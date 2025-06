Las Teorías Morfológicas para acercar la Filosofía y la Ciencia

Se lleva a cabo un breve análisis sobre las Teorías Morfológicas, en su relación con la filosofía de la ciencia, que es una de las ramas de la filosofía. Véase:

Visualización Jerárquica de Filosofía de la Ciencia

Ciencia > Humanidades > Ciencias sociales > Filosofía > Filosofía de la Ciencia

A continuación se examinará el significado.

¬ŅC√≥mo se define? Concepto de Filosof√≠a de la ciencia

Véase la definición de Filosofía de la ciencia en el diccionario.

Acercar la Ciencia y la Filosofía: el caso de las Teorías Morfológicas

Por lo que respecta a la ciencia, es decir, a la ciencia positiva, la filosofía es acientífica y básicamente delirante. No somete sus proposiciones al escrutinio de la experiencia y es incapaz de justificar lo que avanza. Para la filosofía, la ciencia no piensa. Es un punto de vista sobre la realidad que no sólo es erróneo, sino limitado. Puede ser exacto, pero eso no significa que sea verdadero. Varias voces se han alzado para lamentar este malentendido mutuo, entre ellas las de los defensores del método experimental.

Gracias por leer Humanidades. Este post es p√ļblico, as√≠ que si√©ntete libre de compartirlo. Compartir

Claude Bernard, por ejemplo, consideraba que la ciencia y la filosof√≠a "deben estar unidas" y que "su separaci√≥n s√≥lo podr√≠a ser perjudicial para el progreso del conocimiento humano". La filosof√≠a, con su constante tendencia a elevarse, conduce a la ciencia de vuelta a la causa o fuente de las cosas. Muestra a la ciencia que existen cuestiones ajenas a ella que acosan a la humanidad y que a√ļn no ha resuelto. Esta s√≥lida uni√≥n de ciencia y filosof√≠a es √ļtil para ambas, elevando a una y conteniendo a la otra. Pero si el eslab√≥n que une filosof√≠a y ciencia se rompe, la filosof√≠a, privada del apoyo o contrapeso de la ciencia, se eleva hasta donde alcanza la vista y se pierde en las nubes, mientras que la ciencia, dejada sin direcci√≥n ni aspiraci√≥n elevada, cae, se detiene y navega aventurera" (Introducci√≥n al estudio de la medicina experimental).

De hecho, la distancia entre ciencia y filosof√≠a quiz√° no sea tan irremediable como podr√≠a pensarse. La ciencia contempor√°nea no es un conjunto tan homog√©neo como hemos dicho hasta ahora. Est√°n surgiendo una serie de nuevas orientaciones que tienden a cuestionar los postulados y objetivos fundamentales de la tecnociencia. Con ello no nos referimos a ninguna teor√≠a en particular, sino a un conjunto de investigaciones que desde hace varios a√Īos llevan a cabo de forma independiente matem√°ticos y f√≠sicos te√≥ricos, y que tienen como rasgo com√ļn el inter√©s por la morfog√©nesis, es decir, la evoluci√≥n de las formas que pueden adoptar los objetos de nuestro mundo, tanto animados como inanimados. Entre ellas se encuentran la teor√≠a de las cat√°strofes de Ren√© Thom, la teor√≠a de los fractales de Beno√ģt Mandelbrot, la teor√≠a de las estructuras disipativas de Ilya Prigogine y la teor√≠a del caos y los atractores extra√Īos de David Ruelle.

A través de estas teorías, que pueden denominarse morfológicas, se está produciendo una reconciliación de la ciencia y la filosofía. Recuperan ciertos rasgos del pensamiento filosófico tradicional, sin pretender, por supuesto, sustituir a la filosofía. Son estos rasgos, y más concretamente dos de ellos -la dimensión teórica o contemplativa, por un lado, y la finalidad enciclopédica, por otro-, los que nos gustaría discutir.

Preocupación por la inteligibilidad

Con René Thom, podemos asignar dos objetivos fundamentales a la ciencia: la acción o el conocimiento. El matemático afirma: "Si es legítimo considerar el conjunto de las actividades científicas como un continuo, lo cierto es que este continuo tiene, por así decirlo, dos polos. Un polo concierne al conocimiento puro: comprender la realidad es, en este punto, el objetivo fundamental de la ciencia. El otro polo concierne a la acción: actuar eficazmente sobre la realidad, ése sería el objetivo de la ciencia desde este punto de vista" (Modèles mathématiques de la morphogenèse). Básicamente, hay dos tipos de ciencia. Algunas son muy eficaces pero no aumentan nuestra comprensión del mundo: es el caso de la mecánica cuántica y de la tecnociencia en general. Otras, por el contrario, hacen más inteligible la realidad, pero no nos permiten actuar sobre ella: es el caso de las teorías morfológicas y de todas las teorías cualitativas en general.

