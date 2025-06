La Psicolog铆a y la Religi贸n

El psicoan谩lisis adopta un enfoque de la religi贸n basado en la antropog茅nesis, entendi茅ndola a la vez como un destino colectivo en la historia de la cultura y como una funci贸n ps铆quica en la relaci贸n del individuo con el mundo.

De la proyecci贸n a la omnipotencia del deseo

Freud consideraba la religi贸n como el fen贸meno psicol贸gico y cultural m谩s complejo que existe. Para dilucidarlo, aplic贸 gradualmente todos los elementos de su doctrina. Sin embargo, hay muy pocos an谩lisis cl铆nicos de la religi贸n en su obra. Sus dos estudios de casos en profundidad, del delirio religioso de Schreber y de la posesi贸n demon铆aca de Haitzmann (siglo XVII), se basaron en documentos escritos. En sus escritos sobre la religi贸n, Freud no se refiri贸 a sus experiencias cl铆nicas, sino que construy贸 sus interpretaciones aplicando sus conceptos te贸ricos a diversos fen贸menos religiosos. Supuso que la religi贸n era una producci贸n humana y que la "psicolog铆a profunda" pod铆a proporcionar la clave para descifrar el enigma de su origen y significado.

Su inter茅s por la religi贸n era doble. Imbuido del esp铆ritu racionalista de la Ilustraci贸n, pretend铆a explicar la religi贸n y contribuir as铆 a la victoria de la raz贸n sobre ella. Sin embargo, tambi茅n adopt贸 el principio psicol贸gico de que la religi贸n, como cualquier otra expresi贸n humana, manifestaba una verdad, aunque fuera de forma equivocada. Por tanto, considera la religi贸n como uno de los testimonios m谩s importantes de la realidad ps铆quica. Por supuesto, el verdadero significado de la religi贸n s贸lo puede leerse a la luz de las teor铆as anal铆ticas. La preocupaci贸n constante de Freud era comprender la religi贸n a la luz de los procesos que hab铆a aprendido de su experiencia de la psicopatolog铆a y, al mismo tiempo, distinguirla de la patolog铆a propiamente dicha. En su "Psicomitolog铆a y El porvenir de una ilusi贸n", considera la religi贸n desde el punto de vista del individuo, y la explica seg煤n el modelo del sue帽o como una creaci贸n de deseos. En sus otros estudios, adopta una visi贸n m谩s precisa de la religi贸n como movimiento transindividual de la cultura, y la centra en la constituci贸n de la ley 茅tica bajo la bandera del padre. Del retorno a los or铆genes de la cultura, a trav茅s de la elucidaci贸n de la g茅nesis de la religi贸n, espera la explicaci贸n 煤ltima de las vicisitudes psicol贸gicas a las que se enfrenta. Podemos considerar estas dos l铆neas de interpretaci贸n sucesivamente, en lugar de seguir el orden cronol贸gico de los escritos de Freud.

Inicialmente, Freud equipara la religi贸n con los mitos y las leyendas, que explica en t茅rminos de "proyecci贸n" en el sentido m谩s amplio del t茅rmino. Se trata de representaciones de deseos impulsivos, vagamente percibidos de forma endops铆quica, transpuestos al mundo exterior y que escenifican as铆 la realizaci贸n de deseos prohibidos al hombre, como el incesto, por ejemplo, o contradichos por la realidad, como la inmortalidad (Nacimiento del psicoan谩lisis, Cartas a Fliess, 71 y 78). La teor铆a de la psicomitolog铆a, que interpreta las representaciones religiosas como fantasmas del deseo, an谩logos a los sue帽os, inaugura el psicoan谩lisis de la religi贸n. El concepto de proyecci贸n ha hecho fortuna en la popularizaci贸n de las teor铆as psicoanal铆ticas de la religi贸n. Sin embargo, en los trabajos de Freud sobre la religi贸n, ya no es el concepto clave de la explicaci贸n, porque la proyecci贸n implica una correspondencia de contenido entre la representaci贸n inconsciente y la idea proyectada, correspondencia que no se realiza en la representaci贸n de Dios.

