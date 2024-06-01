Lex Iulia de Maritandis Ordinibus

Nota: Véase también la Lex sobre el adulterio romano.

Fuentes

Las fuentes literarias de los siglos I y II de nuestra era hacen hincapié en la estructura de recompensa que contenía el derecho. Por ejemplo, Tácito, en Tac. Ann. 2.51, sugiere que el número de hijos era crucial para la elección de un pretor. ('Pretor' era originalmente el título que llevaban los dos magistrados republicanos que eran elegidos anualmente para servir como jefes de estado epónimos. En el año 367 a.C. los romanos, como parte del compromiso liciniano-sextiano decidieron añadir un "pretor" patricio como tercer colega de estos dos magistrados principales, que ahora se llamaban (o pronto se llamarían) "cónsules". El nuevo pretor ostentaba el imperium, que se definía como de la misma naturaleza que el de los cónsules pero menos, "menor", en relación con el suyo. Como magistrado con este tipo de imperium, el pretor …