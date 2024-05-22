Latinoamérica a Principios del Siglo XX

Introducción Què «tranco» avanzan los países americanos herederos de la colonización ibérica en los primeros treinta años de nuestro siglo XX?.

Tal vez —y sin tal vez— el tranco irreversible de la afirmación de su personalidad diferenciada, el salir de la indeterminación, incluso de la amenaza de ser asimilados por otros mundos y culturas, y aparecer definitivamente como una comunidad humana distinta, mejor o peor, pero distinta. Pese a todos sus dramáticos desgarrones, empieza a tener conciencia de ser otra comunidad en el mundo.

Ante el cuello interrogante de los cisnes, el poeta nicaragüense se había preguntado: «¿Seremos entregados a los bárbarosñeros ¿Tantos millones de hombres hablaremos inglés»

En los años primeros del siglo XX, el interrogante que se cernía sobre el ánimo acongojado de Rubén Darío va a quedar resuelto: no hablaremos inglés, no iremos disolviéndonos en otra comunidad humana: mejores o peore…