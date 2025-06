Las Corrientes y Escuelas de Historiograf铆a

Corrientes y Escuelas Hist贸ricas

Nota: En otra parte de esta plataforma digital se puede ver un completo resumen de las distintas escuelas de historiograf铆a.

Desde un punto de vista conceptual, la historia se convierte, en palabras de Reinhardt Koselleck (1923-2006), en un "colectivo singular" que re煤ne todas las "historias particulares" y engloba tres niveles bajo una misma expresi贸n: los hechos, el relato de estos hechos y su conocimiento cient铆fico. La historia expresa tambi茅n una mayor complejidad: el destino humano ya no se remite a una trascendencia divina, sino al propio curso de la humanidad; un objetivo realista y una reivindicaci贸n espec铆fica de la verdad; su propio tiempo, que articula las tres dimensiones temporales de pasado, presente y futuro. Se convierte as铆 en la expresi贸n del progreso y la modernidad. Ahora se concibe como un proceso, un devenir, que engloba el devenir de los tiempos modernos.

En el siglo XIX, el concepto de historia se convirti贸 en un concepto central y fundamental de la sociedad. En t茅rminos de conocimiento, todas las formas de saber tienen su propia historia (historia natural, historia sagrada, historia universal). En t茅rminos sociales, la historia acompa帽贸 la aparici贸n de nuevas 茅lites burguesas (en Alemania, sustituy贸 al concepto de revoluci贸n). Pol铆ticamente, fue uno de los instrumentos utilizados para legitimar el nacionalismo. Desde un punto de vista m谩s general, la historia, como concepto, caracteriza ahora la relaci贸n entre las sociedades y su pasado. Por ello, las disputas sobre la historia no pueden reducirse a argumentos sobre escuelas, m茅todo, teor铆a o pol铆tica cient铆fica.

Nota: En la plataforma online se ofrece una visi贸n general del desarrollo del pensamiento hist贸rico desde los tiempos m谩s remotos hasta la actualidad, abordando directamente las cuestiones de la historiograf铆a en un contexto globalizado. Las cuestiones relativas a la difusi贸n mundial de la redacci贸n hist贸rica y la relaci贸n entre la historiograf铆a y otras formas de representar el pasado han cobrado importancia no s贸lo en el estudio acad茅mico de la historia, sino tambi茅n en los 谩mbitos p煤blicos de muchos pa铆ses. Se considera el problema de "lo global": en la multiplicidad de tradiciones de narrar el pasado; en la difusi贸n global de la redacci贸n hist贸rica moderna; y de "lo global" como concepto que anima los imaginarios hist贸ricos. Se explora los diferentes enfoques intelectuales que han dado forma a la disciplina de la historia y los retos que plantean la modernidad y la globalizaci贸n, al tiempo que ilustra los cambios en la concepci贸n del tiempo y la emergencia del pensamiento hist贸rico.

La historia como conocimiento forma parte, pues, de lo que Reinhardt Koselleck y despu茅s Fran莽ois Hartog han denominado "reg铆menes de historicidad", es decir, formas de articular pasado, presente y futuro. Por eso nos fijaremos aqu铆 tanto en los momentos que han estructurado las corrientes historiogr谩ficas como en los puntos de inflexi贸n que han marcado rupturas o transformaciones en el orden del conocimiento hist贸rico, pero tambi茅n en la relaci贸n entre historia y sociedad. A pesar de las arraigadas y perdurables tradiciones nacionales, estas corrientes revelan similitudes y a veces convergencias que dan testimonio de procesos de civilizaci贸n compartidos.

Fundamentos: historicismo y metodismo

La ruptura revolucionaria de 1789 constituye una ruptura para la conciencia hist贸rica contempor谩nea: ahora hay un tiempo antes y un tiempo despu茅s de la Revoluci贸n, que anuncia un nuevo r茅gimen de historicidad y un momento de fundaci贸n: el del archivo, el patrimonio y la historia. Como se帽al贸 el historiador de Basilea Jacob Burckhardt (1818-1897): "Casi todos los pueblos de Europa han visto desmoronarse bajo sus pies lo que se llama el terreno hist贸rico, ya sea en el Estado, la Iglesia, el arte o la vida", un desmoronamiento que exig铆a una nueva relaci贸n con la historia y una nueva forma de pensar la historia y sobre la historia.

Historicismo

En Alemania, el movimiento se expres贸 con el t茅rmino historismo (historismus). Un t茅rmino con muchos significados, se refiere en particular a una tendencia hist贸rica que se distancia de la filosof铆a especulativa de la historia y de la Ilustraci贸n; favorece un enfoque emp铆rico, erudito y filol贸gico, basado en la cr铆tica met贸dica de las fuentes. Wilhelm von Humboldt (1867-1835), fundador de la nueva universidad alemana, formul贸 los elementos te贸ricos de este enfoque, que se plasmaron de forma ejemplar en la obra de Leopold von Ranke (1795-1886). "La tarea del historiador", seg煤n Humboldt, es "exponer lo que ha sucedido", una f贸rmula a la que Ranke dio pleno contenido: "A la historia se le asign贸 en su d铆a la funci贸n de juzgar el pasado, de iluminar a los contempor谩neos en beneficio del futuro: mi empresa actual no tiene una ambici贸n tan elevada, se trata simplemente de contar c贸mo sucedieron realmente las cosas".

