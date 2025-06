La Filosofía y la Ciencia

Se ofrece un breve resumen sobre la filosofía de la ciencia, que es una de las ramas de la filosofía. Véase también acerca de las Fuentes de Referencia sobre la Filosofía de las Ciencias.

Si se desea una versión más completa, véase aquí.

Visualización Jerárquica de Filosofía de la Ciencia

Ciencia > Humanidades > Ciencias sociales > Filosofía

A continuación se examinará el significado.

Véase la definición de Filosofía de la ciencia en el diccionario.

El libro "Filosof√≠a de la ciencia: Las cuestiones centrales", de J. A. Cover et. all, ofrece una introducci√≥n flexible y completa a las principales corrientes de la filosof√≠a de la ciencia. A la vez antolog√≠a y libro de texto introductorio, Filosof√≠a de la ciencia: Las cuestiones centrales ofrece a instructores y estudiantes una antolog√≠a exhaustiva de cincuenta y dos textos fundamentales de fil√≥sofos l√≠deres en el campo y proporciona un extenso comentario editorial que sit√ļa las lecturas en un amplio contexto filos√≥fico.

La Filosofía y las Ciencias

El progreso de la ciencia no sólo no invalida el pensamiento filosófico, sino que en cierto modo incluso lo hace necesario. Una vez disipadas las ilusiones de la ciencia y desenmascarada la vacuidad del positivismo y del empirismo, es dudoso que la ciencia, le guste o no, pueda prescindir durante mucho tiempo de la filosofía. No porque la filosofía esté en condiciones de ayudarla a clarificar sus métodos o a formular correctamente sus proposiciones, sino porque la filosofía, de forma más radical y subterránea, abre el espacio en el que se desenvuelve la ciencia. Básicamente, no hay ciencia sin presupuesto.

El nacimiento conjunto de la ciencia y la filosofía

La ciencia y la filosof√≠a aparecieron al mismo tiempo, entre los griegos, hace m√°s de dos mil quinientos a√Īos. Su nacimiento coincidi√≥ con la aparici√≥n de una nueva forma de conocimiento, desconocida en √©pocas anteriores: el conocimiento puro o desinteresado. ‚ÄúNunca que sepamos", escribe L√©on Robin, "la ciencia oriental, a lo largo de tantos siglos de existencia, e incluso despu√©s de haber entrado en contacto con la ciencia de los griegos, parece haber ido m√°s all√° de las preocupaciones utilitarias o de las curiosidades de detalle, para elevarse a la especulaci√≥n pura y a la determinaci√≥n de principios".

Los presocráticos: filosofía y "fisiología"

La mayor√≠a de los primeros fil√≥sofos", escribi√≥ Arist√≥teles, "s√≥lo consideraban como principios de todas las cosas los principios materiales. Aquello de lo que est√°n constituidos todos los seres, el punto inicial de su generaci√≥n y el fin √ļltimo de su corrupci√≥n, mientras que la sustancia persiste bajo la diversidad de sus determinaciones: tal es, para ellos, el elemento, tal es el principio de los seres". As√≠, para Tales, el primero de estos fil√≥sofos-escol√°sticos, el elemento primero e imperecedero del mundo o de la naturaleza era el agua.

‚ÄúEn lugar de explicar la diversidad de la realidad", dice L. Robin, mediante representaciones antropom√≥rficas y vincul√°ndolas [...] al misterio insondable del Caos o a la oscuridad de la Noche, Tales les dio como fondo y principio una realidad de experiencia". Tales lleg√≥ a este principio material bas√°ndose en la consideraci√≥n concreta de las cosas y del mundo. Arist√≥teles explica: "Sin duda le condujo a esta creencia la observaci√≥n de que todas las cosas se nutren de lo h√ļmedo y que lo caliente mismo procede de ello y vive de ello (ahora bien, aquello de lo que proceden las cosas es, para todos, su principio).

