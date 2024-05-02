Según un libro del autor del bestseller Craig Nelson:

“Los Estados Unidos en los que vivimos hoy no nacieron el 4 de julio de 1776, sino el 7 de diciembre de 1941, cuando una armada de 354 aviones de guerra japoneses apoyados por portaaviones, destructores y submarinos enanos atacaron repentina y salvajemente a los Estados Unidos, matando a 2.403 hombres, y forzando la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Pearl Harbor: De la infamia a la grandeza sigue a los marineros, soldados, pilotos, diplomáticos, almirantes, generales, emperador y presidente mientras diseñan, luchan y reaccionan ante este momento asombrosamente dramático de la historia mundial.”

Empezando en 1914, este narrador traza el camino hacia la guerra, cuando Franklin D. Roosevelt, entonces Subsecretario de Marina, asistió a la colocación de la quilla del USS Arizona en el astillero de Brooklyn. En su vívida redacción, Nelson sigue el rastro de los líderes japoneses …