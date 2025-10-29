La paradoja de la plataforma: lo que los autores necesitan saber para vender libros

Por: Renee Fountain, agente literaria y editora de desarrollo en Nueva York

Ya lo habrás oído antes: Los escritores de ficción no necesitan una plataforma. Te lo repiten constantemente. Te lo dicen: El arte es el rey. La historia lo es todo. La plataforma es para los autores de no ficción.

Este consejo no es técnicamente erróneo, pero es lamentablemente incompleto.

Lo han dicho muchos agentes literarios, y un reciente panel de la industria al que asistí en la Feria del Libro de EE.UU. lo confirmó:

Puede que la plataforma no sea necesaria para conseguir tu primer contrato literario, pero es esencial si quieres una carrera de escritor sostenible, con una comunidad, una conexión y una resistencia reales.

La publicación es impredecible

La realidad es que podrías vender un primer libro en una venta anticipada o en una subasta, y aun así luchar por conseguir tracción. Podrías escribir algo brillante que quedara huérfano. Podrías construir una serie muy querida y luego te dirían que tus números no son lo suficientemente fuertes para la siguiente.

Cuando las cosas se tuercen -y a veces lo hacen-, una línea directa con lectores, colegas y profesionales adquiere un valor incalculable.

Aunque la plataforma no garantice las ventas del libro, aumenta las probabilidades de que la gente sepa al menos que tu libro existe.

Marketing para introvertidos: Como introvertido, la idea de «promocionarte» a ti mismo y a tu libro es desalentadora. La autopromoción, las redes sociales y la visibilidad constante a menudo resultan abrumadoras, y para muchos escritores introvertidos no es algo natural.

Cuando los grandes presupuestos no bastan

Durante la mesa redonda, un editor compartió una historia con moraleja:

El sello había apostado todo a un libro debut y todos estaban muy entusiasmados: un presupuesto de marketing de seis cifras, un gran impulso por parte del equipo de ventas, la colocación de grandes minoristas, incluidos Target y Costco.

El libro fracasó. Nunca tuvo tracción.

Es la prueba de que, aunque las editoriales inviertan mucho en marketing, el éxito no está garantizado. También es un recordatorio de que incluso los mayores presupuestos y los mejores planes de marketing pueden no funcionar si la audiencia no está ya comprometida. (Véase Estamos entrando en la Era del Autor Artesano: La Noción de los «1.000 Verdaderos Fans» vuelve a ser Cierta).

La gran realidad es que la mayoría de los libros no consiguen un presupuesto de marketing de seis cifras ni la colocación en Target. En cualquier caso, el autor debe hacer la mayor parte del trabajo pesado y encontrar a sus lectores.

Hace poco recibí una propuesta en la que el autor decía que no le gustaba hacer marketing. Prefiere simplemente «publicarlo» y «si lo construyes, vendrán». Le recordé al autor que la única razón por la que «vendrán» es porque estaban allí mismo, en el campo de maíz. Le vieron construirlo. No recuerdo que viniera ningún jugador de otros barrios, estados o países.

La nueva realidad del marketing

Otra conclusión clave del panel: La comercialización de libros ya no es un sprint de seis semanas en torno a la publicación. Ahora es un maratón que requiere el compromiso y la estrategia del autor durante al menos 18 meses, o hasta su próximo libro.

Sé auténtico

El panel también confirmó que la gente quiere autenticidad que provenga de un lugar reflexivo. No se trata de contar seguidores o de hacerse viral. Se trata de crear una comunidad auténtica, con personas que conecten contigo y con las historias que cuentas.

Por ejemplo, considera la posibilidad de compartir tu proceso creativo. Habla de las madrigueras de conejo por las que bajaste, de los avances que tuviste, así como de los días buenos y malos.

Involúcrate con lo que te interesa de verdad. Si hiciste investigación histórica, comparte descubrimientos fascinantes. Si estás obsesionado con la construcción del mundo, comparte cómo se te ocurren las ideas.

Y lo que es más importante, sé útil a otros escritores. Comparte recursos, celebra sus éxitos. Aporta algo de valor. Muestra apoyo a la comunidad que quieres que te apoye.

Otra idea útil del panel: aunque tener un artículo en Vanity Fair es emocionante, en la mayoría de los casos vende menos libros que una aparición en un podcast, sencillamente porque los oyentes de ese podcast son los lectores.

Plataformas sin asco

La mayoría de los escritores se resisten a crear una plataforma porque les resulta incómoda. Estoy totalmente de acuerdo con ello. Por desgracia, esto no niega la necesidad de hacerlo.

