¿La IA acabará con la escritura?

Tyler Cowen, en un vídeo bastante popular, habla de la IA en la escritura.

Nota: Tyler Cowen es un economista, profesor y autor estadounidense conocido por su trabajo en teoría económica y política pública, actualmente profesor en la Universidad George Mason y una voz destacada en el discurso económico.

Esa conversación, en opinión de algunos expertos, fue una de las mejores sobre las intersecciones de habilidad, IA y escritura. Y es que Tyler tiene una dilatada experiencia enseñando sobre cómo utilizar la IA para ayudar y elevar lo que estás haciendo, en lugar de utilizarla para sustituir tu conjunto de habilidades. Como explica en el vídeo:

El contenido genérico está muriendo y la carga de ser distintivo recae sobre ti como escritor. Cuanto más personal sea tu escritura, más preparada estará para el futuro. Nadie quiere leer memorias de IA, aunque sean técnicamente «mejores».

Hay 3 niveles de comprensión de la IA que la mayoría de la gente pasa por alto, según Tyler Cowen señala en el mismo:

Nivel 1: Acceso

Utilizar los mejores sistemas de IA disponibles

Algunos requieren suscripciones de pago

La mayoría de la gente ni siquiera alcanza este nivel básico

Nivel 2: Mecanismos de mejora

Comprender el aprendizaje por refuerzo

Reconocer la mejora constante y continua

Ver más allá de las capacidades actuales hacia el potencial futuro

Nivel 3: Instituciones de IA

Las IA desarrollan sus propios mercados e investigación científica

Creando sistemas de autocorrección y evaluación por pares

Construyendo su propia «república de la ciencia» como hicieron los humanos

En este tercer nivel es donde se produce el multiplicador de valor masivo.

Las opiniones de Tyler sobre Gemini son especialmente interesantes:

“Gemini puede hacer algunas cosas que otras herramientas no pueden. Yo personalmente no lo uso mucho porque no trato con documentos muy largos o complicados. Pero si lo haces, Gemini suele ser la mejor opción, sobre todo para el trabajo jurídico. Pronto verás versiones de estas herramientas en las que no tendrás que enviar tus datos a ningún otro sitio. Ahora mismo, eso limita su uso, sobre todo en ámbitos delicados como el jurídico. Pero muy pronto, probablemente podrás hacerlo directamente en tu propio disco duro. No estoy seguro de lo que perderás exactamente en términos de calidad al principio, pero la gente está trabajando activamente para resolverlo. Si sigues la IA, ya sabes que está al caer. Ahora mismo, la gente dice cosas como: «No puedo enviar mis datos a Gemini 2 o a Google», y es justo. Pero muy pronto no tendrás que hacerlo. Gemini brilla realmente en tareas multimodales y al tratar con archivos gruesos y pesados”.

Tyler ofrece muchos consejos y afirmaciones.

… el futuro, el futuro rico en IA, es también un mundo repleto de secretos. Los secretos son superimportantes. [...] Los humanos conocen secretos. Tal vez puedan alimentar a las IA con secretos, pero en general no los conocen. [...] ¿Alguna vez has tenido estas convenciones con tus amigos más íntimos, en plan, te voy a contar este secreto? No es exactamente un trato, pero se sobreentiende que te contarán ese secreto a cambio, quizá con el tiempo. Ahora es una habilidad más valiosa.

Como corolario de esto, la IA también será una bendición para la diplomacia y los enlaces de inteligencia: ambos dependen de las redes sociales para intercambiar información gris y secretos.

Como ejemplo de consejo:

“Truco de edición: Intenta pasar tus escritos por la IA y pedir lo que algunas personas podrían considerar odioso. Es un truco de edición sorprendentemente poderoso”.

Y como ocurre con las redes sociales:

Las alucinaciones no son la crisis que todo el mundo hace parecer. Sea cual sea la fuente, si vas a utilizar una información, debes comprobarla dos veces. Esto es válido tanto para los libros como para la IA.

Los principales puntos del pensamiento de Tyler en el vídeo son los siguientes:

