad en la calle y tambi茅n de su poder para movilizar a la opini贸n p煤blica contra esta pr谩ctica.

Hacia la d茅cada de 1830, frustrados por el fracaso del Estado a la hora de poner coto a la mendicidad callejera a trav茅s de la polic铆a, los magistrados y la C谩mara de la Industria, los comerciantes de Dubl铆n y los propietarios particulares resolvieron tomar el asunto en sus propias manos y contrataron a inspectores callejeros extralegales con el 煤nico prop贸sito de retirar a los mendigos del exterior de sus respectivas tiendas y locales. Estos inspectores no pose铆an ning煤n poder legal y parece que se vieron facilitados en su empe帽o por la ignorancia de los mendigos callejeros sobre la impotencia de los inspectores. La contrataci贸n de inspectores callejeros corr铆a a cargo de los comerciantes que se agrupaban en peque帽os colectivos, y el coste medio para el propietario de un negocio oscilaba entre las 4 y las 5 libras al a帽o. Las principales zonas en las que se desplegaban estos inspectores eran Westmoreland Street, Castle Street, Dame Street, Sackville Street, College Green, Parliament Street, High Street, Christchurch Place y Wellington Quay. Estas calles, situadas en el n煤cleo medieval de la ciudad o en la posterior zona oriental de desarrollo, representaban las mayores v铆as comerciales de la ciudad.

Entre los comerciantes dublineses que empleaban a inspectores callejeros extralegales se encontraba W. Mitchell, del n煤mero 10 de la calle Grafton. Mitchell, pastelero y confitero, dijo a la Investigaci贸n de Pobres que 茅l y algunos vecinos empleaban "a nuestra costa, un inspector de calles, que desfila todo el d铆a arriba y abajo por un lado de la calle, desde la calle Nassau hasta el n煤mero 16, una distancia de unas 12 o 14 puertas". Por este servicio, que hab铆a funcionado durante los dos a帽os anteriores, Mitchell pagaba 1s. 6d. a la semana, lo que supon铆a un total de 318s. 0d. anuales. Antes de combinarse con sus vecinos, Mitchell empleaba a una persona, "煤nicamente a mi costa, para mantener la puerta de mi propia tienda limpia [de mendigos]". Llama la atenci贸n la franqueza del comerciante en cuanto a la naturaleza extralegal de la pr谩ctica:

"Estos inspectores no son alguaciles, ni est谩n autorizados a detener a los mendigos, s贸lo tienen instrucciones de alejar a los mendigos, en la medida de lo posible, de las puertas de las tiendas, y evitar que acosen a los carros. Este plan ha funcionado de forma beneficiosa, ya que los mendigos generalmente no son conscientes de que los inspectores no son agentes de polic铆a y no tienen poderes legales."

Para evaluar los m茅ritos de esta iniciativa, hay que tener en cuenta el contexto de esta empresa. El recurso de los comerciantes de la ciudad a una medida tan draconiana ha de verse a la luz del hecho de que no hubo ninguna iniciativa satisfactoria por parte de las autoridades civiles para la supresi贸n de la mendicidad. Los comerciantes se sintieron as铆 obligados a aplicar esta singular estrategia para hacer frente a un alarmante problema social que amenazaba su supervivencia econ贸mica.

Estos temores por parte de las clases comerciales de las zonas urbanas no se limitaban a la capital. En un serm贸n de caridad de 1811 en beneficio de la Casa de la Industria de Belfast, creada dos a帽os antes con el fin de suprimir la mendicidad callejera, se record贸 a los habitantes de la ciudad "los numerosos grupos de mendigos que acosaban sus tiendas" antes de las actividades de la caridad. Una semana despu茅s, quej谩ndose de lo que consideraba las escasas 140 libras recaudadas en este serm贸n ben茅fico, un tal "Paddy Driscol" escribi贸 una carta al director del Belfast News-Letter, criticando a los ciudadanos de Belfast por su supuesta "apat铆a". Sus primeros objetivos fueron los miembros de la comunidad comercial de la ciudad: "驴No est谩n dispuestos los comerciantes a pagar una peque帽a contribuci贸n para evitar que sus tiendas se llenen de mendigos, para gran molestia de ellos mismos y de sus clientes?

