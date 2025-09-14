Humanidades

Muy buenas preguntas: ¿Las críticas atraen lectores? ¿Aumentan las suscripciones? ¿Venden anuncios? Si la respuesta es «no», ¿Cómo encajan las reseñas y los críticos culturales? ¿Es la crítica cultural un oficio moribundo?

Es mediante las reseñas como los críticos se mantienen al día, es mediante las reseñas como los críticos sientan las bases para ensayos, vídeos, podcasts y otros formatos transversales o de encuesta. Cualquier periodista cultural puede absorber una masa crítica (no es un juego de palabras) de películas (u obras de teatro, conciertos, discos, etc.), pero sólo mediante un compromiso prolongado con cada una de ellas el ensayo o debate puede ir más allá de la cháchara y reflejar la sustancia y los méritos de las obras en cuestión. No se trata de que los críticos se tomen en serio a sí mismos, sino de que se tomen en serio el arte. Por supuesto, los periódicos y revistas deberían publicar vídeos(yo lo hago con entusiasmo), ensayos (éste es uno de ellos), resúmenes de festivales (que también son críticas), perfiles (creo que su principal valor es como crítica velada, como acercamiento encubierto a la obra en sí). Pero todas esas cosas se basan en la confrontación crítica fundamental con las obras individuales y se nutren de ella.

