Hoy, efemérides de la gran batalla que decidió el poder en Europa en el Siglo XVI
España cedería la influencia europea a Francia, precisamente a la dinastía que gobernaría y reina España durante los últimos siglos
Debe ser cosa de reyes no tener vergüenza en derrotar a un país y luego reinar sobre él. Que tiempos tan diferentes a cuando en el Imperio español “no se ponía el sol”, precisamente por su colonia filipina. De su capital también hablamos, por celebrarse hoy su efemérides.
En este Día de 19 Mayo (1571): Establecimiento de Manila, Filipinas