En Drogheda, se observ贸 que la forma m谩s com煤n de mendigar era "que los mendigos fueran de puerta en puerta, principalmente a las tiendas, ya que 茅stas est谩n abiertas, y el comerciante, cuando se dedica a atender a un cliente, suele dar algo a un mendigo para librarse de su importunidad". Para los comerciantes, la soluci贸n a corto plazo de dar limosna superaba cualquier consideraci贸n sobre el impacto a largo plazo de la perniciosa pr谩ctica de la limosna indiscriminada; la supervivencia econ贸mica triunfaba sobre el principio moral. A finales de 1823, el Connaught Journal ped铆a la creaci贸n de una sociedad de mendicidad en Galway por parte de los miembros de las clases comerciales de la ciudad, "cuyas tiendas est谩n asediadas y cuyos beneficios deben disminuir considerablemente por las hordas de mendigos que rondan por todas partes de esta ciudad".

Un a帽o m谩s tarde, y unos meses despu茅s de la creaci贸n de una sociedad de mendicidad en la ciudad occidental, otro peri贸dico, el Galway Weekly Advertiser, informaba con euforia: "nuestras puertas, que sol铆an estar infestadas por una horda de vagabundos, quedaron libres de molestias, y los forasteros pod铆an entrar y salir de nuestras tiendas, y hacer sus compras, sin que sus ojos se vieran ofendidos por la escu谩lida suciedad, o sus o铆dos se vieran sacudidos por las horribles imprecaciones de mendicantes de la peor cala帽a". El impacto en este sentido de la "Galway Mendicity" de la Sociedad de Mendicidad de Galway fue "inmediato y palpable". Esta percepci贸n de que los comerciantes estaban sometidos a oleadas incontenibles de mendigos fue transmitida por el Dr. John Milner Barry, de la Casa de Recuperaci贸n de Cork, quien afirm贸 que "los enjambres de mendigos, que infestaban nuestras calles... asaltaban todas las puertas y tiendas". Otro caballero de Cork describi贸 la ciudad del sur como "inundada de ellos", y a帽adi贸 'Bloqueaban las puertas de las principales tiendas, o acud铆an a los transportes p煤blicos a su llegada y salida, maldiciendo o rezando con igual fervor, seg煤n se les concediera o rechazara su solicitud'.

Creencias supersticiosas y la maldici贸n del mendigo

La superstici贸n impregnaba la vida cotidiana de las clases trabajadoras en la Irlanda anterior a la hambruna. La persistencia hasta el siglo XIX de la creencia en hadas, magia, mutantes y brujas, que operaban fuera de los 谩mbitos de la religi贸n oficial, est谩 bien registrada. Los mendigos se encontraban entre los personajes omnipresentes de la vida anterior a las hambrunas que se asociaban frecuentemente con lo sobrenatural cristiano y no cristiano. Muchos mendicantes afirmaban poseer poderes sobrenaturales, y pr谩cticas como la adivinaci贸n eran practicadas por estos individuos. La legislaci贸n que asociaba la adivinaci贸n y la quiromancia con el vagabundeo se remonta al menos a la d茅cada de 1630 y continu贸 hasta el siglo XIX. Las asociaciones entre los mendicantes errantes y lo sobrenatural aparecen tambi茅n en fuentes literarias del siglo XIX. En "El cortejo de Phelim O'Toole", de William Carleton, un "pobre mendicante", tambi茅n descrito como "boccagh", aconseja a una pareja sin hijos sobre una cura folcl贸rica para su "gran aflicci贸n". El consejo ofrecido por el mendicante consiste en visitar un pozo sagrado concreto en el d铆a patr贸n apropiado, besar una "piedra de la suerte" mientras se reza el rosario y dar nueve vueltas alrededor del pozo, antes de dejar un trozo de material y partir. El m茅todo prescrito demuestra la frecuente mezcla de pr谩cticas populares -como los amuletos de la suerte- con las tradiciones cristianas, como demuestran el pozo santo y el d铆a patr贸n.

