Avatar de Roberto
Roberto
Hasta finales del siglo IV a.C., cuando la gente quería hablar de un acontecimiento del pasado tenía varias formas más o menos indirectas de situarlo en el tiempo. Podían relacionarlo con algún acontecimiento histórico, como una batalla famosa o un eclipse solar. Podía fecharse dando el nombre del titular de un cargo de Estado anual. Se podía decir, por ejemplo, que algo ocurrió cuando tal o cual era jefe de la magistratura. En los reinos, era habitual utilizar el año de coronación del monarca. Un niño podía nacer en el quinto año de Alejandro Magno o en el cuarto de Nabonidas. Se podían combinar los dos, diciendo por ejemplo que algo ocurrió en la primavera del año en que el rey Hammurabi destruyó la ciudad de Mari, o en el tercer año del rey Enlil-bani antes de la gran tormenta de polvo.

La idea es utilizar épocas nombradas y acontecimientos conocidos públicamente como puntos de referencia para acotar la ubicación de un acontecimiento en el tiempo. Es el mismo tipo de cosa que se hace en una cena familiar.