Platón: dialéctica y matemáticas

Un poco más tarde, con Platón, la filosofía se convirtió en una ciencia por derecho propio. La filosofía, que se fusionó con la dialéctica, representaba el pináculo y la coronación del edificio del saber, siendo las demás ciencias -aritmética, geometría, astronomía y armonía- no más que una especie de propedéutica de la filosofía. De ahí la inscripción en el frontón de la escuela platónica de Atenas, la Academia: "Que no entre aquí nadie que no sea geómetra". La geometría prepara al hombre para contemplar el mundo de las ideas o esencias obligándole a hacer una distinción fundamental entre dos tipos de realidad: los seres sensibles, siempre en proceso de devenir, y los seres inteligibles, idénticos a sí mismos. Aunque las matemáticas elevan el alma por encima de lo sensible, no llegan hasta lo incondicionado.

Aristóteles: física y metafísica

Para Arist√≥teles, la filosof√≠a es tambi√©n una ciencia, la ciencia de los primeros principios y las primeras causas. Las dem√°s ciencias, y la f√≠sica en particular, est√°n subordinadas a ella, como se desprende de la oposici√≥n establecida por el Estagirita entre filosof√≠a primera, por un lado, y filosof√≠a segunda, por otro. La filosof√≠a primera, m√°s tarde llamada "metaf√≠sica", es la ciencia del ser en cuanto ser. No trata del ser como "n√ļmeros, l√≠neas o fuego", sino del ser como tal y de sus determinaciones m√°s generales. La segunda filosof√≠a, que corresponde a la f√≠sica, es la ciencia de la naturaleza. Se llama segunda filosof√≠a porque no estudia el ser en general, el ser como ser, sino un tipo particular de ser, en este caso el ser natural.

Es una ontolog√≠a regional, que recibe sus principios de la metaf√≠sica, y es por tanto inseparable de ella. Un poco m√°s tarde a√ļn, en la √©poca helen√≠stica, entre los fil√≥sofos del P√≥rtico (estoicos) y los del Jard√≠n (epic√ļreos), la f√≠sica es, junto con la l√≥gica y la √©tica, una de las tres partes de la filosof√≠a.

El divorcio entre ciencia y filosofía

Este armonioso edificio comenz√≥ a resquebrajarse con Galileo y Newton y el desarrollo de la ciencia experimental. La f√≠sica se separ√≥ de la metaf√≠sica y adquiri√≥ su propia autonom√≠a. A partir de entonces, la ciencia y la filosof√≠a se distanciaron cada vez m√°s. Los fil√≥sofos fueron, por supuesto, en parte responsables de este desarrollo, y si tuvi√©ramos que destacar s√≥lo a uno, ser√≠a sin duda a Hegel. Hegel pretend√≠a deducir los procesos naturales de forma puramente especulativa y a priori. Por ejemplo, crey√≥ haber logrado demostrar, mediante un razonamiento l√≥gico, que el sistema solar no pod√≠a contener m√°s de siete planetas, pero pronto se demostr√≥ que esto era falso. En general, seg√ļn el f√≠sico Hermann Helmholtz, en el siglo XIX "la filosof√≠a hegeliana de la naturaleza parec√≠a, cuando menos, absolutamente carente de sentido a los ojos de los practicantes de las disciplinas naturalistas. De todos los eminentes cient√≠ficos de la √©poca, no hab√≠a ni uno solo que pudiera sentirse satisfecho con las ideas de Hegel.

La metaf√≠sica, "in√ļtil e incierta"

Uno de los méritos de los genios que ilustraron los siglos XVI y XVII", escribe Pierre Duhem, "fue reconocer esta verdad: la física nunca llegaría a ser una ciencia clara y precisa, libre de las disputas perpetuas a las que había estado sometida hasta entonces, capaz de imponer sus doctrinas por consentimiento universal, hasta que no hablara el lenguaje de los geómetras.

Crearon la verdadera física teórica comprendiendo que debía ser una física matemática" (La Théorie physique). En otras palabras, comprendieron que la física sólo podía progresar de forma segura y reconocida manteniéndose alejada de la metafísica. La historia de la metafísica nos ofrece, por utilizar la famosa expresión de Kant, la imagen de un "campo de batalla" (Kampfplatz) donde los representantes de una multitud de escuelas se enfrentan en interminables disputas. Repasemos", escribe Duhem, "todos los campos en los que se ejerce la actividad intelectual del hombre; en ninguno de estos campos aparecerán los sistemas incubados en diferentes épocas, ni los sistemas contemporáneos procedentes de diferentes escuelas, más profundamente distintos, más duramente separados, más violentamente opuestos que en el campo de la metafísica".

La emancipación de las ciencias positivas

La separaci√≥n de la f√≠sica y la metaf√≠sica en el siglo XVII fue s√≥lo el primer momento de un proceso que sacudi√≥ gradualmente todo el edificio de la ciencia. Siguiendo el ejemplo de la f√≠sica, las dem√°s ciencias se liberaron poco a poco de sus ra√≠ces filos√≥ficas (si prescindimos de las matem√°ticas, y en particular de la geometr√≠a, que adquiri√≥ su autonom√≠a en la Antig√ľedad, con Euclides, hacia el a√Īo 300 a.C.). Auguste Comte destac√≥ el efecto beneficioso de la f√≠sica newtoniana y de la teor√≠a de la gravitaci√≥n en el desarrollo de la mente positiva.

Newton demostró cómo "sin penetrar en la esencia de los fenómenos, podíamos lograr vincularlos y asimilarlos exactamente, de forma que alcanzáramos, con tanta precisión como certeza, el verdadero y definitivo objetivo de nuestros estudios reales, una predicción justa de los acontecimientos, que las concepciones a priori son necesariamente incapaces de proporcionar" (Cours de philosophie positive). Newton puso a la ciencia en el camino de "una dirección positiva, capaz de un progreso real e indefinido". La química tomó esta feliz dirección con Lavoisier en el siglo XVIII, la biología en el siglo XIX con los trabajos de Lamarck y Claude Bernard. Siguieron las humanidades y las ciencias sociales (psicología, sociología).

La deriva pragm√°tica de la ciencia

La separación de la ciencia y la filosofía no sólo ha disociado lo que antes era inseparable, sino que ha alterado fundamentalmente el sentido mismo del proyecto científico. Separada de sus raíces filosóficas, la ambición primordial de la ciencia ya no es comprender el mundo, sino transformarlo. "La ciencia ha olvidado su vocación original, que floreció desde los presocráticos hasta Aristóteles, y que consistía en ayudarnos a comprender la realidad", escribe el matemático René Thom. Podríamos considerar que la renuncia de la ciencia a su vocación teórica esencial se produjo con Galileo y Newton. Con Galileo y Newton, la descripción del movimiento de los cuerpos materiales ganó en precisión al eliminar la necesidad de basarse en fuerzas ocultas, pero se perdió de vista la causa del movimiento. La ciencia se volvió descriptiva y dejó de ser explicativa. Newton describió matemáticamente, con la ley de la gravitación en 1/r2, la forma en que se mueven los cuerpos celestes, pero sin dar nunca la razón profunda de su movimiento.

A la ciencia moderna no le preocupa m√°s la esencia o la naturaleza profunda de lo que es que las causas de los fen√≥menos. Claude Bernard explica: "La naturaleza de nuestra mente nos lleva a buscar la esencia o el porqu√© de las cosas. En esto apuntamos m√°s all√° de la meta que nos es dada alcanzar; pues la experiencia nos ense√Īa [...] que no podemos ir m√°s all√° del c√≥mo, es decir, m√°s all√° de la causa pr√≥xima o de las condiciones de existencia de los fen√≥menos. Las preguntas "por qu√©" y "qu√©" son pseudoproblemas que se disuelven en cuanto se reformulan correctamente. ¬ŅQu√© es exactamente un electr√≥n?" se pregunta Rudolf Carnap, por ejemplo. No hay respuesta a esta pregunta. Es el tipo de pregunta que los fil√≥sofos siempre hacen a los cient√≠ficos. Les gustar√≠a que el f√≠sico pudiera decir claramente lo que quiere decir con estas palabras: "electricidad", "magnetismo", "gravedad", "mol√©cula". Pero si el f√≠sico empieza a explicarlas en t√©rminos te√≥ricos, el fil√≥sofo se siente a veces decepcionado: "Eso no es en absoluto lo que quer√≠a preguntarle", responder√°; "Lo que quiero es que me diga, en lenguaje cotidiano, qu√© significan estas palabras". De vez en cuando, el fil√≥sofo escribe un libro en el que evoca los grandes misterios de la naturaleza.

