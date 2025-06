Laicismo y Sociedad Religiosa

Se presenta aqu铆 un breve an谩lisis sobre la secularizaci贸n o laicismo. Nota: puede ser de inter茅s la informaci贸n sobre Secularizaci贸n Social.

Laicismo y Sociedad: Su Evoluci贸n

Poco despu茅s de la Segunda Guerra Mundial, los usos teol贸gico y sociol贸gico se diversificaron. La escisi贸n, prefigurada por la historia de la palabra en su contexto angloalem谩n, se precipit贸 por el hecho de que designaba simult谩neamente una observaci贸n, una interpretaci贸n y un proyecto, en torno a los cuales se enfrentaban divergencias doctrinales. L. Shiner (1967) distingue seis acepciones de la palabra secularizaci贸n. Es mejor referirse a dos procesos, tomados tanto objetiva como normativamente, el de una mutaci贸n religiosa de la sociedad y el de una mutaci贸n social de las religiones. Cada uno de estos procesos, como veremos, es susceptible de varias interpretaciones, generando diferentes significados.

Mutaci贸n religiosa de la sociedad

El retroceso global de las religiones

Es de sentido com煤n pensar en un repliegue global de las religiones, ya que el esp铆ritu religioso parece incompatible con el esp铆ritu de una civilizaci贸n dominada por la tecnolog铆a. Las grandes religiones (cristianismo, islam, juda铆smo, budismo) no son probablemente las m谩s inmediatamente amenazadas. Su familiaridad con la vida urbana significa que probablemente sean menos vulnerables que las religiones tradicionales del 脕frica negra o del Lejano Oriente, que han sido sustituidas por ellas. Es m谩s, no es raro o铆r hablar de un "renacimiento religioso" en Estados Unidos o incluso en ciertos pa铆ses europeos.

La cuesti贸n es entonces qu茅 mide la extensi贸n o la intensidad de la religi贸n en un pa铆s. Mientras que el padre Vilain, impresionado por el n煤mero de creyentes no practicantes contabilizados en las encuestas, titul贸 un libro La Foi sans la messe (1970), Glock muestra la existencia de varias "dimensiones" de la religiosidad: ritual, "experiencial", ideol贸gica y "consecuencial" (pr谩ctica), una de las cuales puede desarrollarse m谩s que otra y de forma m谩s o menos independiente. Por lo tanto, no basta con hablar de retiro o renacimiento religioso, y es necesario especificar de qu茅 aspecto de la religi贸n estamos hablando. Es arriesgado sacar conclusiones generales para un futuro lejano bas谩ndose en pruebas demasiado parciales o en movimientos demasiado a corto plazo. El movimiento de secularizaci贸n como proceso de desaparici贸n gradual de la religi贸n ha sido denominado por algunos te贸logos alemanes como S盲kularisierung, en contraposici贸n a S盲kularisation, que tiene un significado m谩s preciso.

El empoderamiento de lo profano

Cuando pensamos en la secularizaci贸n, todo el mundo piensa en Galileo, en la antigua autoridad de la Iglesia en materia cient铆fica y en la conquista por parte de la ciencia de su propia autonom铆a, generalmente reconocida por la propia Iglesia. Si por secularizaci贸n entendemos el desarrollo de un sector de actividad que escapa al control religioso, es importante distinguir esta acepci贸n m谩s elaborada de la anterior: la extensi贸n del dominio secular se ha tomado con demasiada frecuencia como un indicio de irreligiosidad. Por el contrario, muchos te贸logos, como veremos con m谩s detalle, ven la secularizaci贸n como un signo de madurez tanto de la religi贸n como de la sociedad.

Pero no se trata de un proceso reciente. La historia del poder pol铆tico y, ante todo, su nacimiento marcan la diferenciaci贸n de un poder no sacerdotal. Y mientras que la realeza estuvo marcada durante mucho tiempo por un s铆mbolo religioso, mientras que la teor铆a agustiniana de las dos espadas daba primac铆a a la de la Iglesia sobre la del poder secular, estaba en la l贸gica del poder pol铆tico depender cada vez menos del poder espiritual y secularizarse hasta la separaci贸n de la Iglesia y el Estado (para esta forma de secularizaci贸n en la India, v茅ase B. E. Meland, 1966). En cuanto a la ciencia, su secularizaci贸n, al menos dentro de la Iglesia cat贸lica, no fue completa.

