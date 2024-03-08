Historia de Islam en África hasta el Siglo XVI

Islam y África: Oriente y Occidente desde el Siglo XI hasta el Siglo XVI

Desde el siglo X hasta el XV, África fue testigo del desarrollo de diversos estados y modelos económicos. En el norte, desde el Mar Rojo hasta el Atlántico, a lo largo de las costas del Mediterráneo, los fatimíes, aynbíes y mamelucos dominaron Egipto. Al oeste, los imperiosalmohade y almorávide surgieron en el periodo comprendido entre los siglos XI y XIII. Estos imperios bereberes del Magreb siguieron a la aparición del Islam en la región unos tres siglos antes. En la zona del Hom de África al oeste del mar Rojo, frente a la península arábiga, el estado islámico de Adal competía con el recién resucitado reino cristiano de Etiopía.

En otros lugares del continente surgieron nuevos patrones que reflejaron el estímulo a los centros tradicionales de desarrollo. Se produjeron cambios importantes en al menos tres regiones. Las comunidades agr…