Para apreciar la importancia de esta oposici√≥n, debemos situarla en un contexto m√°s general, el del problema de lo local y lo global. La acci√≥n", dice Thom, "se dirige esencialmente a resolver los problemas locales, mientras que la comprensi√≥n se dirige a lo universal y, por tanto, a lo global". Pero "por una aparente paradoja", a√Īade, "los problemas locales requieren medios no locales para su soluci√≥n, mientras que la inteligibilidad exige la reducci√≥n del fen√≥meno global a situaciones locales t√≠picas, cuya omnipresencia las hace inmediatamente comprensibles". Toda acci√≥n implica mirar m√°s all√° del fen√≥meno y pasar de lo local a lo global. La acci√≥n eficaz, la √ļnica que tiene alg√ļn inter√©s pr√°ctico, es aquella en la que esta transici√≥n est√° rigurosamente controlada. Este control presupone evidentemente que podemos anticipar el curso de los acontecimientos, es decir, que podemos predecir lo que ocurrir√° si actuamos de una manera determinada.

Compartir Humanidades

La comprensión, en cambio, implica pasar de lo global a lo local. Requiere, dice Thom, "la concentración de lo no local en una estructura local". Por eso "una teoría no local no puede considerarse científica en el sentido estricto del término: sólo conocemos y actuamos localmente". La localización de lo global, fuente de inteligibilidad, puede lograrse de varias maneras. Una posibilidad es introducir una ontología concreta oculta "bajo" la fenomenología global dada. Así funciona el atomismo: los movimientos locales de los átomos explican las propiedades globales de los cuerpos. La localización también puede resultar de la construcción de una estructura abstracta local "por encima" de una fenomenología.

Este es el camino que siguen las teorías morfológicas. La teoría de las catástrofes da cuenta de una morfología empírica, de naturaleza global, a través de un logos, que es una estructura eminentemente local. Del mismo modo, la teoría fractal da cuenta de las formas naturales a través de otras formas matemáticas, generadas por procedimientos recurrentes locales. La teoría de las estructuras disipativas y la teoría del caos explican las estructuras empíricas mediante la construcción de sistemas o atractores localmente dinámicos. Explicar las formas empíricas globales mediante formas geométricas locales no aumenta en absoluto nuestro poder sobre el mundo, pero sí nuestra sensación de inteligibilidad.

Get more from Salvador Lorca in the Substack app Available for iOS and Android Get the app

Las teor√≠as morfol√≥gicas no producen nuevas morfolog√≠as, sino que fundamentan las morfolog√≠as existentes, sobre cuya aparici√≥n tienen poco o ning√ļn control, en el ser, es decir, las deducen de una estructura matem√°tica (singularidad de un sistema potencial y din√°mico) que es l√≥gica y ontol√≥gicamente primaria. Al hacerlo, rehabilitan un viejo tema, rechazado por la ideolog√≠a neopositivista, seg√ļn el cual "todo conocimiento es un conocimiento a trav√©s de causas". Explican lo fenom√©nico dado remont√°ndose a las causas que le dieron origen, no por supuesto a las causas eficientes, que operan en el mismo espacio que la morfolog√≠a estudiada, sino a las causas formales, que son las √ļnicas verdaderamente racionales.

En general, sit√ļan la contemplaci√≥n por encima de la acci√≥n, una "enorme audacia", dice J. Largeault, "en un siglo en el que la investigaci√≥n est√° enmarcada, sujeta a imperativos de rendimiento o a rutinas administrativas". Impulsados √ļnicamente por el deseo de comprender el mundo, de ver c√≥mo act√ļan en √©l nuevas racionalidades, recuerdan a la ciencia su vocaci√≥n te√≥rica esencial. Al hacerlo, reviven una de las principales preocupaciones de la filosof√≠a, y sus promotores no dudan en situarse bajo los auspicios de fil√≥sofos que, hay que reconocerlo, hace tiempo que dejaron de ser una referencia obligada para los autores de tratados cient√≠ficos.

Deja un comentario

Por ejemplo, Thom dice: "Descartes, con sus v√≥rtices, √°tomos enganchados, etc., lo explicaba todo y no calculaba nada. Newton, con su ley de la gravitaci√≥n en 1/r2, lo calcul√≥ todo y no explic√≥ nada. La historia ha dado la raz√≥n a Newton y ha relegado las construcciones cartesianas al rango de imaginaciones gratuitas y recuerdos de museo. Es cierto que el punto de vista newtoniano est√° plenamente justificado desde el punto de vista de la eficacia, de las posibilidades de predicci√≥n y, por tanto, de acci√≥n sobre los fen√≥menos...". Pero "las mentes preocupadas por la comprensi√≥n", a√Īade, "nunca tendr√°n la actitud despectiva del cientificismo cuantitativo hacia las teor√≠as cualitativas y descriptivas desde los presocr√°ticos hasta Descartes". Al preferir a Descartes antes que a Newton, Thom no s√≥lo va en contra de la ortodoxia contempor√°nea -lo que sin duda no le desagrada-, sino que elige ante todo el lado de la inteligibilidad.