Ranke supo inculcar este principio deontol贸gico objetivista que aislaba pasado y presente en su seminario de la Universidad de Berl铆n, donde fue nombrado tras publicar Geschichte der romanischen und germanischen V枚lker von 1494-1535 en 1824. Fund贸 una metodolog铆a centrada en lo singular y lo factual, favoreci贸 una exposici贸n hist贸rica rigurosamente indexada en material hist贸rico -documentos de archivo- y promovi贸 una narrativa estrictamente cronol贸gica. En 1841, Ranke se convirti贸 tambi茅n en el histori贸grafo oficial de Prusia. Su perspectiva objetivista hizo poco por borrar una historiograf铆a fundamentalmente conservadora, antiliberal, antirrevolucionaria y hostil a la filosof铆a de la Ilustraci贸n. En su obra, la historia y la pol铆tica siguen estando estrechamente correlacionadas: el particularismo de los Estados, no de los individuos, se basa en una pol铆tica de poder; el universalismo sigue enraizado en el providencialismo cristiano.

Nota: La comprensi贸n de la forma en que se percib铆a, registraba y utilizaba el pasado permite comprender mejor a las sociedades primitivas que conservaban esos registros. Merece la pena investigar qu茅 se escribi贸, por qu茅 se escribi贸 y las preocupaciones que motivaron esta redacci贸n. No todos los textos que se refieren al pasado eran necesariamente hist贸ricos o se tomaban como tales. Determinar el grado de historicidad, es decir, si el hecho ocurri贸 realmente, es fundamental, pero los historiadores tienen que ir m谩s all谩 y analizar por qu茅 ciertas narraciones se proyectaron como hist贸ricas. Intentar comprender la variedad de textos que representan el pasado plantea muchas preguntas: 驴Por qu茅 adoptaron la forma que adoptaron, qu茅 del pasado era relevante para sus autores y por qu茅 se mantuvieron determinados tipos de registros? Visto desde esta perspectiva, hay ciertos aspectos del estudio de las tradiciones hist贸ricas que necesitan ser investigados. La opini贸n generalizada de que la civilizaci贸n india carec铆a de sentido de la historia requiere un nuevo examen. Sobre todo cuando reconocemos que las tradiciones hist贸ricas de las diversas culturas -ya sean griegas o romanas, 谩rabes o persas, chinas o indias, o cualquier otra- difieren inevitablemente. Dada la generalizaci贸n sobre la ausencia de historia en la India preisl谩mica, la cuesti贸n m谩s sustancial se refiere a la naturaleza de la representaci贸n del pasado en lo que puede denominarse las primeras tradiciones hist贸ricas indias.

Aunque la historiograf铆a no pueda reducirse a esto, Ranke encarn贸, sobre todo despu茅s de 1848, el modelo historiogr谩fico alem谩n del siglo XIX. Su profunda ambivalencia entre el enfoque cient铆fico y la filosof铆a pol铆tica -en este caso conservadora y religiosa- es de hecho consustancial a la profesionalizaci贸n de la disciplina que acompa帽贸 el advenimiento de un nuevo orden social y pol铆tico. La reforma de la universidad alemana se organiz贸 en torno a la fusi贸n de ciencia y educaci贸n, la alianza de Wissenschaft y Bildung.

La historia como disciplina cient铆fica y fuente de cultura fue el instrumento: la investigaci贸n hist贸rica se convirti贸 en asunto de especialistas formados en seminarios donde todos se familiarizaban con las reglas de la cr铆tica de las fuentes. Se dotaron de instrumentos cient铆ficos: aparecieron revistas "generales", la Historische Zeitschrift (1859) precedi贸 a la Revue historique (1876), la Rivista Storica Italiana (1884), The English Historical Review (1886) y The American Historical Review (1895), a las que siguieron revistas especializadas. Mediante la creaci贸n de sociedades "profesionales", los historiadores se reunieron en una comunidad de pr谩ctica, ahora vinculados por un enfoque cient铆fico com煤n, a falta de un consenso pol铆tico perfecto.

La escuela met贸dica

La "escuela met贸dica" fue una especie de equivalente "historicista" en Francia: tambi茅n aqu铆, inspirada en parte por el modelo alem谩n, la historia se afirm贸 mediante la convergencia de las disciplinas de la erudici贸n y la cr铆tica de las fuentes. Como pa铆s centralizado antes que Alemania, Francia se apresur贸 a crear un centro nacional de formaci贸n de archiveros, la 脡cole des Chartes (1821 y 1824), e instituciones patrimoniales -en 1837 se cre贸 la Commission des monuments historiques. El modelo cient铆fico, la investigaci贸n, la pr谩ctica de los seminarios y las alianzas disciplinarias (filolog铆a y ciencias auxiliares) eran de inspiraci贸n alemana.

El enfrentamiento tambi茅n se produjo por motivos religiosos e ideol贸gicos, oponiendo una historia cat贸lica, legitimista y conservadora a una historiograf铆a triunfante, laica (o protestante), republicana y, despu茅s de 1870, en gran medida patri贸tica. Dos autores, Hippolyte Adolphe Taine (1828-1893) y Numa Denis Fustel de Coulanges (1830-1889), fueron los relevos, no los "maestros", de una nueva escuela que les desafiaba.

