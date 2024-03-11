Historia del Reclutamiento

El reclutamiento se refiere al acto de obligar a los individuos a servir en el ejército. Además del reclutamiento militar formal, el entrenamiento obligatorio y el servicio de milicia también forman parte de la historia del reclutamiento. Aunque tiene precedentes del Imperio Romano y de la época feudal en el hemisferio occidental, el servicio militar obligatorio comenzó realmente a cimentarse como parte de la dinámica del servicio militar moderno durante la era napoleónica. En Estados Unidos, la Guerra Civil estadounidense vio el primer uso de un servicio militar obligatorio tanto en los ejércitos de la Unión como en los de la Confederación. En todas las grandes guerras mundiales desde el siglo XIX han combatido ejércitos conscriptos, y en algunos casos las principales potencias europeas mantuvieron una gran fuerza involuntaria antes de la Primera Guerra Mundial. En Estados Unidos, con sus guerras de …