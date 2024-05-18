Importancia de la Arqueología en la Historia

La arqueología desempeña un papel real y vital en el mundo actual, aunque sus valiosas lecciones y beneficios pueden parecer alejados de la vida cotidiana.

La arqueología brinda al ser humano la oportunidad de conocer las culturas del pasado a través del estudio de artefactos, huesos de animales y, a veces, huesos humanos. El estudio de estos artefactos nos ayuda a conocer cómo era la vida de las personas que no dejaron ningún registro escrito.

Tanto la historia como la arqueología estudian a las personas y las cosas antiguas. En concreto, los historiadores estudian documentos y artefactos antiguos y crean una interpretación del pasado para el público. Los arqueólogos excavan artefactos que tanto los arqueólogos como los historiadores estudian. Los arqueólogos también estudian los documentos históricos, pero suelen utilizarlos para obtener información de fondo sobre un yacimiento. Los campos de la historia y l…