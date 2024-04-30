Historia del Patriarcado

La construcción y funcionamiento del patriarcado en Europa: 1650-1850

Aquí se explora cómo las ideas en torno a la naturaleza de la intimidad emocional, el amor y la amistad dentro del matrimonio se adaptaron a una economía y una sociedad en proceso de modernización, configurando a su vez el modo en que se negociaba el poder entre los miembros de la pareja a lo largo del periodo. Se utiliza una metodología feminista para resaltar cómo los valores patriarcales moldearon la naturaleza de la relación matrimonial, afectando a la forma en que hombres y mujeres percibían su papel dentro de ella y cómo entendían la vida conyugal. La literatura argumenta que el patriarcado siguió siendo el modelo central del matrimonio durante todo el periodo, ya que las parejas encontraron formas de negociar sus restricciones para hacerlo compatible con sus experiencias personales. Como resultado, las mujeres encontraron espacios para ostentar el poder…