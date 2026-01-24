Con la colaboración de Esteban de Castro, hemos querido profundizar en los argumentos plasmados en su “Carta abierta al escritor lento en un mundo rápido” y en su visión de la plataforma.

Bienvenidos a una charla sobre el fin del “solo texto” y el auge del autor híbrido, acerca de cómo usar la tecnología como “albañil” para construir una experiencia inmersiva sin perder el alma artesanal, cómo sobrevivir y escapar de la marea de libros generados por IA (el “Océano Rojo” de tinta sintética) y mucho más:

¿Por qué escribes en Substack?

En realidad no tengo un propósito muy claro sobre lo que escribo en Substack. Solo sé que “Si piensas la cagas” (mi boletín) fue creado para explotar mi creatividad y llevarla a lugares incómodos, donde da miedo pisar, pero donde más cómodo me encuentro. Por eso intento siempre romper con las dinámicas creativas o tradicionales basada en los datos.



Por ejemplo estuve una semana subiendo un video cada dia cantando y explicando neurológicamente por qué esas canciones, y que significaban ciertos patrones de comportamiento en esas elecciones.



Y ahora por ejemplo en un mundo con tantos profesionales como la escritura y la publicación, centro el tiro en usar las nuevas tecnologías para ayudar a los escritores a entender, que si no las aprovechas, tu novela se convierte en una más.



Por lo tanto, y no sé si esto te ayuda de algo, mi newsletter es un lugar donde quizás, pensar no sea tan importante. Es mejor no tener éxito de vez en cuando y escapar de lo que se supone que debemos hacer en cada sector, proyecto etc.

Y respecto al éxito en Sibstack: ¿Qué opinas sobre el enfoque en el crecimiento?

Como ya comenté en otra ocasión, el verdadero crecimiento no viene del halago constante, sino de las preguntas inteligentes que te desafían.

Todos necesitamos un “papá” o mentor en nuestro rincón del cuadrilátero; alguien que nos respete lo suficiente como para cuestionarnos. Busca a esa figura que no te dé las respuestas, sino que te ayude a mejorar tus preguntas.

La confianza te la da quien te apoya, pero el crecimiento te lo da quien te obliga a pensar.

¿Y sobre los autores de Substack?

Escribí que veo poca gente joven por aquí (no es que el resto somos viejos, ya me entiendes) con hambre. Creadores extra-motivados, con pasión, con ese brillo en los ojos, listos para escuchar, aprender y hacer. Más jóvenes talentosos con energía, por favor.

¿Por qué el nombre de tu boletín?

es mi rincón para hablar de intuición, retos, creatividad, tecnología. El nombre lo dice todo: creo que el exceso de análisis paraliza y que las mejores cosas pasan cuando dejas de pensar y actúas. Durante años pensé demasiado en cómo vender un guion de cine. Fracasé. Pensé demasiado en la estrategia perfecta.

📖 Sobre el código del mercado editorial actual

Estamos en 2026 y el panorama literario parece un campo de batalla. Muchos autores se quejan de que ya no se vende como antes, pero tú pareces tener una visión mucho más optimista, casi provocadora. Dices que “el texto ya no es suficiente”. A qué te refieres?

Es duro decirlo, pero el texto plano se ha convertido en una barrera cognitiva. No es que la gente sea menos inteligente, es que nuestro cerebro está evolucionando. Los datos son fríos pero claros: procesamos la información visual 60.000 veces más rápido que el texto. En un mundo saturado, si tu historia no es capaz de construir puentes visuales, estás pidiéndole al lector un esfuerzo que muchos ya no están dispuestos a hacer.

Pero, ¿dónde queda el placer de sentarse a leer en silencio?

Ese placer existe, pero el tiempo para él se ha evaporado. Mira lo que está pasando con el audio: el mercado de audiolibros crece a un ritmo explosivo del 26,4% anual. El oído es el nuevo lector. La gente sigue hambrienta de historias, pero ahora las consume mientras conduce o entrena. Si no estás en el auricular de tu lector, simplemente no existes en su día a día.

Eso suena a que el autor tradicional está condenado a la precariedad. He leído, en tu artículo, tus cálculos sobre el beneficio neto y son aterradores.

Es la “trampa del volumen”. Para ganar 50.000€ netos, un autor tradicional tiene que vender 25.000 libros de bolsillo. Eso es una montaña inalcanzable para la mayoría. Sin embargo, el creador de experiencias inmersivas —aquel que crea un ecosistema de productos y narrativa alrededor de su obra— solo necesita 1.250 unidades para alcanzar la misma cifra. No se trata de vender más libros, sino de vender una identidad, una experiencia completa.

Mencionas en tu artículo que el sector vive una “edad de oro”, pero que es una “fiesta privada”. ¿Quiénes están invitados a esa fiesta?

Los que entienden que el mercado es híbrido.

La industria editorial cerró el año 2025 superando los 3.150 millones de euros en facturación. Aproximadamente un 4% más que el 2024. Hay más dinero fluyendo que en las últimas dos décadas.

Fíjate en los jóvenes: el 75,3% de los chicos entre 14 y 24 años lee habitualmente. No es que no lean, es que son nativos digitales. El fenómeno #BookTok, con sus 215.000 millones de visualizaciones, ha convertido la lectura en un acto social y, sobre todo, visual.

Pero solo unos cuantos se aprovechan de este fenómeno.

Para ti ¿cuál es el gran error que comete ese 70% de autores independientes que no logra vender ni 100 ejemplares?

El anacronismo. El 57% de los lectores ya alterna entre papel, audio y digital (y con varios dispositivos, no es lo mismo en una mesa que en la cama) sin despeinarse. Mientras tanto, el 95% de los autores sigue pescando en 2026 con una caña de 1990. Siguen pensando que su trabajo termina cuando ponen el punto final al manuscrito. La buena noticia es que el dinero está ahí, el mercado está batiendo récords... solo hay que aprender a hablar el idioma de esta nueva era.

📖 Sobre la paradoja de la artesanía frente al algoritmo: El factor humano

A pesar de esas cifras de mercado tan agresivas, ¿dónde queda el alma de la escritura?

Mira, voy a serte muy sincero: en esencia, soy un escritor de la vieja escuela. Mi novela la escribí sin que ninguna Inteligencia Artificial me dictara una sola coma. Creo en esa conexión humana que solo se consigue mediante la artesanía y las horas de soledad absoluta frente al escritorio. Eso es innegociable.

Yo sigo disfrutando de la lectura pausada, en silencio, respetando sus propios tiempos. Para mí, el libro tiene que respirar en la mesilla de noche. Esa intimidad entre el papel y el lector es algo sagrado; si alguien tarda meses en leer mi libro porque lo saborea poco a poco, me parece genial.

Sorprende oírte decir eso después de defender con tanto ímpetu los audiolibros y las experiencias inmersivas. ¿No es una contradicción?

Para nada. Porque, a pesar de lo que he dicho antes, ero no podemos ignorar que tenemos cinco sentidos y que nos encanta utilizarlos todos. Ahora podemos hacerlo, antes era más complicado. Y tomando como base el libro.

Entonces, ¿la tecnología no viene a sustituir al libro, sino a “liberarlo”?

Exactamente. He llegado a la conclusión de que es una pena que muchas historias increíbles se queden “atrapadas” solo en el papel. Me he llevado sorpresas muy agradables al ampliar la narrativa de mi libro hacia otros formatos. Vivimos en una era donde podemos llevar la historia a lugares donde la lectura, por sí sola, simplemente no alcanza.

Por mi cabeza pasó una pregunta mientras hablaba con la editorial:

¿Por qué voy a privar a mi historia de que cobre vida si tengo la posibilidad de ello? ¿Y por qué voy a privar al lector de formar parte de la narrativa de mi mundo si tengo la oportunidad de brindárselo?

Muchos autores temen que toda esta “tecnificación” rompa la magia del proceso creativo. ¿Qué les dirías?

Que no es una cuestión de si la tecnología te ayuda o no. Al final, todo se resume en el tiempo y el cariño que estés dispuesto a invertir en tu proyecto. La diferencia es que hoy, en 2026, las herramientas nos permiten invertir en algo más que solo tiempo; nos permiten crear un universo. La tecnología es el altavoz, pero el corazón del mensaje sigue siendo esa artesanía de la que hablábamos.

📖 Sobre la trampa del lector purista y la fatiga cognitiva: El “Océano Rojo” de la IA y la mentira que nos contamos sobre la imaginación

Muchos de tus colegas escritores son muy críticos con este enfoque. Dicen que si le das al lector imágenes y sonidos, le estás robando su capacidad de imaginar. ¿Qué les respondes a quienes defienden que la lectura debe ser un ejercicio de visualización pura?

Entiendo perfectamente esa postura, pero es una visión incompleta, aunque noble, de la realidad actual. Los escritores solemos cometer el error de escribir solo para gente como nosotros, pero el mundo ha cambiado, y la mayoría de los lectores no escribe (por ejemplo, el 90% de los lectores de Substack o Reddit no comenta, nunca).

Hoy vivimos en la economía de la atención. El lector no llega a tu libro fresco y descansado como en el siglo XIX; llega con el cerebro frito por el scroll infinito, el trabajo y las notificaciones.