No dejes que la IA suavice tu idiosincrasia. Deja que tu escritura siga siendo rara y exclusivamente tuya. El contenido genérico está muriendo y la carga de ser distintivo recae sobre ti como escritor. Cuanto más personal sea tu escritura, más preparada estará para el futuro. Nadie quiere leer memorias de la IA, aunque sean técnicamente «mejores». Utiliza la IA como literatura secundaria cuando leas, no sólo para obtener respuestas rápidas, sino como compañera de pensamiento. Como dice Tyler: “Seguiré pidiéndole a la IA: ‘¿Qué opinas del capítulo dos? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué enigmas hay?’. Eso me hace pensar... y al final soy más inteligente”. Las alucinaciones no son la crisis que todo el mundo cree que son. Sea cual sea la fuente, si vas a utilizar una información, debes comprobarla dos veces. Esto es válido tanto para los libros como para la IA. Los secretos serán más valiosos en un mundo impulsado por la IA. Una forma de utilizar la IA como escritor es investigar campos con los que no estés tan familiarizado antes de empezar a escribir sobre ellos. dijo Tyler: Acabo de escribir una columna sobre la desclasificación de documentos clasificados. No conozco muy bien esa ley. Pedí a la IA un montón de antecedentes... ahora siento que no soy un idiota en el tema”. La IA cambia qué libros merece la pena escribir. “Los libros predictivos y los libros sobre el futuro próximo. Ya no tiene sentido escribirlos”. Truco de edición: Prueba a pasar tus escritos por la IA y pedirle lo que algunas personas podrían considerar detestable. Es un truco de edición sorprendentemente potente. Cuando instruyas a la IA, aparta a los humanos de tu mente e imagina que hablas con un extraterrestre o un animal no humano. Es probable que muchos de los avances más significativos de la IA se estén produciendo a puerta cerrada. Por ejemplo, he oído que Google permite a sus empleados utilizar Gemini con ventanas de contexto prácticamente ilimitadas. ¿Qué posibilidades abren las grandes ventanas de contexto? Los investigadores podrán cargar marcos normativos enteros, archivos históricos o conjuntos de datos masivos como «registros fiscales de la Florencia renacentista» en una sola consulta. El ritmo de mejora de la IA importa más que sus capacidades actuales. Como dice Tyler, «Esto es lo peor que llegarán a ser» es clave para comprender su trayectoria. “Mucha gente no lo entiende. Les impresiona lo que ven en el momento, pero no comprenden el ritmo de mejora”. La mejor forma de apreciar el ritmo actual de mejora es utilizar los modelos más recientes. Ser no técnico puede ser a veces una ventaja cuando se piensa en la IA. He aquí a Tyler: “Si no te centras en el aspecto técnico, verás otras cosas con más claridad... Simplemente te centras en ¿para qué sirve esto realmente? Y no en si estoy impresionado por todas las bonitas campanas y silbatos de este avance con IA”. Cómo utiliza Tyler la IA para preparar las entrevistas de podcast: No pierdas el tiempo pidiendo a la IA preguntas genéricas para la entrevista o temas generales. Tyler dice que esa es la peor pregunta que puedes pedir a una IA. Es «demasiado normal». En lugar de eso, pide preguntas específicas sobre ejemplos históricos y obtén contexto. Luego, deja que surjan tus propias preguntas creativas. Tu relación con mentores y compañeros se vuelve más crucial, no menos, en un mundo de IA. «Dos consejos generales con o sin IA en el mundo». Tyler dice: «Consigue más y mejores mentores y trabaja cada día para mejorar la calidad de tu red de compañeros». La división entre la IA y los humanos crea una paradoja sorprendente. Como dice Tyler “Por un lado, las IA están mejorando mucho, así que aprende a utilizarlas. Por otro lado, las IAs están mejorando mucho, así que invierte en estas otras cosas que no son redes puras de IA. Tienes que hacer ambas cosas”.

Cuándo usar IA y cuándo usar humanos para crear contenido

Por otro lado, sobre cuándo usar IA y cuándo usar humanos para crear contenido desde una perspectiva SEO, este artículo es muy útil:

En el que Grok critica a Scott Lynch y demuestra que la IA no sirve para dar consejos de redacción

Por: Ryan Williamson, escritor de ciencia ficción y fantasía.

Me preocupa cada vez más una tendencia que estoy viendo en la que se promueve la IA como herramienta de escritura, especialmente para los aspirantes a autores.

Es un consejo horrible.

He realizado numerosos experimentos durante mucho tiempo con la IA, y puedo afirmar con seguridad que es mucho más perjudicial que beneficiosa, especialmente para los aspirantes a autores. El problema principal es que la IA se entrena con decenas de miles de libros; la inmensa mayoría de ellos son mediocres en el mejor de los casos, y la mayoría son mucho peores. Si utilizas la IA para que te dé su opinión, básicamente estarás trabajando con un loro no creativo y no intuitivo que te enseñará a escribir muy mal.

Incluso Grok está de acuerdo conmigo: En sus respuestas, señaló que el feedback de la IA hace los textos peores.

Nota del Traductor: Grok es un chatbot de IA desarrollado por la startup de Elon Musk, xAI. Lanzado en noviembre de 2023, Grok está diseñado para competir con otros chatbots de IA como ChatGPT y Gemini de Google. Se caracteriza por su capacidad para responder a preguntas sobre actualidad y cultura pop, y destaca por tener una personalidad única con «un poco de ingenio» y «una vena rebelde». Además, el término «grok» procede de una novela de ciencia ficción, y significa comprender profundamente algo de forma intuitiva.