Tambi茅n hay numerosas referencias en el periodo anterior a la hambruna al miedo a la "maldici贸n del mendigo". El autor y comentarista de la Ley de Pobres James Ebenezer Bicheno, que sirvi贸 en la Investigaci贸n de Pobres, registr贸 que los campesinos irlandeses cre铆an "que una maldici贸n caer谩 sobre aquel que aleje a un mendigo de su puerta", mientras que el Comisionado de la Ley de Pobres George Nicholls afirm贸 que "existe un temor supersticioso a que caiga la maldici贸n del mendigo, y as铆 se mantiene la mendicidad en medio de la pobreza". Estas afirmaciones, sin embargo, requieren una consideraci贸n m谩s profunda. En primer lugar, las referencias a la creencia en la "maldici贸n del mendigo" surgen casi siempre en las zonas rurales. Por ejemplo, en una carta dirigida a un m茅dico de Dubl铆n en mayo de 1822, un cl茅rigo del condado de Cork expresaba su opini贸n de que muchos pobres daban limosna a los mendigos para evitar que alg煤n desastre cayera sobre el hogar y se帽alaba que "estos abusos tienen su origen en la superstici贸n". Continu贸: "A menudo he sabido que dicen cuando una vaca ha muerto, que era la maldici贸n de tal mendigo". Un cl茅rigo anglicano an贸nimo del sur de Irlanda identific贸 una pr谩ctica similar a mediados de la d茅cada de 1820: "Los granjeros, universalmente, temen la maldici贸n del mendigo; y, por lo tanto, rara vez niegan unas patatas".聽 La proliferaci贸n de estos casos en las zonas rurales y la contrastada escasez de referencias a la maldici贸n del mendigo en los centros urbanos apunta a la mayor prevalencia de las creencias supersticiosas entre las comunidades rurales campesinas, aunque s铆 surgen raros ejemplos de la existencia de la creencia en la "maldici贸n del mendigo" en un entorno urbano. Uno de estos ejemplos lo proporciona el inspector de calles de la Sociedad de Mendicidad de Dubl铆n, George Rogers, quien declar贸 a la Investigaci贸n de los Pobres que "muchas personas son inducidas a dar por el miedo a la "maldici贸n del pobre"". La misma investigaci贸n escuch贸 que los sirvientes en Carrickfergus daban frecuentemente asistencia a los vagabundos por miedo a la maldici贸n del mendigo.

En segundo lugar, el trabajo de Niall 脫 Cios谩in demuestra que en muchas parroquias la gente no hac铆a caso a la maldici贸n del mendigo, con el argumento de que una persona virtuosa no emitir铆a una maldici贸n; la oraci贸n del mendigo, por el contrario, era ampliamente considerada y apreciada. Estos puntos de vista serv铆an para distinguir entre los solicitantes de limosna "merecedores" y "no merecedores". Como contrapunto a la malevolencia de la "maldici贸n del mendigo", los mendicantes errantes tambi茅n promet铆an rezar por los dadores de limosna y 茅ste era un oficio habitual para algunos mendigos. Las oraciones pod铆an ofrecerse por los vivos o por los muertos, una pr谩ctica llevada a cabo con frecuencia por un "voteen", alguien que intercambiaba oraciones por limosnas. Un colaborador an贸nimo del Dublin Penny Journal en 1833, posiblemente William Carleton, present贸 a sus lectores el personaje de Darby Guiry, "el mendigo de Ballyvoorny" que "se preocupaba de dejar a su mejor benefactor cuentas, que si no eran de la verdadera madera de la cruz, eran, al menos, de la misma especie de madera, crucifijos conseguidos en Lough-derg".聽 En sus primeros escritos publicados, William Carleton arremeti贸 contra la ignorancia de las 贸rdenes inferiores cat贸licas -sus antiguos correligionarios-, cuya creencia en la virtud de la limosna indiscriminada era tal que "un hombre que puede haber cometido un asesinato de la noche a la ma帽ana, se esforzar谩 al d铆a siguiente por borrar su culpa con limosnas dadas con el fin de obtener el beneficio de la "oraci贸n del pobre"".聽 En la parroquia de Moore, en el condado de Roscommon, un tejedor, J. McNamara, inform贸 a la Investigaci贸n de Pobres sobre la forma en que un mendigo local realizaba esta transacci贸n:

"Hay un hombre muy viejo, al que llaman 'Cuarenta bolsas'; lleva mendigando desde que dej贸 su servicio, hace 15 a帽os. Su plan es rezar las oraciones para la gente de cada casa a la que llega; las repite en irland茅s, y generalmente le lleva un cuarto de hora entero repasarlas. La mujer de la casa nunca puede entender ni la mitad de lo que dice, y creo que en su mayor铆a son de su propia invenci贸n; y en cuanto a la calidad de las mismas, al menos son buenas para 茅l."

Al llegar a la ciudad de Castleblaney, en el condado de Monaghan, John Gamble fue agraciado con "un mundo de bendiciones" a cambio de "alg煤n cambio insignificante". A帽adi贸:

"Irlanda es el mejor pa铆s del mundo para que un hombre econ贸mico sea caritativo; porque siempre obtiene el valor total de su dinero en alabanzas, por no hablar de las oraciones puestas por su futura felicidad: tenga o no el pueblo m谩s religi贸n en el coraz贸n, ciertamente tiene m谩s en la lengua, que cualquier otro pueblo del universo."

El m茅dico Denis Charles O'Connor, escribiendo en 1861, record贸 la afluencia regular de mendigos que ofrec铆an oraciones dos d茅cadas antes en la ciudad de Cork. "Otra clase, principalmente procedente del campo, iba de puerta en puerta por las afueras, dando oraciones a cambio de patatas, pensando ambas partes que hab铆an obtenido un equivalente justo por lo dado". La entrega de limosnas a cambio de oraciones era vista por muchos como una transacci贸n verdaderamente equitativa. En este intercambio, la oraci贸n del mendigo era un bien intangible que se pod铆a comprar y que era muy valorado.

'Boccoughs'

Al igual que el tema de las maldiciones y las oraciones de los mendigos serv铆a para distinguir entre los solicitantes de limosna "merecedores" y "no merecedores" a nivel popular, la figura del "boccough" tambi茅n puede considerarse desde esta perspectiva. Los mendigos conocidos como 'boccoughs' o 'bacachs' representaban la clase arquet铆pica de impostores, que recurr铆an al fraude y a la intimidaci贸n para solicitar limosna al p煤blico. Los boccoughs, tambi茅n conocidos como "mendigos de feria" o "mendigos de comercio", eran mendicantes profesionales. Originalmente se refer铆a a un mendigo lisiado (bac es la palabra irlandesa para cojo), el t茅rmino boccough hab铆a evolucionado en la d茅cada de 1830 para llevar connotaciones de deshonestidad e impostura. Un relato presentaba a los boccoughs como pertenecientes a una "hermandad misteriosa" y a una "tribu bac", con su propia lengua, costumbres matrimoniales y pr谩cticas de iniciaci贸n, y que era poco cristiana, insular y algo organizada. Seg煤n el censo de 1851, la tercera categor铆a de ocupaci贸n m谩s importante entre los "cojos y decr茅pitos" de Irlanda, despu茅s de los jornaleros y los sirvientes, eran los mendicantes. La prominencia de los pobres cojos entre los mendicantes tambi茅n puede verse en un estudio de muestra de las discapacidades f铆sicas entre los mendigos de la Europa moderna temprana, que demuestra que los cojos constitu铆an la categor铆a m谩s numerosa entre los casos identificables. En Irlanda, el t茅rmino boccough se aplicaba "a los mendigos robustos y errantes que fing铆an enfermedades o deformidades o que mutilaban o embarazaban a sus hijos para excitar la compasi贸n", ha observado Geary. El uso de este t茅rmino parece haberse limitado al oeste de Irlanda y, con mucho, la mayor铆a de las referencias contenidas en los informes de la Investigaci贸n de Pobres eran de individuos de los condados de Roscommon, Sligo y, predominantemente, Clare. La popularidad de esta categorizaci贸n de una determinada clase de mendigo se extendi贸 al sur de Munster y fue evidente en el condado de Cork en la d茅cada de 1830, donde los comisionados asistentes de la Investigaci贸n de Pobres se帽alaron que "hab铆a una especie de mendigos llamados "boccoughs", que sol铆an hacerse pasar por cojos, pero ahora hay muy pocos de ellos".聽 En Clonakilty, condado de Cork, los funcionarios encargados de la investigaci贸n escucharon que "los boccoughs, que son o eran culpables de diversas artima帽as... se est谩n volviendo comparativamente escasos, excepto en las ferias... constituyen una clase bastante distinta de mendigos". El reverendo Patrick Mullins, un sacerdote cat贸lico de la parroquia de Kilchreest, en el condado de Galway, dijo a la Investigaci贸n sobre los Pobres que "con frecuencia asumen la apariencia de estar lisiados o mutilados con el prop贸sito de excitar la piedad; nadie lo hace, excepto los mendigos de las ferias".

