Historia del Ron

Cristóbal Colón llevó la caña de azúcar al Nuevo Mundo en su segundo viaje. Hacia 1520 la producción comercial de azúcar estaba en marcha en el Caribe, junto con el perfeccionamiento de los métodos para fermentar y destilar el alcohol de la caña de azúcar para producir una nueva bebida que tendría un impacto dramático en la región.

El ron es la bebida alcohólica producida por la destilación del jugo de la caña de azúcar fermentado y los productos de desecho de la fabricación de azúcar. Se produjo por primera vez en el Caribe entre principios y mediados del siglo XVII, aunque las variedades fermentadas de jugo de caña de azúcar ya se conocían en la antigua India y China. La isla británica de Barbados y la francesa de Martinica fueron las cunas de la elaboración del ron. La colonización británica y francesa del Caribe coincidió con el creciente conocimiento y expansión de la destilación de alcohol en Europa. Los colonos pro…