Plataforma no tiene por qué significar TikTok o 10.000 seguidores en Instagram. No tiene por qué «quitarme tiempo que podría estar escribiendo», y no debería ser «comercial».

Así que, para todos aquellos que «odian las redes sociales» considera:

Un boletín (por ejemplo, en Substack) consistente. (Ver también Estrategias para Vender tu Libro en Substack 📬: Ejemplos y lo que Debes Saber: ¿Cómo vender mis obras a través de Substack? ¿Cuál es el futuro?)

Dos plataformas sociales en las que te sientas cómodo (por ejemplo, Bluesky y Notas de Substack)

Contribuye con ensayos reflexivos, entrevistas o artículos de opinión en las plataformas de otras personas

Participa en comunidades de escritores: clubes de lectura, foros, grupos de crítica

Enseña, asesora o edita

Habla en público o participa en podcasts

Ten una presencia visible en Internet que muestre quién eres y lo que escribes.

Empieza donde te sientas cómodo, pero no esperes a la fecha de publicación para empezar. Con algo más de detalle:

Medios de comunicación online. Escribe artículos, artículos como invitado o ensayos para blogs, sitios web o publicaciones que estén en línea contigo o con tu libro. Éstos te permiten llegar a tu público específico manteniendo el control total de tu mensaje.

Aprovecha los clubes de lectura. Ofrecen un entorno más personal e íntimo para hablar de tu obra. Únete a debates por correo electrónico o plataformas como Zoom para conectar con los lectores en un entorno relajado.

Ponte en contacto con blogueros de libros y personas influyentes. Que coincidan con el género y el mensaje de tu libro. Un correo electrónico atento y una copia de la reseña pueden ayudar mucho a ganar visibilidad.

Antes del libro: Empezar pronto

Los escritores de ficción con más éxito que conozco empezaron a conectar con su futuro público mucho antes de que su debut llegara a las librerías, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque comprendieron su importancia y eso alimentó su creatividad.

Algunos elementos:

Responsabilidad creativa: Compartir tu proceso puede ayudarte a mantener la coherencia.

Conocimiento del mercado: Participar en tu comunidad te mantiene conectado a las tendencias del género, las preferencias de los lectores y los cambios del sector.

Relaciones profesionales: Crear una comunidad te presenta a otros escritores, editores, agentes y profesionales del sector. Estas relaciones comprometidas a menudo importan más que el número de seguidores.

En Substack hay muchos ejemplos excelentes de autores que se comprometen con su comunidad mientras promocionan su libro.

Durante el libro: La estrategia de los 18 meses

Una vez que tienes un contrato para la publicación de un libro, tu estrategia de plataforma se vuelve más intencionada. Una plataforma sólida te hace menos dependiente de los presupuestos de marketing de las editoriales (como señalan éstas), de la colocación en las librerías o de los cambios de algoritmo.

Prepublicación (6-12 meses antes): Crea expectación sin abrumar a tus lectores. Comparte la portada, contenido entre bastidores y ponte en contacto con otros autores de tu género para una posible promoción cruzada. (Obtén los permisos necesarios de la editorial). Más sobre lanzamientos, aquí.

Mes de lanzamiento: Tu público establecido se convierte en tu equipo de lanzamiento.

Después de la publicación (6-18 meses): Mantén el impulso mediante clubes de lectura, conferencias y entrevistas en podcast. Sigue atrayendo a los lectores. Aquí es donde muchos autores flaquean, pero es crucial para el éxito a largo plazo.

Después del libro: Construir la resistencia profesional

Tras tu debut, las editoriales se fijarán en tus cifras de ventas y en tu capacidad para llegar directamente a los lectores. Tu plataforma se convierte en parte de tu marca de autor y puede influir en futuras negociaciones contractuales.

Mentalidad de autor

No pienses en tu plataforma como algo que construyes para un libro. Estás construyendo una audiencia para la carrera que quieres dentro de cinco o diez años.

Empieza poco a poco. Sé coherente. Sé auténtico. Céntrate primero en el oficio, porque eso es lo que hará que los lectores vuelvan.

Puede que la plataforma no sea necesaria para conseguir un contrato para un libro, pero puede ser la razón por la que consigas otro.

Bonus 1: Cambia tu mentalidad de vender a compartir

La pregunta que me hacen a menudo es: ¿Cómo comercializa un autor su libro sin sentirse «asqueroso», sonar desesperado o como un vendedor de coches usados? Respuesta: Céntrate en la conexión, no en la promoción.

