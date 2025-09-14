Photo by Anomaly on Unsplash

La Crisis de la Crítica Cultural

¿Las críticas atraen lectores? ¿Aumentan las suscripciones? ¿Venden anuncios? Y si la respuesta es «no», ¿Cómo encajan las reseñas y los críticos culturales? ¿Es la crítica cultural un oficio moribundo?

Associated Press dijo este verano pasado que pondría fin a sus críticas semanales de libros, citando «una revisión exhaustiva de la oferta de artículos de AP y de lo que más se lee en nuestro sitio web y aplicaciones móviles, así como de lo que utilizan los clientes». No es el único caso, en lo que es un verano duro para los críticos culturales. El crítico de cine del Chicago Tribune, Michael Phillips, aceptó el despido, dejando al periódico sin crítico de cine jefe por primera vez desde la década de 1950. La crítica de cine del Washington Post, Ann Hornaday, también aceptó la compra, mientras que Vanity Fair se desvinculó del crítico jefe, Richard Lawson. El New York Times reasignó a cuatro de sus críticos - de televisión, de música de teatro- a nuevas funciones, lo que provocó la protesta de quienes consideraban que el periódico estaba reduciendo su cobertura de las artes.

Sin embargo, aún más inquietante que los movimientos de personal fue el razonamiento dado por la redactora de cultura del periódico, Sia Michel, en su nota sobre la decisión, en la que planteaba la medida en términos de un esfuerzo continuo por «ampliar» la cobertura cultural del Times «más allá de la crítica tradicional».

Hay muchas formas de escribir sobre arte que merecen la pena, pero su arremetida contra las reseñas sugiere una falsa expansión que en realidad supondría una grave disminución. El deseo de Michel de una variedad de formatos, incluido el vídeo, está bien fundado pero es unilateral; la práctica de la crítica debe ser lo más amplia posible y estar en constante crecimiento, pero no debe perder su centro, que es la reseña escrita.

No ha habido una única causa para estos trastornos. Históricamente, las críticas de AP eran sindicadas por diarios, muchos de los cuales ya no existen. Vanity Fair tiene un nuevo editor, Mark Guiducci, que ha decidido alejarse de las reseñas de estilo comercial que son el pan de cada día de publicaciones centradas en la industria como Variety. El Times, por su parte, insiste en que la reorganización de la sección «Cultura» es sólo eso, no un indicio de un cambio más amplio. Su subdirector general, que supervisa la cobertura cultural del periódico, señaló:

«Perdida en la estática en torno a las reasignaciones de cuatro críticos, está la grata noticia de que el Times va a contratar a cuatro nuevos críticos. Cogemos a compañeros valiosos que han hecho un trabajo increíble en su sección y los trasladamos a nuevas tareas en las que realmente pueden beneficiar al informe, y aprovechamos esa oportunidad para inyectar algunas voces nuevas y algunos críticos nuevos».

Aun así, la avalancha de cambios no puede separarse de la contracción general de la industria de los medios de comunicación, que está obligando a medios de todos los tamaños a tomar decisiones difíciles sobre cómo contribuye la crítica cultural a la cuenta de resultados en un momento en que no escasean las opiniones ni las plataformas en las que emitirlas, desde las críticas de discos en YouTube hasta las críticas de películas en Letterboxd. Internet también ha usurpado otras funciones tradicionales de la crítica, como informar a los lectores sobre el contenido de un libro, por ejemplo. La crítica lleva tanto tiempo en declive que se pueden contar con los dedos de una mano los puestos de personal a tiempo completo en determinados campos de la crítica, lo que hace que cada pérdida resuene incluso de forma más contundente.

Las revistas siguen recortando las críticas de cine, música, libros y otras artes porque no ayudan a la cuenta de resultados: ¿Las críticas atraen lectores? ¿Aumentan las suscripciones? ¿Venden anuncios? Y si la respuesta es «no», ¿cómo encajan las reseñas tanto con la identidad de una publicación como con su búsqueda de mantenerse a flote?.