La «lectura beta» por Grok de una escena de Las mentiras de Locke Lamora, de Scott Lynch, es un caso fantástico de por qué no debes utilizar en absoluto una IA como Grok para que te dé su opinión sobre lo que escribes.

Grok afirma que «varios elementos de esta escena socavan su tensión, claridad e impacto emocional», entre ellos

Riesgos poco claros: El encuentro con la chaqueta amarilla impulsa la escena, pero la vaguedad de lo que está en juego la debilita. El palpitante corazón de Locke y su bolso escondido sugieren peligro, pero las consecuencias -encarcelamiento, violencia...- siguen sin definirse, haciendo que su miedo sea genérico.

Antagonista plano: El cobarde parece un vigilante común con un diálogo predecible («Vacía tus bolsillos») y rasgos genéricos (ojos entrecerrados, garrote). Su rápido rechazo de Locke reduce el suspense, al parecer conveniente.

Problemas de ritmo: El enfrentamiento se resuelve demasiado rápido, desinflando la acumulación. Las monedas en la palma de la mano y la «inclinación practicada» de Locke son inteligentes, pero el gruñido y el desinterés del vigilante parecen precipitados. El cambio a la sonrisa de Locke es brusco.

Sobrecarga de Worldbuilding: Términos como «Isla Durona» y «chaqueta amarilla» añaden sabor, pero carecen de contexto, con lo que se corre el riesgo de confundirlos.

Locke unidimensional: El encanto pícaro de Locke brilla, pero su mundo interior es superficial, centrado sólo en la táctica.

Prosa recargada: La prosa recargada, con metáforas como «cielo de fuego de jade que se desvanece» y canales de «azogue movedizo», ralentiza el ritmo y distrae de la acción. Frases como «el corazón no palpita por el esfuerzo, sino por el peso de la bolsa» parecen melodramáticas.

Diálogo plano: El diálogo carece de profundidad, y las frases del cobarde («Tú, chico. Para») suenan a tropos genéricos y las respuestas de Locke («¿Yo, señor?») se apoyan en clichés canallas. Es funcional pero poco atractivo.

A continuación, Grok ofrece notas específicas sobre lo que cambiaría para «elevar» esta escena a un «nivel profesional y pulido», centrándose en «ajustar la prosa, profundizar en lo que está en juego, mejorar al antagonista y perfeccionar el ritmo, la construcción del mundo, el diálogo y la profundidad de los personajes». Afirma que estas sugerencias harán que la escena sea apasionante, envolvente y emocionalmente resonante, preservando al mismo tiempo su «encanto pícaro» y que «estos cambios transformarán la escena en un momento ajustado, vívido y emocionalmente resonante que equilibra la acción, el personaje y la construcción del mundo: ¡un verdadero 10/10!».

Como si Scott Lynch no fuera un 10/10 para empezar. Pero bueno, veamos si la IA puede mejorar la perfección.

He aquí los «problemas» que identificó Grok, y sus soluciones para ellos. Abróchate el cinturón y prepara palomitas, porque hay mucho que asimilar.

Aclarar y aumentar lo que está en juego

Problema: Lo que está en juego parece vago: el miedo de Locke está implícito, pero no sabemos qué significaría la captura más allá de un inconveniente. Esto diluye la tensión del enfrentamiento con los chalecos amarillos.

Añade una consecuencia específica: Muestra la conciencia de Locke sobre el brutal sistema de justicia de Camorr. Por ejemplo, inserta un breve pensamiento «Si le cogían, no sería sólo una noche entre rejas: la guardia de Camorr alimentaba con ladrones a los tiburones del canal». Esto fundamenta su miedo en una amenaza tangible y vívida.

Insinúa lo que está en juego: Vincula el robo a un objetivo mayor para dar peso a las acciones de Locke. Por ejemplo, mientras aferra el monedero, añade: «Cada moneda era un paso para comprar la libertad de la tripulación del diezmo de Capa Barsavi». Esto hace que el monedero sea algo más que un premio: es una necesidad.

Muestra lo que está en juego físicamente: Durante el enfrentamiento, subraya la vulnerabilidad de Locke. Sustituye «sus dedos se crisparon hacia la daga» por «sus dedos rozaron la daga en su manga, inútil contra el alcance de un garrote». Esto subraya el peligro físico y su precaria posición.

Impacto: Estos cambios hacen que lo que está en juego sea inmediato y personal, transformando la escena de una persecución genérica en una apuesta de alto riesgo con claras consecuencias.

