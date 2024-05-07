Historia del Nuevo Testamento en Latín

Desde los orígenes hasta el final del siglo III

Este texto ofrece una amplia introducción a la historia y el desarrollo del Nuevo Testamento Latino. Se ofrece una nueva síntesis histórica, reuniendo las pruebas de los autores cristianos y los manuscritos bíblicos desde los primeros tiempos hasta la Baja Edad Media. Cada testimonio se considera en su contexto cronológico y geográfico, para construir el panorama general de la transmisión del texto.

La literatura presenta las características de los manuscritos bíblicos latinos y se examina cómo la tradición latina puede servir de testigo para el Nuevo Testamento griego. Además, se considera cada libro del Nuevo Testamento por separado, con detalles de los principales testigos y rasgos de especial interés textual. Se describen con detalle las tres principales ediciones eruditas del Nuevo Testamento en latín (la edición Vetus Latina, la Vulgata de Stuttgart y la Vulgata d…