鈥淓n los comienzos del siglo XIX con el prestigio cient铆fico de la idea de la evoluci贸n org谩nica y los enormes progresos realizados en Alemania en la investigaci贸n y m茅todos hist贸ricos era natural que se produjese en aquel pa铆s un brillante florecimiento de las ciencias sociales. Roscher se propuso construir la econom铆a hist贸rica sobre la misma base que la jurisprudencia hist贸rica creada par Savigni y Eichhorn mientras que Hildebrand tomaba como modelo a la filolog铆a comparada. Roscher cre铆a que era necesaria establecer la comparaci贸n hist贸rica y met贸dica de la econom铆a de los distintos pueblos con un estudio sistematizado de toda la informaci贸n existente. Aunque el trabajo de Roscher adolece de superficialidad uno de sus resultados positivos fue el de comprobar hasta qu茅 punto las leyes econ贸micas generales eran aplicables a las industrias agr铆colas y forestales de diferentes pa铆ses.鈥 - Guillermo D铆az, Diccionario Pol铆tico que Escuela Hist贸rica

Uno de los disidentes fue Gabriel Monod (1844-1912), que fund贸 la Revue historique en 1876 y la convirti贸 en la principal revista hist贸rica de Francia. La escuela "met贸dica" (m谩s que positivista, para distinguirla de la filosof铆a comtista) tuvo sus maestros del m茅todo: el archivero Charles-Victor Langlois (1863-1929) y el historiador Charles Seignobos (1854-1942). En 1898, le entregaron su libro de texto introductorio, Introduction aux 茅tudes historiques, que debe mucho al Lehrbuch der historischen Methode de Ernst Bernheim, publicado en 1894. En 茅l, la historia se afirma como un conocimiento indirecto de un pasado al que se llega a trav茅s de los vestigios y huellas revelados por las fuentes, al t茅rmino de una serie de operaciones anal铆ticas controladas por la cr铆tica interna y externa, que conducen a su vez al establecimiento riguroso de los "hechos hist贸ricos".

La eficacia de la historia met贸dica ha dependido de su v铆nculo con el establecimiento educativo y de su inclusi贸n en el seno de la naci贸n republicana, a todos los niveles de la investigaci贸n y la ense帽anza. La Revue historique reuni贸 a una red de colaboradores; proliferaron las revistas especializadas; se formaron sociedades cient铆ficas, como la Soci茅t茅 d'histoire moderne et contemporaine fundada en 1900, un a帽o despu茅s de la aparici贸n del primer n煤mero de la revista del mismo nombre. Proliferaron las colecciones y los libros de texto; un editor, F茅lix Alcan, contribuy贸 a difundir el movimiento met贸dico. Seignobos fue el inspirador de la reforma de 1902; Ernest Lavisse (1842-1922), en el Departamento de Ense帽anza Superior, supervisando el programa de agr茅gation, proporcion贸 libros de texto para todos los niveles, desde la escuela primaria hasta la universidad. En Francia, la historia ocup贸 un lugar imperioso, contaminando todas las disciplinas literarias, art铆sticas, religiosas e incluso filos贸ficas y cient铆ficas, en muchos aspectos equivalente al lugar que ocup贸 en Alemania, donde impregn贸 profundamente la Bildung de las nuevas clases dirigentes.

En el siglo XIX, el "modelo alem谩n" de profesionalizaci贸n y "profesoralizaci贸n" prevaleci贸 y se convirti贸 en "escuela" en toda Europa y Estados Unidos. Parad贸jicamente, contamin贸 tanto a las nuevas naciones como a las antiguas, sin duda porque era sobre todo la universidad y lo que 茅sta ofrec铆a en t茅rminos de investigaci贸n, ense帽anza y sobre todo de formaci贸n de historiadores lo que se hab铆a conservado, y lo que apenas contradec铆a las distintas ambiciones y rivalidades nacionales.

Si estas diferentes corrientes pueden identificarse con el historicismo, es tambi茅n por el lugar de la historia y el papel del historiador en el advenimiento de las nuevas clases burguesas. Inicialmente, la historiograf铆a se aline贸 con las posiciones liberales, en contraste con el conservadurismo de Ranke. Tras 1848 y el fracaso de la revoluci贸n liberal en Alemania, estos valores se fusionaron con las posiciones autocr谩ticas de la monarqu铆a Hohenzollern, fomentando la aparici贸n de mitos nacionales divergentes. Pero aqu铆, como en todas partes, los historiadores acudieron a los archivos para encontrar elementos que apoyaran sus preconceptos nacionales y sociales, imbuy茅ndolos de autoridad cient铆fica. As铆 pues, el historicismo es mucho m谩s que una teor铆a de la historiograf铆a: se refiere ciertamente a una determinada concepci贸n de la ciencia, pero tambi茅n a una filosof铆a de la existencia y a contextos sociales, pol铆ticos y culturales comparables.

Las crisis de la historiograf铆a

La industrializaci贸n y la democratizaci贸n de las sociedades europeas y norteamericanas trastocaron este modelo historiogr谩fico dominante. Fue cuestionado en casi todas partes, en Europa y en Estados Unidos, m谩s o menos al mismo tiempo, hacia finales del siglo XIX. La crisis del historicismo que predijeron y analizaron, en particular, Friedrich Nietzsche (1844-1900), Ernst Troeltsch (1865-1923) y Friedrich Meinecke (1862-1954), fue mucho m谩s all谩 de las ciencias hist贸ricas; desdibuj贸 el significado del concepto y afect贸 a las ciencias jur铆dicas, la econom铆a pol铆tica, la filosof铆a, las artes y la teolog铆a. Aqu铆, el concepto se funde con su cr铆tica.