Para Freud, el enigma espec铆fico de la religi贸n reside en la afirmaci贸n del Dios-Padre con el que el hombre mantiene relaciones de deseo, convicci贸n de elecci贸n, obediencia y culpabilidad. As铆 pues, Freud no considera el "misticismo" como un fen贸meno espec铆ficamente religioso, sino como "la oscura autopercepci贸n del reino exterior al yo, el id" (nota del 22 de agosto de 1939). La experiencia m铆stica resulta de la deconstrucci贸n del "yo" como instancia consciente y aut贸noma, una deconstrucci贸n que permite que las fuerzas pulsionales heredadas e innatas invadan el sentimiento y que da lugar a la experiencia de una uni贸n difusa con todo, m谩s all谩 de la conciencia personal formada por la percepci贸n y el lenguaje (Malestar en la civilizaci贸n).

A diferencia del "misticismo", la religi贸n postula un Dios personal cuya paternidad constituye su naturaleza misma. Para comprender la religi贸n, Freud se centra en el an谩lisis de la relaci贸n con el padre. En "El porvenir de una ilusi贸n" (1927), sit煤a la religi贸n en la econom铆a pulsional del individuo. La dura necesidad (anank茅), el poder hostil de la naturaleza, especialmente la muerte, y el conflicto irreconciliable entre el individuo y la sociedad, imponen a los deseos una frustraci贸n sin alivio. Impulsado por la "pulsi贸n de autoconservaci贸n", la b煤squeda del placer y la tendencia libidinal primaria a evitar el sufrimiento, el hombre construye un mundo de deseos satisfechos por encima del mundo de la realidad y la necesidad. El narcisismo, que sigue siendo la textura de su actividad, le lleva a creer que sus deseos pueden satisfacerse (la ilusoria "omnipotencia" del deseo). Enfrentado al conflicto entre el deseo y la realidad, el hombre resucita en su interior la imagen de un padre todopoderoso, protector y recompensador ben茅volo. Esta imagen se ha grabado en 茅l como una representaci贸n inconsciente durante sus frustrantes experiencias familiares.

El ni帽o transpone al padre la omnipotencia de su deseo narcisista. La religi贸n es por tanto una creencia ilusoria, ya que emana de un deseo que se niega a dejarse limitar por la necesidad de la realidad, y una nostalgia del padre, ya que reproduce la imagen psicol贸gicamente arcaica del padre todopoderoso que responde a los deseos frustrados. El psicoan谩lisis ofrece as铆 tres elementos explicativos a las viejas cr铆ticas racionalistas de la religi贸n: el del proceso primario (oposici贸n entre la libido como principio de placer y el principio de realidad), el del narcisismo (origen de la idea de omnipotencia) y el de la formaci贸n y conservaci贸n de representaciones inconscientes (origen de la idea de Dios a imagen del padre omnipotente).

Nota: En el libro "El otro Freud: Religi贸n, cultura y psicoan谩lisis", James DiCenso emprende un an谩lisis apasionante y original de las principales redacciones de Freud sobre religi贸n y cultura. Se trata de un seminal libre de jerga y rico en nuevas ideas e interpretaciones frescas.

Para juzgar como ilusorios los deseos manifestados en la religi贸n, Freud no puede adoptar los criterios de la patolog铆a; pues la religi贸n no es, como el delirio, una negaci贸n de la realidad, ni, como el s铆ntoma neur贸tico, una satisfacci贸n sustitutiva. As铆 que apela a los criterios de realidad proporcionados por una "concepci贸n cient铆fica" del mundo. La ilusi贸n religiosa se define as铆 como una "cuasi-alucinaci贸n". Sin embargo, como psicoanalista, Freud no pretend铆a "tomar partido a favor o en contra del valor de verdad de las doctrinas religiosas" (El porvenir de la ilusi贸n).

El Dios-Padre y el complejo de Edipo

Hasta el final, Freud retoma la tesis desarrollada en El porvenir de la ilusi贸n. Sin embargo, para 茅l s贸lo representa una explicaci贸n parcial y superficial de la religi贸n, que yuxtapone a una interpretaci贸n psicoanal铆tica de la historia cultural centrada en la formaci贸n y evoluci贸n del complejo nuclear que es el complejo de Edipo. Reconoce que "todo lo que tiene que ver con la creaci贸n de una religi贸n [...] est谩 impregnado de un car谩cter grandioso que todas nuestras explicaciones son insuficientes para iluminar" (Mois茅s y el monote铆smo). La religi贸n no es una creaci贸n individual, sino un destino de la humanidad en el proceso de su devenir. Lejos de ser la nostalgia de un hombre desamparado por su padre, la religi贸n representa y realiza el conflicto, el desconocimiento y el reconocimiento desplazado del padre.