La filosofía de la mecánica cuántica

La mecánica cuántica nos ofrece un ejemplo de una ciencia extraordinariamente precisa y eficaz, pero que sin embargo no nos proporciona ninguna representación inteligible del mundo. La mecánica cuántica, dice René Thom, es "el escándalo intelectual del siglo [...]. La ciencia ha renunciado a la inteligibilidad del mundo; ¡realmente ha renunciado a ella! Es algo que se impone y que no es inteligible". La ininteligibilidad de la mecánica cuántica se debe, por supuesto, no a la complejidad de su formalismo matemático, que en sí mismo es perfectamente coherente, sino a la forma en que describe los fenómenos.

La filosofía en la era de la ciencia

Esto incluye lo siguiente, que se desarrolla m√°s adelante:

La teoría filosófica del conocimiento científico:

Los fundamentos trascendentales del conocimiento científico

El neokantianismo

El empiriocriticismo y el Círculo de Viena:

Empiriocriticismo

El Círculo de Viena

El racionalismo crítico

Crítica filosófica de la ciencia:

Ciencia y axiología

Ciencia y filosofía de la vida

Ciencia y fenomenología

Ciencia y ontología

La teoría filosófica del conocimiento científico

El progreso de la ciencia positiva no ha sido sin consecuencias para el propio pensamiento filosófico. Con las ciencias cubriendo ahora todo o la mayor parte de lo conocible, la filosofía parece literalmente no tener objeto, sobre todo porque es impensable que pueda competir con las ciencias positivas utilizando sus propios métodos.

Los fundamentos trascendentales del conocimiento científico: el neokantianismo

El neokantianismo, y en particular el neokantianismo de la Escuela de Marburgo fundada por Hermann Cohen, es ante todo una reflexi√≥n sobre la ciencia, y en particular sobre la ciencia f√≠sica y matem√°tica de la naturaleza. Cohen y Paul Natorp escribieron cuando lanzaron la revista de la Escuela de Marburgo: "Quien se asocia con nosotros se adhiere con nosotros al fundamento del m√©todo trascendental. La filosof√≠a est√° ligada, en nuestra opini√≥n, al hecho de la ciencia, seg√ļn la forma en que se elabora. La filosof√≠a es, por tanto, la teor√≠a de los principios de la ciencia y, m√°s en general, de toda cultura.

El empiriocriticismo y el Círculo de Viena

El positivismo fue la otra gran corriente de la teoría del conocimiento en el siglo XIX. Una de sus orientaciones más fructíferas fue el empiriocriticismo, que continuó en el siglo XX en el positivismo lógico o empirismo lógico del Círculo de Viena.

Empiriocriticismo

El empiriocriticismo fue fundado de forma independiente por Richard Avenarius y el físico Ernst Mach. Se inspira menos en Auguste Comte, que tuvo poca influencia en Alemania, que en el empirismo inglés. Se caracteriza por su oposición declarada a Kant y a los neokantianos, que disuelven los hechos en el pensamiento, y por su voluntad de atenerse a los datos de la experiencia.

Puede verse como un intento de superar, soslay√°ndolo, el problema cr√≠tico: ¬Ņc√≥mo puede la mente alcanzar una realidad fuera de s√≠ misma? Este problema s√≥lo surge cuando el mundo interior del sujeto y el mundo exterior de las cosas se tratan como dos realidades opuestas. Pero esta distinci√≥n no existe, o al menos no se origina.