Por lo que respecta a los historiadores, lejos de cuestionar los fundamentos de las nuevas ciencias hist贸ricas, las cr铆ticas dirigidas a la que entonces era la disciplina dominante converg铆an y aspiraban a una mayor "profesionalizaci贸n" y cientificidad. La historia deb铆a dar cuenta de los efectos de la industrializaci贸n y del surgimiento de las democracias: en lugar de la historia pol铆tica, la historia de los grandes hombres y de los grandes acontecimientos, ahora era importante centrarse en las cuestiones sociales, econ贸micas y culturales.

En Alemania, 茅sta fue la idea central de la "controversia" iniciada por Karl Lamprecht (1856-1915), que cuestion贸 el papel central otorgado al Estado y la concentraci贸n en los individuos y los acontecimientos. Sin embargo, su Historia de Alemania result贸 demasiado defectuosa desde el punto de vista f谩ctico y demasiado especulativa desde el punto de vista psicol贸gico como para convencer y sacudir una tradici贸n historiogr谩fica ya firmemente establecida, que permanec铆a a煤n m谩s obstinadamente ajena al impacto de las ciencias sociales.

En Francia, el asunto Dreyfus moviliz贸 y dividi贸 a los historiadores; la aparici贸n de las ciencias sociales, en particular la sociolog铆a de la escuela durkheimiana y la escuela francesa de geograf铆a de Paul Vidal de La Blache (1845-1918), sacudi贸 las certezas intelectuales, cient铆ficas e institucionales de la disciplina. Un fil贸sofo convertido a la historia, Henri Berr (1863-1954), asumi贸 el reto de la disciplina y, a trav茅s de sus iniciativas editoriales e institucionales, abri贸 un amplio foro de debate entre la historia y las nuevas ciencias sociales. Con la creaci贸n de la Revue de synth猫se historique en 1900, seguida de una colecci贸n titulada "L'茅volution de l'humanit茅" en 1920, y luego con la fundaci贸n del Centre international de synth猫se en 1925, Berr tuvo 茅xito donde Lamprecht hab铆a fracasado: critic贸 la tradici贸n historiogr谩fica dominante, foment贸 una mayor "profesionalizaci贸n" de la historia y consolid贸 su cientificidad traslad谩ndola al 谩mbito de las ciencias sociales. El momento Berr (especialmente entre 1900 y 1914) simboliz贸 la crisis "historiogr谩fica" francesa.

Tambi茅n tuvo su contrapartida en Estados Unidos: la "nueva historia" atac贸 las certezas de una historia profesional "objetivista" que se hab铆a establecido durante el 煤ltimo tercio del siglo XIX. Los "nuevos historiadores", entre los que se encontraban James Harvey Robinson (1863-1936), Frederick Jackson Turner (1861-1932), Charles Beard (1874-1948) y Carl Becker (1873-1945), propusieron ampliar la historia para incluir el estudio de los problemas econ贸micos, sociales y culturales, abri茅ndola a las ciencias sociales y basando la investigaci贸n en problemas contempor谩neos como la industrializaci贸n, la urbanizaci贸n y la emigraci贸n. Esta historia "progresista" se inscribe en el movimiento de reforma social teorizado en particular por el fil贸sofo "pragmatista" John Dewey (1859-1952).

Consolidaci贸n: historia, ciencias sociales

Fue el inicio de una modernizaci贸n de la investigaci贸n hist贸rica, en sinton铆a con los problemas de las sociedades industriales y democr谩ticas; deb铆a traducirse en una ampliaci贸n del campo de investigaci贸n, una vinculaci贸n a las preocupaciones del presente, una consolidaci贸n de los fundamentos cient铆ficos de la historia y una apertura a las nuevas ciencias sociales.

Los Annales y la historia social y econ贸mica

Sin embargo, la Primera Guerra Mundial, que revitaliz贸 las reacciones nacionalistas, interrumpi贸 temporalmente los movimientos de reforma que tomar铆an forma en Francia con el lanzamiento, en 1929, de los Annales d'histoire 茅conomique et sociale por el historiador modernista Lucien Febvre (1878-1956) y el medievalista Marc Bloch (1886-1944), ambos profesores en Estrasburgo. Desde el principio, los fundadores del "esp铆ritu de los Annales" se propusieron llevar la historia al coraz贸n de las ciencias sociales, centrarse en las cuestiones sociales y econ贸micas, abrir la disciplina a la actualidad e internacionalizar el debate historiogr谩fico. Su enfoque cr铆tico y emp铆rico se organiz贸 en torno a tres grandes propuestas unificadoras: romper con una historia obsoleta que era incapaz de dar cuenta de las transformaciones del mundo moderno; favorecer una historia basada en problemas que fundamentara sus preguntas en una relaci贸n interactiva entre el presente y el pasado; y unir las ciencias sociales en torno a una historia renovada.

Durante el periodo de entreguerras, el debate historiogr谩fico se dividi贸 as铆 claramente en dos posturas, una intelectualmente conquistadora pero institucionalmente minoritaria; la otra epistemol贸gicamente conservadora pero dominante en las universidades. Fue tras la Segunda Guerra Mundial cuando las posiciones se invirtieron.