La respuesta es efectivamente «no». Fuera de algo como un álbum sorpresa de Taylor Swift o una película importante del MCU, la mayoría de la gente simplemente no lee reseñas. Sin embargo, las reseñas siguen siendo enormemente importantes para los libros, al menos para el tipo de libros que podríamos llamar «literarios» (sea cual sea su género). Una novela de ciencia ficción inventiva, un libro de terror original o un libro de ficción literaria lírica se vende gracias a la atención de la crítica y al entusiasmo de los lectores. No se vende a través de anuncios pagados, listas de tropos en las redes sociales o de las formas en que se venden los libros más formulistas con audiencias establecidas.

Parte del problema es que ahora las críticas flotan entre millones de otras piezas de contenido similar en la web, en lugar de formar parte de un paquete que solías recibir en la puerta de tu casa, lo que permitía a un lector tropezar por casualidad con una crítica que de otro modo no habría buscado.

Como dijo un destacado crítico de arte:

“Al tener contenido empaquetado, lo grande y lo pequeño juntos, podías canalizar los ojos que estaban allí para las cosas grandes y brillantes hacia las cosas menos brillantes, y era emocionante. Ahora sabemos que a la gente le encantan las preguntas y respuestas y las recetas de Acción de Gracias, y que le importan muy poco las críticas de danza. Parte de ello se debe al anti-intelectualismo y a la muerte de la alta cultura, pero otra parte también se debe a que el panorama del consumo de medios de comunicación está configurado ahora para que nunca tengas que hacer el equivalente a comerte las verduras, y eso significa que nunca llegas a darte cuenta de repente de que te encantan las coles de Bruselas”.

En realidad, en el caso que nos ocupa, probablemente ocurre algo ligeramente distinto, y es que si fueras una revista, tendrías una audiencia de suscriptores. Conseguías nuevos suscriptores por diversos medios, como la venta en quioscos, pero también tenías a la gente que realmente era lectora de su revista favorita. Una audiencia no es sólo una forma de llamar la atención. Una audiencia crea una conversación, una cultura, un contexto. No se trata simplemente de que en un ejemplar en papel lo leas todo porque lo tienes delante (y nadie se enteraría si no lo hicieras). El público y la revista existían en una relación mutua (hablaremos sobre esto en otro artículo).

Si lees las memorias de escritores de cierta edad, mencionan mirar las portadas y los índices de las revistas a las que estaban suscritos sus padres, o que veían a la venta, con aspiración: “ése podría ser yo.”. Pero las generaciones siguientes ya no hacían eso. No soñaban con escribir para un sitio web. Algunos sólo quería escribir.

Las organizaciones de medios de comunicación no quieren crítica cultural de la misma manera que no quieren reportajes de guerra o artículos de opinión esponjosos como esas cosas específicas. Quieren esas cosas como forma de conseguir lo que realmente quieren. El problema para los escritores y para los editores es que no hay forma de enseñar a la organización mediática a valorar lo que tú valoras, porque la organización mediática, como se ha escrito alguna vez, no tiene valores humanos.

No hay razón para apelar a valores elevados cuando se trata de una pequeña sucursal de una gran empresa. Los redactores y editores individuales pueden hacer lo que puedan, pero en última instancia todo volverá al tráfico, los anuncios y los beneficios.

«Sin unos cuantos críticos independientes, no hay nada entre el público y los anunciantes». -Pauline Kael, The New Yorker (1971)

Parece que los escritores más jóvenes no aspiran realmente a escribir para una revista concreta, y esto se debe en parte a que las revistas son indiferenciadas en la era de las redes sociales. Hasta los años 00, las revistas aún tenían culturas o vibraciones diferentes. Sabías que tendrías una experiencia de lectura diferente con The New Yorker que con GQ o Rolling Stone o Gawker o Vice o Buzzfeed o The Toast. Pero en 2012, más o menos, estas distinciones habían desaparecido en su mayor parte.

La necesidad de tener un sinfín de contenidos online para compartir en las redes sociales y captar tráfico de búsqueda eliminó la supervisión editorial y la selección que hacen que una revista sea distinta. Un escritor freelance en la década de 2010 sabía, literalmente, que podía enviar el mismo artículo a cualquier número de revistas sin preocuparme de si el estilo o el tono encajaban con la cultura.

