La Ascensión de Cristo: La recuperación de una doctrina olvidada

Puede interesar también el contenido acerca de:

El Nacionalcatolicismo

El Mártir

El Catolicismo

Visualización Jerárquica de Catolicismo

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Ascensión

Nota: Véase la definición de Catolicismo en el diccionario.

Ascensión, en las creencias cristianas, hace referencia a la ascensión de Jesucristo al cielo el cuadragésimo día después de su resurrección (la Pascua se considera el primer día). La Ascensión es tan universal, para los cristianos, como la Navidad, la Pascua y Pentecostés, pero no tiene el reconocimiento popular de los dos primeros.

La ascensión es una de las doctrinas cristianas clave, pero también una de las más olvidadas. Aquí, brevemente, queremos…