La historia social, y m谩s ampliamente la historia econ贸mica y social, se convirti贸 en el campo de investigaci贸n predominante. Su desarrollo en Francia se organiz贸 en torno a dos figuras clave: Fernand Braudel (1902-1985) y Camille Ernest Labrousse (1895-1988). Braudel asumi贸 la direcci贸n de la revista (que se convirti贸 en Annales 脡conomies Soci茅t茅s Civilisations en 1946) tras la muerte de Febvre; hab铆a sucedido a Febvre en el Coll猫ge de France y como director de la sexta secci贸n de la 脡cole Pratique des Hautes 脡tudes, que fund贸 en 1947, despu茅s de publicar su obra maestra, La M茅diterran茅e et le Monde M茅diterran茅en, en 1947. En ella, Braudel propuso un verdadero modelo hist贸rico - sistematizado unos a帽os m谩s tarde en un c茅lebre art铆culo sobre "el largo plazo (1958)" - y defendi贸 una concepci贸n del Mediterr谩neo como regi贸n. - y defiende una concepci贸n de la historia global que pretende captar las civilizaciones en su conjunto y en su propio marco temporal.

El segundo no era historiador de formaci贸n, sino que hab铆a estudiado derecho y econom铆a. Su tesis, titulada Esquisse du mouvement des prix et des revenus au XVIIIe si猫cle (1932), que el autor present贸 modestamente como una "introducci贸n a la historia de la condici贸n de los individuos en el siglo XVIII", inaugur贸, en la estela de los trabajos del soci贸logo Fran莽ois Simiand (1873-1935), un nuevo modelo de historia econ贸mica y social que se apoyaba en gran medida en las estad铆sticas de una fuente excepcional: los mercuriales. Pero para el socialista Labrousse, los precios reflejaban las contradicciones de la econom铆a del Antiguo R茅gimen y eran ante todo un indicador social. Su disertaci贸n sobre Les Crises de l'茅conomie d'Ancien R茅gime (1943) le vali贸 el reconocimiento de los historiadores y le abri贸 las puertas para suceder a Marc Bloch en la Sorbona, donde durante casi veinte a帽os ejerci贸 un verdadero dominio sobre la disciplina, multiplicando los grandes proyectos unificadores sobre la historia de las revoluciones y de la burgues铆a occidental, y dirigiendo la mayor铆a de las disertaciones de historia.

En un plano m谩s institucional, la influencia de Braudel contribuy贸 al desarrollo y la internacionalizaci贸n de la "escuela de los Annales", y a preservar el predominio de la historia en el seno de las florecientes ciencias sociales. Su codirecci贸n de la Histoire 茅conomique et sociale de la France sell贸 la asociaci贸n de los dos grandes modelos de historia social de la posguerra.

La primac铆a del factor econ贸mico en el desarrollo de las sociedades iba a estar a la orden del d铆a tanto en el pensamiento marxista como en el liberal. En palabras de Labrousse, los tres niveles est谩n vinculados: el nivel econ贸mico es por excelencia, aunque no siempre, el movimiento que retrasa el nivel social, que a su vez retrasa el nivel mental. En un periodo excepcionalmente pr贸spero, la investigaci贸n se centr贸 en comprender los mecanismos del crecimiento, as铆 como las limitaciones y resistencias al mismo. De ah铆 las investigaciones sobre la lenta historia de las mentalidades y las estructuras arraigadas, en particular en el periodo premoderno. En Francia, que durante mucho tiempo hab铆a seguido siendo rural, se hizo hincapi茅, tras los trabajos pioneros de Marc Bloch, en la historia agraria, en la obra de una nueva generaci贸n de historiadores entre los que se encontraban Georges Duby (1919-1996), Pierre Chaunu (1923-2009) y Emmanuel Le Roy Ladurie (1929-2023), que pronto teorizar铆a sobre la "historia inm贸vil". Esta historia se desarroll贸 de un modo decididamente cuantitativo, bas谩ndose en fuentes a las que no se pod铆a acceder f谩cilmente y cuyos instrumentos de medici贸n, en particular los ordenadores, eran a煤n tediosos de utilizar. La historia en serie y el pesaje global estaban entonces a la orden del d铆a.

Marxismo e historia social en Inglaterra

En Inglaterra se estaba desarrollando una corriente de historia social enraizada tanto en la universidad como en el compromiso pol铆tico marxista. Como acad茅micos, profesores de educaci贸n de adultos y activistas, estos historiadores revisaron los grandes temas de la historia brit谩nica, como la transici贸n del feudalismo al capitalismo, la revoluci贸n inglesa de 1688 y, sobre todo, la revoluci贸n industrial. La historia que proponen es una historia desde abajo, una historia del pueblo, de la marginalidad, la revuelta y la resistencia, como ilustra Primitive Rebels de Eric J. Hobsbawm, publicado en 1959, y sobre todo una historia de las clases sociales y las luchas de clases.

Edward Palmer Thompson (1924-1993), en una obra capital, tard铆amente traducida al franc茅s, La formaci贸n de la clase obrera inglesa (1985; ed. original inglesa, 1963), adopta el punto de vista opuesto a los an谩lisis marxistas cl谩sicos que asocian la clase social y la conciencia de clase al estado de las relaciones econ贸micas de producci贸n. Una clase social es una categor铆a hist贸rica, la expresi贸n social y pol铆tica de un proceso hist贸rico conflictivo basado en las experiencias de hombres y mujeres como agentes de la historia. Tambi茅n est谩 determinada en un contexto, el de la revoluci贸n industrial, marcado por el crecimiento demogr谩fico, un desarrollo tecnol贸gico sin precedentes y una contrarrevoluci贸n pol铆tica que, en conjunto, condujeron a la exclusi贸n pol铆tica y social de la clase obrera. Pr谩cticas pol铆ticas y eruditas, las historias del pueblo y para el pueblo han caracterizado la identidad colectiva de estos historiadores, que han celebrado un gran n煤mero de seminarios y coloquios, publicado colecciones de obras y comentado publicaciones de fuentes.

En 1952, fundaron la revista Past & Present, abierta a historiadores no marxistas y que, en pocos a帽os, se convirti贸 en una de las revistas de historia m谩s importantes del mundo. Matrimonio exitoso entre el marxismo y una tradici贸n historiogr谩fica nacional profundamente emp铆rica, la historia social inglesa tuvo un impacto duradero en la disciplina, renovando sus m茅todos y temas (investigaci贸n sobre el capitalismo y las clases sociales, pero tambi茅n sobre los marginados, los rebeldes, los campesinos, la historia de las tradiciones, etc.).

La ciencia social hist贸rica: la escuela de Bielefeld

La historiograf铆a alemana sigui贸 un camino algo diferente al propuesto por los vencedores de la guerra. La historia social hab铆a permanecido en gran medida confinada a las facultades de econom铆a, y no fue hasta la d茅cada de 1960 cuando se inici贸 un amplio debate con las ciencias sociales, que tambi茅n se desarroll贸 a trav茅s de un comentario cr铆tico de los Annales.

Hans-Ulrich Wehler (1931-2014), catedr谩tico de Historia de la Universidad de Bielefeld, desarroll贸 un programa de "ciencia social hist贸rica" inspirado en la sociolog铆a de Max Weber; contribuy贸 al desarrollo de la "Escuela de Bielefeld", basada en dos ideas:

la historia puede ser una ciencia social que aborda la realidad hist贸rica desde la perspectiva del cambio social, y

reafirm贸 el v铆nculo entre el compromiso cient铆fico y la pr谩ctica social.

El eje principal del programa historiogr谩fico es el estudio de la transformaci贸n gradual de las estructuras sociales. En la d茅cada de 1970, la Universidad de Bielefeld se convirti贸 en un centro de investigaci贸n interdisciplinar, y a Wehler se le uni贸 J眉rgen Kocka (nacido en 1941), con quien lanz贸 una colecci贸n de estudios hist贸ricos cr铆ticos y, en 1975, la revista "Geschichte und Gesellschaft". La nueva historia social alemana weberiana no repudiaba las figuras, pero s铆 favorec铆a el estudio de los procesos de transformaci贸n de las sociedades industriales.

La influencia internacional de esta escuela, en Italia, Am茅rica Latina y Estados Unidos, no borra en absoluto la diversidad de corrientes que comparten, en mayor o menor medida, el mismo optimismo cient铆fico (basado en el uso de datos cuantitativos y modelos econ贸micos), reviviendo en algunos aspectos el objetivismo del siglo XIX. Una de las versiones m谩s radicales se desarroll贸 en Estados Unidos en el programa de la nueva historia econ贸mica, que se convirti贸 en una especie de econom铆a retrospectiva, aplicando modelos econom茅tricos al estudio del pasado.

Nuevas perspectivas

Nuevas crisis en el historicismo

A mediados de la d茅cada de 1970, el optimismo sobre la expansi贸n infinita del mundo industrial, alimentado por la ciencia y la tecnolog铆a, empez贸 a desvanecerse. La fe en el progreso, el crecimiento y la racionalidad cient铆fica se pon铆a en tela de juicio; los valores compartidos por las corrientes historiogr谩ficas establecidas en el optimismo de posguerra de las Trente Glorieuses se tambaleaban. El consenso se romp铆a por todas partes. Tras el hundimiento del bloque comunista, algunos se apresuraron a proclamar el fin ilusorio de la historia, mientras que otros diagnosticaron una crisis en el r茅gimen hist贸rico de las sociedades occidentales, totalmente fijadas en el presente. El final del siglo XX estuvo marcado por una nueva crisis historiogr谩fica, de la que las tensiones entre historia y memoria, el cuestionamiento de la funci贸n social del historiador y el lugar de la historia en un mundo "posmoderno" son los signos m谩s espectaculares.

En la historiograf铆a, los grandes modelos explicativos (estructuralista, marxista, liberal) se derrumban. En Francia, Pierre Nora diagnostic贸 en los a帽os setenta el fin de la historia global y la fragmentaci贸n de la historia, el retorno del acontecimiento y la irrupci贸n del presente. En el Reino Unido, Alemania y Estados Unidos se cuestionan los modelos dominantes de historia social.

El cuestionamiento de la historiograf铆a cient铆fica tambi茅n se est谩 manifestando en una fragmentaci贸n de paradigmas, una diseminaci贸n de programas y una proliferaci贸n de corrientes, cuyos proclamados retornos (a la narrativa, a la historia del acontecimiento, a la historia pol铆tica, etc.), anunciados giros (ling眉铆sticos, cr铆ticos, culturales, etc.) y multiplicados manifiestos est谩n complicando un paisaje historiogr谩fico que se ha vuelto confuso.

Dos expresiones han cristalizado temporalmente los debates y controversias: el giro ling眉铆stico y el giro cr铆tico.

El primero, al que casi siempre se hace referencia en su forma estadounidense (linguistic turn), se confunde a menudo con cierto radicalismo posmoderno m谩s espec铆ficamente americano, mientras que surgi贸 en otro contexto, el de las controversias sobre la historia social y el an谩lisis del cartismo en Inglaterra.

La segunda surgi贸 a partir del modelo dominante de la "escuela de los Annales" y se organiz贸 en torno al cuestionamiento de un modelo historiogr谩fico que se hab铆a establecido en las ciencias sociales como parte de un proceso de reorientaci贸n disciplinaria, que hab铆a sido precisamente el modelo de la historia social de posguerra.

M谩s all谩 de su dimensi贸n a veces violentamente pol茅mica, de estos momentos cr铆ticos se pueden identificar tres grandes desplazamientos: las representaciones, las escalas de an谩lisis y el g茅nero, en torno a los cuales se organizaron las transformaciones e innovaciones de la disciplina surgidas en Inglaterra, Estados Unidos, Italia y Alemania.

Representaciones

La realidad hist贸rica siempre se percibe y se representa a trav茅s del lenguaje. Esta m铆nima expresi贸n del giro ling眉铆stico se ha radicalizado, a veces hasta el extremo: la realidad queda fuera de nuestro alcance, s贸lo el lenguaje puede expresarla y s贸lo el lenguaje constituye una o incluso toda la realidad. Esta reducci贸n al lenguaje, combinada con una virulenta impugnaci贸n de la modernidad, la racionalidad cient铆fica y el progreso, ha derivado hacia un peligroso relativismo cuando se ha confrontado con el discurso negacionista.

Sin embargo, el giro ling眉铆stico no puede reducirse a meros excesos posmodernistas, ya que la referencia al lenguaje ha sido fundamental para la renovaci贸n de la historia intelectual en Estados Unidos e Inglaterra, de la Begriffsgeschichte (la historia de los conceptos en Alemania), y tambi茅n para la renovaci贸n de la historia social y la historia de las representaciones. En Inglaterra, por ejemplo, uno de los m谩s prestigiosos historiadores de las clases trabajadoras, Edgar Stedman Jones, public贸 en 1983 una colecci贸n de art铆culos, Languages of Class (Lenguajes de clase), que tambi茅n supuso un importante punto de inflexi贸n en la tradici贸n representada por E. P. Thompson; propon铆a reconsiderar el papel del lenguaje, la conciencia y la experiencia como elementos organizadores y no determinantes de las formas sociales, invirtiendo as铆 los t茅rminos del enfoque marxista cl谩sico de la ideolog铆a.

Microhistoria

Otra transformaci贸n innovadora surgi贸 en Italia. La microhistoria introdujo un modelo de an谩lisis que desafiaba el enfoque sociol贸gico cl谩sico y los presupuestos cient铆ficos, al tiempo que manten铆a un enfoque rigurosamente racionalista que la diferenciaba de los excesos relativistas de la 茅poca. A pesar de contar con una revista, Quaderni storici, y una colecci贸n de obras, los historiadores que se reunieron bajo esta etiqueta (Edouardo Grendi, Carlo Ginzburg, Giovanni Levi y Andriano Prosperi) no marcaron una pauta. Destacan por su sensibilidad y sus particulares formas de acercarse a la realidad hist贸rica.

De esta "ingeniosa caja de herramientas" que es la microhistoria, por utilizar la expresi贸n de Paul Andr茅 Rosental, surgen varias ideas clave. En primer lugar, la microhistoria no es una reducci贸n a lo local o a la biograf铆a; es un enfoque complejo que pretende cambiar la perspectiva sobre el objeto, desplazar el punto de vista macrohist贸rico de las categor铆as sociol贸gicas para acercar el an谩lisis lo m谩s posible a los actores y a los casos singulares que se seleccionan por su capacidad para poner a prueba modelos generales. Al jugar con diferentes escalas, la microhistoria prescinde de la preocupaci贸n por la representatividad y la acumulaci贸n estad铆stica para identificar y analizar los procesos sociales lo m谩s cerca posible de su actualidad.

La microhistoria no abandona en absoluto la ambici贸n de la historia como ciencia social, pero profundiza en las cuestiones que plantea, hace m谩s complejas sus metodolog铆as, revisa las alianzas disciplinarias, en particular los v铆nculos con la antropolog铆a, e introduce una forma de experimentaci贸n en la investigaci贸n hist贸rica al centrarse en procesos que pueden haberse dado en otros contextos sociohist贸ricos. El importante art铆culo de Carlo Ginzburg "Signos, huellas, 铆ndices: las ra铆ces de un paradigma indiciario" puso ciertamente en tela de juicio la pertinencia del modelo "Galileo" de ciencia aplicada a la historia, pero lo sustituy贸 por un enfoque que sigue siendo racional y muy riguroso; otros microhistoriadores como Giovanni Levi y Maurizio Gribaudi no han renunciado a los instrumentos estad铆sticos.