¿Sugieres entonces que leer un texto plano es un esfuerzo demasiado grande para el cerebro moderno?

Exacto. Creo que impone una “carga cognitiva” inmensa. Le pedimos a un cerebro agotado que construya un mundo entero desde cero. La ciencia nos da una bofetada de realidad: al ofrecer un “anclaje visual” o una atmósfera sonora, no hacemos al lector más vago; estamos eliminando la fricción de entrada. Le liberamos de la energía de visualizar la habitación para que pueda centrarse en lo que realmente importa: la emoción y el conflicto de los personajes en las historias que creamos.

Escribiste que el “Lector Ideal” era un mito. ¿Quién es entonces el lector real actual?

Si crees que tu lector es un purista que solo toca papel, estás diseñando tu carrera para un fantasma, y el mercado lo sabe. Hoy domina el “Lector Híbrido”, que ya representa más del 57% del mercado en lugares como EE.UU. Es alguien que escucha el audiolibro en el coche, lee en Kindle en la cama y compra la edición física de lujo para su estantería. Si tu obra solo existe en texto, eres invisible para la mitad de sus hábitos de consumo.

¿Y el impacto de la IA?

Es lo que yo llamo el “Océano Rojo”: La democratización de la IA ha inundado el mercado. El coste de producir texto “competente” tiende a cero, lo que ha provocado una depreciación masiva del valor percibido de la palabra escrita.

Al respecto, resulta especialmente inquietante tu referencia al “Océano Rojo” de la tinta sintética. ¿Es esta la mayor amenaza para un autor hoy en día?

Es una realidad que duele admitir: el valor del texto se ha desplomado. Con la IA generativa, las plataformas pueden acabar teniendo millones de títulos producidos a coste cero (y Amazon, por lo que yo se, ha reaccionado tarde y mal). Estamos en un océano rojo de literatura sintética donde el ruido es ensordecedor.

¿Y cómo se sobrevive a esa marea de contenido generado por máquinas?

No puedes competir en volumen con una máquina, pero puedes competir en experiencia. No entran a tu mundo por una sinopsis en la contraportada; entran por los ojos y los oídos. Armar estas experiencias inmersivas te permite llegar a lectores que jamás habrían cogido tu libro en una estantería, pero que se quedan atrapados por la atmósfera que has creado. No estamos simplificando la lectura, estamos abriendo la puerta a una nueva generación.

En este escenario, escribir bien ya no es suficiente para ser descubierto. El texto se ha convertido en una commodity. Para que tu lector valore tu obra por encima de la marea de contenido generado por máquinas, necesitas ofrecer algo que la IA no puede replicar fácilmente: una experiencia de pertenencia y autenticidad.

El libro ha dejado de ser un “cajón de palabras” para convertirse en un “activador de experiencias”. Y aquí es donde entró mi decisión de expandir mi novela, O Apalpador, más allá del papel.

📖 Sobre el libro como “código fuente”, el mito de la tecnología y cómo pasar de vender libros a construir mundos

Todo esto suena muy ambicioso pero, seamos realistas, la mayoría de los escritores apenas sabemos manejar un procesador de textos. ¿Nos estás pidiendo que ahora también seamos programadores?

¡En absoluto! La respuesta no es aprender a programar, sino cambiar nuestra identidad: dejar de ser solo escritores para convertirnos en creadores de mundos narrativos. Hoy en día, el libro puede ser solo el “ancla”, la llave que abre la puerta. Pero nosotros debemos construir la casa que hay detrás. Veo al autor como arquitecto de mundos.

Nota del Editor: En los libros serializados, puedes tratar al lector como “co-creador” y tratar de crear “micro-mundos” profundos e intencionales (aunque de forma más limitada y diferente a la que Esteban propone). Por ejemplo, mediante encuestas o hilos de discusión donde los lectores puedan influir en el desarrollo de futuros contenidos o “jugar” con la historia. Además, escuchar a tu comunidad es vital para entender qué partes de tu universo resuenan más y expandirlas.

Tú lo has hecho con tu novela. Señalas que utilizaste algo llamado “Vibe Coding”. ¿Qué es exactamente? ¿Un término para hackers?

Olvida la imagen del hacker en una habitación oscura. El Vibe Coding permite que un autor transmita una intención estética. Por ejemplo: “Quiero que esta web se sienta como una mina húmeda y peligrosa”. Herramientas como Lovable (donde se aloja mi libro) se encargan del “código sucio” mientras tú mantienes la visión. Esto democratiza la creación; ya no necesitas 10.000€ ni una agencia. Solo necesitas tu visión de autor.

