Historia del Vino

El vino fue un elemento básico de la dieta diaria en muchas sociedades europeas durante cientos de años antes de que se estableciera un contacto regular entre Europa y América. Hacia el año 1500, el vino era ampliamente consumido en las regiones de Europa donde se producía (especialmente en la zona mediterránea), y por los estratos sociales más acomodados en otros lugares, como Gran Bretaña, los Países Bajos y Escandinavia. El vino no sólo encarnaba el estatus social y religioso, sino que se consumía, al igual que la cerveza y la ale, con preferencia al agua, a menudo contaminada, que estaba disponible. Aunque es importante considerar el vino dentro de dos amplios contextos -las bebidas alcohólicas (incluyendo la ale/cerveza y los licores destilados) y la dieta en general- el vino tiene una historia discreta. Tenía fuertes asociaciones con la salud, la fertilidad y la espiritualidad (y era importante en el ritual y el simbolismo cristi…