La "historia de la vida cotidiana"

La fortuna de la microhistoria, moldeada por los debates historiogr谩ficos, en particular sobre la aportaci贸n de los Annales en Italia, ha producido a su vez nuevas formas en el extranjero. En Alemania, la historia de la vida cotidiana sigui贸 los pasos de los microhistoriadores. Inicialmente, la "historia de la vida cotidiana" (Alltagsgeschichte) pretend铆a echar un vistazo a los "perdedores" y los "excluidos" de la historia. Los historiadores alemanes comparten con sus colegas italianos la misma atenci贸n a lo singular, a lo irreductible, a los actores. Sin embargo, la Alltagsgeschichte pronto desarroll贸 su propia estructura, m茅todos, instituciones y revistas, en una relaci贸n muy conflictiva con la Sozialgeschichte establecida en Bielefeld.

Los historiadores de la vida cotidiana dieron prioridad a la "visi贸n desde abajo", a la esfera privada y a los h谩bitos de vida, que se convirtieron en las claves para cuestionar y comprender la construcci贸n de los v铆nculos sociales. Privilegiando la "experiencia personal", la historia de la vida cotidiana valora todas las formas de "ego-documento" y trata de captar una totalidad social desde dentro. Hans Medick, por ejemplo, en una obra monumental, se propuso comprobar la "protoindustrializaci贸n" en el "campo" de la ciudad suaba de Laichingen entre 1650 y 1900.

La referencia antropol贸gica ha sustituido aqu铆 a la referencia macrosociol贸gica weberiana de la corriente rival. Junto con Richard van D眉lmen y Alf L眉dkte, Medick fund贸 la revista Historische Anthropologie. Siguiendo los pasos de los "talleres de historia" brit谩nicos, los historiadores de la vida cotidiana crearon "talleres de historia" (Werkstattgeschichte) abiertos a investigadores, profesores y p煤blico en general, que contribuyeron a numerosas publicaciones, colecciones y revistas.

De la historia de las mujeres a la historia del g茅nero

La noci贸n de g茅nero, importada tanto de Estados Unidos como de la biolog铆a -el concepto se formul贸 para distinguir entre sexo biol贸gico y g茅nero sociocultural-, no se estableci贸 hasta m谩s tarde como una categor铆a que designaba a la vez un elemento constitutivo de las relaciones sociales y una forma ya fundamental de cuestionar y significar las diferencias y jerarqu铆as en las sociedades. Fue tambi茅n como forma de "significar las relaciones de poder" como la estadounidense Joan Scott defendi贸 el concepto en su ya cl谩sico art铆culo "G茅nero: una categor铆a 煤til de an谩lisis hist贸rico" (1985).

El "g茅nero" ha contribuido a descompartimentar y transformar la historia de las mujeres al abrir la reflexi贸n sobre la historia de las relaciones reales y simb贸licas entre mujeres y hombres, que ahora se consideran como individuos de g茅nero. Ha abierto la historia, y la historia social en particular, a nuevas y fundamentales cuestiones sobre las m煤ltiples identidades sociales y culturales de individuos y grupos, proponiendo una "relectura con perspectiva de g茅nero" de los problemas cl谩sicos de la historia social, pol铆tica y cultural. Aunque la categor铆a impregna actualmente la investigaci贸n hist贸rica, los enfoques y usos del g茅nero siguen siendo muy diversos, sobre todo en relaci贸n con su significado americano.

En Francia, el t茅rmino est谩 luchando por imponerse, y todav铆a se denomina a menudo historia de las mujeres. Y aunque, seg煤n Mich猫le Riot-Sarcey, "el m茅todo es m谩s importante que el uso de la palabra g茅nero como herramienta anal铆tica", su definici贸n no es un谩nimemente aceptada, sobre todo porque la distinci贸n sexo natural-g茅nero cultural sigue fijada en la divisi贸n entre naturaleza y cultura, mientras que el concepto de g茅nero no se reduce a la oposici贸n masculino-femenino, sino que tambi茅n hace referencia a la diversidad de sexualidades (homosexualidad, transexualidad, etc.).

La historia en el presente, la irrupci贸n de la memoria

La historia de las representaciones, la microhistoria y la historia del g茅nero han sido los tres grandes temas transversales de las 煤ltimas d茅cadas, suscitando a veces controversias y pol茅micas. Las razones de ello tienen menos que ver con las polarizaciones intelectuales que con la explosi贸n del n煤mero de universitarios, con la aglomeraci贸n de los mercados que conduce a una competencia y una rivalidad exacerbadas, fomentando la difusi贸n de la investigaci贸n, los intentos de reactivaci贸n epistemol贸gica y la dispersi贸n de las tradiciones.

Estos cambios, a veces contradictorios, se han caracterizado por otros dos grandes movimientos: la aparici贸n y ahora preeminencia de la historia de lo contempor谩neo; y el desmoronamiento del antiguo binomio "historia-memoria", que durante mucho tiempo hab铆a estado unido bajo el emblema de la naci贸n. La hegemon铆a de la historia contempor谩nea refleja la aceleraci贸n de la historia, las r谩pidas, profundas e inciertas transformaciones del mundo moderno y un giro hacia el presente, que cada vez m谩s se considera sin futuro previsible.

El presente impone un nuevo r茅gimen de historicidad, abriendo una crisis historicista que afecta profundamente a las sociedades posmodernas en su b煤squeda y demanda de memoria. El papel del historiador est谩 siendo cuestionado: sus funciones de cr铆tico y mediador de la memoria est谩n siendo socavadas, y sus privilegios de cientificidad y civismo est谩n en juego.