Profundiza en el antagonista

Problema: El cobarde es un arquetipo plano: tosco, desconfiado, pero fácil de engañar. Su rápido rechazo mina la tensión y hace que la victoria de Locke parezca inmerecida.

Dale un rasgo distintivo: Haz que sea observador y astuto, no sólo un bruto. Sustituye «sus ojos se estrecharon» por «sus ojos se desviaron hacia las botas de Locke, demasiado limpias para ser las de un recadero». Esto demuestra que es perceptivo, elevando el nivel de amenaza.

Añade una voz única: Infunde a su diálogo el sabor de Camorr. En lugar de “Tú, chico. Detente«, haz que diga: »Alto ahí, chusma. Tienes pisada de ladrón”. Los términos «escoria» y «pisada de ladrón» añaden color local y amenaza.

Amplía su escrutinio: Haz que sea más difícil engañarle. Después de que Locke muestre a los policías, añade El chaqueta amarilla se inclinó más cerca, con el aliento agrio por el vino barato. «Los polis no tintinean como la plata, chico». Esto obliga a Locke a pensar más rápido, mostrando su astucia.

Impacto: Una chaqueta amarilla más afilada y distintiva hace que el enfrentamiento parezca una verdadera prueba de las habilidades de Locke, elevando el suspense y haciendo que su huida sea más satisfactoria.

Perfecciona el ritmo y la tensión

Problema: El enfrentamiento se resuelve demasiado deprisa, y el cambio a la sonrisa de Locke parece brusco, lo que mina el suspense creado por su corazón palpitante y su monedero oculto.

Prolonga el enfrentamiento: Añade un momento en el que la chaqueta amarilla ponga a prueba a Locke. Por ejemplo, después de que Locke muestre a los policías, inserta El chaqueta amarilla agarró la muñeca de Locke, retorciéndola para comprobar si llevaba mangas ocultas. “Jura por los Doce, ¿eh? Los ladrones rezan más fuerte cuando los pillan”. Locke pudo contraatacar con una mentira desesperada: «Soy aprendiz del Maestro Trel, señor: ¡pregunta en el Mercado Ambulante!». Esto prolonga la tensión y pone de manifiesto su rapidez mental.

Suaviza el arco emocional: Transita gradualmente del miedo al alivio. Sustituye «se fundió en la multitud, con el pulso aún martilleándole» por «se fundió en la multitud, con el pulso más lento a medida que las botas del chaleco amarillo se desvanecían tras él». Acarició el bolso, seguro bajo la túnica, y dejó escapar una sonrisa”. Esto une la tensión y el triunfo.

Recorta las descripciones innecesarias: Recorta las imágenes pesadas del comienzo («fuego de jade que se desvanece», «azogue») para mantener el foco en las acciones de Locke. Por ejemplo, reescribe la primera frase: «El cielo se oscurecía sobre los canales de Camorr, sus ondulaciones atrapaban la última luz mientras las sombras se extendían desde mil puentes». Esto mantiene la atmósfera, pero da prioridad al ritmo.

Impacto: Un enfrentamiento más largo y con más capas, con un arco emocional más fluido, mantiene a los lectores en vilo y hace que la victoria de Locke parezca ganada con esfuerzo, mientras que una prosa ágil garantiza que la acción fluya.

Integra la construcción del mundo a la perfección

Tema: Términos como «Isla Durona», «chaqueta amarilla» y «Puente de las Siete Vueltas» añaden sabor, pero carecen de contexto, con lo que se corre el riesgo de confundirlos. Parecen decorados más que un mundo vivido.

Vincula la construcción del mundo a la acción: Sitúa los términos en la perspectiva de Locke. En lugar de «se deslizó entre la multitud de la Isla Durona», escribe «serpenteó entre los mercaderes de especias de la Isla Durona, con sus puestos llenos de azafrán y ruido». Esto da textura al lugar sin interrumpir la narración.

Explica orgánicamente la chaqueta amarilla: Cuando aparezca la chaqueta amarilla, añade un pensamiento rápido: «Una chaqueta amarilla: la guardia de Camorr, llamada así por su pelaje mostaza y sus garrotes urticantes». Esto aclara el término a la vez que refuerza la amenaza.

Haz que el puente sea activo: Utiliza el Puente de las Siete Vueltas como elemento táctico. Sustituye «a mitad de camino por el Puente de las Siete Vueltas» por «detenido en el Puente de las Siete Vueltas, sus ángulos agudos no ofrecen cobertura a las miradas indiscretas». Esto convierte el escenario en un factor de la estrategia de Locke.