Pregúntate cómo tu libro o tu proceso de escritura ayudan, entretienen o inspiran realmente a los lectores. Aquí tienes otras ideas:

1. Ofrece contenido extra

Ofrece algo extra a los lectores, como

Un relato corto o una novela que se pueda descargar gratuitamente y que esté relacionado con tu libro.

Consejos o lecciones relacionados con el tema de tu libro.

Ofrece contenido como extractos de capítulos o guías de debate. (Por supuesto, con la aprobación del editor)

2. Utiliza la narración para promocionar tu libro

La gente conecta con las historias, utiliza la tuya para atraer a los lectores.

Comparte una anécdota personal sobre por qué escribiste el libro.

Explica entre bastidores tu proceso de escritura.

Destaca una escena o un personaje significativo.

Sitúa tu libro como parte de una narrativa más amplia, abordando temas que preocupan a los lectores.

3. Colabora con otros

Haz promoción cruzada con otros autores.

Únete a promociones de grupo o proyectos de antología.

Asóciate con librerías o eventos locales.

Decidas lo que decidas probar, lo más importante es ser auténtico. Haz sólo lo que te parezca correcto. Desplaza el centro de atención de ti mismo a tu público.

Bonus 2: Historia de fondo: Las páginas iniciales no deben leerse como una entrada de Wikipedia

Por: Renee Fountain

Empieza la historia en el lugar adecuado

Me han enviado otro proyecto de libro, y creo que puede ser útil ilustrar cómo es el desorden y la escritura suelta. Dime si esto te resulta familiar:

Sarah Williams era una ejecutiva de marketing de treinta y cuatro años que se había mudado a Denver hacía tres tras divorciarse de Michael, su amor de la universidad, con quien se había casado a los veintidós tras un romance relámpago que comenzó durante su segundo año en la Universidad Estatal de San Diego, donde ella había estudiado comunicaciones mientras él cursaba pregrado en derecho, aunque finalmente se había cambiado a empresariales tras decidir que el derecho no era para él...

Una presentación similar a la anterior continuaba durante otra media página. Al final, conocía el historial laboral de Sarah, las ocupaciones de sus padres, las mascotas de su infancia y sus sentimientos sobre el gluten. Lo que no sabía era por qué debía importarme nada de eso, ni qué tenía que ver todo aquello con la Sarah actual.

No sé qué lleva a los escritores a proporcionar toda esta información innecesaria. En todos los años que llevo trabajando con editores, ni una sola vez me han preguntado: «¿Pero qué le pasó a la protagonista en tercero?».

El perfil de Wikipedia

Los escritores noveles suelen confundir el montaje con la narración. Creen que los lectores necesitan comprender toda la historia del personaje, o que deben «poner al lector al día» antes de que pueda empezar la historia. Así que, básicamente, crean un dossier del personaje:

«Marcus siempre había tenido miedo a las alturas, desde el incidente en el campamento de verano cuando tenía doce años, lo que explicaba su actual carrera como contable, un trabajo seguro que su madre le había animado a seguir después de que el negocio de construcción de su padre fracasara durante la recesión de 2008...»

Esto no es contar historias, es un cuento con moraleja.

Otros pasos en falso de las páginas iniciales:

El currículum:

«Como madre soltera de dos hijos que había estudiado enfermería mientras trabajaba de camarera en tres restaurantes distintos, Jennifer comprendía el valor del trabajo duro».

A nadie le importa la ética laboral en abstracto. Muéstranos a Jennifer tomando una decisión difícil ahora mismo.

La sesión de terapia:

«Sally tenía problemas de confianza derivados del abandono de su padre cuando tenía siete años, que habían afectado a todas sus relaciones posteriores y explicaban su incapacidad actual para comprometerse con su novio desde hacía tres años».

Parece como si el personaje estuviera leyendo en voz alta la nota de su propia sesión de terapia.

La línea temporal histórica

He aquí un ejemplo en el que un escritor se sintió obligado a explicar cómo se llegó a una situación actual (esto lo veo MUCHO):

«La granja familiar había pertenecido a la familia Smith durante cuatro generaciones, transmitida desde el bisabuelo de Emma, que había emigrado de Irlanda en 1923, a su abuelo, que había sobrevivido al Dust Bowl, a su padre, que había modernizado la explotación en los años 80...»

A menos que se trate de una saga multigeneracional, nadie necesita el árbol genealógico desde el principio.

Por qué esto mata tu apertura

La historia de fondo es estática. Mira hacia atrás cuando se supone que la historia debería avanzar. Cada párrafo de la historia es un párrafo en el que no ocurre nada en el presente. La historia se queda suspendida en el tiempo.