Sospecho que una de las principales razones por las que mucha gente pagará 5 $ al mes por una suscripción a Substack, pero que nunca pagaría 5 $ al mes por una suscripción a una revista, es porque aquí sí que tienes una voz específica con gustos específicos.

El problema de las revistas es estructural. Antiguamente, te suscribías a unas cuantas revistas y era probable que al menos hojearas todo el número. probablemente leyeras algunos artículos que de otro modo no habrías buscado. Los primeros sitios de Internet eran similares. Los lectores visitaban la página de inicio y veían una serie de artículos. Pero en la era de las redes sociales, el tráfico llega a través de los enlaces compartidos (o del tráfico de búsqueda, o de la IA), donde el lector sólo ve el título y la imagen de cabecera. El tráfico depende de la viralidad y de la optimización de los motores de búsqueda (SEO) o lo que quiera enseñar la IA (cuando no alucina, claro, inventándose fuentes).

Quizá las revistas y periódicos deberían haberse centrado en los muros de pago en lugar de en el tráfico de búsqueda, como algunos han apuntado desde hace unos años. Seguramente no deberían haber caído en trampas como «pivotar hacia el vídeo» cuando Facebook (mintiendo descaradamente sobre alcances que no eran reales) y otros cambiaron sus algoritmos. En cualquier caso, esta es la situación en la que se encuentran las revistas hoy en día, ya que las suscripciones a la prensa escrita siguen disminuyendo y las redes sociales se esfuerzan más que nunca por mantener a los usuarios en sus aplicaciones en lugar de hacer clic en enlaces externos (una de las principales razones por las que empresas como Google invierten en IA).

Los problemas que la gente tiene con la cobertura de los libros -enormes listas de libros «anticipados», el formato de reseña en forma de artículo, titulares de entrevistas a autores que no vienen a cuento, ensayos «vinculados» a un libro que en realidad no hablan de él- se derivan de cómo funcionan las redes sociales. Esas cosas atraen tráfico. Las reseñas tradicionales no.

Analizando qué publicaciones tenían tráfico y cuáles no durante años, algunos expertos se dieron cuenta, o confirmaron, que las reseñas recibían muy poco en comparación con cualquier otro tipo de cobertura. Un hecho que me sorprendió fue cuánta gente «compartía» o «le gustaba»/«favorecía» un artículo incluso antes de hacer clic en el enlace. Los artículos que se hicieron virales se determinaron en gran medida antes de que nadie leyera el artículo, basándose en qué título e imagen de cabecera captaban la atención de los usuarios. Sabiendo esto, es fácil entender por qué el título clásico de una novela debut de un autor cualquiera obtendrá muchas menos comparticiones que »Las 12 novelas de romance mejores de todos los tiempos". Si te gustan las novelas de romance, puede que «te guste» una publicación basándote sólo en ese titular. Aunque no lo leas, ayudas a que suba en el algoritmo. Pero, a menos que conozcas a un autor cualquiera, ¿por qué lo compartirías o harías clic en él?

Si nadie lee realmente las reseñas, ¿importan? Sí. Además del hecho de que la crítica es un arte valioso en sí mismo y de cómo puede profundizar en nuestra apreciación de otro arte, las reseñas afectan al rendimiento de un libro. Menos hoy que en el pasado, pero siguen importando.

Una reseña de un crítico responsable implica intrínsecamente una introspección, mirar dentro de uno mismo para ver si factores personales inadvertidos o no cuestionados influyen o deforman la propia experiencia de la obra en cuestión. El esfuerzo por captar, transmitir y profundizar en la propia experiencia personal -ampliar las dos horas de una película, un concierto o una obra de teatro a la propia vida, ampliar esa experiencia a través de la propia pasión estética de siempre y hacerlo con un sentido del estilo que encarne la emoción y la energía de esa experiencia- hace que la crítica sea intrínsecamente un trabajo profundamente personal. Apartarse de esas exploraciones esencialmente literarias del arte, como parece dispuesto a hacer el Times, es un flaco favor a los lectores y al propio arte. Al degradar las críticas, las publicaciones ceden a la tentación de la impersonalidad corporativizada, del mismo modo que lo hacen las películas de Hollywood de formato ajustado y dirigidas por un estudio. La cobertura artística corre el riesgo de convertirse en un espectáculo en sí mismo, la vitalidad creativa de las voces individuales sustituida por una mezcla de muestras empaquetadas. Cuando las empresas de medios de comunicación acallan o subordinan las voces que se encuentran con el arte allí donde ocurre -que le dan la chispa de la vida en la página, que encienden el fervor artístico en los lectores-, el declive del entusiasmo por las artes y por el periodismo artístico se convierte en una profecía autocumplida.