Freud encontr贸 por primera vez la dimensi贸n antropol贸gica fundamental de la religi贸n en los ritos religiosos (1907). Analizando su parentesco y diferencia con los ritos obsesivos, lleg贸 a la conclusi贸n de que la obsesi贸n es una caricatura de la religi贸n, pero que 茅sta es una neurosis colectiva de la humanidad. El hombre religioso "deja de lado el contenido ideacional" del rito, de modo que su rito s贸lo tiene un significado simb贸lico en el sentido psicoanal铆tico; es un acto desplazado, resultado de una culpa inconsciente. Esta culpa puede entenderse en t茅rminos de la represi贸n de los impulsos primarios por parte de la religi贸n, que es uno de los principales factores de la renuncia progresiva que es la condici贸n de la civilizaci贸n. Se trata, por tanto, de una neurosis colectiva, en la medida en que la propia civilizaci贸n s贸lo se produce mediante la represi贸n y s贸lo se despliega engendrando culpabilidad. En tal psicohistoria, la religi贸n es espec铆ficamente el 谩mbito simb贸lico en el que se produce el desplazamiento sintom谩tico cultural.

Freud desarroll贸 gradualmente esta idea, interpretando la historia de la religi贸n como teniendo su origen en un conflicto homicida con el padre primitivo, y como realiz谩ndose a trav茅s de realizaciones sucesivas que tienen lugar dentro de desplazamientos simb贸licos. Fue en T贸tem y tab煤 (1914) donde Freud intent贸 por primera vez explicar la religi贸n enteramente como el efecto de una represi贸n de los impulsos agresivos. Los ritos negativos del tab煤 reflejan la ambivalencia emocional. En la 煤ltima parte del libro, Freud propone una explicaci贸n m谩s radical, utilizando la hip贸tesis del asesinato del padre primitivo. El totemismo, como veneraci贸n del animal tot茅mico, es un reconocimiento del padre desplazado sobre un sustituto animal: la comida sacrificial, rito sintom谩tico, es a la vez un nuevo asesinato desplazado y una identificaci贸n con el padre por introyecci贸n. Freud se esfuerza entonces por dar cuenta de la creencia en un "Dios-Padre" reconstruyendo psicoanal铆ticamente los diversos procesos afectivos que, a partir de la culpa reprimida y desplazada, conducen al reconocimiento transpuesto del padre y a su ampliaci贸n p贸stuma, en 煤ltima instancia a la imagen de un padre divinizado.

En Mois茅s y el monote铆smo, un estudio que contin煤a el pensamiento que subyace a T贸tem y tab煤, Freud deriva primero el monote铆smo judaico del culto a At贸n, impuesto a los semitas por Mois茅s el "egipcio". La fascinaci贸n sagrada que emana del Dios de Israel, su grandiosidad, su extraordinaria exigencia de espiritualidad y de "renuncia cultural" atestiguan, sin embargo, a los ojos de Freud, que Jahv茅 es eminentemente una figura paterna exaltada y sublimada, para la que At贸n s贸lo pod铆a ser un punto de partida. El advenimiento de este Dios s贸lo puede entenderse, por tanto, en t茅rminos de la culpa heredada del asesinato primitivo, renovada por un nuevo asesinato, el del padre del pueblo jud铆o, Mois茅s. El monote铆smo jud铆o toma as铆 el relevo del totemismo y completa el desplazamiento efectuado por este 煤ltimo mediante un retorno a la representaci贸n del padre asesinado transpuesta al imaginario del contenido ideacional religioso.

El cristianismo completa esta toma de conciencia afirmando expl铆citamente la doctrina del pecado original, pero al mismo tiempo logra un nuevo compromiso que degrada la religi贸n del Padre. En su culto, sustituye al Padre por el Hijo. Manifestaci贸n sintom谩tica de la neurosis obsesiva inherente a la cultura, el cristianismo es el compromiso logrado entre la revuelta filial y la reconciliaci贸n con el padre. Freud concluye que la verdad de la religi贸n es hist贸rica; expresa, de forma desplazada, la relaci贸n conflictiva original que dio origen a la civilizaci贸n.