En el siglo XIX, se anatematiz贸 el evolucionismo en nombre del G茅nesis, y en el siglo siguiente, en la enc铆clica Humani Generis (1950), P铆o XII fustig贸 el poligenismo, es decir, la teor铆a de que la humanidad pod铆a proceder de varias cepas diferentes. Incluso hoy, las ciencias humanas han sido objeto de severas moniciones por parte del representante del poder pontificio. Pero es en el campo de la moral donde la cuesti贸n de la secularizaci贸n se plantea con mayor agudeza. A mediados del siglo XIX, Holyoake (1817-1906) acu帽贸 el t茅rmino "laicismo" para designar la doctrina destinada a liberar la moral de la tutela religiosa.

El movimiento, seguido por protestantes liberales y agn贸sticos, as铆 como por ateos, se desarroll贸 en Inglaterra y se extendi贸 a Estados Unidos. En Francia, la moral laica, vinculada al nacimiento de las escuelas primarias p煤blicas, reivindic贸 la misma independencia. Sin embargo, apenas existe una religi贸n conocida que no transmita al menos una 茅tica, si no una moral doctrinal. La moral individual y la moral social ("doctrina social de la Iglesia") forman parte del cuerpo doctrinal oficial de la Iglesia cat贸lica. Y mientras que el protestantismo, que Max Weber (1904) estudi贸 desde el 谩ngulo de las vicisitudes de la 茅tica puritana, tiene las posiciones m谩s diversas en este campo, el juda铆smo y el islam se caracterizan por sus cuerpos de obligaciones morales y rituales.

La secularizaci贸n de la moral, fen贸meno que no debe confundirse con la licencia, sigue siendo un tema pol茅mico. La posici贸n del Vaticano sobre el control de la natalidad (por ejemplo, la enc铆clica Humanae Vitae de Pablo VI, 1968) provoc贸 revuelo en las filas de la Iglesia cat贸lica, hasta el punto de negar la competencia, lo que demuestra que una parte importante de la opini贸n, incluso cat贸lica, se hab铆a secularizado en este punto.

La ciudad secular

Las transformaciones correlativas del urbanismo y el desarrollo de la tecnolog铆a, incluso y sobre todo en el 谩mbito de la vida y la psique humanas, inspiraron a Harvey Cox su libro "La ciudad secular" (1965), punto de partida de numerosas obras, m谩s a menudo teol贸gicas que sociol贸gicas. La ciudad secular de la tecnolog铆a, Tecn贸polis, es un tipo de sociedad que ya no funciona bajo control religioso.

Para ello, el hombre debe cuestionar la sacralidad de las cosas de la naturaleza y proceder al "desencantamiento" (Entz盲uberung) del que habla Weber en relaci贸n con el protestantismo, un movimiento por el que rechaza toda magia no s贸lo en el mundo, sino tambi茅n en la religi贸n, lo que equivale a expulsar la noci贸n de lo sagrado. La ciudad secular pasa as铆 de la secularizaci贸n a la desacralizaci贸n, que es una condici贸n de la secularizaci贸n.

El libro "La ciudad secular: Secularizaci贸n y urbanizaci贸n en perspectiva teol贸gica" de Harvey Cox fue una obra emblem谩tica inspir贸 una acalorada pol茅mica cuando MacMillan la public贸 por primera vez en 1965, supuestamente por echar m谩s le帽a al fuego del sentimiento de la 茅poca de que Dios ha muerto. En realidad, en lugar de se帽alar el declive de la importancia de Dios, su autor -profesor Victor Thomas de Religi贸n en la Universidad de Harvard- considera la secularizaci贸n como una emancipaci贸n.