El Círculo de Viena

El Círculo de Viena transformó el empirismo clásico en un empirismo lógico, incorporando la aportación de la lógica matemática recién creada por Frege. Se formó a principios de la década de 1920 en torno al físico Moritz Schlick, que ocupaba la cátedra de "filosofía de las ciencias inductivas" en la Universidad de Viena. Basándose en las tesis desarrolladas por Wittgenstein en su Tractatus Logico-Philosophicus, los miembros del Círculo de Viena veían la filosofía como una empresa de clarificación del lenguaje: "La tarea del trabajo filosófico consiste en clarificar problemas y enunciados, no en formular enunciados estrictamente filosóficos. El método de esta clarificación es el del análisis lógico" (Manifiesto del Círculo de Viena). Más concretamente, los vieneses querían promover lo que llamaban una concepción científica del mundo.

Racionalismo crítico

En La l√≥gica del descubrimiento cient√≠fico, Karl Popper critica el principio vien√©s de verificabilidad. Este principio equivale a excluir del campo de la ciencia los enunciados universales que, por su propia naturaleza, no pueden reducirse a un n√ļmero finito de enunciados protocolarios. "En su deseo de destruir la metaf√≠sica, los positivistas destruyen junto con ella la ciencia natural". Popper propone sustituir el criterio positivista e inductivista de verificabilidad por el de falsabilidad. Para ser cient√≠fica, una teor√≠a debe poder ser refutada por la experimentaci√≥n. Una teor√≠a que no puede ser refutada, como el psicoan√°lisis o el marxismo, est√° m√°s cerca de la metaf√≠sica que de la ciencia. A diferencia de las tesis empiristas, las teor√≠as no se obtienen por inducci√≥n, sino que son construcciones artificiales, conjeturas sujetas a refutaci√≥n.

"Estoy totalmente de acuerdo con usted sobre la importancia y el valor educativo de la metodología, así como de la historia y la filosofía de la ciencia. Muchas personas hoy en día -e incluso científicos profesionales- me parecen como alguien que ha visto miles de árboles pero nunca ha visto un bosque. El conocimiento del trasfondo histórico y filosófico proporciona ese tipo de independencia de los prejuicios de su generación de la que adolecen la mayoría de los científicos. Esta independencia creada por la perspicacia filosófica es -en mi opinión- la marca de distinción entre un mero artesano o especialista y un auténtico buscador de la verdad." - Albert Einstein [Correspondencia con Robert Thorton en 1944].

Crítica filosófica de la ciencia

La teor√≠a filos√≥fica de la ciencia, y el neopositivismo en particular, rechaza todo lo que no pueda pensarse cient√≠ficamente. El pensamiento cient√≠fico es el √ļnico pensamiento digno de ese nombre, el √ļnico pensamiento sensato. Esta tesis no es en absoluto evidente, e incluso parece llevar el sello del dogmatismo que el positivismo pretende haber superado. Por otra parte, siguiendo un esquema kantiano, es muy posible considerar que la ciencia no se pronuncia ni puede pronunciarse sobre las cuestiones m√°s esenciales, sobre las que conciernen o deber√≠an concernir al hombre en su m√°s alto nivel.

Ciencia y axiología

La ciencia describe lo que es, pero no se pregunta lo que deber√≠a ser. As√≠ lo se√Īala el neokantiano Wihelm Windelband, que establece una distinci√≥n fundamental entre dos tipos de proposiciones: los juicios de hecho (Urteilen), por un lado, y los juicios de valor (Beurteilungen), por otro. Los primeros expresan la coincidencia de dos representaciones objetivas, los segundos la relaci√≥n del sujeto con el objeto representado. "Esta cosa es blanca" es un juicio de hecho, "esta cosa es buena" un juicio de valor. Esta distinci√≥n permite delimitar el campo de la filosof√≠a del de las dem√°s ciencias.

Las ciencias positivas se ocupan de los juicios de hecho, mientras que la filosofía se ocupa de los juicios de valor. Pero debemos ser claros aquí, porque los juicios de valor en sí mismos pueden considerarse desde un punto de vista "científico". No son más que una posición adoptada por un sujeto con respecto a un objeto, y son acontecimientos mentales como cualquier otro.

