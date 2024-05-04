Historia de los Iroqueses de Canadá

Nota: Había iroqueses de Canadá:

de Sault Saint-Louis (actual Kahnawake, alias Caughnawaga) de Deux-Montagnes (actual Kanesatake) de La Présentation (cerca de la actual Ogdensburg/NY)

Origen e historia

En 1665, tres tribus (oneida, cayuga y seneca) de la Confederación Iroquesa hicieron la paz con los franceses. En 1666, los franceses lanzaron una ofensiva contra las dos tribus restantes (Mohawk y Oneida), quemando cosechas y varios pueblos. En 1667, estas dos tribus firmaron un tratado de paz con los franceses y accedieron a permitir que los misioneros visitaran sus pueblos.

En 1680, la Corona francesa cedió a los misioneros jesuitas las fincas de Sault Saint-Louis (actual Kahnawake), en la orilla sur del río Saint-Laurent, cerca de Montreal. En esa época, las relaciones diplomáticas entre los colonos franceses y la Confederación Iroquesa se estaban deteriorando lentamente y los jesuitas indujeron a los conversos católi…