Las aportaciones de la interpretaci贸n de Freud

El juicio de valor de Freud sobre la religi贸n est谩 a la altura de la ambivalencia que representa en su reconstrucci贸n anal铆tico-hist贸rica: la religi贸n jud铆a alcanza la m谩s alta espiritualidad cultural y sus profetas son grandes figuras paternas; pero sigue siendo prisionera del complejo de Edipo no resuelto y, por ello, hace que la gente se sienta culpable, pasiva (femenina) y servil al Dios-Padre.

Nota: En la obra cl谩sica "Psicoan谩lisis y religi贸n", de Erich Fromm, con m谩s de 75 ediciones, este c茅lebre psicoanalista eval煤a la persistente tensi贸n entre la religi贸n tradicional y la filosof铆a subyacente del psicoan谩lisis, que seg煤n muchos considera que la satisfacci贸n de los deseos instintivos y materiales es el 煤nico objetivo de la vida. Erich Fromm fue un psic贸logo social, psicoanalista, soci贸logo, fil贸sofo humanista y socialista democr谩tico germano-estadounidense. Era un jud铆o alem谩n que huy贸 del r茅gimen nazi y se estableci贸 en Estados Unidos. Fue uno de los fundadores del Instituto William Alanson White de Psiquiatr铆a, Psicoan谩lisis y Psicolog铆a de Nueva York y estuvo asociado a la Escuela de Fr谩ncfort de teor铆a cr铆tica.

Las objeciones que se han hecho a la interpretaci贸n de la religi贸n en T贸tem y tab煤 y Mois茅s y el monote铆smo son tanto de naturaleza hist贸rica como psicoanal铆tica. Por un lado, esta interpretaci贸n se basa en una serie de concepciones procedentes de la etnolog铆a, la historia de las religiones y la ex茅gesis b铆blica que se han demostrado falsas a la luz del estado actual de estas ciencias. Al querer interpretar la religi贸n como una neurosis necesaria de la civilizaci贸n en formaci贸n, Freud tuvo que proponer un esquema evolutivo de la historia que transpone el modelo de la evoluci贸n de una neurosis obsesiva individual a la cultura. Por otra parte, al tomar sus analog铆as de la patolog铆a, Freud se apresur贸 a menudo a equiparar los fen贸menos culturales con datos puramente inconscientes. Es m谩s, a menudo presupone impl铆citamente como dado lo que, seg煤n 茅l, es el producto de un proceso hist贸rico (por ejemplo, la ley del padre se postula a la vez como el resultado de la represi贸n y como su origen). Por 煤ltimo, Freud no tiene en cuenta ciertos datos esenciales para el testimonio religioso que no entran en su construcci贸n: la percepci贸n simb贸lica y religiosa del mundo, el lenguaje de la celebraci贸n, la doctrina de la Revelaci贸n del Padre por el Hijo, etc. Las aportaciones de esta interpretaci贸n son, no obstante, significativas.

Las aportaciones de esta interpretaci贸n son, no obstante, importantes. En primer lugar, Freud identifica las estructuras ps铆quicas implicadas en el misticismo y la religi贸n, en particular en la religi贸n judeocristiana: tendencia a la uni贸n m谩s all谩 del yo, nostalgia del padre, relaci贸n con el padre similar a la del complejo de Edipo. Las ra铆ces ps铆quicas de la religi贸n se confirman en el psicoan谩lisis, donde se considera una posible fuente de comportamientos y creencias patol贸gicos (falso misticismo, religiosidad obsesiva, etc.). Las leyes psicol贸gicas identificadas por Freud tambi茅n son observables, aunque el inconsciente no sea directamente verificable. La psicolog铆a de la religi贸n est谩 as铆 dotada de principios de interpretaci贸n y organizaci贸n. En segundo lugar, Freud demostr贸 la existencia de un v铆nculo entre los tipos de civilizaci贸n, y por tanto de religi贸n, y la realidad ps铆quica.