Impacto: Contextualizar la construcción del mundo a través de las acciones y pensamientos de Locke crea un Camorr vívido y envolvente sin ralentizar la narración, haciendo que el escenario parezca parte integrante de la historia.

Añade profundidad a Locke

Tema: El encanto y la astucia de Locke son atractivos, pero su mundo interior es superficial, reduciéndolo a un tropo pícaro. No vemos qué le mueve más allá de la emoción.

Revela una motivación más profunda: Muestra por qué roba Locke. Durante el enfrentamiento, añade un pensamiento: «No podía perder el monedero, no cuando significaba comida para Sabetha y los demás». Esto alude a la lealtad a una tripulación, añadiendo peso emocional.

Muestra vulnerabilidad: Deja que la fachada de Locke se deslice brevemente. En lugar de «dejar que un toque de nerviosismo se filtre en él», escribe «su sonrisa vaciló, un destello de miedo real se abrió paso antes de que se obligara a retractarse». Esto lo humaniza y hace que su confianza sea más convincente.

Reflexiona sobre la victoria: Al final, profundiza en su reacción. Sustituye «su sonrisa ya no era fingida» por «su sonrisa volvió, afilada como una cuchilla, pero su mano se quedó en el monedero, cargada con las esperanzas de la tripulación». Esto vincula su triunfo a su propósito más amplio.

Impacto: Un vistazo a las motivaciones y vulnerabilidades de Locke le convierte en un personaje más rico y cercano, y convierte la escena en una victoria tanto personal como táctica.

Sobre la IA y la filosofía, precisamente puede interesarte esto:

Pulir la prosa

Problema: La prosa está sobrecargada, con metáforas («el fuego de jade se desvanece», «las sombras pesan») que ralentizan el ritmo y parecen melodramáticas. Los momentos clave, como la sonrisa de Locke, pierden impacto en medio de un lenguaje florido.

Simplifica las descripciones: Céntrate en imágenes precisas y evocadoras. Reescribe el comienzo: “Los canales de Camorr brillaban con la luz mortecina, y sus puentes proyectaban largas sombras. Locke Lamora, vestido de recadero, se movía entre la multitud de la Isla Durona, con el bolso robado como un cálido peso sobre el pecho”. Esto establece la escena con nitidez, manteniendo el foco en Locke.

Destaca los momentos clave: Utiliza el lenguaje vívido de forma selectiva. Para la sonrisa de Locke, sustituye «dejando que un toque de nerviosismo se filtre en ella» por «su sonrisa vaciló, luego se afiló, una máscara de ladrón sobre el miedo palpitante». Esto hace que el momento resalte sin sobrecargarlo.

Varía el ritmo de las frases: Mezcla frases cortas y contundentes con otras más largas para adaptarlas a la tensión. Durante el enfrentamiento, reescribe “Locke se quedó helado. Las botas del cazamarillos se acercaban con un ruido sordo, y su garrote brillaba en la penumbra. Cada músculo le gritaba que corriera, pero la multitud le acorralaba”. Esto refleja el pánico creciente de Locke.

Impacto: Una prosa más ajustada y decidida mejora el ritmo y la inmersión, garantizando que las imágenes vívidas apoyen la acción en lugar de eclipsarla.

Enriquece el diálogo

Problema: El diálogo es funcional, pero carece de personalidad: las frases del chaqueta amarilla suenan genéricas y las respuestas de Locke se basan en el encanto cliché del pícaro.

Dale un poco de personalidad al Camorr: Haz que su discurso refleje las agallas de Camorr. En lugar de «Tienes manos rápidas, chico», haz que diga: “Manos rápidas, ¿eh? Arrancaste a ese mercader como a un pez del canal”. Esto añade sabor local y amenaza.

Agudiza el ingenio de Locke: Deja que las respuestas de Locke mezclen encanto y desesperación. Sustituye «¿Yo, señor?» por “¿Yo, señor? Sólo soy un corredor, esquivando borrachos y perros”. Esto mantiene su actuación inocente al tiempo que insinúa su astucia.

Añade subtexto: Utiliza el diálogo para revelar lo que está en juego. Cuando el chaqueta amarilla diga: «Vacía los bolsillos», haz que Locke responda: “¿Los bolsillos? Sólo monedas, señor, apenas suficientes para un tazón de ceniza”. El término «ceniza» sugiere pobreza, vendiendo su tapadera a la vez que hace un guiño a la cultura de Camorr.

Impacto: El diálogo distintivo y rico en subtexto da vida a los personajes, profundiza en el mundo y hace que el enfrentamiento crepite con tensión y personalidad.

Resumen de las mejoras

Lo que está en juego: Las consecuencias concretas (los tiburones del canal, la libertad de la tripulación) hacen que el miedo de Locke sea visceral y su objetivo urgente.