En los centros urbanos se registraron referencias ocasionales al boccough. Los comisarios adjuntos que llevaron a cabo ex谩menes en la parroquia de San Finbar, en la ciudad de Cork, se帽alaron la antigua prevalencia de boccoughs que hac铆an "un comercio regular de mendicidad", "asist铆an a ferias y bodas, donde consegu铆an mucho dinero, pero a veces se les detectaban sus falsas llagas y cojeras".聽 Otro uso del t茅rmino fuera de la regi贸n rural y occidental es el recuerdo de la escritora Anna Maria Hall (1800-81) de ser testigo de una multitud de mendigos que rodeaban su carruaje al entrar en la ciudad de Wexford, en el que hace referencia a "un bocher, o cojo [que] consigui贸 despejar un espacio para poder dar un baile a mi honor". El boccough tambi茅n apareci贸 en los escritos de viajes de un escritor franc茅s de mediados de siglo, que se帽al贸 la similitud entre esta figura irlandesa y el personaje Edie Ochiltree en El anticuario de Walter Scott.

La imagen del boccough no era exclusiva de Irlanda, sino que debe considerarse en un contexto internacional. Como representaci贸n, el boccough comparte muchos aspectos de la imagen cl谩sica del pobre indigno de la Europa moderna temprana". En las obras de novelistas como Carleton y los hermanos Banim, de escritores de viajes como Thomas Croften Croker y de etn贸grafos como John Windele, los boccoughs hacen frecuentes apariciones pero rara vez se les cita directamente. Los irlandeses dispon铆an de voluminosa informaci贸n sobre los boccoughs pero, aparentemente, muy pocos hab铆an conocido a uno. Niall 脫 Cios谩in ha sugerido que a mediados del siglo XIX el boccough constitu铆a "en gran medida una figura ret贸rica", un tropo creado y utilizado, en el caso de los folcloristas, para rescatar alg煤n aspecto de esa sociedad en desaparici贸n de la Irlanda anterior a las hambrunas. Adem谩s, la imagen del boccough validaba las nociones imperantes de caridad y reciprocidad entre las clases bajas irlandesas, que complicaban las distinciones entre los pobres "merecedores" y "no merecedores". Sin embargo, en lugar de estigmatizar la caridad informal, esta imagen funciona dentro de la evidencia como un refuerzo de la virtud de la limosna. Ciertamente hab铆a mendigos, organizados y fraudulentos, a los que no se deb铆a dar nada bajo ninguna circunstancia, pero siempre estaban en otro lugar".

V茅ase Tambi茅n

Pobreza, Mendicidad, Mendigos, Caridad, Bienestar, Asistencia Social