Historia del Imperio Holandés en el Siglo XVI y Siglo XVII

Los holandeses, entre 1630 y 1650, casi limpiaron el Atlántico de barcos de guerra españoles y se hicieron con la mayoría de los puestos portugueses en Brasil, África y Asia.

A lo largo del siglo, Amberes, en el sur de los Países Bajos, se convirtió en el centro económico de Europa. Era el centro del comercio de la lana inglesa, así como el entrepot (estación de paso) para el comercio hacia el sur desde el Báltico y las mercancías portuguesas desde Asia. También era un gran centro financiero, que comerciaba con instrumentos comerciales y de inversión. El saqueo español de Amberes en 1576 puso fin a la supremacía de esta ciudad, que pasó a Ámsterdam, donde impulsó las empresas imperiales holandesas.

Mientras tanto, el capitalismo del norte de Europa floreció en casi todas las categorías. Las sociedades anónimas del norte reunieron el capital para las actividades privad…