Las reseñas influyen en qué libros surten las librerías, qué libros ganan premios y qué libros conocen los lectores. Son especialmente importantes para cualquier obra que podamos llamar «literaria», sea del género que sea. Los libros de ciencia ficción que superan los límites, las novelas innovadoras, las obras de autoficción estilísticamente interesantes o cualquier cosa nueva y desafiante siempre serán más difíciles de vender al público que las obras formulistas en nichos establecidos.

Puede que te sientas inclinado a rechazar los tradicionales “guardianes”, como lo son los críticos literarios (los que queden), pero recuerda que lo que sustituye a las críticas profesionales no es la evaluación imparcial ni la meritocracia artística. Lo que la sustituye es el dinero y la fama. Los dólares del marketing, los seguidores en las redes sociales, los fandoms online (fácilmente manipulables por el marketing y la publicidad) determinan las ventas hoy en día.

El resultado es nuestra cultura de superventas de fórmulas olvidables, «universos» de franquicias cinematográficas interminables, reinicios de IP, etc. Los críticos profesionales pueden tener sus problemas, pero es más probable que ofrezcan una valoración honesta que un cartel publicitario.

Y seamos sinceros. La mayoría de los libros venden muy pocos ejemplares. Las reseñas pueden ser extremadamente significativas para un autor. El tipo de cosa que te hace seguir adelante. Un pequeño destello brillante de reconocimiento durante tus largas noches del alma ante el teclado.

Aunque creo que las reseñas de libros son muy importantes, admitiré que la reseña de libros tradicional siempre me ha parecido una bestia un tanto extraña. Se encuentra en una zona intermedia entre la valoración crítica, la recomendación de «comprar o no» y el resumen, para lo bueno y para lo malo (como en el cine, muchos preferimos que el anuncio de una película no explique demasiado de qué va la trama). No quiero leer todo el argumento resumido ni que la crítica del crítico tiña mi propia lectura. Dudo que sea el único.

La reseña estándar de un libro -400-800 palabras, en su mayor parte resumen con unas pocas frases de evaluación, publicadas alrededor del lanzamiento- es la misma que las reseñas de otras cosas como películas y programas de TV. Pero el consumo de libros es muy diferente al de esas formas de arte. Sólo se estrenan unas pocas películas a la vez, su permanencia en los cines es limitada y el compromiso de tiempo para una película es pequeño. Un aficionado al cine puede leer razonablemente las críticas de cada nuevo estreno y decidir cuál o cuáles ver. De este modo, un aficionado al cine puede ver todos los estrenos que le interesen a lo largo del año.

Los libros, en cambio, se publican en cantidades mucho mayores, no tienen límite de tirada y el compromiso de tiempo es (normalmente) más largo. Tal vez un lector ávido tenga un par de autores favoritos cuyas nuevas obras se apresurará a leer en la semana de la publicación. Pero la mayoría de nosotros, creo, tenemos una enorme pila de libros a los que esperamos llegar y es probable que leamos un nuevo lanzamiento semanas, meses o incluso años después. Las reseñas tradicionales de libros tienen la misma forma que las reseñas tradicionales de películas, pero no cumplen la misma función.

