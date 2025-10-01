Humanidades

Humanidades

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Roberto
Roberto
16m

Las opiniones de Tyler sobre Gemini son especialmente interesantes:

“Gemini puede hacer algunas cosas que otras herramientas no pueden. Yo personalmente no lo uso mucho porque no trato con documentos muy largos o complicados.

Pero si lo haces, Gemini suele ser la mejor opción, sobre todo para el trabajo jurídico. Pronto verás versiones de estas herramientas en las que no tendrás que enviar tus datos a ningún otro sitio. Ahora mismo, eso limita su uso, sobre todo en ámbitos delicados como el jurídico.

Pero muy pronto, probablemente podrás hacerlo directamente en tu propio disco duro. No estoy seguro de lo que perderás exactamente en términos de calidad al principio, pero la gente está trabajando activamente para resolverlo. Si sigues la IA, ya sabes que está al caer. Ahora mismo, la gente dice cosas como: «No puedo enviar mis datos a Gemini 2 o a Google», y es justo. Pero muy pronto no tendrás que hacerlo.

Gemini brilla realmente en tareas multimodales y al tratar con archivos gruesos y pesados”.

Expand full comment
Responder
Compartir
Avatar de Sonia Romero
Sonia Romero
19m

Cómo utiliza Tyler Cowen la IA para redactar:

1) Grok: Rápido y eficaz para comprobar los hechos de los tweets.

2) o1 Pro: La mejor para consultas. Su principal herramienta diaria.

3) Investigación profunda: Ideal para informes largos (10 páginas); extremadamente impresionante pero menos práctico para la rutina personal; ocasionalmente útil para la enseñanza; significativo para sustituir el trabajo humano.

4) Claude: Muy buen escritor: reflexivo, filosófico y versátil.

5) DeepSeek: Envía datos a China, aunque Tyler personalmente se siente cómodo utilizándolo.

6) Gemini: Bueno para tareas multimodales y para manejar documentos grandes o gruesos; el mejor para el trabajo jurídico y la integración con vídeo y YouTube.

7) Meta (modelos Llama): Se integra con WhatsApp; fuerte en marketing y código abierto; importante globalmente, aunque no forma parte de la rutina habitual de Tyler.

Expand full comment
Responder
Compartir
Un comentario más...

Sin posts

© 2025 Lawi
PrivacidadTérminosAviso de recolección
Empieza a escribirDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura