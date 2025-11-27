Humanidades

Catalina Rojas
5h

Tremendo artículo: Admito que, personalmente, instintivamente, me cuesta preocuparme por algo tan obviamente efímero: una molesta tendencia viral en la grandiosa y vergonzosa tradición de «Mad Men Yourself» no parece una amenaza muy acuciante para la integridad artística de Miyazaki. Tampoco parece, por otro lado, un gran golpe de marketing para OpenAI: Estas imágenes pueden ser inofensivamente agradables en lugar de sorprendentemente extrañas, pero siguen siendo basura, y parece condenatorio que un sistema de inteligencia artificial como OpenAI, que quiere ser visto como una tecnología transformadora de la economía, a solo unos pocos centros de datos de distancia de la superinteligencia, siga encontrando su uso más popular y visible en este lado de la «máquina de hacer los deberes» como una aplicación de filtros fotográficos de 20 dólares al mes.

David
5h

Hay un par de cosas que me parecen bastante claras en este momento:

1) La IA acabará siendo tan buena creando cualquier forma de arte como cualquier ser humano.

2) El resultado a largo plazo de esto no será que el arte se «democratice» o se «haga accesible», sino que la mayoría de la gente perderá interés en el arte como actividad seria (estoy especulando, pero no es descartable). Es posible que algunas personas sigan dedicándose a él como hobby, del mismo modo que la cámara no acabó por completo con la pintura. Puede que incluso exista un pequeño mercado para que las personas adineradas compren arte humano, o híbrido. Pero, con el tiempo, las personas nacerán en un mundo en el que el arte exista, pero no sea tan importante y, desde luego, no sea algo de lo que se hable o se practique.