Sin embargo, nos vemos obligados a limitar la competencia del psicoan谩lisis freudiano: no explica la religi贸n como tal. El significante del padre, por ejemplo, que es el eje del judeocristianismo, no es el resultado de la psicog茅nesis, como tampoco la est茅tica como tal puede explicarse, seg煤n admite el propio Freud, por el psicoan谩lisis. Una interpretaci贸n psicoanal铆tica de la religi贸n tendr铆a que recurrir a importantes datos te贸ricos dispersos en la obra de Freud, que 茅l mismo no incluy贸 en su construcci贸n interpretativa.

En particular, cabe mencionar su reformulaci贸n de la libido como Eros, el poder de uni贸n y atadura que incluso utiliza la culpa para lograr la victoria de la vida sobre la muerte. Esto sugiere un elemento m谩s positivo en la formaci贸n de la civilizaci贸n y la religi贸n que la represi贸n y el desplazamiento resultantes del complejo de Edipo.

Despu茅s de Freud

En oposici贸n a su maestro, C. G. Jung atribu铆a un valor positivo a todas las religiones, en las que reconoc铆a las figuras encontradas en los sue帽os y fantas铆as de sus pacientes. Lleg贸 a la conclusi贸n de que el alma est谩 habitada por arquetipos de naturaleza religiosa y que es finalizada por ellos. De este modo, se separ贸 demasiado radicalmente del movimiento psicoanal铆tico como para que su "psicolog铆a anal铆tica" sea tratada aqu铆.

En los estudios sobre la religi贸n que se inspiran directamente en el psicoan谩lisis freudiano, podemos identificar una serie de ampliaciones y adiciones importantes. Los s铆mbolos religiosos y m铆ticos han sido el centro de atenci贸n del psicoan谩lisis aplicado, que toma su modelo de la interpretaci贸n de las im谩genes on铆ricas. Este psicoan谩lisis s贸lo se ocupa de los fen贸menos religiosos en la medida en que reduce la intenci贸n simb贸lica a representaciones arcaicas que el simbolismo religioso o bien reprime y encubre, o bien asume en un proceso de metaforizaci贸n y sublimaci贸n.

Varios psicoanalistas, especialmente entre los primeros disc铆pulos de Freud (E. Jones, T. Reik, J. C. Flugel), se propusieron interpretar las doctrinas y los ritos religiosos como la expresi贸n de la ambivalencia afectiva que emana del complejo de Edipo. Reik, en particular, considera la preocupaci贸n por las formulaciones dogm谩ticas rigurosas como un s铆ntoma obsesivo que traslada la ambivalencia del conflicto ed铆pico al plano del pensamiento. Ninguno de estos autores intenta explicar en profundidad c贸mo el conflicto ed铆pico da lugar a la afirmaci贸n de Dios. Se limitan a analizar las aparentes analog铆as entre la neurosis obsesiva y la religi贸n, en un intento de dar cuenta de los componentes de la idea de Dios y de la cristolog铆a. Algunos, como Jones y Flugel, consideran incluso que la explicaci贸n psicoanal铆tica de la g茅nesis concreta de la religi贸n no contradice una adhesi贸n "filos贸fica" a la fe en Dios.

L. Szondi realiz贸 una de las aportaciones m谩s originales al psicoan谩lisis de la religi贸n. Se propuso demostrar que el sentido de lo sagrado hunde sus ra铆ces en la pulsi贸n agresiva (parox铆stica) que, bajo la influencia del "esp铆ritu", puede darse la vuelta y sublimarse en la actitud religiosa. La actitud religiosa establece la ley divina en la cultura, imponiendo el respeto a la vida, la benevolencia y la piedad. Seg煤n Szondi, el "complejo de Ca铆n" (celos fraternales homicidas) es m谩s importante en la formaci贸n de la religi贸n que el complejo de Edipo. El segundo factor constitutivo de la religi贸n reside en la "funci贸n de creer". Esta funci贸n realiza la "participaci贸n en el Esp铆ritu" que opera en la inversi贸n pulsional. Procede de la experiencia arcaica de la uni贸n dual (participaci贸n primordial) que el hombre trata de restaurar en toda b煤squeda de la felicidad. La creencia religiosa logra esta uni贸n en un modo superior, salvando as铆 a la cultura y al individuo de las dos desviaciones patol贸gicas que los amenazan: la del todo-ser y la del todo-tener. Sin embargo, la psicolog铆a szondiana afirma que la realidad espiritual llega al hombre ps铆quico a trav茅s de la cultura y la religi贸n.