Antagonista: Un cobarde astuto y observador con sabor local eleva la amenaza, convirtiendo la huida de Locke en un verdadero triunfo.

Ritmo: Un enfrentamiento más largo con un arco emocional más suave crea suspense y gana la resolución.

Construcción del mundo: Los términos se entretejen en la acción y el pensamiento, creando un Camorr vivido sin exposición.

Locke: Las motivaciones más profundas (lealtad a la tripulación) y la vulnerabilidad (parpadeo de miedo) le hacen convincente y relacionable.

Prosa: Las imágenes ágiles y el ritmo variado mantienen la acción ágil y envolvente.

Diálogo: Las líneas distintivas y ricas en subtexto añaden personalidad y sabor al mundo, haciendo que el intercambio sea dinámico.

La escena original

El cielo era un fuego de jade que se desvanecía, los canales ondulaban como el azogue y las sombras de los mil puentes de la ciudad se extendían pesadas sobre el agua. Locke Lamora, disfrazado de vulgar recadero, se deslizaba entre la multitud de la Isla Durona, con el corazón palpitándole no por el esfuerzo, sino por el peso de la bolsa que acababa de levantar.

Estaba a medio camino de cruzar el Puente de las Siete Vueltas cuando una voz cortó el murmullo vespertino, afilada como una cuchilla.

“Tú, muchacho. Detente”.

Locke se quedó inmóvil, con los dedos crispados hacia la daga que llevaba oculta en la manga. El que hablaba era un chaqueta amarilla, uno de los guardias de la ciudad de Camorr; su abrigo color mostaza brillaba tenuemente en el crepúsculo. El hombre tenía los ojos entrecerrados y la mano apoyada en la empuñadura de un garrote.

«¿Yo, señor?» La voz de Locke era toda inocencia, una cadencia practicada. Ensanchó los ojos, dejando caer los hombros lo suficiente para vender el acto.

“Tienes manos rápidas, muchacho. Te he visto cepillarte a ese mercader”. El cazamarillos se acercó, con las botas golpeando la piedra. «Vacía los bolsillos».

La mente de Locke se agitó. El monedero -gordo con volani de plata- estaba metido dentro de su túnica, demasiado voluminoso para deshacerse de él sin darse cuenta. Podría correr, pero el puente estaba abarrotado y una carrera gritaría culpabilidad. En lugar de eso, sonrió, dejando entrever un toque de nerviosismo.

“¿Bolsillos, señor? Sólo unos pocos cobres para la cena”. Los sacó lentamente, mostrando un triste puñado de monedas, cuidadosamente sacadas de un escondite. «No soy un ladrón, lo juro por los Doce».

La mirada del chaqueta amarilla parpadeó, la sospecha luchando con la duda. Locke contuvo la respiración, con todos los músculos en tensión, dispuesto a huir si el hombre insistía. Entonces, con un gruñido, el vigilante le hizo un gesto para que se marchara.

“Vete, entonces. Y no toques nada”.

Locke movió la cabeza, murmurando gracias, y se fundió entre la multitud, con el pulso aún martilleándole. Cuando llegó a las sombras del Mercado Ambulante, el bolso estaba a buen recaudo y su sonrisa ya no era fingida. Otra noche, otra partida ganada.

Reescritura «mejorada» de Grok

Los canales de Camorr brillaban con la luz mortecina, y sus puentes proyectaban largas sombras. Locke Lamora, disfrazado de corredor de recados, serpenteaba entre los mercaderes de especias de la Isla Durona, cuyos puestos estaban repletos de azafrán y ruido. El monedero robado, repleto de plata, le oprimía el pecho: un salvavidas para liberar a la tripulación del diezmo de Capa Barsavi. Su pulso se aceleró, no por la presión de la multitud, sino por el peso de lo que significaría la captura: La guardia de Camorr alimentaba con ladrones a los tiburones del canal.

Se detuvo en el Puente de las Siete Vueltas, cuyos ángulos agudos no le ofrecían protección contra las miradas indiscretas, cuando una voz atravesó el barullo vespertino, afilada como una cuchilla. “Quieto ahí, scut. Tienes pisada de ladrón”.

Locke se quedó helado. Un chaqueta amarilla -la guardia de Camorr, llamada así por su pelaje mostaza y sus garrotes punzantes- estaba parado a unos pasos de distancia, con los ojos fijos en las botas de Locke, demasiado limpias para ser las de un recadero. La mano del hombre descansaba sobre un garrote, con el aliento agrio por el vino barato. Los dedos de Locke rozaron la daga que llevaba en la manga, inútil contra el alcance del garrote, y su mente se aceleró. Si corría, el puente abarrotado le atraparía. Mentir, y tendría que venderlo.