Tienes que tener en cuenta que no se puede esperar que los lectores se preocupen por el pasado de unos personajes que aún no conocen. Les estás pidiendo que inviertan emocionalmente en unos desconocidos. Proporcionar información masiva no es la forma de mostrar quién es tu personaje.

La mayoría de los antecedentes no son relevantes para el «ahora» de la historia que estás contando. Si la carrera universitaria de Sarah o su alergia al gluten no afectan a la trama, ¿por qué nos enteramos?

Perspicacia del agente

La mayoría de los agentes, entre los que me incluyo, buscan razones para seguir leyendo, no para dejar de hacerlo. Una avalancha de antecedentes nos hace suponer que todo el libro será exposición, porque en lugar de dejar que los personajes se revelen a través de la acción, el escritor está metiendo datos al azar.

He aquí algunas ideas:

Si la historia del personaje es más interesante que su situación actual, has empezado por el lugar equivocado.

Si necesitas una biografía completa para entender la escena inicial, esa escena no funciona.

Si en las cinco primeras páginas no ocurre nada, salvo la entrega de información, has sellado tu destino.

Empieza en el lugar adecuado

La mayoría de los manuscritos mejorarían mucho si empezaran exactamente donde el escritor cree que la historia se vuelve interesante. No tres capítulos antes de ese momento. No con el montaje que conduce a ese momento. En ese momento.

Hace poco leí uno en el que el protagonista acepta un nuevo trabajo que pondrá en marcha la historia. Sin embargo, primero tuve que leer sobre sus condiciones de vida actuales... relaciones fracasadas... trabajos fracasados... un montón de gente que no importará cuando el personaje se traslade fuera del estado para aceptar el mencionado nuevo trabajo.

Si la historia comienza realmente cuando empiezan este nuevo trabajo, ¿por qué arrastrar al lector por el pasado? No necesitas hacer que nos creamos la decisión del protagonista.

En Media Res

Prueba a empezar tu historia en el primer momento en que algo cambia para tu protagonista. Después, introduce la historia pasada sólo cuando sea relevante para la acción presente.

En lugar de «Karen llevaba seis años trabajando en el bufete de abogados cuando descubrió los archivos que lo cambiarían todo». Prueba con: «El expediente estaba mal archivado como “W” en lugar de “M” -un simple error administrativo que Karen casi pasó por alto- hasta que vio el nombre de su hermana en la primera página».

Necesidad de saber

Incluye los antecedentes sólo cuando el lector los necesite para comprender lo que está ocurriendo en ese momento. Si tu protagonista tiene miedo a los perros, no necesito saber nada del incidente de su infancia hasta que aparece un perro.

He leído algunos envíos en los que el incidente preocupante nunca llega a producirse, sólo eran «datos curiosos» para conocer al personaje.

Esparce migas de pan

Deja caer pistas sobre el pasado en lugar de hacer afirmaciones directas:

En lugar de: «Tras su desastroso divorcio hace dos años, Sally había renunciado a las relaciones». Prueba con: «El anillo de boda de Sally había dejado una banda pálida en su dedo que aún se veía con la iluminación adecuada».

Esfuerzos eficaces

Empieza por la acción: No persecuciones en coche, sino elecciones, decisiones, momentos de cambio. Muestra a tu personaje haciendo algo que revele quién es, como tomar una decisión difícil o interactuar con alguien de un modo que exhiba sus valores (o la falta de ellos).

Utiliza el diálogo: Deja que otros personajes revelen su historia a través de la conversación. Parece más orgánico que la exposición:

«¿De verdad vas a volver a la enseñanza?». «No empieces, mamá». «Después de lo que pasó en tu último colegio...». «No fue culpa mía».

Confía en tus lectores: Son inteligentes. Averiguarán las relaciones, las motivaciones y la historia a partir del contexto. No necesitas explicárselo todo por adelantado.

La excepción (que confirma la regla)

A veces necesitas una pequeña cantidad de historia previa para que el lector se sienta cómodo. La palabra clave es «pequeña»: una o dos frases, no un párrafo. Y debe parecer esencial, no opcional.

En lugar de: «La complicada relación de Sally con la religión comenzó en su infancia, cuando su estricta educación católica chocó con su personalidad rebelde por naturaleza, lo que provocó años de conflicto con su madre, devotamente religiosa...». Prueba: «Sally no había entrado en una iglesia desde el funeral».

Tus personajes cobran vida a través de sus acciones, elecciones y voz, no de su biografía. Así que averigua dónde empieza realmente tu historia: probablemente sea más tarde de lo que crees.