Existe un problema en la cobertura de las reseñas que podría solucionarse (al menos más fácilmente que algo como «cómo funciona el tráfico de las redes sociales»). Las reseñas de libros no tienen por qué estar tan sincronizadas con la fecha de publicación. Para algunos autores afortunados, una avalancha de reseñas en torno al día de la publicación puede ayudar a impulsar un libro. Pero, en general, este enfoque perjudica a todos los implicados. La mayoría de los autores obtienen toda la cobertura mediática en una semana (según algunos expertos, el 97% de la cobertura la tienen en las 2 primeras semanas) y luego el mundo, respecto a su libro, se queda callado. La concentración de reseñas puede quemar a los lectores -el viejo adagio de marketing de que «un cliente tiene que ver algo 7 veces diferentes para comprarlo» funciona mejor 7 veces a lo largo de tres meses que 7 veces en un día y luego nunca más- y también lo hace más difícil para los críticos, que tienen que lanzar reseñas en un plazo de tiempo reducido. Y probablemente también perjudica al tráfico web. ¿Cuántas reseñas del libro de X autor se puede esperar leer en una semana?

Por tanto, una pequeña cosa que podría tener un gran impacto es separar la cobertura del libro de la fecha de publicación. Ayudaría a que los buenos libros recibieran más cobertura durante un periodo más largo, e incluso podría ayudar al tráfico de las revistas. (Aunque sólo un poco, hay que reconocerlo. Las reseñas de libros nunca atraerán mucho tráfico).

Los reseñadores con sus propias plataformas, como, por ejemplo, un newsletter de Substack, también deberían sentirse muy libres para reseñar un libro siempre que lo disfruten. No hay que preocuparse por las fechas de publicación.

Hay muy poco interés en desarrollar una relación a largo plazo con un autor a mitad de carrera. La industria está obsesionada con los debuts porque saben (o creen saber) cómo comercializar una voz «emergente».

Al igual que ocurre con la innecesaria atención a la fecha de publicación, existe una innecesaria atención al «debut» en la cobertura de los libros. Esto ha llevado a absurdos como presentar a autores consagrados como «¡debutantes en [categoría de marketing]!». A veces pienso que un autor podría dedicar toda su carrera a escribir nada más que debuts. «A su primera colección de relatos le siguió su primera novela de ciencia ficción y luego sus primeras memorias, antes de su primera novela de autoficción y...».

¿Qué otra cosa podría mejorar la cobertura de libros en las publicaciones periódicas? Puede que sea una herejía decirlo, pero quizá habría que quitar prioridad a las reseñas de 400-800. Si lees para obtener una valoración crítica, entonces son preferibles las reseñas más largas que puedan examinar la carrera de un autor hasta la fecha, del tipo de las que siguen haciendo lugares como Harper's y Bookforum. Si lees en busca de ayuda sobre «¿qué debo comprar?», entonces quizá sea mejor el formato de reseña de lista corta que agrupe algunos títulos con 200-400 palabras cada uno («Tres novelas distópicas para ver este mes»). Más lectores harán clic en él, y el autor y el editor seguirán obteniendo lo esencial desde su punto de vista: una cita.

(Aunque para el reseñador supone más trabajo leer cinco libros en lugar de uno, y los reseñadores ya están mal pagados).

Otra cosa que podrían hacer las revistas es centrarse en crear una cultura y una comunidad específicas que hagan que los suscriptores lean la revista y no sólo los enlaces que ven en las redes sociales. Es más fácil decirlo que hacerlo, sin duda, pero aún así.

Y quizá sea más fácil hacerlo en Substack que en una revista. La ventaja de una newsletter es que a los lectores les importa tu voz y están más dispuestos a seguirte en lo que les interese, independientemente de consideraciones como fechas de publicación o «buzz». De hecho, al menos en inglés, algunos leen más reseñas en Substack que en la mayoría de las revistas, porque aquí los críticos se sienten mucho más libres para sacudir el formato, la longitud y el estilo de las reseñas, y además se puede contactar con los autores que escriben las reseñas.

Algunos escritores, dentro y fuera de Substack, están aprovechando la libertad que ofrecen los boletines para hacer crítica de diferentes maneras sin preocuparse de fechas de publicación, debuts, rumores sobre autores o cualquier otra cosa. Parece un modelo mejor. Desde luego, más interesante de leer.

Vale, no hay soluciones fáciles. Pero lo principal es leer libros, reseñarlos si puedes, y compartirlos donde puedas.

Próximamente, y sobre este tema, se tratará del negocio de ser crítico, del hombre de paja del “poptimismo”, de por qué todo el mundo está empezando un podcast y de algunos sorprendentes puntos brillantes en el panorama de los medios de comunicación.

