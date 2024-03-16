Historia Urbana de las Américas

Literatura de la Historia Urbana Americana

La historia urbana estadounidense abarca toda la historiografía relacionada con pueblos, ciudades y regiones metropolitanas de Estados Unidos. La historia urbana estadounidense incluye el examen de lugares, procesos y formas de vida a través de una amplia y diversa gama de temas que incluyen la inmigración, la migración, la distribución de la población, el desarrollo económico y espacial, la política, la planificación, la raza, la etnia, el género y la sexualidad. La historia urbana surgió como un subcampo identificable de la historia de los Estados Unidos a mediados del siglo XX, ciertamente mucho después del establecimiento de áreas de investigación similares en otros campos profesionales y disciplinas académicas, en particular la sociología. A partir de las décadas de 1930 y 1940, un pequeño número de académicos, encabezados por el célebre historiador social Arthur M. Schlesin…