En 煤ltima instancia, ambos t茅rminos se fusionan. La tecn贸polis de Cox est谩 totalmente desacralizada, lo que presupone una desacralizaci贸n de la propia religi贸n. Para Cox, esta p茅rdida del sentido de lo sagrado es en realidad una conquista, una racionalizaci贸n del conocimiento y de la acci贸n. Marca el fin de la dependencia infantil del hombre respecto a la naturaleza o a sus propias creaciones. En l铆nea con el pensamiento de Bonhoeffer, permite al hombre convertirse en "adulto". De hecho, Cox es muy consciente de que la civilizaci贸n t茅cnica tiene sus 铆dolos. El dinero y el sexo, en particular, ejercen una atracci贸n que supera con creces lo que puede esperarse racionalmente de ellos: se han formado nuevos mitos a su alrededor. Tambi茅n existen cultos a la personalidad en torno a celebridades y pol铆ticos. Se evocar谩 la piedad que rodea el mausoleo de Lenin, as铆 como la pompa ceremonial del Tercer Reich.

Pero incluso sin tener en cuenta estos casos extremos, toda naci贸n tiende a sacralizarse, a organizar su propio culto, sus propias ceremonias, en las que el uniforme se convierte en la prenda sagrada, e incluso a captar, en forma de religi贸n civil, partes desconfesionalizadas del patrimonio religioso tradiciona. Tantas notas falsas en relaci贸n con el tipo ideal de ciudad laica.

Sin embargo, sigue existiendo cierta ambig眉edad en cuanto al significado 煤ltimo de la laicidad. Son concebibles dos tipos de ciudad secular, que podr铆an denominarse "ciudad sin Dios" y "ciudad sin Iglesia", al menos sin una Iglesia establecida. En su sentido m谩s global, la secularizaci贸n conduce a una sociedad en la que ha desaparecido todo significado religioso.

En un sentido m谩s preciso, la secularizaci贸n libera a la sociedad de la tutela de las religiones, es decir, en 煤ltima instancia, de sus 贸rganos de autoridad, las Iglesias. Este tipo de sociedad puede evolucionar en la primera direcci贸n, pero tambi茅n puede dar lugar a un pluralismo de concepciones de Dios, del mundo y de la humanidad.

Una sociedad religiosa en evoluci贸n

El siglo penetra en la religi贸n

El proceso por el que las religiones se dejan penetrar por un esp铆ritu o unas actividades seculares no es nuevo y es muy anterior al t茅rmino secularizaci贸n. Lo que es m谩s particular es la secularizaci贸n de la sociedad reflejada en la vida religiosa (para el islam, y en particular en lo que respecta a los l铆deres religiosos oficiales bajo la dominaci贸n colonial, v茅anse los an谩lisis de J. Berque). En realidad, todo depende del sentido que se d茅 a la palabra "secularizaci贸n". Si se refiere a la p茅rdida del esp铆ritu religioso en la sociedad, puede ser lo mismo que un debilitamiento interno de la religi贸n. Por supuesto, la religi贸n tiene m煤ltiples aspectos, pero cuando el lugar que ocupan las preocupaciones religiosas en s铆 disminuye entre los seguidores de una religi贸n, hablamos de "secularizaci贸n" de la religi贸n en el sentido general del t茅rmino.

Pero en un sentido m谩s preciso, veremos que un elemento secularizado impregna la religi贸n de la que procede. Este ser铆a el caso, seg煤n un famoso an谩lisis de la predicaci贸n en Estados Unidos, en los tres grandes grupos protestantes, cat贸licos y jud铆os. Ha surgido una especie de 茅tica estadounidense, la misma que ahora cuestiona una parte de la opini贸n p煤blica, que conserva el sentido de respetabilidad del puritanismo pero desarrolla una especie de eudemonismo en las relaciones sociales. Esta transformaci贸n puede verse desde dos puntos de vista.

Por un lado, estos temas tendieron a invadir la predicaci贸n hasta el punto de que los temas m铆sticos y prof茅ticos se desvanecieron.

Por otro lado, la 茅tica predicada se seculariza, es decir, se desarrolla seg煤n su propia l贸gica, sin inspirarse expl铆citamente en una fuente religiosa. Sin embargo, Weber demostr贸 que esto no implicaba en absoluto una ruptura con la inspiraci贸n religiosa primitiva, sobre todo cuando encontramos las fuentes protestantes de la 茅tica econ贸mica del capitalismo. De forma m谩s general, ha demostrado que la fuente de la moral secular se encuentra a menudo en una 茅tica religiosa, olvidando las referencias de su inspiraci贸n original.

Adaptaci贸n a la secularizaci贸n de la sociedad

Si tomamos el ejemplo del catolicismo, observamos en primer lugar la aparici贸n de una tendencia que, a grandes rasgos, puede calificarse de fundamentalista. En primer lugar, se denuncia la emancipaci贸n del pensamiento a trav茅s del liberalismo cient铆fico y pol铆tico. Este 煤ltimo punto hab铆a sido objeto del Syllabus de P铆o IX (1864). Si bien se deja clara la distinci贸n entre una secularizaci贸n que separa los dominios y una secularizaci贸n concebida como un alejamiento global de la religi贸n, lo caracter铆stico del fundamentalismo es ver el segundo proceso como una consecuencia ineludible del primero. Por 煤ltimo, el fundamentalismo se opone a la penetraci贸n del esp铆ritu secular en la propia Iglesia. Tales tendencias tambi茅n se han observado en el islam, donde lo que aqu铆 se denomina secularizaci贸n tambi茅n se ha visto afectado por el impacto negativo de la dominaci贸n europea.

Muchos te贸logos cat贸licos y protestantes se han pronunciado en contra de este enfoque. Se pueden distinguir dos grados, a menudo confundidos por los autores. En primer lugar, la Iglesia deber铆a aceptar como leg铆tima la emancipaci贸n que conduce a una sociedad laica. Muchas funciones (solidaridad material, terapia, ense帽anza de las ciencias profanas, etc.) fueron asumidas por la Iglesia -y siguen si茅ndolo en determinadas circunstancias- s贸lo para suplir la inexistencia de su organizaci贸n laica.

En un segundo nivel, es posible interpretar esta secularizaci贸n como una "oportunidad" para la Iglesia, que, por una parte, la ve como un medio de concentrarse m谩s en sus tareas lit煤rgicas y evangelizadoras y, por otra, de liberarse de lo que hay de propiamente religioso en su existencia y sus actividades. Tal toma de conciencia obliga a la Iglesia a reconsiderar su propia tarea en el mundo. Retirarse a un gueto cristiano, a la Iglesia y a la sacrist铆a, puede ser una estrategia. Pero el mundo secular puede aparecer como portador de sus propios valores, lo que permite la "apertura" y el "di谩logo", como afirmaron la mayor铆a de los Padres del Concilio Vaticano II en la Constituci贸n Gaudium et Spes.

Por 煤ltimo, en el propio mundo pluralista de la secularizaci贸n, la Iglesia se ve abocada a modificar su modo de intervenci贸n. Frente a una ense帽anza did谩ctica que se ha vuelto ineficaz, la Iglesia redescubrir谩 el sentido del anuncio del Evangelio y sustituir谩 la acci贸n pol铆tica por la expresi贸n prof茅tica.

Pero la hip贸tesis de una sociedad en la que lo secular ha adquirido tal importancia que las antiguas connotaciones de la idea de Dios han desaparecido hace que esta misma expresi贸n resulte obsoleta, al menos en el marco del lenguaje tradicional. 驴C贸mo podemos hablar de Dios a una sociedad para la que la propia palabra ha perdido su significado? Esta es la pregunta crucial de Cox. 脡l responde, lo mejor que puede, transformando el lenguaje, que se convierte en una secularizaci贸n del lenguaje religioso. El Dios proclamado a la ciudad secular s贸lo puede ser proclamado a trav茅s de la mediaci贸n de la acci贸n social y pol铆tica de quienes dan testimonio de 茅l.

Secularizaci贸n interna

As铆 pues, la adaptaci贸n al mundo secular puede conducir a una cierta secularizaci贸n de las religiones, no simplemente como resultado de la influencia de la secularizaci贸n externa, sino para responder mejor a ella. Tambi茅n es caracter铆stico del fundamentalismo rechazar esta distinci贸n. Pero yendo m谩s lejos, hay tendencias, principalmente del protestantismo, a reclamar la secularizaci贸n por razones propiamente religiosas. As铆, F. Gogarten (1953) ve en el cristianismo, y ya en el Antiguo Testamento, una obligaci贸n para el hombre de ser libre con respecto al mundo y de no poblarlo de "dioses y se帽ores". De San Pablo deriva los preceptos gemelos: "Todo es l铆cito", pero tambi茅n "Todo es in煤til", el primero referido a la voluntad divina, el segundo a la raz贸n humana. Esta secularizaci贸n completa da un respaldo religioso a la idea del "hombre adulto" en 鈥淟a ciudad laica鈥.

Sin embargo, esta exigencia interna de secularidad parece imponer obligaciones a la propia religi贸n. 驴C贸mo podemos mantener una dependencia absoluta de las mediaciones que la religi贸n ofrece entre Dios y el hombre, la misma dependencia que K. Barth denomin贸 religi贸n? 驴C贸mo podemos mantener el car谩cter sagrado de estas mediaciones? Podemos ver c贸mo la idea de secularizaci贸n se desplaza hacia el resurgimiento de la oposici贸n de Barth entre fe y religi贸n, y hacia la desacralizaci贸n de la religi贸n. Como en el caso de la secularizaci贸n de la ciudad de Cox, la secularizaci贸n de la religi贸n se convierte en desacralizaci贸n. As铆 vemos tendencias hacia la desacralizaci贸n de la liturgia, las iglesias, los sacerdotes e incluso los sacramentos.

Esta orientaci贸n teol贸gica est谩 en consonancia con la "investigaci贸n" de una serie de "comunidades de base" y otros grupos informales que han surgido al margen de la Iglesia cat贸lica, pero no necesariamente fuera de ella. Tratan de concretar la secularizaci贸n de la liturgia mediante la celebraci贸n colectiva en el hogar, reinventando el ritual eucar铆stico en torno a la comida y, de forma m谩s general, desarrollando liturgias cuya forma sea lo m谩s cercana posible a la vida cotidiana. Llevada al l铆mite, la secularizaci贸n elimina la idea misma de Dios de la religi贸n, como en las teolog铆as llamadas de la "muerte de Dios", que llevan su componente 茅tico al absoluto.

Hemos visto, pues, que la palabra "secularizaci贸n" tiene muchos significados. Sin embargo, en lugar de enumerar los diversos significados de este t茅rmino, hemos intentado mostrar c贸mo ciertas l贸gicas llevan a combinar varios significados en uno solo y a reunirlos en una coherencia ideol贸gica. As铆, en los dos extremos del fundamentalismo y de lo que podr铆amos estar tentados de llamar, en un nuevo sentido, "laicismo" (la extrema valorizaci贸n religiosa de la laicidad) encontramos la idea de una secularizaci贸n indistinta, mientras que una posici贸n intermedia favorece las distinciones entre lo que podr铆amos llamar "desreligiosizaci贸n", secularizaci贸n propiamente dicha y desacralizaci贸n.

Secularizaci贸n y Modernizaci贸n

El alba de la Ilustraci贸n (movimiento intelectual del siglo XVIII, que tambi茅n recibe el nombre de Siglo de las Luces; v茅ase sus caracter铆sticas) no fue solo el alba de una nueva era, sino el crep煤sculo de otra: el de la religi贸n, o por lo tanto, argumentaron muchos de los m谩s grandes pensadores de la sociedad, desde Comte hasta Marx y Freud.Si, Pero: Pero el mundo de hoy no es una utop铆a (idealista, irreal: derivado del griego "u-topos", significa "ning煤n lugar as铆") secular y urbanizada, en la que la ciencia reemplaz贸 a la creencia y la adhesi贸n al bienestar social reemplaz贸 a la adhesi贸n al dogma. La religi贸n contin煤a gobernando los corazones y las mentes de la mayor铆a de los siete mil millones de personas del mundo. Sigue siendo un punto de reuni贸n para el extremismo, los movimientos pol铆ticos e incluso las transformaciones culturales. Comte, Marx y Freud estar铆an tan decepcionados.

Pero no estar铆an equivocados, exactamente. A pesar de una ola de resurgimiento religioso, la sociedad global sigue avanzando hacia el secularismo, pero no de la manera prevista por los primeros fil贸sofos y cient铆ficos sociales hace tantos a帽os. Si bien la religi贸n sigue siendo una fuerza cr铆tica y particularmente visible en toda la sociedad, el r谩pido ritmo de desarrollo erosiona la influencia subyacente que una vez tuvo sobre los valores sociales.