Retomando las tesis esenciales de Freud sobre la experiencia primordial de la felicidad en la uni贸n y sobre la "pulsi贸n de muerte", N. Brown critica su interpretaci贸n del principio de realidad y se propone demostrar que s贸lo la m铆stica religiosa realiza plenamente la constituci贸n ps铆quica del hombre. Por su parte, P. Ric艙ur utiliza por primera vez datos psicoanal铆ticos para interpretar el simbolismo del mal. Su mayor contribuci贸n, sin embargo, consiste en una confrontaci贸n muy profunda de la hermen茅utica freudiana y fenomenol贸gica de la religi贸n. Un an谩lisis riguroso de los textos de Freud le llev贸 a la convicci贸n de que el psicoan谩lisis deb铆a ser ampliado por una filosof铆a de las figuras de la mente y por una fenomenolog铆a del simbolismo religioso basada en an谩lisis del lenguaje religioso. El psicoan谩lisis ha dado un sustrato arqueol贸gico a las figuras y s铆mbolos que componen la teleolog铆a de la mente.

Por otra parte, se ha intentado arrojar luz sobre los procesos psicol贸gicos implicados en la experiencia de la religi贸n utilizando los conceptos freudianos, pero haciendo hincapi茅 en que la psicolog铆a no est谩 en condiciones de reconstruir la genealog铆a de la religi贸n como fen贸meno cultural. Esta limitaci贸n de la competencia del psicoan谩lisis se justifica, por otra parte, por el reconocimiento, promovido por J. Lacan, de la autonom铆a del "orden simb贸lico". Al retomar el psicoan谩lisis de las dos grandes neurosis, la obsesi贸n y la histeria, nos proponemos tambi茅n estudiar los dos ejes de la religi贸n, la conciencia de culpa y el deseo m铆stico, y separar sus formas patol贸gicas de las que est谩n en consonancia con el sistema simb贸lico de la religi贸n.

La Psicolog铆a de la Religi贸n

驴Influye la religi贸n positivamente en el bienestar? 驴Qu茅 lleva al fundamentalismo? 驴Las creencias religiosas nos hacen m谩s morales?

Es un campo de estudio moderno en el que se aplican los conceptos y m茅todos de la psicolog铆a a la experiencia y el comportamiento religiosos. Uno de los primeros en investigar esas posibles aplicaciones de la psicolog铆a fue W. James; estudi贸 la experiencia de bienestar o de conflicto en la respuesta humana a Dios, y las experiencias de conversi贸n religiosa y de santidad y misticismo. Muchos de los escritos de S (se puede estudiar algunos de estos asuntos en la presente plataforma online de ciencias sociales y humanidades).

Freud (1856-1939) sobre el psicoan谩lisis (v茅ase sobre el enfoque de Sigmund Freud, el padre del psicoan谩lisis, el psicoan谩lisis en la filosof铆a, el modelo de psicoan谩lisis, la teor铆a del psicoan谩lisis, la psicolog铆a y la terapia psicoanal铆tica) contribuyeron al estudio psicol贸gico de la religi贸n, aunque sus puntos de vista cr铆ticos y reduccionistas de la religi贸n ya no tienen aceptaci贸n. Del mismo modo, las conclusiones de C. G. Jung (1875-1961), aunque por contraste tienden a asignar una validez casi indiscriminada a los fen贸menos religiosos en la experiencia humana, han conducido a su vez a replanteamientos de valor permanente para la psicolog铆a de la religi贸n. Desde principios de la d茅cada de 1960 se han desarrollado m茅todos de an谩lisis m谩s sofisticados. El comportamiento y la experiencia religiosa se han estudiado en relaci贸n con la edad, con el estilo cognitivo y otras caracter铆sticas personales, y tambi茅n con referencia a condiciones patol贸gicas e inducidas por drogas. Sin embargo, los m茅todos meramente psicol贸gicos no pueden responder plenamente a las preguntas sobre la validez del comportamiento y la experiencia religiosa, aunque puedan dar cuenta de algunos aspectos de ambos en t茅rminos no religiosos.

Y tu? Est谩s de acuerdo con estas ideas de Freud?