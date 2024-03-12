Historia del Renacimiento

El Renacimiento italiano había vuelto a situar al ser humano en el centro del escenario de la vida y dotó al pensamiento y al arte de valores humanistas. Con el tiempo, las ideas estimulantes de Italia se extendieron a otras zonas y se combinaron con los desarrollos autóctonos para producir un Renacimiento francés, un Renacimiento inglés, etc.

El término Renacimiento significa literalmente "renacimiento" y es el periodo de la civilización europea inmediatamente posterior a la Edad Media, que convencionalmente se caracteriza por un aumento del interés por el aprendizaje y los valores clásicos. El Renacimiento también fue testigo del descubrimiento y la exploración de nuevos continentes, de la sustitución del sistema astronómico ptolemaico por el copernicano, de la decadencia del sistema feudal y del crecimiento del comercio, y de la invención o aplicación de innovaciones potencialmente poderosas como el …