Ciencia y filosofía de la vida

En El gai savoir, Nietzsche se propone disipar una ilusión sostenida por positivistas y racionalistas de todo pelaje. Solemos pensar que el progreso científico ha hecho retroceder las fronteras de la fe, que al hacernos más conocedores nos hemos vuelto menos religiosos. Pero esta victoria del conocimiento sobre la fe, del espíritu positivo sobre el espíritu teológico, como diría Comte, es muy frágil. Ni siquiera es una victoria en absoluto, porque la fe ha retrocedido ante la ciencia sólo para cogerla desprevenida. "Es sobre una fe metafísica sobre la que descansa nuestra fe en la ciencia; buscadores de conocimiento, impíos, enemigos de la metafísica, nosotros mismos seguimos tomando prestado nuestro fuego de la hoguera que encendió una creencia milenaria, la fe cristiana, que fue también la de Platón, para quien la verdad se identifica con Dios y toda verdad con Dios. La ciencia descansa enteramente en una creencia: el valor de la verdad.

Ciencia y fenomenología

Husserl es mucho menos optimista. Seg√ļn √©l, la ciencia moderna atraviesa una "crisis", que no es tanto te√≥rica como moral. Despu√©s de haber sido sin√≥nimo de progreso, es cada vez m√°s objeto de desconfianza, incluso de hostilidad. "En la angustia de nuestras vidas [...], esta ciencia no tiene nada que decirnos. Las preguntas que excluye por principio son precisamente las m√°s candentes en un momento en que la humanidad est√° abandonada a los avatares del destino: son preguntas sobre el sentido o la falta de sentido de toda existencia humana" (La Crise des sciences europ√©ennes...). La ciencia matem√°tica de la naturaleza que surgi√≥ con Galileo promovi√≥ el mundo matem√°tico como la √ļnica realidad. Al hacerlo, oscureci√≥ el mundo precient√≠fico, el mundo de la vida, en el que se basa.

Ciencia y ontología

Radicalizando la cr√≠tica husserliana, Heidegger afirma, en una conferencia pronunciada en 1952 en la Universidad de Friburgo de Brisgovia: "la ciencia no piensa y no puede pensar; y esto, a√Īade, es incluso su azar, quiero decir lo que asegura su planteamiento propio y bien definido" (Qu'appelle-t-on penser?). Volviendo alg√ļn tiempo despu√©s sobre esta proposici√≥n, tan chocante a primera vista, el fil√≥sofo aclara: "Esta frase: la ciencia no piensa, que caus√≥ tanto revuelo cuando la pronunci√© en una conferencia en Friburgo, significa: la ciencia no se mueve en la dimensi√≥n de la filosof√≠a".

Al afirmar que "la ciencia no piensa", Heidegger quería subrayar en primer lugar la distancia, e incluso el abismo existente entre ciencia y filosofía. Existe un abismo entre la ciencia y la filosofía que ahora se ha hecho tan visible y tan profundo que parece imposible que dialoguen, por no hablar de que se unan. No hay puente", dice el filósofo, "sólo existe el salto". Por eso todos los puentes improvisados, todos los puentes de burro que, precisamente hoy, quisieran permitir un flujo conveniente de intercambio entre el pensamiento y la ciencia son totalmente erróneos." La ciencia no es filosofía, la filosofía no es ciencia, hay una solución de continuidad de la una a la otra.

Realismo científico

El realismo científico, en algunos autores, es la opinión optimista de que la ciencia moderna está en lo cierto de que el mundo es realmente como lo describen nuestras mejores teorías científicas. La literatura ofrece un estudio detallado y exhaustivo que restaura la plausibilidad intuitiva del realismo científico. Vemos que a lo largo del siglo XX, el realismo científico ha sido cuestionado por posturas filosóficas de todo tipo, desde el empirismo reductor, pasando por el instrumentalismo, hasta el empirismo escéptico moderno.

La literatura sobre el realismo científico, en ocasiones, explica que la historia de la ciencia no socava los argumentos a favor del realismo científico, sino que, por el contrario, hace razonable aceptar el realismo científico como el mejor relato filosófico de la ciencia, su éxito empírico, su progreso y su práctica.

La Filosofía de la Ciencia y su Historia

