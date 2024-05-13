La Ascensión de Cristo: La recuperación de una doctrina olvidada
Es una de las doctrinas cristianas clave, pero también una de las más olvidadas. Aquí, brevemente, queremos examinar qué es, por qué importa y por qué no sólo es practicada, sino también su historia.
Ascensión, en las creencias cristianas, hace referencia a la ascensión de Jesucristo al cielo el cuadragésimo día después de su resurrección (la Pascua se considera el primer día). La Ascensión es tan universal, para los cristianos, como la Navidad, la Pascua y Pentecostés, pero no tiene el reconocimiento popular de los dos primeros.