Un nuevo enciclopedismo

Las teor√≠as morfol√≥gicas no s√≥lo est√°n vinculadas a la tradici√≥n filos√≥fica por la primac√≠a que conceden a la the√īria, sino tambi√©n por su objetivo enciclop√©dico. Pretenden ser universales. Nuestros modelos", escribe Thom, "atribuyen toda morfog√©nesis a un conflicto, a una lucha entre dos o m√°s atractores; volvemos as√≠ a las ideas de hace dos mil quinientos a√Īos de los primeros presocr√°ticos, Anaximandro y Her√°clito. Estos pensadores han sido acusados de confusionismo primitivo, porque utilizaban t√©rminos de origen humano o social como conflicto, injusticia [...] para explicar las apariencias del mundo f√≠sico. En nuestra opini√≥n, se equivocaron bastante al hacerlo, porque ten√≠an esta intuici√≥n profundamente acertada: las situaciones din√°micas que rigen la evoluci√≥n de los fen√≥menos naturales son fundamentalmente las mismas que rigen la evoluci√≥n del hombre y de las sociedades, por lo que el uso de t√©rminos antropom√≥rficos en f√≠sica est√° fundamentalmente justificado" (Estabilidad estructural y morfog√©nesis). Las morfolog√≠as naturales o f√≠sicas obedecen a las mismas leyes que las morfolog√≠as humanas o sociales.

Compartir Humanidades

Ambas resultan de situaciones matem√°ticas comparables, por ejemplo la escisi√≥n de un atractor en otros dos o m√°s que entran en conflicto en el mismo espacio de sustrato. Desde este punto de vista, Her√°clito ten√≠a raz√≥n al decir que "el combate (polemos) es el padre de todas las cosas", o Anaximandro que las cosas "se administran unas a otras el castigo y la expiaci√≥n por su maldad, seg√ļn el tiempo fijado".

La base de la universalidad de las teorías morfológicas es el principio de la independencia de la forma respecto al sustrato. La misma forma puede encarnarse en dos soportes diferentes, y la misma estructura puede aparecer en sistemas compuestos por elementos pertenecientes a dominios heterogéneos de la realidad. En la teoría de las catástrofes, por ejemplo, un frontispicio es capaz de modelizar tanto las transiciones de fase en física como el comportamiento de un animal en etología, revelando al mismo tiempo un vínculo entre fenómenos cuando menos inesperados. De hecho, esta teoría tiene un campo de aplicación prácticamente ilimitado. Se ocupa de una gran variedad de fenómenos y, en este sentido, contrasta con la especialización del conocimiento que es la norma hoy en día. Las teorías morfológicas consiguen crear vínculos "horizontales" entre disciplinas tan diversas como la física y la sociología, la química y la economía, etcétera.

Luchan contra la fragmentaci√≥n del conocimiento descubriendo la unidad estructural fundamental de la naturaleza. La fuente profunda de esta interdisciplinariedad reside en el poder generativo de las matem√°ticas. El lenguaje de la interdisciplinariedad", afirma Thom, "es necesariamente matem√°tico [...]. S√≥lo cuando un concepto de origen experimental ha sido matematizado, liberado por abstracci√≥n de su entorno original, puede empezar a desempe√Īar un papel interdisciplinar".

Lejos de reducirse a una nueva rama de la física y de las ciencias naturales en general, proponiéndose aprehender, mediante procedimientos novedosos, un aspecto de nuestro mundo que hasta ahora ha permanecido en la sombra, las teorías morfológicas prefiguran lo que los filósofos de la ciencia denominan un "cambio de paradigma". No comparten los principios que guían e inspiran la práctica científica ordinaria, sino que rompen con la ideología tecnocientífica y positivista que la rige.

Esta ruptura, que algunos podr√≠an estar tentados de considerar como una marca de no cientificismo, es al mismo tiempo un regreso a una √©poca en la que ciencia y filosof√≠a no eran a√ļn dos t√©rminos antit√©ticos, como han llegado a ser desde entonces. Estas teor√≠as reviven una vieja idea de la ciencia, y quiz√° la √ļnica que es b√°sicamente sostenible, la de una ciencia que permite comprender la realidad, y no s√≥lo actuar sobre ella. En cualquier caso, nos muestran que la tecnolog√≠a no es inevitable para la mente cient√≠fica.

La Filosofía de la Ciencia y su Historia

Nota: En referencia a las particulares escuelas de filosofía mencionadas aquí, se puede consultar, en esta plataforma digital, lo siguiente: