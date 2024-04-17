El Impacto de la Cultura Ibérica en el Nuevo Mundo

La expansión europea en ultramar a partir del siglo XV supuso un cambio revolucionario para todos los pueblos del mundo, pero el periodo ibérico anterior a 1600 fue único por su violencia y explotación despiadada. No sólo se destruyeron estados altamente organizados en el Nuevo Mundo, sino que poblaciones enteras fueron aniquiladas por las enfermedades europeas, los golpes y el trato inhumano. Esta carnicería es una de las catástrofes más trágicas de la historia de la humanidad. Contribuyó a un cambio decisivo en la composición racial de la América Ibérica, ya que la afluencia de esclavos negros, junto con la continua inmigración española y portuguesa, dio lugar a una mezcla racial muy variada, que oscilaba entre el blanco y el negro. Afortunadamente, las poblaciones indígenas comenzaron a recuperarse a finales del siglo XIX, y sus culturas, combinadas …