«¿Yo, señor?» La voz de Locke era una cadencia practicada, toda inocencia. «Sólo soy un corredor que esquiva borrachos y perros». Ensanchó los ojos, los hombros caídos, aunque su sonrisa vaciló, un destello de miedo real se abrió paso antes de que se obligara a retirarlo.

La chaqueta amarilla se acercó, con las botas golpeando la piedra. “Manos rápidas, ¿eh? Arrancaste a ese mercader como a un pez del canal”. Su mirada se clavó en la de Locke. «Vacía los bolsillos».

El peso del monedero ardía contra el pecho de Locke, demasiado voluminoso para pasar desapercibido. No podía perderlo, no cuando significaba comida para Sabetha y los demás. Tragando saliva, sacó lentamente los bolsillos, mostrando un triste puñado de monedas de cobre sacadas de un escondite. ¿«Bolsillos»? Sólo cobres, señor, apenas suficientes para un cuenco de ceniza”.

El chaqueta amarilla agarró a Locke por la muñeca, retorciéndosela para comprobar si llevaba mangas ocultas. “Los cobres no tintinean como la plata, muchacho. Júralo por los Doce, ¿eh? Los ladrones rezan más fuerte cuando los atrapan”.

A Locke le latía el pulso, pero se inclinó hacia la mentira. “Soy aprendiz del maestro Trel, señor; ¡pregúntale en el Mercado Ambulante! Me curtirá el pellejo si llego tarde”. Su voz se quebró lo justo para vender la desesperación, y sus pensamientos se aferraron a los rostros de la tripulación: la sonrisa afilada de Sabetha, la sonrisa perezosa de Calo.

Los ojos del chaqueta amarilla se entrecerraron, la sospecha luchando con la duda. Se inclinó hacia él, golpeándose el muslo con el garrote, y resopló. “Vete, escoria. Pero la próxima vez te reconoceré la cara”.

Locke movió la cabeza, murmurando gracias, y se escabulló entre la multitud, con el pulso más lento a medida que las botas del chaleco amarillo desaparecían tras él. Acarició el bolso, seguro bajo la túnica, y dejó escapar una sonrisa, afilada como una cuchilla. Junto a las sombras del Mercado Ambulante, su mano se detuvo en el monedero, cargada con las esperanzas de la tripulación. Otra noche, otra partida ganada.

Juzga tú

La escritura, por supuesto, es subjetiva, como todo arte, pero en mi opinión personal Grok cogió una escena excelente y la destrozó bastante. Desde luego, no me gustaría que un lector beta o un editor como Grok tocara mi trabajo.

Cero estrellas. No se puede recomendar. Muy.

He utilizado la IA para la lectura beta, la corrección de pruebas, la edición de líneas, la edición de desarrollo, la lluvia de ideas, el análisis de la trama y casi cualquier otra tarea creativa o de matiz autoral que se me ocurra, y aunque ha fracasado estrepitosamente en la mayoría de ellas, reconozco que hay algunas áreas en las que puede ser una herramienta bastante útil (pero la retroalimentación y la edición no son una de ellas).

Tareas de escritura en las que la IA es (bastante) buena

Organizar notas e ideas: La IA puede tomar notas de la corriente de la conciencia y estructurarlas en esquemas, resúmenes o documentos coherentes.

Ejemplo: Convierte una tormenta de ideas confusas sobre rasgos de los personajes, puntos de la trama y detalles de construcción del mundo en un marco narrativo claro.

Por qué funciona: La IA destaca en el reconocimiento de patrones y puede categorizar textos caóticos con eficacia. Resumir investigaciones o material de fondo: La IA puede condensar artículos, datos históricos u otras fuentes en resúmenes concisos para la construcción del mundo o el contexto.

Ejemplo: Resumir rutas comerciales medievales para un escenario de ficción histórica.

Por qué funciona: La IA puede procesar grandes conjuntos de datos rápidamente y extraer los puntos clave, ahorrando tiempo. Creación de listas y plantillas: La IA puede generar listas como nombres de personajes, nombres de lugares o tropos de historias, o proporcionar plantillas para cosas como cartas de consulta o sinopsis.

Ejemplo: «Enumera 20 nombres únicos para una ciudad de ciencia ficción» o «Proporciona una plantilla para la sinopsis de un thriller».

Por qué funciona: Se trata de tareas sencillas y basadas en fórmulas, en las que la capacidad de la IA para extraer patrones es una ventaja. Comprobaciones básicas de gramática y estilo: La IA puede detectar frases repetitivas, errores gramaticales básicos o tiempos incoherentes en los primeros borradores.

Ejemplo: Señala palabras demasiado usadas como «muy» o sugiere variantes para empezar una frase.