Pero habrá quien piense que esto es darle a un botón y esperar a que la IA haga el trabajo mientras te tomas un café.

Si alguien piensa eso, no ha entendido nada. Un prompt no es nada sin una creación humana obsesiva detrás. La IA es el albañil, pero tú eres el arquitecto. Si el arquitecto se duerme, la casa se cae. Yo construí la web de O Apalpador, mi novela, en 9 días, algo que a una agencia le llevaría semanas, pero tuve que pelearme con la máquina constantemente.

En resumen: menos de 5 horas de interacción técnica en 9 días, pero con una dirección creativa férrea. Sin esa dirección, la herramienta habría entregado una web rota, estéticamente plana e invisible en redes. La tecnología te da la velocidad, pero el alma y la funcionalidad las pones tú. No te cuento la historia; te meto dentro de ella.

Nota del Editor: Si quieres también crear una narrativa transmedia, aunque más limitada que la que Esteban propone, Substack es un ecosistema híbrido donde puedes integrar, hasta cierto punto, los sentidos del lector. Así, puedes utilizar la función de voiceover o los audio embeds para narrar tus propios capítulos. Esto añade una capa emocional y personal que el texto solo no alcanza. También puedes subir videos de hasta 20 GB directamente o grabarlos desde la plataforma. Úsalos para mostrar “secretos de la mina” o como tráilers interactivos que sumerjan al lector antes de empezar la lectura. También podrías organizar sesiones en vivo para discutir teorías con tu comunidad o revelar adelantos exclusivos.

📖 Sobre el futuro del oficio: De “escritor de texto” a “dueño de su universo”

Hemos hablado de datos, de técnica y de psicología, pero ahora quiero ir al grano. ¿Cómo se construye y promociona una “superproducción” con el presupuesto de un autor independiente?

El secreto es la estrategia. Se comienza con la siembra: validar el interés compartiendo la novela en Substack y captar a los primeros lectores con una publicación en Facebook. La web se construyó para ellos. Luego, se usa la IA, pero no para inventar nada. NotebookLM y Gemini se alimentaron con el manuscrito y fichas de personajes que tardaron cuatro años en crearse (el tiempo que tardé en escribir el libro). Estas herramientas hicieron el esqueleto, pero la esencia siempre fue mía.

Pero tu web no es solo texto y código. Hay música, hay vídeo... ¿Cómo coordinaste todo eso con un presupuesto que pueda tener cualquier autor?

Ahí está la magia. Usé Canva para el diseño visual, bibliotecas como Soundtrack para efectos sonoros que capturaran la emoción de los personajes, e incluso contraté a un actor de doblaje real para un capítulo clave. Yo mismo me grabé en vídeo para explicar secretos de la trama. Si hubiese contratado a una agencia para esto, el costo habría sido imposible. Al orquestar estas herramientas, mantuve el control creativo total.

Hay un punto muy interesante que mencionas sobre la “inmunidad de plataforma”. Dices que vender en Amazon es “vender a ciegas”.

Es que en Amazon el comprador de tu libro es cliente de Jeff Bezos, no tuyo. Si el algoritmo cambia, desapareces. Al llevar a los lectores a la web inmersiva, se establece una relación directa. El activo más valioso de un escritor no es su libro, es su lista de correos. El libro es un proyecto y debe tratarse como tal.

Te hago la pregunta que muchos se estarán haciendo: ¿Esto sirve para cualquier género? ¿Tengo que ponerle música y mapas a un drama intimista o a una novela de ficción literaria?

No, eso sería un error. Cada género tiene su propia psicología. En Fantasía, el lector quiere mapas. En el Thriller, quiere ser detective y encontrar pistas ocultas. Pero en la Ficción Literaria, lo que busca es atmósfera. Ahí se aplica un “Scrollytelling sutil”: un diseño donde el texto respira y el sonido ambiente acompaña sin molestar. No es cuestión de añadir por añadir, sino de potenciar la inmersión.

¿Y el tiempo? Si un escritor se dedica a montar webs y diseñar audios, ¿cuándo escribe?

En realidad, estas herramientas regalan tiempo. Al usar IA para prototipar visualmente, se ahorran meses de gestión. Se prototipa a la velocidad del pensamiento. Incluso si luego se contrata a un profesional, ya no se le da un texto vago, se le da una referencia visual exacta. Es eficiencia pura.

Hay un sector de autores que escriben “por amor al arte” y ven todo esto como una mercantilización innecesaria. ¿Qué les dirías a ellos?

