Hoy, efemérides de la subida al trono francés del Rey Sol
La historia de Luis XIV nos lleva de la grandeza de Versalles a los campos de batalla, de sus amantes a los despachos de sus ministros, y presenta un retrato apasionante de su vida y gobierno.
Este rey es uno de los grandes símbolos de Francia, y la muestra más palpable de absolutismo y centralismo. Con todos sus defectos, casi todos los historiadores reconocen que fue un gran personaje histórico.
En este Día de 14 Mayo (1643): Luis XIV es coronado rey de Francia