Por qué funciona: Se trata de tareas basadas en reglas en las que el ajuste de patrones de la IA puede imitar a un corrector de primera pasada (aunque no es perfecto). Analizar tendencias de género o preferencias de los lectores: La IA puede escanear contenido web o publicaciones X para identificar temas populares, tropos o reacciones de los lectores en un género.

Ejemplo: “¿Cuáles son los temas de moda en fantasía juvenil en X en este momento?

Por qué funciona: El acceso de la IA a los datos en tiempo real le permite detectar patrones en el sentimiento de la audiencia o en las demandas del mercado. Formatear y estructurar documentos: La IA puede reformatear borradores desordenados en estilos coherentes u organizar manuscritos para su presentación.

Ejemplo: Convierte un borrador en un guión con el formato adecuado o aplica estilos de encabezamiento coherentes.

Por qué funciona: La IA maneja con precisión las tareas repetitivas basadas en reglas. Generar texto de marcador de posición o descripciones: La IA puede crear descripciones temporales de escenarios, personajes u objetos para rellenar huecos en los primeros borradores.

Ejemplo: «Describe un bosque encantado en una historia de terror gótico».

Por qué funciona: Se trata de borradores desechables sobre los que los escritores pueden construir, reduciendo la presión de empezar de cero.

Advertencias

Se requiere un filtrado crítico : El resultado de la IA es tan bueno como el mensaje y tu capacidad para filtrarlo. Incluso en estas tareas, tendrás que descartar sugerencias genéricas o fuera de base.

No para comentarios subjetivos : Evita utilizar la IA para tareas de gran envergadura, como evaluar la profundidad emocional, la autenticidad de los personajes o la calidad general de la historia: carece de intuición y contexto.

Lo mejor para profesionales o escritores expertos: los escritores experimentados con un filtro de BS perfeccionado sacarán el máximo partido de la IA, utilizándola para tareas específicas y de bajo riesgo, mientras confían en la opinión humana para el arte.

Lo importante es comprender que la IA no es inteligente. No es lista. Ni mucho menos es creativa. Es una máquina que empareja patrones, nada más. Y hará las críticas más absurdas, como decir que el realismo descarnado de Abercrombie «carece de profundidad emocional» porque lo dice una entrada de blog aleatoria en la que fue entrenada. Lo cual es realmente el quid del problema: ha sido entrenado con un montón de, seamos francos, mierdas de escritos, reseñas de dudosos «críticos» que teclean en teclados raros con los dedos llenos de Cheetos en el sótano de sus casas, y consejos realmente malos de gente sin reputación en Internet que dicen ser «gurús de la escritura».

También se ha formado con material de una calidad excepcional, pero eso es una minoría en el mercado de los consejos de escritura y se nota (y la IA no da más importancia a un determinado experto respetado en la materia que a Joe-Dedos-Cheetos).

La IA no es fiable ni de fiar y te llevará por mal camino. Dará respuestas radicalmente distintas dependiendo no sólo de la redacción, sino del matiz de tu pregunta. En una sesión elogiará tu escritura como una «clase magistral de construcción del mundo a través del diálogo» y en la siguiente te echará la bronca por ser un chapucero aficionado lleno de clichés. Se deshará en elogios hacia tu inteligente uso de la crítica social satírica para subvertir los estereotipos perjudiciales y luego se dará la vuelta y arremeterá contra ti por «alienación» y «orientalismo». No sabe qué demonios está haciendo. Sólo intenta hacer lo que cree que le has dicho que quieres que haga. El matiz de la indicación lo es todo y determinará el resultado, lo que hace que la IA no sea fiable como herramienta de escritura creativa. Peor que poco fiable, en realidad. No sólo fracasa estrepitosamente en ser subjetiva, sino que ni siquiera es remotamente objetiva.

Esto es excepcionalmente peligroso para los aspirantes a autores que no han perfeccionado su filtro BS para los malos comentarios. Utilizar la IA como herramienta de escritura provocará mucho más daño que beneficio, y no puedo desaconsejarte lo suficiente su uso como retroalimentación en tu escritura. Te convertirá en peor escritor si sigues ciegamente sus consejos. Garantizado.

Busca personas en las que confíes para que te den su opinión (y ten cuidado, porque muchas personas pueden ser peoresque la IA). Y lo que es más importante, estudia a los maestros de tu género. Lee, lee, lee. Y sigue escribiendo. Estas cosas te harán mejor escritor.

La IA no lo hará.

Nota: Agradecemos a Ryan Williamson su colaboración en este artículo, adaptado del suyo en inglés:

Por si te lo perdiste

De lo último en esta sección

De lo último en esta publicación

También en esta publicación