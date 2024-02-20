La Ilustración Católica

Historia de la Ilustración Católica

Los valores más preciados de la modernidad son impensables sin la Ilustración del siglo XVIII. La igualdad de derechos, el crecimiento de la democracia y la idea del progreso perpetuo provienen de pensadores que vivieron hace 250 años, pero cuyas ideas siguen siendo tan atractivas como siempre. Este libro sostiene que, aunque se suele suponer que las creencias católicas están reñidas con la modernidad, la mayoría de las reformas progresistas asociadas a la Ilustración empezaron a gestarse en realidad durante la Contrarreforma católica, dos siglos antes, y fueron defendidas a ultranza por los católicos ilustrados durante el siglo XVIII. Esta es la historia olvidada de un catolicismo progresista que se comprometió activamente con el mundo. Aunque este modo de pensamiento decayó en el siglo XIX, resurgió con fuerza en el Vaticano II (1962-1965) y después de él.

El catolicismo del siglo XVIII tuvo…