Les haría una pregunta dolorosa: ¿Respetas tu obra lo suficiente como para no dejar que muera en el olvido? Un libro no leído es un árbol muerto. Hoy, los estudios de cine no buscan guiones, buscan Propiedades Intelectuales (IPs) probadas. Una web inmersiva no es solo marketing; le dice al mundo: “Este universo ya existe, tiene sonido, tiene estética y tiene fans”.

Entonces, ¿vale la pena tanto esfuerzo?

Pienso que sí. A corto plazo, permite sobrevivir y diferenciarse del ruido de la IA genérica. A medio plazo, se mantiene la comunidad viva entre libro y libro. Y a largo plazo, se construye un legado que evoluciona. No pido que se sustituya la pluma; el escritor se ha roto los cuernos escribiendo esta novela durante cuatro años. Solo digo que ahora se tiene la opción de amplificar la visión.

Una reflexión para los que creen que el “libro de solo texto” es la tradición sagrada...

Esa es la gran mentirijilla. Se cree que el texto plano es una tradición milenaria, pero es una anomalía económica reciente. Desde los manuscritos iluminados medievales hasta las novelas de Dickens con ilustraciones, la literatura siempre fue visual, hasta el siglo XIX, para ahorrar costes de imprenta. Solo estamos regresando al futuro. La decisión de usar estas herramientas para proteger tu obra o ignorarlas... esa es solo tuya.

¿Es esa la elección que hay que hacer?

Sí. ¿Vendes papel o vendes identidad? Porque, al final, esto se reduce a una decisión estratégica. Los datos nos dicen que el lector moderno no paga precios premium por una historia (que puede conseguir barata en cualquier lado); paga por la identidad y la pertenencia a un mundo. Existe un concepto económico llamado el “Efecto Veblen”: hay productos que se desean más cuanto más valor (y precio) tienen, porque señalan estatus y exclusividad.

📖 Sobre el “modelo de negocio” emocional propuesto

Parece que tu propuesta no es solo vender un objeto, sino algo mucho más ambicioso. Si tuvieras al lector frente a ti, ¿cuál sería tu oferta final?

Mira, yo no quiero venderte un libro barato para que lo leas y lo olvides. Aunque doy esa opción porque la historia me importa, mi objetivo es otro: quiero invitarte a una comunidad. Quiero darte acceso a los secretos de la mina (es el término que utilizo), dejarte jugar con la historia y que sientas orgullo de formar parte de este universo. Eso vale mucho más que los 20 euros que cuesta un libro. Estamos hablando de un universo que esconde vivencias personales, conceptos universales y miles de horas de narración.

Es un cambio de paradigma total. Pero, ¿qué pasa con el autor que se siente cómodo en el papel? ¿Hay sitio para él ahora?

¡Claro! No estoy aquí para convencer a nadie de que abandone el papel. Yo amo el papel. He escrito esto para invitar a mis colegas a perder el miedo a expandir su historia fuera de los márgenes. He convertido mi novela en un mundo habitable y ampliable. La pregunta que les lanzo es: si pudieras chasquear los dedos y que tus lectores vieran y oyeran tu escena favorita tal y como tú la imaginaste... ¿de verdad les privarías de eso por puro “purismo”?

Mencionas que hay una parte de tu proyecto que está “cerrada bajo llave”. Cuéntanos sobre eso.

Así es. Lo que el público ve en la web es solo la antesala, una carta de ventas con la estética de O Apalpador. Pero la verdadera profundidad de la mina —el capítulo doblado por el actor, la canción original de la historia y los vídeos donde revelo secretos personales de los personajes que no aparecen en las páginas— está protegida. Solo quienes posean el libro, en cualquier formato, encontrarán el código para abrir esa puerta. Es un pacto de fidelidad con el lector.

Es un formato más innovador, un desafío directo.

Lo es. Por eso pregunto a quienes nos leen: ¿Crees de verdad que el “texto plano” es suficiente para competir hoy? ¿Qué harías con tu novela si usaras las herramientas que tenemos a mano? El mercado ha cambiado, las reglas han cambiado. Yo ya he elegido mi bando: soy un creador de mundos. ¿Y tú? ¿Eres purista o creador?

Una invitación fascinante. Gracias por abrirnos las puertas de tu “mina”.

Gracias a ti. Nos vemos en los comentarios y, por supuesto, dentro de la historia.

Si quieres experimentar la antesala de este universo, puedes visitar “O Apalpador”. Recuerda que la verdadera mina solo se abre para quienes tienen la llave.

👉 Aquí a la antesala de la mina

Y tú, ¿qué opinas? ¿Crees que la inmersión narrativa es el futuro o prefieres el papel desnudo? Déjanos tu comentario abajo.

