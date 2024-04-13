Invasión Mongola de China

Historia de la Invasión Mongola de China en el Siglo XIII

Bajo Chinggis Khan -que unió a sus propias tribus mongolas y a numerosos vecinos nómadas en la máquina de guerra más poderosa que el mundo había visto hasta entonces-, Asia central, el norte de China y el este de Persia quedaron bajo el dominio mongol. Bajo los hijos y nietos de Chinggis Khan, el resto de China, Tíbet, Persia, Irak, gran parte de Asia Menor y todo el sur de Rusia se añadieron al vasto imperio mongol.

Dependiendo de la civilización desde cuyas murallas los historiadores registraron la llegada de las "hordas" mongolas, éstas fueron representadas como el azote del Islam, demonios empeñados en la destrucción del cristianismo, perseguidores de los budistas o profanadores de las tradiciones confucianas de China. En la cima de su poder, los dominios de los khanes o gobernantes mongoles constituían un vasto reino en el que pueblos antes hostiles convivían en paz…